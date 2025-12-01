Meteo 1 decembrie 2025: Posibile ploi slabe și valori termice potrivite iernii
Realitatea.md, 1 decembrie 2025 07:10
În prima zi de iarnă calendaristică, meteorologii prognozează posibile precipitații sub formă de ploaie, iar temperaturile vor fi tipice pentru această perioadă. Se va forma ceață în aproape toată Moldova. Temperaturile aerului vor varia între +3 și +10 grade Celsius. În Nord, maximele vor urca până la +6 grade, iar pe timp de noapte temperaturile […]
• • •
Acum 15 minute
07:30
România celebrează astăzi Ziua Națională. Parada va fi transmisă live de Rlive TV pe rlive.md # Realitatea.md
Ziua României se sărbătorește în fiecare an pe 1 Decembrie. Evenimentul de la 1 decembrie 1918, desfășurat la Alba Iulia, a încheiat procesul de reintegrare a provinciilor desprinse și a reprezentat împlinirea idealului de unitate națională. Parada de Ziua Națională a României va fi transmisă live de Rlive TV pe rlive.md. În cadrul evenimentului istoric, […]
Acum 30 minute
07:20
Curs valutar BNM. Leul moldovenesc se apreciază față de principalele valute internaționale # Realitatea.md
Leul moldovenesc continuă să se aprecieze față de principalele valute internaționale, conform cursului stabilit de Banca Națională a Moldovei pentru 1 decembrie. Noile cotații sunt următoarele: Euro – 19,6686 lei, în scădere cu 0,03 lei; Dolarul american – 17,0033 lei, mai ieftin cu 0,01 lei; Leul românesc – 3,8634 lei; Hrivna ucraineană – 0,4021 lei; […]
Acum o oră
07:10
06:50
Aeroportul din Vilnius își suspendă operațiunile din cauza unor baloane suspecte în spațiul aerian # Realitatea.md
Aeroportul din Vilnius, Lituania, a anunțat suspendarea operațiunilor după detectarea unor baloane suspecte în spațiul său aerian cel mai recent incident dintr-o serie de perturbări ale traficului aerian din țara baltică. În ultimele luni, aviația europeană a fost afectată în repetate rânduri de apariția sau pătrunderea dronelor în zone sensibile, inclusiv la Copenhaga și Bruxelles. […]
Acum 12 ore
19:40
Un belgian și-a decorat casa cu 250.000 de luminițe pentru Crăciun. Curtea sa a devenit un adevărat parc tematic # Realitatea.md
Un bărbat de 70 de ani și-a transformat curtea într-un adevărat parc de distracții de Crăciun, după ce a montat 250.000 de luminițe. Este pentru al 29-lea an când își împodobește casa și reușește să atragă sute de turiști, transmite liberatea.ro. Belgianul în vârstă de 70 de ani și-a decorat, pentru al 29-lea an consecutiv […]
Acum 24 ore
18:30
Un test de sânge revoluționar promite depistarea a peste 50 de cancere. Cât de exacte sunt rezultatele # Realitatea.md
Progresele în reducerea poverii globale a cancerului sunt lente, iar ideea unui test de sânge capabil să depisteze boala mai devreme a stârnit un interes major în rândul medicilor şi populaţiei, informează știrileprotv.ro. Un astfel de instrument ar putea, în teorie, să îmbunătăţească screeningul de rutină pentru cancer, deoarece tratamentele au cele mai mari şanse […]
18:10
Neconcordanțe la Tiraspol: datele privind prezența „s-au micșorat” cu 30 de mii de persoane # Realitatea.md
Comisia Electorală Centrală al Transnistriei nerecunoscute a publicat pe parcursul zilei date privind prezența la vot, care în final s-au dovedit a fi calculate dintr-un număr mai mic de alegători decât cel anunțat oficial. Public, CEC a declarat că în regiune ar exista aproximativ 395 de mii de persoane cu drept de vot, transmite reporterul […]
16:40
Militarii moldoveni se pregătesc intens pentru parada militară de la București, dedicată Zilei Naționale a României. Batalionul 22 de Menținere a Păcii și Compania Garda de Onoare din Moldova au participat la repetiția generală, alături de colegii lor din alte unități militare, demonstrând coordonare și profesionalism. Parada promite să fie un spectacol impresionant, evidențiind forța […]
16:20
Numărul persoanelor ucise de Israel în Fâșia Gaza a depăşit pragul de 70.000, anunță autoritățile palestiniene # Realitatea.md
Numărul persoanelor ucise în ofensiva Israelului în Fâşia Gaza a depăşit pragul de 70.000, a anunţat ministerul sănătăţii din enclavă, transmite Digi24. Un total de 301 persoane au fost adăugate la bilanţ de joi, ajungându-se la 70.100, a adăugat ministerul. Două persoane au murit în recentele atacuri israeliene, restul au fost identificate din rămăşiţele îngropate […]
15:50
Oficiali ucraineni și americani se întâlnesc în Florida pentru a discuta propunerile de a pune capăt războiului # Realitatea.md
Marco Rubio, Steve Witkoff și Jared Kushner sunt așteptați să se întâlnească cu delegația de la Kiev, după un nou weekend de atacuri rusești mortale în Ucraina, scrie adevărul.ro. Negociatorii ucraineni se pregătesc să se întâlnească cu oficiali americani în Florida pentru a discuta detaliile cadrului propus de Washington pentru a pune capăt războiului Rusiei […]
14:30
Parada militară de 1 Decembrie din București va reuni peste 2 900 de militari și peste 200 de mijloace tehnice. Ceremonia oficială va începe la ora 11:00, cu defilarea detașamentelor militare și a tehnicii pe sub Arcul de Triumf. Zona va fi survolată de 45 de aeronave, transmite IPN. Alături de militarii români, vor defila […]
13:50
Zelenski pleacă la Paris pentru convorbiri cu președintele francez. Despre ce vor discuta cei doi oficiali # Realitatea.md
Președintele francez Emmanuel Macron îl va primi luni, 1 decembrie curent, la Paris pe omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, a anunțat Palatul Élysée, în contextul în care o echipă de negociatori ucraineni a plecat spre Statele Unite pentru a discuta planul american de a pune capăt conflictului cu Rusia, notează agerpres.ro. „Cei doi lideri vor […]
13:00
Alegeri legislative și locale în stânga Nistrului: aproape 400 de mii de cetățeni la urne # Realitatea.md
Alegeri legislative și locale se desfășoară duminică, 30 noiembrie curent, în regiunea separatistă transnistreană, unde au fost deschise 246 de secții de votare. Locuitorii sunt chemați să își aleagă cei 33 de deputați ai așa-numitului Soviet Suprem de la Tiraspol, precum și 76 de primari și 469 de consilieri locali. Potrivit presei transnistrene, mulți locuitori […]
12:20
Premii pentru excelență în incluziune: grădinița „Povestea” din Nisporeni și Gimnaziul nr. 14 din Bălți, în top # Realitatea.md
Grădinița „Povestea" din Nisporeni și Gimnaziul nr. 14 din Bălți au fost distinse, în acest an, cu Trofeul „Alexandra Grajdian", acordat pentru „curaj și inovație în promovarea educației incluzive". Alte cinci instituții de învățământ din țară au primit diplome și mențiuni. Premiile au fost oferite de Alianța ONG-urilor Active în Domeniul Protecției Sociale a Copilului […]
11:40
UE condamnă încălcările aeriene rusești și sprijină Moldova cu 20 milioane de euro în apărarea antiaeriană # Realitatea.md
Înalta Reprezentantă a Uniunii Europene pentru afaceri externe și politica de securitate, Kaja Kallas, a criticat ferm încălcarea spațiului aerian al Republicii Moldova de către dronele rusești, avertizând că astfel de acțiuni sunt inacceptabile și pun în pericol traficul aerian civil. „Uniunea Europeană investește 20 de milioane de euro în acest an în apărarea antiaeriană […]
11:00
Amenințare cu bombă la sediul France Télévisions. Emisiunea a fost întreruptă în direct și angajații evacuați # Realitatea.md
Sediul central al France Télévisions din Paris a fost evacuat sâmbătă, în urma unei amenințări cu bombă primite de compania publică de televiziune. Momentul a fost surprins în direct, transmite adevărul.ro. „Sediul central al France Télévisions (din Paris, n.r.) a fost evacuat. Serviciile statului au avertizat compania cu privire la o amenințare cu bombă. Polițiști […]
10:30
Moldovenii preferă să cumpere bunuri de pe platforme străine, acordând mai puțină atenție comercianților online din țară. Cumpărătorii activi online din Moldova au cheltuit, în medie, 1 660 de lei pe lună pe platformele autohtone și 1 900 de lei în magazinele digitale de peste hotare, potrivit datelor pentru anul trecut, transmite IPN. Prin intermediul […]
09:40
Moldova încheie luna noiembrie cu vreme rece și instabilă. Pentru 30 noiembrie 2025, meteorologii anunță cer predominant înnorat, temperaturi scăzute și posibile precipitații slabe în mai multe regiuni. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic, în nord se așteaptă valori termice între 2 și 5 grade, În centru, maximele vor urca până la 8 grade, însă vântul moderat va […]
Ieri
20:10
Localitățile din Moldova în care predau cei mai mulți profesori bărbați. De ce tot mai puțini dintre ei aleg pedagogia # Realitatea.md
Dintre cele 25.512 cadre didactice din Republica Moldova, 2.925 sunt bărbați – de aproape nouă ori mai puțin. Ce anume îi descurajează pe tinerii bărbați din a merge la Pedagogie, dar și ce îi motivează pe cei care aleg acest drum? După o analiză a datelor oferite de Ministerul Educației și Cercetării, Diez.md a observat că […]
19:40
Dacă odinioară era izolată, industria cripto devine acum strâns legată de economia globală. Bitcoin, cel mai important indicator al acestei pieței, își schimbă deseori prețul în funcție de datele economice și de deciziile de politică monetară. Această legătură a devenit una dintre trăsăturile principale ale sectorului cripto în 2025, se arată într-o analiză realizată de Bitget. Cel […]
15:50
Vârsta la care organismul începe să plătească scump pentru stilul nesănătos de viață # Realitatea.md
În viața fiecărei persoane vine un moment în care trebuie să reflecteze profund asupra sănătății sale. De obicei, acest moment apare atunci când începem să simțim schimbările aduse de vârstă. Potrivit publicației slovace Aktuality, parte a trustului Ringier, cercetători finlandezi au realizat un studiu impresionant care arată cum anumite obiceiuri influențează sănătatea zilnică și starea […]
15:20
Proprietarii clădirilor părăsite din toată țara ar putea fi obligați prin lege să le îngrădească din contul lor # Realitatea.md
Proprietarii clădirilor părăsite ar putea fi obligați prin lege să asigure îngrădirea și semnalizarea riscurilor pe care acestea le prezintă. Propunerea a fost discutată recent în Parlament, în cadrul audierilor organizate de Comisia pentru securitate națională. Inițiativa survine după tragedia de la fostul Hotel Național, unde o fetiță de 13 ani și-a pierdut viața, căzând într-o […]
09:50
MAp: Sistemele de monitorizare ale Armatei Naționale nu au detectat dronele. Cine ne-a informat despre ele # Realitatea.md
Sistemele de monitorizare a spațiului aerian din dotarea Armatei Naționale nu au detectat dronele. Potrivit unui comunicat de presă al Ministerului Apărării al Republicii Moldova (MAp), publicat în dimineața de 29 noiembrie, informația inițială a venit, la ora 22:50, prin canale operative, fiind confirmată ulterior de structurile de frontieră ale Ucraina. Dronele indentificate a fi […]
09:10
Dronele ce au survolat spațiul nostru ar fi de tip Gerbera. MAI: Nu am identificat resturi periculoase pentru populație # Realitatea.md
„Până la această oră, nu au fost identificate obiecte, resturi sau elemente care să prezinte pericol pentru populație, iar datele operative confirmă că ambele drone au părăsit definitiv spațiul aerian național, deplasându-se în adâncul teritoriului Ucraina. Autoritățile continuă supravegherea zonei și rămân în stare de vigilență maximă pentru protejarea siguranței cetățenilor". Anunțul a fost făcut […]
08:40
Avioanele sosesc și decolează deja în regim obișnuit pe aeroportul Chișinău, după ce spațiul aerian a fost închis # Realitatea.md
Pentru a doua oară în această săptămână, spațiul aerian al Republicii Moldova a fost survolat de drone neidentificate. Două aparate fără pilot au traversat teritoriul țării noaptea, pe direcția Ucraina – regiunea transnistreană – nordul Republicii Moldova, spațiul aerian fiind temporar închis. Mai multe zboruri comerciale au aterizat cu întârziere pe Aeroportul Chișinău, iar o […]
Mai mult de 2 zile în urmă
23:00
Rusia reacționează după ce șeful de cabinet al lui Zelenski și-a dat demisia: „O profundă criză politică” # Realitatea.md
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a susținut vineri, 28 noiembrie curent, că demisia șefului de cabinet al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski a aruncat țara într-o profundă criză politică, relatează Digi24. „La Kiev au loc evenimente care reflectă o profundă criză politică provocată de scandaluri de corupție", a spus Peskov reporterilor, potrivit agenției de […]
22:40
SUA: Trump anunță că anulează toate documentele semnate de Biden cu dispozitivul autopen # Realitatea.md
Președintele american Donald Trump a declarat că a anulat toate ordinele executive semnate de predecesorul său, Joe Biden, cu ajutorul dispozitivul autopen, de semnătură automată, transmite agerpres.ro. Orice document semnat de Biden cu autopen, ceea ce înseamnă aproximativ 92% dintre ele, este anulat și nu mai are efect, a spus președintele Trump. „Prin prezenta anulez […]
22:20
Airbus recheamă peste 6.000 de avioane A320 după un incident grav. Wizz Air, printre companiile vizate # Realitatea.md
Airbus a anunţat vineri, 28 noiembrie curent, o rechemare masivă pentru o parte semnificativă a flotei globale A320, după ce o problemă de software legată de radiaţiile solare a fost identificată ca risc pentru funcţionarea sistemelor de control al zborului, relatează CNBC. Măsura vizează aproximativ 6.000 de aeronave, peste jumătate din totalul global al avioanelor […]
22:00
Peste 40.000 de pelerini au vizitat Mănăstirea Prislop din România. Un record în cei peste cinci secole de existență # Realitatea.md
Mănăst
21:30
Investiții și reabilitare: Ministrul Culturii, în vizită la Circul din Chișinău și Palatul Național # Realitatea.md
O nouă etapă de reabilitare, respectiv reparația capitală a Circului, este inclusă în Planul de Creștere Economică și va permite redeschiderea integrală a instituției. Anunțul a fost făcut de ministrul Culturii, Cristian Jardan, în cadrul unei vizite de lucru la Circul din Chișinău și Palatul Național „Nicolae Sulac”, ambele gestionate de „Moldova-Concert”. „Am întâlnit oameni […] Articolul Investiții și reabilitare: Ministrul Culturii, în vizită la Circul din Chișinău și Palatul Național apare prima dată în Realitatea.md.
21:00
Peste 200 de elevi și studenți din întreaga țară au participat la activități interactive menite să le explice rolul banilor în economie. Evenimentul a fost organizat în ajunul Zilei leului moldovenesc, pe care Banca Națională a Moldovei o marchează printr-o nouă ediție a proiectului „Drumul banilor”. Călătoria a început la Banca Națională cu un tur […] Articolul BNM a deschis ușile pentru 200 de elevi și studenți de Ziua leului moldovenesc apare prima dată în Realitatea.md.
20:40
Cu podgorii întinse pe 15 hectare, Crama Mircești – care are și un complex turistic – își propune să producă anual 100 de mii de sticle de vin din soiuri locale și europene, exportate în România, Polonia, Canada, China și Japonia. Afacerea, beneficiară de sprijin european, a fost vizitată de premierul Alexandru Munteanu în cadrul […] Articolul Vin, tradiție și investiții UE: Premierul Munteanu, în vizită la Crama Mircești apare prima dată în Realitatea.md.
20:10
Incendiul devastator din Hong Kong: 8 persoane au fost arestate după ce au murit 128 de oameni # Realitatea.md
Opt persoane au fost arestate în legătură cu incendiul puternic care a distrus un complex de blocuri înalte de locuinţe din Hong Kong, ucigând cel puţin 128 de persoane. Alte aproximativ 200 sunt în continuare date dispărute, iar 79 au fost rănite, în cea mai gravă tragedie de acest fel din oraş din ultimii aproape […] Articolul Incendiul devastator din Hong Kong: 8 persoane au fost arestate după ce au murit 128 de oameni apare prima dată în Realitatea.md.
19:40
VIDEO Percheziții la Cahul și Cantemir: 7 kg de droguri ridicate de la mai multe persoane # Realitatea.md
Mai multe persoane, cu vârste între 39 și 53 de ani, suspectate de cultivarea, păstrarea, utilizarea și comercializarea drogurilor în raioanele Cahul și Cantemir, au fost documentate de polițiști în luna noiembrie. În cadrul perchezițiilor efectuate la patru locuințe, au fost descoperite droguri de tip hidropon, precum și plante uscate de cânepă. Cantitatea de substanță […] Articolul VIDEO Percheziții la Cahul și Cantemir: 7 kg de droguri ridicate de la mai multe persoane apare prima dată în Realitatea.md.
19:30
Studenții USMF vor învăța cu echipamente medicale performante, grație unei donații din România # Realitatea.md
Studenții Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” vor beneficia de tehnologii inovatoare pentru educație și cercetare medicală modernă, datorită unei donații de echipamente performante. Valoarea bunurilor este de 577 668,51 RON, echivalentul a peste 2 248 459 MDL. Donația a fost oferită în cadrul proiectului „Digitalizarea educației”, ediția a II-a, finanțat de […] Articolul Studenții USMF vor învăța cu echipamente medicale performante, grație unei donații din România apare prima dată în Realitatea.md.
19:20
Curtea Constituţională (CC) va verifica constituţionalitatea mai multor prevederi din articolul 21 al Legii privind partidele politice. Aceasta după ce astăzi, 28 noiembrie, Curtea de Apel Centru a dat curs cererii depuse în acest sens de către Partidul Republican „Inima Moldovei”. Irina Vlah, liderul partidului, în context a declarat că, ”în baza prevederilor abuzive introduse […] Articolul Irina Vlah: Curtea Constituţională va examina prevederile din Legea partidelor apare prima dată în Realitatea.md.
18:30
O tânără din Bălți a născut astăzi dimineața, 28 noiembrie, un băiețel sănătos acasă. Potrivit CNAMUP, la ora 10:59, o gravidă de 29 de ani, aflată în săptămâna a 38-a de sarcină și la a doua naștere, a solicitat intervenția ambulanței după apariția primelor semne de travaliu. „Echipa AMU a ajuns în doar 6 minute […] Articolul A venit pe lume acasă! O tânără din nordul țării a născut un băiețel sănătos apare prima dată în Realitatea.md.
18:10
Un microbuz cu pasageri s-a lovit grav cu un camion la Sîngerei. Imagini VIDEO de la fața locului # Realitatea.md
Un microbuz care transporta angajați ai unei întreprinderi din Bălți a fost grav avariat după ce a fost implicat într-un accident rutier. Impactul s-a produs joi seara, 28 noiembrie, în apropiere de satul Bilicenii Vechi, raionul Sîngerei. În coliziune au fost implicate un microbuz și un camion. Din fericire, nicio persoană nu a fost rănită. […] Articolul Un microbuz cu pasageri s-a lovit grav cu un camion la Sîngerei. Imagini VIDEO de la fața locului apare prima dată în Realitatea.md.
17:50
În troleibuzele din Chișinău sunt introduse bilete noi de călătorie. Tichetele, care au mai multe semne de protecție, sunt distribuite treptat, pe măsură ce stocurile vechi se epuizează. Reprezentanții Regiei Transport Electric Chișinău au precizat pentru IPN că achiziția biletelor unice pentru călătoria în troleibuz se realizează anual și că, în cadrul licitației din acest […] Articolul În troleibuzele din Chișinău sunt introduse bilete noi de călătorie. Cum arată apare prima dată în Realitatea.md.
17:50
Președintele Volodimir Zelenski a anunțat demisia lui Andriy Ermak din funcția de șef al Oficiului Președintelui Ucrainei, după perchezițiile efectuate de Biroul Național Anticorupție al Ucrainei (NABU). Liderul de la Kiev a făcut anunțul într-o postare video în care a precizat că Ermak a decis să părăsească funcția în contextul investigațiilor aflate în desfășurare. Zelenski […] Articolul Cutremur la Kiev: Andriy Ermak pleacă după perchezițiile NABU apare prima dată în Realitatea.md.
17:40
FOTO Ceremonie solemnă la Academia „Ștefan cel Mare”: 52 de ofițeri și 202 de subofițeri MAI au depus jurământul # Realitatea.md
52 de ofițeri și 202 subofițeri ai Ministerului Afacerilor Interne (MAI) au depus astăzi, 28 noiembrie, Jurământul de credință. Ceremonia s-a desfășurat la Academia „Ștefan cel Mare”, în prezența șefa MAI, Daniella Misail-Nichitin, a reprezentanților subdiviziunilor ministerului, a cadrelor didactice, precum și a familiilor și apropiaților noilor angajați. „Pe parcursul carierei profesionale, curajul, integritatea și profesionalismul […] Articolul FOTO Ceremonie solemnă la Academia „Ștefan cel Mare”: 52 de ofițeri și 202 de subofițeri MAI au depus jurământul apare prima dată în Realitatea.md.
17:10
Cyber Security and AI Week 2025: patru orașe, peste 250 de participanți și o ediție Orange Business dedicată securității digitale și AI # Realitatea.md
Municipiile Chișinău, Bălți, Cahul și Comrat au găzduit timp de două săptămâni ediția 2025 a Cyber Security and AI Week, organizată de Orange Business – o serie de evenimente create pentru a oferi organizațiilor, instituțiilor publice și comunităților din toată țara informații concrete, clare și aplicabile în domeniul securității cibernetice și al inteligenței artificiale. Cele […] Articolul Cyber Security and AI Week 2025: patru orașe, peste 250 de participanți și o ediție Orange Business dedicată securității digitale și AI apare prima dată în Realitatea.md.
17:00
Pachetele cadou de Crăciun devin tot mai apreciate pentru modul elegant în care pot transmite grijă și atenție. Livrareflori.md pregătește în fiecare sezon seturi rafinate ce îmbină flori proaspete, dulciuri fine și mici surprize personalizate, create pentru a aduce bucurie celor dragi. Fiecare pachet este gândit ca o experiență completă, cu elemente atent selectate și […] Articolul Pachete cadou de Crăciun: Flori, dulciuri și surprize personalizate apare prima dată în Realitatea.md.
16:50
VIDEO Percheziții la Ialoveni într-un dosar de droguri: Mai multe persoane sunt suspecte # Realitatea.md
Oamenii legii au efectuat mai multe percheziții în raionul Ialoveni, într-o cauză penală ce vizează activitatea unui grup de persoane suspectate de implicare în circulația ilegală a drogurilor. Potrivit Poliției Naționale, începând cu anul 2023, persoane încă neidentificate complet sunt bănuite că ar fi preparat, procesat, procurat, păstrat, transportat și distribuit substanțe narcotice și analoage […] Articolul VIDEO Percheziții la Ialoveni într-un dosar de droguri: Mai multe persoane sunt suspecte apare prima dată în Realitatea.md.
16:50
Rapperul rus Andrei Kosolapov, cunoscut sub numele de scenă „Macan”, a ajuns în divizia operativă „Dzerjinski” pentru a începe serviciul militar obligatoriu, potrivit anunțului făcut de Rosgvardia pe canalul său de Telegram. Artistul va parcurge, alături de alți recruți, cursul tânărului soldat, care include pregătire fizică, trageri și instruire specială. Potrivit Cancan.md, idolul Iulianei Beregoi […] Articolul Rapperul rus Macan a început stagiul militar în divizia „Dzerjinski” apare prima dată în Realitatea.md.
16:30
ANI verifică averea lui Mizdrenco și Moroșanu, la o lună de la perchezițiile în dosarul destabilizărilor # Realitatea.md
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a inițiat controale ale averii și intereselor personale în privința președintelui raionului Rîșcani, Vladimir Mizdrenco, și a consilierului municipal din Bălți, Maxim Moroșan. Decizia a fost luată pe 26 noiembrie 2025, în baza a două sesizări din oficiu depuse la sfârșitul lunii octombrie, ceea ce înseamnă la o lună distanță […] Articolul ANI verifică averea lui Mizdrenco și Moroșanu, la o lună de la perchezițiile în dosarul destabilizărilor apare prima dată în Realitatea.md.
16:20
Realitatea Săptămânii: Ginkgo Biloba, copacul de pe vremea dinozaurilor, roditor în parcul Dendrariu # Realitatea.md
Este de o vârstă cu dinozaurii, a supraviețuit schimbărilor climatice, glaciațiunilor și bombardamentelor atomice de la Hiroshima și Nagasaki, iar astăzi îl găsim chiar în centrul Chișinăului. Ginkgo Biloba, copacul cu o vârstă de peste 252 de milioane de ani, este considerat o „fosilă vie” și un monument botanic rar, prezent în Republica Moldova de […] Articolul Realitatea Săptămânii: Ginkgo Biloba, copacul de pe vremea dinozaurilor, roditor în parcul Dendrariu apare prima dată în Realitatea.md.
16:10
„Un singur bun imobil” și nu 800. Mitropolia Moldovei va contesta decizia Curții de Apel Centru # Realitatea.md
Mitropolia Moldovei, subordonată Patriarhiei Ruse, a anunțat că va depune un recurs împotriva hotărârii emisă pe 25 noiembrie de Curtea de Apel Centru. Instituția precizează că decizia instanței vizează „un singur bun imobil”, și nu 800, așa cum a susținut Mitropolia Basarabiei, aflată sub jurisdicția Patriarhiei Române, transmite Newsmaker.md. Mitropolia a precizat anterior că, Curtea […] Articolul „Un singur bun imobil” și nu 800. Mitropolia Moldovei va contesta decizia Curții de Apel Centru apare prima dată în Realitatea.md.
16:10
VIDEO Orban, gest controversat la Moscova: își oferă țara pentru un summit Putin–Trump # Realitatea.md
Premierul ungar Viktor Orbán a reafirmat joi, 28 noiembrie, la Moscova, că Budapesta își menține cooperarea cu Rusia, în ciuda presiunilor europene, scrie MediaFax.ro. În cadrul întrevederii cu președintele Vladimir Putin, Orbán a subliniat importanța ajungerii la un acord care să pună capăt conflictului din Ucraina. Premierul ungar și-a exprimat speranța că relațiile bilaterale dintre […] Articolul VIDEO Orban, gest controversat la Moscova: își oferă țara pentru un summit Putin–Trump apare prima dată în Realitatea.md.
16:00
Yandex Go în Moldova: mecanismul din spate și pericolele pentru utilizatori și bugetul public # Realitatea.md
Pasagerii care aleg curse mai ieftine prin Yandex Go plătesc, de fapt, cu propria siguranță juridică și financiară, arată datele și analizele consultate de ZdG și de Asociația patronală a transportatorilor în regim de taxi. Mașini neautorizate, șoferi nedeclarați, asigurări nepotrivite, bani scoși din țară prin structuri offshore și instituții ale statului care reacționează lent […] Articolul Yandex Go în Moldova: mecanismul din spate și pericolele pentru utilizatori și bugetul public apare prima dată în Realitatea.md.
