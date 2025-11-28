Curtea de Conturi a evaluat conformitatea gestionării resurselor publice de către Consiliul Audiovizualului
Provincial, 28 noiembrie 2025 15:10
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a publicat Raportul de audit al conformității asupra gestionării resurselor financiare publice și a patrimoniului public de către Consiliul Audiovizualului (CA) în anii 2021-2024. În perioada auditată pentru întreținerea CA, de la bugetul de stat au fost valorificate mijloace în sumă de 49,5 milioane lei. Utilizarea acestor resurse trebuia […]
• • •
Alte ştiri de Provincial
Acum 5 minute
15:30
Organizatorul contrabandei cu armamentul din camionul depistat la vama Leușeni – arestat # Provincial
Arestul a fost aplicat pentru 30 de zile la solicitarea Procuratorii pentru Cambaterea Criminalității Organizate şi Cauze Speciale. Astfel, prin încheierea Judecătoriei Chişinău, bărbatul de 52 de ani – administrator al unei companii – va continua să fie cercetat în custodia statului pentru evitarea eschivării lui şi asigurarea obiectivității investigațiilor. Totodată, sub conducerea procurorilor PCCOCS […]
15:30
La 27 noiembrie, în cadrul ședinței Consiliului Regional de Dezvoltare Sud desfășurată la Cimișlia, Nicolae Popa, președintele raionului Leova, împreună cu primarii localităților Covurlui, Sărăteni și Cneazevca, a semnat Acordul de finanțare pentru unele dintre cele mai valoroase și așteptate proiecte de infrastructură din regiune. Proiectele vizate sunt „Construcția apeductelor magistrale către Frumușica și Cîzlar" […]
Acum 30 minute
15:10
Curtea de Conturi a evaluat conformitatea gestionării resurselor publice de către Consiliul Audiovizualului # Provincial
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a publicat Raportul de audit al conformității asupra gestionării resurselor financiare publice și a patrimoniului public de către Consiliul Audiovizualului (CA) în anii 2021-2024. În perioada auditată pentru întreținerea CA, de la bugetul de stat au fost valorificate mijloace în sumă de 49,5 milioane lei. Utilizarea acestor resurse trebuia […]
Acum o oră
14:40
În timpul vizitei sale la Căușeni din această lună, Chargé d'Affaires Nick Pietrowicz a avut ocazia să revadă Biserica „Adormirea Maicii Domnului". Această biserică emblematică din secolul al XVII-lea a fost restaurată cu sprijinul a cinci granturi în valoare totală de peste 1 milion de dolari – cel mai amplu proiect de conservare a patrimoniului […]
Acum 2 ore
14:10
Drumul spre școală a devenit mai sigur, mai ușor și mai incluziv pentru elevii care vin la Liceul Teoretic din Măgdăcești din alte localități. Instituția a beneficiat de unul dintre cele zece autobuze școlare moderne achiziționate anterior cu sprijinul Uniunii Europene și al PNUD. Autobuzul este adaptat pentru transportul în siguranță al copiilor cu dizabilități […]
13:50
Doi ani la rând a violat o femeie în etate – bărbat din sudul țării – condamnat la 7 ani de închisoare # Provincial
Campania „16 zile de activism împotriva violenței de gen " ne amintește că violența sexuală nu are vârstă sau granițe – Procuratura UTA Găgăuzia a contribuit la înfăptuirea justiției pentru o femeie în vârstă, abuzată ani la rând de vecinul ei. Instanța l-a condamnat la 7 ani de închisoare pentru viol, tentativă de viol și […]
13:50
Procuratura Căușeni, Oficiul Ștefan Vodă informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare într-o cauză penală de învinuire a unui bărbat, care deținea funcția de șef al secției obstetrico-ginecologice a Spitalului raional Ștefan Vodă, pentru încălcarea din neglijență a regulilor și metodelor de acordare a asistenței medicale, faptă soldată cu decesul unei paciente. Prin hotărârea Judecătoriei […]
13:40
Bălți: restricții temporare de circulație pe str. Igor Vieru în legătură cu lucrările de reabilitare # Provincial
În perioada 1 decembrie – 20 decembrie 2025, vor fi demarate lucrările de reabilitare a sectorului de drum de pe strada Igor Vieru, pe porțiunea cuprinsă între casa nr. 3 și casa nr. 21. Despre aceasta a anunțat Primăria Bălți. În acest context, circulația autovehiculelor va fi complet interzisă pe tronsonul menționat, conform schemei anexate, […]
Acum 4 ore
13:10
La Bălți va avea loc maratonul pentru protecția mediului „BIO Runner – Aleargă pentru Natură” # Provincial
Primăria Bălți invită doritorii să participe la maratonul dedicat protecției mediului „BIO RUNNER – ALEARGĂ PENTRU NATURĂ". Maratonul sportiv-ecologic va avea loc la 2 decembrie 2025, la ora 14:00, în Parcul Central „M. Volontir". Participarea la maratonul „BIO RUNNER – ALEARGĂ PENTRU NATURĂ" este o oportunitate excelentă de a combina activitatea sportivă cu grija față […]
12:30
Peste 200 de profesori de limba găgăuză din UTA Găgăuzia au participat la o întâlnire de lucru cu ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, organizată la Comrat. Ministrul a prezentat principalele măsuri implementate de MEC pentru sprijinirea limbii găgăuze. Printre acestea se numără editarea anuală a manualelor în limba găgăuză. Astfel anul trecut au fost […]
12:20
Echipa de veterani a primăriei orașului Fălești a devenit câștigătoarea turneului de minifotbal între veterani, consacrat memoriei lui Ion Clipa și Valeriu Neagu, ediția II. Pe locul doi s-a clasat echipa din mun. Bălți, iar pe locul trei – echipa ATF Glodeni. La competiție au mai participat ATF Anenii Noi, ATF Ungheni și ATF Fălești. […]
12:10
Lucrările de construcție la podul peste Prut, de la Ungheni, înregistrează un progres de circa 20% pe malul stâng și 25% pe malul drept. Cu o vizită de monitorizare au mers pe șantierul Podului de Flori vicepremierul Bolea Vladimir, împreună cu premierul Alexandru Munteanu. La fața locului, oficialii s-au asigurat de ritmul bun al lucrărilor […]
11:40
(VIDEO) Un nou bloc operator cu 15 săli va fi inaugurat la Spitalul Municipal „Sfânta Treime” # Provincial
Un nou bloc operator centralizat va fi deschis, în curând, la Spitalul Municipal „Sfânta Treime" din capitală. Blocul dispune de 15 săli operatorii, construite conform standardelor internaționale, capabile să funcționeze simultan, precum și de o zonă de terapie intensivă și spații special amenajate unde personalul medical își schimbă hainele de stradă cu echipamentul propriu-zis. Noul […]
Acum 6 ore
11:20
Pe 27 noiembrie curent, în cadrul ședinței Consiliului Regional de Dezvoltare Sud desfășurate la Cimișlia, Alexandru Bujorean, împreună cu Sergiu Revenco, Administratorul SA „Apă-Canal Leova" au semnat Acordul de finanțare pentru unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură din ultimii ani. Proiectul „Extinderea sistemului de canalizare în orașul Leova" are o valoare totală de […]
10:50
În cadrul Universității de Stat din Comrat (USC) va activa Centrul de Limbă și Cultură Bulgară, structură care va promova patrimoniul cultural și lingvistic bulgar în UTA Găgăuzia. Centrul este constituit în parteneriat cu Asociația pentru Dezvoltarea Comunității Bulgare din Moldova (ARBOM) și beneficiază de sprijinul direct al Guvernului Republicii Bulgaria și al Ambasadei Republicii […]
10:40
Primăria Bălți a participat la conferința „Resilient Europe through deliberative democracy: cities and regions in action!” de la Strasbourg # Provincial
La data de 26 noiembrie 2025, reprezentanta Primăriei municipiului Bălți, Tamara Morar, șefa Direcției relații cu publicul, a participat la conferința europeană „Resilient Europe through deliberative democracy: cities and regions in action!", desfășurată la Strasbourg, Franța. Evenimentul a avut loc la invitația oficială a Consiliului Europei, în cadrul proiectului „3045 – Promovarea participării civice în […]
10:20
Naționala de futsal a Moldovei va participa la sfârșitul anului 2025 la un turneu internațional din Yerevan, Armenia. Pe lângă tricolori, la compeție vor participa reprezentativele Kârgâzstanului, Georgiei și a țării gazdă, Armenia. Pentru georgieni și armeni acest turneu este ultima etapă de pregătire pentru EURO 2026 la futsal, programat în perioada 21 ianuarie – […]
10:00
Angajații Direcției investigare criminalitate transfrontalieră a Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, sub coordonarea procurorilor PCCOCS, au destructurat un grup infracțional implicat într-o amplă schemă de contrabandă cu mijloace de transport și piese auto, în valoare de peste 1.200.000 lei. În cadrul operațiunii a fost reținut un bărbat de 41 de ani, iar un complice […]
09:50
Universitatea de Stat din Comrat a instalat o centrală solară cu scopul de a crește eficiența energetică a campusului universitar prin introducerea surselor regenerabile de energie în infrastructura instituției. Inițiativa se înscrie în proiectul „Energie solară: campus durabil", realizat cu sprijinul Guvernului Republicii Polone, al Fundației Polska Pomoc și al Ambasadei Republicii Polone în Republica […]
09:50
Premierul Alexandru Munteanu a vorbit cu cetățenii din raionul Ungheni despre proiectele realizate în ultimii ani, necesitățile actuale și perspectivele de dezvoltare ale regiunii. Unul din proiectele de amploare planificat este construcția Parcului științifico-tehnologic „Ungheni Tech Park", care va sprijini dezvoltarea economică și va crea noi locuri de muncă pentru cetățeni, în cadrul unui parteneriat […]
09:40
Polițiștii și procurorii din Orhei, au documentat activitatea infracțională a unui bărbat de 26 de ani, originar din raionul Fălești, angajat de aproximativ șase luni la o întreprindere specializată în producerea articolelor decorative și arhitecturale din beton și metal. În urma investigațiilor, s-a stabilit că suspectul ar fi cultivat și îngrijit pe teritoriul întreprinderii mai […]
09:40
Primarul General, Ion Ceban, informează că scuarul cu vedere panoramică din strada Maria Drăgan, sectorul Ciocana, a fost restabilit după ce au avut loc alunecări de teren în preajmă. „Zona care oferă o vedere splendidă asupra orașului Chișinău poate fi din nou vizitată de locuitori și oaspeții Capitalei", a subliniat edilul.
Acum 8 ore
09:30
Astăzi, ofițerii Direcției investigații infracțiuni economice și ai Direcției urmărire penală ai INI, cu sprijinul mascaților din cadrul BPDS „Fulger", sub conducerea procurorilor PCCOCS, desfășoarǎ noi acțiuni în cadrul cauzei penale „Tux". Astfel, sunt în curs peste 20 de percheziții pe teritoriul Republicii Moldova, la domiciliile și în automobilele persoanelor vizate în dosar. Rezultatele acestor […]
09:30
Dmitri Torner: şi politicienii de la Chişinău, şi cei de la Comrat trebuie să pornească de la premisa că alegerile din autonomia găgăuză sunt primul pas spre restabilirea normalităţii # Provincial
Dmitri Torner, lider al Partidului "NOI – Noua Opţiune Istorică", consideră că alegerile deputaţilor Adunării Populare a Găgăuziei, care au fost fixate pentru data de 22 martie 2026, și posibilele alegeri anticipate ale bașcanului trebuie să fie maximal libere și corecte. „S-ar părea că aceste alegeri regionale sunt importante doar pentru locuitorii autonomiei, dar nu […]
Acum 24 ore
17:10
Modernizarea Republicii Moldova, schimbările făcute cu sprijin european care au crescut standardele de viață în localitățile Ungheniului, precum și acțiunile necesare în următoarea perioadă pentru a avansa pe calea aderării la UE și a aduce îmbunătățiri în viața de zi cu zi a cetățenilor au fost discutate la întâlnirea de astăzi a Prim-ministrului Alexandru Munteanu […]
17:00
Bugetul de stat 2025 rectificat: mai mulți bani pentru sectorul bugetar și ajutoate sociale # Provincial
Parlamentul a votat în a doua lectură rectificarea bugetului de stat pentru anul 2025. Principalele modificări vizează redistribuirea resurselor bugetare pentru acoperirea necesităților salariale ale angajaților din sectorul bugetar, alocarea fondurilor necesare pentru compensarea facturilor la energie electrică, precum și alte măsuri sociale. Documentul a fost votat în a doua lectură de 57 de deputați. Comparativ cu […]
16:50
Satul Comarovca, din comuna Natalievca, raionul Fălești, beneficiază, în premieră, de apă bună la robinet – un serviciu așteptat de comunitate de ani de zile – datorită Programului Național „Satul European", ediția a II-a. Potrivit ONDRL, pro
16:10
Locuitorii municipiului Ungheni vor beneficia de condiții moderne și confortabile în transportul public urban, odată cu achiziționarea a 14 microbuze și 4 autobuze, de către Guvern și primărie. Primul lot de 14 mijloace de transport a fost prezentat, astăzi. La ceremonie a participat Prim-ministrul Alexandru Munteanu, în cadrul vizitei sale de lucru în raionul Ungheni. […] Post-ul Ungheni primește transport public modern și autospecială de colectare a deșeurilor apare prima dată în Provincial.
16:10
În cadrul unei operațiuni desfășurate în raionul Taraclia la domiciliul unui bărbat de 32 de ani, polițiștii au depistat și ridicat substanțe narcotice de tip PVP (sare), marijuana, precum și precursori necesari fabricării acestora. Totodată, a fost deconspirată și o speluncă utilizată pentru consumul ilegal de droguri. Reamintim că aceste acțiuni fac parte din eforturile […] Post-ul Laborator artizanal și droguri, depistate în Taraclia în urma unei percheziții apare prima dată în Provincial.
15:50
În urma unei informații operative privind funcționarea unei spelunci pentru consumul de droguri într-un apartament din Cimișlia, polițiștii au efectuat o percheziție autorizată. În locuința unui bărbat de 41 de ani, au fost ridicate mai multe aparate confecționate artizanal pentru consumul de droguri și o pungă cu masă vegetală uscată, asemănătoare marijuanei. Toate obiectele au […] Post-ul (VIDEO) Speluncă de droguri, descoperită la Cimișlia apare prima dată în Provincial.
15:50
Ministrul Sănătății, Emil Ceban, împreună cu directorul general al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, Ion Dodon, au efectuat astăzi, 27 noiembrie, o vizită de lucru la Edineț, unde au avut o întrevedere cu medicii, managerii instituțiilor și reprezentanții administrațiilor din sistemul medical local, dar și cu specialiști din raioanele Ocnița, Briceni, Dondușeni și Rîșcani. […] Post-ul Ministrul Sănătății și directorul CNAM, în vizită de lucru la Edineț apare prima dată în Provincial.
15:40
Astăzi, vicepremierul Vladimir Bolea a fost prezent la semnarea contractului de antrepriză între Agenția de Dezvoltare Regională Centru, Primăria municipiului Ungheni și compania care va efectua lucrările de construcției a pieței agroalimentare din localitate. Pe lângă cele 48 de gherete moderne montate, vor fi efectuate lucrări de pavare a spațiului cu plăci prefabricate din beton, […] Post-ul 48 de gherete moderne vor fi amenajate în piața agroalimentară construită la Ungheni apare prima dată în Provincial.
Ieri
15:30
Alexandru Munteanu: Fructele moldovenești merită să fie pe rafturile magazinelor din Europa și din lume # Provincial
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a participat, astăzi, la Conferința Businessul Fructelor în Republica Moldova, organizată de Asociația Moldova Fruct. Evenimentul a reunit peste 300 de producători, exportatori, experți și furnizori de tehnologii din sectorul pomicol din Republica Moldova. Aflat la cea de-a XI-a ediție, acesta reprezintă o platformă de dialog, schimb de experiență și soluții comerciale pentru fiecare verigă a lanțului […] Post-ul Alexandru Munteanu: Fructele moldovenești merită să fie pe rafturile magazinelor din Europa și din lume apare prima dată în Provincial.
14:40
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, subliniază că bugetul municipal este un subiect exploatat politic și nu se votează intenționat de către consilieri pentru a crea blocaje. „Așa cum nu au votat nici pentru salariile profesorilor și au fugit din sala CMC cei de la PAS. Toate proiectele de decizie cu privire la bugetul […] Post-ul Ion Ceban: bugetul municipal este un subiect exploatat politic apare prima dată în Provincial.
14:40
Centrul de Sănătate Ungheni, modernizat cu echipamente performante de fizioterapie, finanțate de CNAM # Provincial
Cabinetul de fizioterapie al Centrului de Sănătate Ungheni a fost dotat recent cu echipamente medicale moderne, achiziționate în cadrul unui proiect investițional finanțat din fondul de dezvoltare și modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină. Valoarea totală a investiției depășește 45 de mii de lei, sumă care a […] Post-ul Centrul de Sănătate Ungheni, modernizat cu echipamente performante de fizioterapie, finanțate de CNAM apare prima dată în Provincial.
14:30
La ședința de astăzi a Adunării Populare a Găgăuziei (APG) a fost decisă data alegerilor pentru deputații Adunării — 22 martie 2026. Al doilea tur de scrutin este programat peste două săptămâni, pe 5 aprilie. Totodată, potrivit Gagauzia24, Adunarea Populară a luat act de demisia lui Dmitri Constantinov din funcția de președinte al legislativului. În […] Post-ul Când vor avea loc alegerile pentru Adunarea Populară a Găgăuziei apare prima dată în Provincial.
14:10
Elevii de la șase licee din țară au învățat despre energie și egalitate de gen prin quiz interactiv # Provincial
Pe parcursul lunilor octombrie și noiembrie, peste 450 de elevi și eleve din Drochia, Chișinău, Leova, Călărași, Vulcănești și Bălți au participat la quiz-ul interactiv „Energie cu șanse egale” – un joc intelectual menit să-i provoace să gândească diferit despre energie, obiceiuri zilnice și sustenabilitate. Împărțit în cinci runde de întrebări, quiz-ul a testat cunoștințele […] Post-ul Elevii de la șase licee din țară au învățat despre energie și egalitate de gen prin quiz interactiv apare prima dată în Provincial.
13:20
R. Moldova accelerează energia verde. Capacitățile regenerabile cresc la 932 MW, cu un avans de 353 MW în ultimul an # Provincial
Republica Moldova înregistrează creșteri constante ale capacităților instalate din surse regenerabile. La sfârșitul lunii octombrie 2025, capacitatea totală a ajuns la 932,81 MW, ceea ce reprezintă +35,31 MW față de luna precedentă și +353,41 MW comparativ cu finele anului 2024. În ultimii cinci ani, capacitățile instalate au crescut de 12 ori, de la 77,37 MW […] Post-ul R. Moldova accelerează energia verde. Capacitățile regenerabile cresc la 932 MW, cu un avans de 353 MW în ultimul an apare prima dată în Provincial.
13:20
Conferința „Orașe inteligente”: noi contracte de finanțare și direcții de dezvoltare pentru municipiul Bălți și localitățile din Nord # Provincial
Dezvoltarea urbană a regiunii de Nord a țării a fost abordată astăzi la Conferința „Orașe inteligente – viitorul urban al regiunii”, organizată de ADR Nord, sub egida MIDR, în colaborare cu Centrul de inovare și transfer tehnologic „Nortek”. În deschiderea conferinței, vicepremierul Vladimir Bolea a adresat un cuvânt de salut participanților, subliniind că MIDR este […] Post-ul Conferința „Orașe inteligente”: noi contracte de finanțare și direcții de dezvoltare pentru municipiul Bălți și localitățile din Nord apare prima dată în Provincial.
13:10
(VIDEO) Tragedie pe traseul Ohrincea–Cruglic: șoferul unui Volkswagen moare după ce a ignorat semnalele poliției și s-a izbit de stația de așteptare # Provincial
În această dimineață, Poliția din Criuleni a fost sesizată despre producerea unui accident grav pe traseul Ohrincea–Cruglic. Conform datelor preliminare, un Volkswagen s-a tamponat în stația de așteptare a transportului public din apropierea satului Cruglic. În urma impactului, automobilul a luat foc, iar conducătorul auto, un bărbat de 33 de ani, originar din raionul Rîbnița, […] Post-ul (VIDEO) Tragedie pe traseul Ohrincea–Cruglic: șoferul unui Volkswagen moare după ce a ignorat semnalele poliției și s-a izbit de stația de așteptare apare prima dată în Provincial.
12:50
O delegație din cadrul APL Chișinău a participat la un schimb de experiență la Alba Iulia # Provincial
O delegație a Primăriei Chișinău a participat la un schimb de experiență desfășurat recent la Alba Iulia, România. Reprezentanții municipalității au fost implicați într-un program dedicat accesării, aplicării și gestionării fondurilor europene, un domeniu esențial pentru modernizarea și dezvoltarea durabilă a orașelor. Fondurile europene facilitează implementarea unor proiecte complexe și contribuie direct la îmbunătățirea calității […] Post-ul O delegație din cadrul APL Chișinău a participat la un schimb de experiență la Alba Iulia apare prima dată în Provincial.
12:30
Partidul Nostru cere suplinirea Fondului pentru Agricultură cu 500 milioane de lei pentru plata subvențiilor restante, iar PAS se opune # Provincial
Deputatul Partidului Nostru, Serghei Ivanov, președintele Comisiei pentru agricultură și industrie alimentară, cere suplimentarea cu 500 milioane de lei a Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural, pentru a achita restanțele către fermierii care au depus cereri de subvenționare în 2024 și pentru a evita blocajele financiare din sectorul agricol. Amendamentul la proiectul […] Post-ul Partidul Nostru cere suplinirea Fondului pentru Agricultură cu 500 milioane de lei pentru plata subvențiilor restante, iar PAS se opune apare prima dată în Provincial.
12:20
Și-a atacat amicul cu o furculiță în scop de a-i sustrage bunurile. Inculpatul – condamnat # Provincial
Procuratura Bălți informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare a unui bărbat de 42 de ani pentru comiterea infracțiunii de tâlhărie. Acesta a fost sancționat cu 9 ani de închisoare. Potrivit probelor, în anul 2024, făptuitorul, fiind declarant de instanța de judecată ca agresor familial și obligat să-și părăsească locuința pe o perioadă determinată de […] Post-ul Și-a atacat amicul cu o furculiță în scop de a-i sustrage bunurile. Inculpatul – condamnat apare prima dată în Provincial.
12:10
Proiectul de modernizare și extindere a sistemului de iluminat public stradal pe întreg teritoriul municipiului Cahul se apropie de etapa finală de implementare. Despre aceasta a comunicat Primăria municipiului, transmite PROVINCIAL. În acest sens, începând cu săptămîna viitoare, vor fi puse în funcțiune primele puncte de transformare în sectoarele municipiului: Zona Focșa; Zona Valincea; Micro 15; […] Post-ul Modernizarea iluminatului public în Cahul, aproape de finalizare apare prima dată în Provincial.
12:10
În dimineața zilei de 27 noiembrie, în scuarul Casei Raionale de Cultură „Nicolae Iorga” din orașul Sîngerei, au fost depuse flori la bustul marelui istoric, critic literar, documentarist, dramaturg, poet, enciclopedist, memorialist, ministru, parlamentar, prim-ministru, profesor universitar și academician român, Nicolae Iorga, cu ocazia comemorării decesului său. Gestul solemn a fost un omagiu adus personalității […] Post-ul Comemorarea lui Nicolae Iorga la Sîngerei apare prima dată în Provincial.
11:50
Autoritățile locale trebuie să aibă dreptul să blocheze accesul la clădirile abandonate # Provincial
După audierile de ieri, în Comisia pentru securitate națională, apărare și ordine publică, vicepreședintele Comisiei, Renato Usatîi, a declarat că este necesară modificarea legislației pentru a permite autorităților publice locale să intervină în cazul clădirilor abandonate sau nesecurizate, care reprezintă un pericol pentru comunitate. Potrivit lui Usatîi, astfel de obiective, inclusiv fostul Hotel „Național” din […] Post-ul Autoritățile locale trebuie să aibă dreptul să blocheze accesul la clădirile abandonate apare prima dată în Provincial.
11:30
CCRM a prezentat în cadrul Comisiei parlamentare rezultatele auditurilor la Ministerul Apărării și Ministerul Afacerilor Interne # Provincial
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a prezentat la data de 26 noiembrie curent, în cadrul Comisiei pentru control al finanțelor publice, rezultatele Raportului de audit asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Apărării încheiate la 31 decembrie 2024 și rezultatele Raportului de audit asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Afacerilor Interne (MAI) încheiate la 31 decembrie […] Post-ul CCRM a prezentat în cadrul Comisiei parlamentare rezultatele auditurilor la Ministerul Apărării și Ministerul Afacerilor Interne apare prima dată în Provincial.
11:30
AFD va acorda Republicii Moldova un împrumut de 25 de milioane de euro pentru implementarea reformelor în sectorul energetic # Provincial
Agenția Franceză pentru Dezvoltare (AFD) va acorda Republicii Moldova un împrumut de 25 de milioane de euro pentru implementarea reformelor în sectorul energetic, în mod special, pentru tranziția spre energie verde. Parlamentul a ratificat în un Acord de facilitate de credit. Scopul tratatului este de a finanța necesitățile bugetului de stat și de a contribui, în același […] Post-ul AFD va acorda Republicii Moldova un împrumut de 25 de milioane de euro pentru implementarea reformelor în sectorul energetic apare prima dată în Provincial.
11:20
Escrocherie cu carduri bancare în Taraclia. Doi suspecți reținuți după ce au sustras peste 22.000 de lei # Provincial
Ofițerii de investigații ai Inspectoratului de Poliție Taraclia, în comun cu procurorii din Cahul, oficiul Taraclia, au documentat și deconspirat activitatea ilegală a unui grup de persoane suspectate de comiterea infracțiunilor de escrocherie prin utilizarea cardurilor bancare. În cadrul măsurilor speciale desfășurate pe parcursul a trei luni, s-a stabilit că suspecții au obținut în mod […] Post-ul Escrocherie cu carduri bancare în Taraclia. Doi suspecți reținuți după ce au sustras peste 22.000 de lei apare prima dată în Provincial.
11:20
La 25 noiembrie 2025, Directorul General al Întreprinderii de Stat „Calea Ferată din Moldova”, Serghei Cotelinic, împreună cu o echipă de specialiști, a efectuat testarea tehnică a tronsonului feroviar Chișinău–Revaca. Astfel, potrivit CFM, călătoria experimentală a devenit necesară după efectuarea lucrărilor de reparație și reabilitare, care au inclus înlocuirea traverselor uzate și a șinelor pe […] Post-ul Tronsonul Chișinău–Revaca, testat după reabilitare: trenul parcurge ruta în 9 minute apare prima dată în Provincial.
