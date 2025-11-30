„Astăzi trebuia să îți spunem la mulți ani de ziua numelui…”. Igor Cuciuc, mesaj plin de durere adresat fiicei Andreea: „Un dor fără margini”

10:10

Comediantul Pavel Sîrbu, cunoscut din proiectul „Zebra Show”, se declară un mare familist. Deși are un program încărcat și numeroase activități zilnice, artistul spune că încearcă mereu să petreacă cât mai mult timp cu soția și copiii săi. Invitat la proiectul „Tinerii care împing Moldova înainte”, marca UNIMEDIA, Pavel a fost întrebat de cât timp este căsătorit. În stilul său caracteristic, a răspuns cu umor: „Eu o să vă dau câteva răspunsuri, iar voi alegeți-l pe cel corect”.