1 Decembrie 2025: România celebrează Marea Unire și 20 de ani de la aderarea la NATO
1 decembrie 2025
România sărbătorește astăzi, 1 decembrie 2025, 107 ani de la Marea Unire, momentul istoric din 1918 când Transilvania, Banatul, Crișana și Maramureș s-au unit cu Regatul României, punând bazele statului național modern. Ediția din acest an se desfășoară sub tema „România centenară și viitorul” și pune accent pe moștenirea istorică a Unirii, dar și pe împlinirea a 20 de ani de la aderarea României la NATO.
Bolile de inimă rămân una dintre cele mai mari amenințări la sănătatea globală — dar, odată cu noile tehnologii, tot mai mulți pacienți au șansa la viață normală și sănătoasă. Invitat al emisiunii „Sănătate pentru toți” de la Radio Moldova, cardiologul-electrofiziolog Ion Stepan explică cum intervențiile moderne în farmacologia inimii și procedurile de electrofiziologie oferă soluții concrete pentru persoanele cu aritmii, prevenind complicațiile grave și moartea subită.
Corespondență Dan Alexe | Zelenski la Paris: caruselul diplomatic ucrainean continuă # Radio Moldova
La doar două săptămâni de la ultima sa vizită la Paris, Volodimir Zelenski va fi primit de Emmanuel Macron în capitala Franței luni, 1 decembrie 2025. Cei doi vor discuta despre „condițiile unei păci juste și durabile”, potrivit Palatului Élysée, în timp ce americanii par să favorizeze în continuare interesele rusești în negocierile de pace în curs.
Fermierii care își doresc să-și dezvolte afaceri din domeniul zootehnic, pot beneficia de granturi de până la un milion de dolari. Condiția este ca antreprenorii să vină cu o contribuție proprie egală cu suma primită de la stat. Guvernul dispune de 21 de milioane de dolari pentru acest proiect, implementat cu sprijinul Băncii Mondiale. Scopul este ca fermele din Republica Moldova să ajungă să producă lapte și carne la standard europene.
Zagarancea revine în licitațiile APP: autoritățile mizează pe investiții serioase în zonă # Radio Moldova
Agenția Proprietății Publice (APP) pune din nou pe piață bunuri importante ale statului. Pe 16 decembrie 2025, APP va scoate la licitație 31 de loturi, de la spații industriale și clădiri vechi, până la terenuri valoroase din mai multe raioane ale țării. Licitațiile vor avea loc la sediul instituției din Chișinău, iar cei care vor să participe trebuie să depună cererile până pe 15 decembrie, la ora prânzului.
„Podul de fier” din Florești, construit acum mai bine de o sută de ani și atribuit unuia dintre inginerii care au lucrat alături de Gustave Eiffel, este în pericol de prăbușire. Dacă altădată pe aici treceau atât autoturisme, cât și vehicule militare, astăzi structura metalică este ruginită și reprezintă un risc real pentru trecători. De ani buni, autoritățile nu au reușit să identifice fondurile necesare pentru renovarea lui.
Șofran crescut la Neculăieuca: povestea Irinei Marin și reacțiile oamenilor despre cel mai scump condiment # Radio Moldova
Cât curaj îți trebuie să începi să cultivi șofran în Republica Moldova, unul dintre cele mai pretențioase și scumpe condimente din lume? Antreprenoarea Irina Marin, din raionul Orhei, a demonstrat că se poate. Ea cultivă șofran care ajunge deja în bucătăriile restaurantelor selecte din Chișinău, acolo unde un gram poate costa între 150 și 250 de lei.
Peste 100 de fete au învățat să fie independente datorită Apartamentului Social al Diaconiei # Radio Moldova
Timp de 18 ani, proiectul social „Apartamentul Spre Independență” al Misiunii Diaconia a oferit sprijin esențial tinerelor provenite din familii vulnerabile, ajutându-le să își reconstruiască viața, să-și depășească traumele și să devină independente. În fiecare an, câte șase adolescente sunt găzduite și ghidate de o echipă de specialiști, care le oferă abilități practice și emoționale pentru un start sigur în viața adultă.
Tratament balnear în R. Moldova: câte bilete au fost repartizate și cine poate beneficia în 2025 # Radio Moldova
Tratamentele balneo-sanatoriale rămân o soluție necesară pentru cei afectați de stres, boli cronice sau suprasolicitare, iar interesul pentru aceste servicii este în creștere, afirmă Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS). În cadrul emisiunii „Dimineața cu Radio Moldova”, consultantă principală în cadrul CNAS Victoria Dogotari a explicat cine are dreptul la bilete compensate, câte tichete au fost repartizate în 2024 - 2025 și ce schimbări legislative vor influența accesul la aceste tratamente.
Împușcături cu victime la o petrecere în California: poliția solicită ajutorul populației # Radio Moldova
Aniversarea unui copil din California s-a transformat într-o tragedie. Un atacator a deschis focul în localul în care era organizată petrecerea. Patru oameni au murit și 14 au fost răniți. Atacatorul a reușit să fugă și este căutat de poliție.
Gustul Moldovei: păstrăv crescut manual în nord și dulceață de trandafir unică în Călărași # Radio Moldova
Republica Moldova devine o destinație tot mai atractivă pentru turiștii care caută experiențe culinare autentice. Bucătăria tradițională, cu influențe slave, românești și ucrainene, își păstrează farmecul în satele unde rețetele se transmit din generație în generație. Un reportaj realizat în cadrul emisiunii „Zi de Zi” de la Radio Moldova arată cum localitățile Naslavcea și Călărași își transformă patrimoniul gastronomic într-un motor de turism.
Secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare al Ucrainei, Rustem Umerov, a anunțat că în Florida au început negocierile dintre delegațiile ucraineană și americană. Părțile discută planul de pace elaborat de administrația lui Donald Trump împreună cu partea rusă și modificat după recentele discuții purtate cu Ucraina și țările europene la Geneva, relatează BBC News.
Bolile de inimă rămân una dintre cele mai mari amenințări la sănătatea globală — dar, odată cu noile tehnologii, tot mai mulți pacienți au șansa la viață normală și sănătoasă. Invitat al emisiunii „Sănătate pentru Toți” de la Radio Moldova, cardiologul-electrofiziolog Ion Stepan explică cum intervențiile moderne în farmacologia inimii și procedurile de electrofiziologie oferă soluții concrete pentru persoanele cu aritmii, prevenind complicațiile grave și moartea subită.
SUA ajută R. Moldova să-și creeze o rețea proprie de comunicații pentru securitate: „Vom fi cu voi și în viitor” # Radio Moldova
Statele Unite ale Americii (SUA) continuă sprijinul pentru a spori securitatea națională a Republicii Moldova, inclusiv prin dezvoltarea unor capacități tehnologice critice. Unul dintre cele mai importante proiecte în desfășurare este un program de 15 milioane de dolari, care are drept scop îmbunătățirea comunicațiilor serviciilor de securitate din R. Moldova, în special pentru intervențiile în situații de urgență, a anunțat Nick Pietrowicz, însărcinat cu afaceri al SUA la Chișinău, în cadrul emisiunii „Dimensiunea Diplomatică” de la Moldova 1.
Și-au îmbunătățit cunoștințele în domeniul taekwondo-ului, versiunea olimpică. 22 de profesori de sport din 21 de raioane ale țării au participat la un nou Atelier de formare profesională continuă, pentru predarea acestui gen de sport de contact în instituțiile de învățământ din Republica Moldova. Arbitrul internațional Maxim Gaus le-a adus la cunoștință ultimele schimbări din acest domeniu, iar printre istructori s-a numărat și Dumitru Bordeniuc, președintele Comisiei de atestare a Federației naționale de Taekwondo.
Prima săptămână de post, încheiată cu împărtășanie pentru creștinii ortodocși de stil vechi # Radio Moldova
Creștinii ortodocși de stil vechi care au ținut prima săptămână de post au mers să se împărtășească. Mulți dintre enoriași au spus că este o tradiție pe care o păstrează cu strictețe din copilărie. Preoții amintesc: postul nu este doar despre restricții alimentare, ci și despre rugăciune. Duminică piețele din capitală au fost pline de cumpărători care căutau fructe, legume și alte produse care să înlocuiască lactatele și carnea.
Benjamin Netanyahu a adresat președintelui Israelului o cerere oficială de grațiere în cauza sa de corupție # Radio Moldova
Prim-ministrul Israelului, Benjamin Netanyahu, s-a adresat oficial președintelui țării, Isaac Herzog, cu o solicitare de grațiere. În declarația biroului prezidențial se menționează că cererea a fost transmisă departamentului pentru grațieri al Ministerului Justiției, care va colecta opiniile „tuturor instituțiilor relevante” pentru șeful statului. După primirea tuturor avizelor, președintele „va examina cererea în mod responsabil și conștiincios”, transmite Meduza Live.
40 de ani printre flori: povestea unei profesoare care transformă pasiunea în meserie # Radio Moldova
La Centrul Orășenesc al Tinerilor Naturaliști din Chișinău, florile nu sunt doar un decor, ci materialul din care se nasc creații, meserii și vocații. De peste 40 de ani, profesoara Maria Pavlicenco îi învață pe copii floricultura și designul floral, insuflându-le pasiune pentru natură, pentru frumos și pentru munca făcută cu mâna. Despre acest parcurs, ea a vorbit într-un interviu pentru emisiunea „Zi de Zi” de la Radio Moldova.
Echipa Academiei de Studii Economice a cucerit Cupa Moldovei la volei feminin. În marea finală, „economistele” au învins cu scorul de 3:2 o altă formație studențească din Chișinău - Politehnica-UTM. Disputată în incinta Școlii Sportive Speranța din capitală, partida a fost una plină de dramatism și a durat aproape două ore. „Poli” a început mai bine și a câștigat primul set cu 25:18, după care, însă, ASEM-ul și-le-a adjudecat pe următoarele două - cu 25:21 și 25:20. Discipolele lui Vladimir Pleșacov au pierdut al patrulea set cu 21:25, iar câștigătoarea a fost desemnată în setul decisiv.
Judocanul moldovean Mihail Latîșev, medaliat cu argint la Grand Slamul de la Abu Dhabi # Radio Moldova
Judocanul moldovean Mihail Latîșev a mai obținut o performanță remarcabilă! După ce, la începutul lunii, a devenit vicecampion european la Chișinău, de data asta sportivul bălțean a cucerit medalia de argint la Grand-Prixul de la Abu Dhabi, în Emiratele Arabe Unite.Latîșev a concurat în categoria de greutate de până la 90 de kilograme și a obținut 4 victorii până a ajunge în finală. În lupta decisivă, moldoveanul a fost învins de dublul campion olimpic, georgianul Lașa Bekauri,Latîșev este al doilea judocan moldovean care cucerește o medalie la turneul din Abu Dhabi. Mai devreme, Victor Sterpu a intrat în posesia medaliei de bronz în concursul categoriei de greutate de până la 81 de kilograme.
Scandal în Africa de Sud: Duduzile Zuma acuzată că a trimis oameni la război în Ucraina # Radio Moldova
Fiica fostului președinte al Africii de Sud Jacob Zuma — Duduzile Zuma-Sambudla — a părăsit parlamentul în urma acuzațiilor că ar fi atras cetățeni sud-africani să se înroleze în armata rusă pentru a participa la războiul împotriva Ucrainei. Potrivit Bloomberg, pe numele ei a fost deschis un dosar penal. Ea neagă acuzațiile și susține că ar fi fost victima unei înșelătorii. Poliția sud-africană a arestat mai mulți bărbați suspectați că ar fi încercat să lucreze pentru forțele armate ruse, relatează publicația Astra.
Piața produselor de panificație se schimbă tot mai vizibil în Republica Moldova, pe măsură ce consumatorii caută alternative sănătoase și rețete tradiționale. Iar interesul pentru pâinea artizanală cu maia crește tot mai mult în Republica Moldova. Despre cum a transformat această tendință într-o afacere locală, a vorbit antreprenoarea Mihaela Sava din Drochia, invitată în emisiunea „Zi de Zi” de la Radio Moldova.
S-a încheiat prima fază a campionatului primei divizii moldovenești de fotbal, iar tabloul echipelor calificate în faza a doua este acum unul complet # Radio Moldova
Ultima echipă care și-a asigurat participarea în faza următoare a campionatului e Dacia-Buiucani Chișinău. În ultima etapă, echipa din capitală a pierdut categoric, cu scorul de 0:4, meciul jucat la Nisporeni din postură de gazdă nominală, cu Sheriff Tiraspol, însă - prin jocul rezultatelor - a rămas, totuși, pe locul 6. Asta s-a întâmplat grație îngrângerii celeilalte pretendente la locul 6, concitadina Politehnica-UTM, care a pierdut meciul cu Zimbru, scor 2:4.
Polonia: Președintele Karol Nawrocki renunță la întrevederea cu Orban în urma întâlnirii premierului ungar cu Vladimir Putin # Radio Moldova
Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a anulat o întâlnire cu prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, după ce liderul executivului ungar s-a întâlnit vineri, la Moscova, cu șeful statului rus, Vladimir Putin, relatează Agerpres, cu referire la EFE.
Două echipe din țara noastră au ajuns pe podiumul de premiere la turneul internațional „Cupa Prieteniei”, competiție ce s-a desfășurat la „Chișinău Arena” # Radio Moldova
Polo pe apă, ca gen de sport, are viitor în Republica Moldova! Două echipe din țara noastră au ajuns pe podiumul de premiere la turneul internațional „Cupa Prieteniei”, competiție ce s-a desfășurat la „Chișinău Arena” și la care au participat sportivii cu vârsta de până la 14 ani.
Ucraina extinde sancțiunile asupra Rusiei: Rosneft și Lukoil, printre țintele vizate # Radio Moldova
Ucraina a anunțat noi sancțiuni împotriva Rusiei, sincronizate cu Statele Unite, vizând companii-cheie din sectorul energetic și persoane implicate în atacuri asupra civililor cu drone. Deciziile fac parte dintr-o strategie mai largă de presiune internațională asupra Moscovei pentru slăbirea capacității sale de a continua războiul, precum și din planul de sancțiuni al Kievului pentru restul anului.
În nordul Moldovei, o meserie veche rezistă: măturile din mălai, făcute ca odinioară # Radio Moldova
În nordul Moldovei, în satul Caracușenii Vechi din raionul Briceni, tradiția împletirii măturilor din mălai a devenit nu doar un simbol local, ci și sursa principală de existență pentru aproape toată comunitatea. Aici, peste 90% dintre localnici cultivă mălai și confecționează mături, o meserie moștenită din generație în generație. Din cele peste 800 de hectare de mălai cultivate anual, se obține materia primă pentru zeci de mii de mături, motiv pentru care satul și-a câștigat renumele de „Țara măturilor”.
Tensiunile dintre Statele Unite și Venezuela cresc accelerat, după ce președintele american Donald Trump a cerut, într-o postare pe Truth Social, ca „toate companiile aeriene, piloții, traficanții de droguri și traficanții de persoane” să considere „spațiul aerian de deasupra și din jurul venezuelei ca fiind închis în întregime”. Mesajul, relatat de AFP și BBC, a provocat reacții dure la Caracas, unde Ministerul de Externe a denunțat o „amenințare colonialistă”.
Sărbătorile de iarnă aduc, pe lângă momente de bucurie, și tentația cumpărăturilor impulsive, pe fondul facturilor mai mari în perioada rece a anului. Trainerul financiar Victoria Iordachi explică cum putem împărți corect veniturile, economisi eficient și evita capcana datoriilor, chiar și pentru cei cu venituri modeste.
Jurnalista Nika Novak, condamnată pentru colaborare cu „Radio Svoboda”, a dispărut din colonia penitenciară din regiunea Irkuts, relatează BBC News. „Ce s-a întâmplat cu Nika - nu se știe”, a scris avocata jurnalistei, Iulia Kuznețova, pe canalul său de Telegram.
Un bărbat a murit și 19 persoane au fost rănite, inclusiv patru copii, în urma atacului nocturn lansat de forțele rusești asupra orașului Vîșhorod din regiunea Kiev. Exploziile au declanșat incendii în zone rezidențiale și industriale, iar pompierii au evacuat peste o sută de oameni, au anunțat autoritățile ucrainene.
Expert: Tiraspolul încearcă să-și legitimeze regimul printr-un „scrutin” neconstituțional și controlat # Radio Moldova
Șeful așa-zisei comisii electorale centrale de la Tiraspol, Stanislav Kasap, a declarat că la alegerile de duminică pentru pretinsul soviet suprem sunt prezenți „observatori internaționali”, care, potrivit lui, sunt reprezentanți ai Rusiei, scrie publicația independentă MOST.
În comuna Schineni, din raionul Soroca, trei generații ale familei Bostan lucrează în agricultură. Munca lor, transmisă din tată în fiu, a devenit un exemplu pentru întreaga comunitate. Familia Bostan gestionează acum o afacere modernă și prelucrează aproape o mie de hectare cu tractoare și tehnică agricolă de ultimă generație.
Înaltul reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate, Kaja Kallas, a condamnat survolarea ilegală a spațiului aerian al Republicii Moldova de către drone rusești din noaptea de vineri spre sâmbătă.
Dulceață de ardei iute produsă în Orhei: rețetă tradițională, beneficii pentru sănătate și prețul produsului # Radio Moldova
Gospodarul Dumitru Lungu din orașul Orhei produce o dulceață de ardei iute cu gust unic, obținută printr-un proces tradițional de fierbere îndelungată, care păstrează aromele locale și oferă beneficii pentru sănătate în sezonul rece.
Kazahstan și Turcia condamnă atacurile asupra conductelor din Marea Caspică și asupra petrolierelor din Marea Neagră # Radio Moldova
Ministerul Afacerilor Externe al Kazahstanului și-a exprimat protestul în legătură cu atacul asupra infrastructurii Consorțiului de Conducte din Marea Caspică (CPC) din portul Novorossiisk, calificând incidentul drept „al treilea act de agresiune împotriva unui obiectiv exclusiv civil”, transmite Meduza Live.
Întâlnire SUA - Ucraina în Florida: Marco Rubio și Steve Witkoff vor discuta cu o delegație de la Kiev # Radio Moldova
Secretarul de stat american Marco Rubio și emisarul special al lui Donald Trump, Steve Witkoff, se vor întâlni, duminică, cu o delegație ucraineană în Florida, a declarat pentru AFP un oficial al guvernului american, potrivit portalului News.ro.
Investigație: Fiul vicepremierului rus Manturov lucrează pentru oligarhul Avdolian pentru 2,6 milioane de ruble pe lună # Radio Moldova
Evgheni Manturov, fiul prim-vicepremierului rus Denis Manturov, care coordonează complexul militar-industrial, s-a angajat în compania de administrare „Elga” a oligarhului Albert Avdolian, se arată într-o investigație publicată de jurnalistul Serghei Iejov, colaborator al Fundației Anticorupție (FBK). Potrivit investigației, Avdolian (avere estimată de Forbes la 5 miliarde de dolari) îi plătește fiului lui manturov aproximativ 2,6 milioane de ruble pe lună. Evgheni ocupă funcția de director general adjunct pentru dezvoltarea proiectelor în China, relatează publicația The Moscow Times.
Gimnaziul din satul Singureni, raionul Râșcani, îi va purta numele lui Leonid Bujor, fost deputat și ministru al Educației. Este un tribut adus regretatului politician, care în acest an avea să împlinească 70 de ani. Leonid Bujor s-a născut la Singureni și a ținut foarte mult la acest sat, spun rudele lui.
Ateliere, povești și activități creative: rețeta prin care copiii descoperă plăcerea lecturii # Radio Moldova
Într-o lume în care copiii sunt tot mai atrași de ecrane, Biblioteca Națională pentru Copii „Ion Creangă” din Chișinău continuă să găsească formule prin care lectura să rămână o bucurie reală. Aici, cei mici sunt invitați la povești, ateliere, programe interactive și întâlniri care îi ajută să își formeze gustul pentru carte.
Fotografii de arhivă ale Chișinăului au inspirat 16 scriitori din România și Republica Moldova să scoată de sub tipar o lucrare impresionantă. Volumul ,,Chișinăul interbelic cu pretext fotografic'” combină imagini rare cu scrieri valoroase și a fost lansat la Iași.
„Întreabă-mă dacă sunt bine”: tineri din R. Moldova dezvăluie experiențe reale de bullying # Radio Moldova
Unu din cinci elevi din Republica Moldova este afectat de bullying, deși numărul cazurilor raportate este mult mai mic. Nouă adolescenți din diferite școli din țară au avut curajul să vorbească despre experiențele prin care au trecut. Ei au fost actori într-un spectacol social intitulat „Întreabă-mă dacă sunt bine”.
Crăciun în imagini: copii și artiști dau viață tradițiilor în concursul „Crăciunul mEU acasă” # Radio Moldova
Crăciunul în familie este despre tradiții, mâncare delicioasă și momente speciale. Copii și artiști plastici au fost provocați să cuprindă magia sărbătorilor de iarnă într-un desen, în cadrul concursului național de ilustrații „Crăciunul mEU acasă”.
Mii de voluntari au donat alimente în cadrul Colectei Naționale „Binele din coșul tău” # Radio Moldova
O nouă ediție a Colectei Naționale de Alimente „Binele din coșul tău” a mobilizat mii de oameni dornici să ofere o mână de ajutor celor aflați în dificultate. Timp de o zi, voluntarii au adunat produse alimentare care vor ajunge la cantine sociale sau centre de zi pentru adulți sau copii. Inițiativa contribuie și la reducerea risipei alimentare.
Germania: AfD își prezintă noua aripă de tineret, în timp ce străzile fierb de manifestații # Radio Moldova
Partidul de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) și-a înființat sâmbătă o nouă organizație de tineret, numită Generation Deutschland (Generația Germania, GD) la un congres în timpul căruia au avut loc proteste masive, marcate de violențe, relatează Agerpres, cu referire la dpa.
După întâlnirea cu Putin, Viktor Orban propune transformarea Ucrainei în „stat tampon” # Radio Moldova
După încheierea războiului, Ucraina ar trebui să continue să existe ca „stat tampon” între Rusia și NATO, „așa cum a fost cândva”, a declarat premierul ungar Viktor Orban după întâlnirea cu Vladimir Putin. Declarația a fost făcută într-un interviu pentru publicația germană Welt am Sonntag, relatează DW.
Dacia-Buiucani Chișinău speră să păstreze locul 6 și să joace în faza a doua a campionatului național # Radio Moldova
Emoții pentru Dacia-Buiucani Chișinău înaintea ultimei etape a primei faze a campionatului național de fotbal. Discipolii lui Viorel Frunză sunt pe locul 6, ultimul care duce în faza a 2-a a competiției, însă au doar două puncte avans față de concitadina Politehnica-UTM, care e pe locul 7. „Dacii” joacă cu Sheriff Tiraspol la Nisporeni, în timp ce Politehnica va înfrunta pe Zimbru Chișinău și orice scenariu pare a fi posibil.
Iubitorii de animale au ocazia să admire peste 120 de rase de câini din 17 țări. La Chișinău se desfășoară o expoziție internațională. Patrupezi, dichisiți de stăpânii lor până la cele mai mici detalii, au defilat și au participat la diverse probe.
Echipa feminină a Franței a câștigat ștafeta de 4 a câte 6 kilometri, care a deschis noua ediție a Cupei Mondiale de biatlon. La Oestersund, în Suedia, sportivele franceze Lou Jeanmonnot, Jeanne Richard, Oceane Michelon și Justine Braisaz-Bouchet s-au descurcat de minune și au înregistrat timpul cumulat de o oră 11 minute și 17 secunde.
„Tuturor companiilor aeriene, piloților, traficanților de droguri și traficanților de persoane: vă rog să considerați spațiul aerian deasupra Venezuelei și în jurul ei complet închis”, a scris președintele american pe rețeaua sa de socializare, Truth Social. Anterior, Donald Trump anunțase o operațiune terestră împotriva unor presupuși traficanți de droguri din Venezuela, fără a oferi detalii, transmite DW.
