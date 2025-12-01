Real Madrid, la a 3-a remiză la rând în campionat

21:50

„Podul de fier” din Florești, construit acum mai bine de o sută de ani și atribuit unuia dintre inginerii care au lucrat alături de Gustave Eiffel, este în pericol de prăbușire. Dacă altădată pe aici treceau atât autoturisme, cât și vehicule militare, astăzi structura metalică este ruginită și reprezintă un risc real pentru trecători. De ani buni, autoritățile nu au reușit să identifice fondurile necesare pentru renovarea lui.