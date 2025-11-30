(video) Rămâne sau nu Botgros în Parlament? Marian: „Am mai avut așa un coleg în Legislativul precedent. Concertele sale erau neplătite”
UNIMEDIA, 30 noiembrie 2025 09:10
Deputatul Radu Marian spune că nu poate răspunde pentru dirijorul Nicolae Botgros, ales PAS în noul Parlament, în ceea ce ține de incompatibilitatea funcțiilor. Marian a menționat că, în legislatura precedentă, colegul său Vitali Gavrouc a avut concerte neplătite, iar situația s-ar putea repeta. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei emisiuni de la TVR.
• • •
Alte ştiri de UNIMEDIA
Acum o oră
09:10
Pe 30 noiembrie, istoria a fost marcată de întărirea privilegiilor sașilor din Transilvania prin Andreanum în 1224 și de finalizarea demolării Zidului Berlinului în 1990.
09:10
09:00
Astăzi, vremea în Moldova va fi predominant umedă și noroasă, cu o probabilitate ridicată de precipitații pe parcursul întregii zile.
09:00
Peștii vor afla vești bune, iar Fecioarele trebuie să acorde mai multă atenție familiei: Află ce-ți prezic astrele # UNIMEDIA
Horoscopul zilnic ar putea dezvălui indicii personalizate despre cum să navigăm aceste energii.
Acum 2 ore
08:30
Horoscopul zilnic ar putea dezvălui indicii personalizate despre cum să navigăm aceste energii.
Acum 4 ore
07:20
Astăzi, vremea în Moldova va fi predominant umedă și noroasă, cu o probabilitate ridicată de precipitații pe parcursul întregii zile.
Acum 12 ore
20:50
(video) „Fata era strangulată într-o gură de canalizare, iar mama ei înjunghiată în casă”: Filmul crimei de la Nisporeni # UNIMEDIA
Ies la iveală noi detalii despre crima teribilă de la Nisporeni, unde o fată de 19 ani a fost găsită strangulată într-o gaură de canalizare, iar mama sa, înjunghiată în casă. „I-o pus ața în gât, iar pe cealaltă a înjunghiat-o cu cuțitul. Au vrut să însceneze totul”, a povestit vecinul femeilor în cadrul unui interviu pentru LIFE MD DOCUMENTARY.
Acum 24 ore
20:40
Adrian Minune ar putea reprezenta România la Eurovision. Fanii l-au propus, după interpretarea piesei Salcia: „Cu vocea ta câștigă sigur țara asta” # UNIMEDIA
Cunoscutul interpret de manele Adrian Minune revine în atenția publicului, după ce internauții au lansat ideea că acesta ar putea reprezenta, cândva, România la Eurovision, scrie adevărul.ro.
20:30
(video) Descinderi cu mascați într-un bloc din capitală: Acțiunea ar fi avut loc în cadrul dosarului pe camionul cu armament de la Albița # UNIMEDIA
Ofițerii au descins ieri cu percheziții într-un bloc din sectorul centru al capitalei. Potrivit informațiilor, acțiunea ar fi avut loc în cadrul dosarului camionului cu armament de la Albița.
20:30
20:20
Igor Dodon: E începutul sfârșitului regimului de la Kiev, aliatul Maiei Sandu. Aceeași soartă va avea și gruparea PAS # UNIMEDIA
Liderul PSRM, Igor Dodon, a declarat că situația politică de la Kiev ar marca „începutul sfârșitului regimului” condus de Volodimir Zelenski, pe care îl numește aliat al Maiei Sandu. „Același sfârșit îi va avea și gruparea PAS”, a scris Dodon.
20:10
Omul de afaceri Vasile Chirtoca susține că el vorbește limba moldovenească. Părinții, buneii ne spuneau nouă că suntem moldoveni și vorbim moldovenește”, a precizat Chirtoca în cadrul UNInterviu pentru UNIMEDIA.
19:50
19:50
Avertisment de la Washington: Donald Trump anunță că spațiul aerian al Venezuelei trebuie considerat „complet închis” # UNIMEDIA
Președintele american Donald Trump a afirmat sâmbătă că spațiul aerian al Venezuelei și cel din proximitate trebuie considerat complet închis, transmite Reuters. Săptămâna trecută, Federal Aviation Administration (FAA) - administrația de reglementare a aviației din SUA - a avertizat principalele companii aeriene despre o „situație potențial periculoasă” la survolarea Venezuelei, din cauza „unei situații de securitate în curs de înrăutățire și a unei activități militare în crește în sau împrejurul” acestei țări, scrie digi24.ro.
19:20
19:00
„N-a fost cu noroc”: Artista moldoveancă Irisha s-a despărţit din nou. Ce nu a mers de data aceasta # UNIMEDIA
Dacă în urmă cu doar câteva luni, după despărțirea de Domenico, fostul iubit italian, Irisha anunța că e pe cale să-și refacă viața și e în tatonări cu un alt bărbat, ei bine, iată că situația s-a schimbat și n-a fost cu noroc nici de această dată. Cei doi s-au separat, iar Irisha ne spune și motivele pentru care povestea s-a încheiat înainte de a începe, scrie spynews.ro.
18:30
Colegiul de disciplină și etică informează despre finalizarea procedurilor disciplinare inițiate în privința a trei procurori, în urma cărora au fost constatate încălcări grave ale obligațiilor profesionale și ale standardelor de integritate. Astfel, cei trei procurori au fost eliberați din funcție.
18:10
Cine merge mai departe? Tony Baboon, Ștefan Burlacu și Raphael Tudor au ridicat scena în picioare la Knockout-urile de la „Vocea României” # UNIMEDIA
Al doilea trio al serii este format din Tony Baboon, Ștefan Burlacu și Raphael Tudor, concurenții din echipa Irinei Rimes. În lupta către un loc asigurat în etapa live-urilor, vor interpreta piesele „Mă ucide ea”, ”Road to Zion” și ”Too Sweet”, scrie protv.ro.
17:50
Reţeaua care a transformat moldoveni, ruşi și ucraineni în cetăţeni români: Cum funcționa schema # UNIMEDIA
Reţeaua care a transformat cetăţeni ruşi, ucraineni şi moldoveni în cetăţeni români a operat cu ajutorul angajaţilor statului român. În mai multe procese soluţionate, în care tot statul a cerut anularea documentelor, scrie negru pe alb că documentele false au fost transcrise la Starea Civilă, în România. Nimeni nu a verificat sau nu a vrut să verifice autenticitatea documentelor până la transcriere, scrie presa română.
17:30
Ucraina dă o „lovitură semnificativă” flotei fantomă a Rusiei: Ce s-a întâmplat în Marea Neagră # UNIMEDIA
Ucraina a revendicat sâmbătă atacul asupra a două petroliere în Marea Neagră, declarând că a lovit cu drone nave aparţinând „flotei fantomă ruse”, folosită de Moscova pentru a eluda sancţiunile occidentale, informează AFP şi Reuters, citat de digi24.ro.
17:00
(video) „Fără taxe pentru coletele de pe Temu sub 150 de euro în 2026”: Ce spune Radu Marian # UNIMEDIA
„Guvernul Moldovei nu va adopta măsuri fiscale pentru coletele de pe platforma Temu cu valoare sub 150 euro în 2026”, a declarat Deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate, Radu Marian, în cadrul emisiunii „Punctul pe Azi”. Oficialul a subliniat că, deși subiectul este în analiză, măsurile ar putea fi discutate în cadrul politicii fiscale a anului viitor.
16:40
Delia a lansat piesa „Du-mă la munte”: Melodia care arată latura nomadă a artistei. Cum arată videoclipul noii piese # UNIMEDIA
Mereu îndrăgostită de adrenalină și de frumusețea naturii la munte, Delia a compus „Du-mă la munte” pentru a pune în versuri sentimentele puternice pe care le simte atunci când face drumeții pe munte și descoperă mereu noi peisaje, noi creste, noi locuri care o fac să iubească natura cu liniștea ei și mai mult, scrie presa română.
16:20
Ceață densă și vizibilitate redusă pe drumurile din țară: Participanții la trafic, îndemnați să circule prudent # UNIMEDIA
Poliția Națională informează participanții la trafic că, în mai multe zone ale țării persistǎ ceața densă, iar pe alocuri sunt semnalate ploi, care generează vizibilitate redusă și carosabil umed.
15:50
(video) Accident violent pe strada Pan Halippa: Un șofer a fost rănit după ce mașina în care se afla s-a lovit cu un taxi # UNIMEDIA
Un accident violent a avut loc astăzi pe o stradă din sectorul Buiucani. Potrivit oamenilor legii, impactul a avut loc între un Renaul și o mașină de taxi.
15:20
15:20
(video) O rachetă balistică rusească a explodat la lansare, în regiunea Orenburg din Rusia: Un nor toxic violet s-a ridicat după impactul cu solul # UNIMEDIA
O rachetă balistică intercontinentală, probabil model RS-28 Sarmat, s-a prăbușit și a explodat la scurt timp după lansare în apropierea orașului Yasnoe, în regiunea Orenburg din Rusia, scrie adevărul.ro.
14:50
(foto) „Te iubesc”: Cristian Botgros și-a surprins partenera cu o declarație emoționantă de ziua ei. Ce mesaj i-a transmis # UNIMEDIA
Cătălina Leca, iubita lui Cristian Botgros, își sărbătorește astăzi ziua de naștere. Cu această ocazie, instrumentistul a ținut să-i transmită un mesaj de felicitare urându-i fericire și multe zâmbete. „Te iubesc”, a conchis tânărul.
14:30
O pandemie mai gravă decât COVID-19 ar putea lovi planeta: Care sunt riscurile iminente pentru populație # UNIMEDIA
Experții avertizează că o criză globală mai gravă decât COVID 19 ar putea lovi planeta. Care sunt riscurile iminente pentru populație și ce spun specialiștii, scrie spynews.ro.
14:00
13:40
13:10
(video) Lupta dintre Ion Șoltoianu și Jeff Monson la FEA, anulată după ce deputatul rus nu a fost lăsat în țară: „Sau în România, sau în Rusia, oricum ne vom bate” # UNIMEDIA
Sportivul moldovean Ion Șoltoianu nu va urca pe ringul competiției FEA 2025 din cauza că rivalul său, Jeff Monson, nu a fost lăsat să intre în Republica Moldova.
12:40
Trei imobile, peste 93 mii de euro pe conturi bancare și niciun automobil: Averea premierului Alexandru Munteanu la început de mandat # UNIMEDIA
Premierul Alexandru Munteanu și-a publicat declarația de avere și interese personale pentru anul 2024. Potrivit documentului, acesta deține 15 conturi bancare deschise în cinci state, două apartamente și o casă de locuit. Totodată, acesta nu deține automobile și nu are datorii, credite sau ipoteci.
12:20
Fostul șef de cabinet al președintelui Zekenski spune că pleacă pe front: „Sunt pregătit pentru orice” # UNIMEDIA
Fostul șef de cabinet al președintelui Volodimir Zelenski a anunțat plecarea pe front, la câteva ore după ce și-a prezentat demisia din funcție, în urma unui raid la domiciul său efectuat de Biroul Național Anticorupție din Kiev. Andriy Yermak s-a declarat „dezgustat” de acuzațiile de corupție care i se aduc și a precizat că nu vrea să îi creeze probleme președintelui ucrainean, motiv pentru care va pleca pe front, scrie digi24.ro.
11:50
(video/foto) Accident teribil în capitală: Un Mercedes a luat foc, după ce un tânăr a pierdut controlul volanului și a intrat cu bolidul într-un bloc. Șoferul, la spital # UNIMEDIA
Un accident grav a avut loc în această noapte pe strada Gheorghe Asachi. Potrivit informațiilor, șoferul a pierdut controlul volanului a intrat cu mașina într-un bloc, după care a fost proiectat într-un alt automobil.
11:30
Atac rusesc cu rachete balistice, de croazieră și 500 de drone asupra Kievului: Cel puțin doi morți și zeci de răniți # UNIMEDIA
Dronele și rachetele rusești au atacat sâmbătă dimineața cartiere din Kiev, provocând mai multe victime, informează Reuters. Exploziile și resturile dronelor căzute au provocat mai multe incendii în capitala ucraineană, scrie hotnews.ro.
11:10
Un tânăr de 28 de ani, omorât în bătaie într-un apartament de la Buiucani: Poliția a reținut un suspect # UNIMEDIA
Un tânăr de 28 de ani și-a pierdut viața, după ce ar fi fost bătut de un bărbat de 40 de ani, într-un apartament de la Buiucani. Suspectul a fost reținut.
10:40
Pe 29 noiembrie, istoria a fost marcată de apelul lui Ștefan cel Mare pentru unitatea creștină și de lansarea primei televiziuni private din România.
10:20
Misiune diplomatică weekendul acesta: O delegaţie ucraineană pleacă în SUA pentru negocieri de pace # UNIMEDIA
Negociatorii ucraineni sunt aşteptaţi în Statele Unite în acest weekend pentru discuţii privind planul american de a pune capăt războiului din Ucraina, a declarat vineri pentru AFP un oficial apropiat dosarului, scrie digi24.ro.
10:00
Berbecii atrag alianțe valoroase, iar Capricornii vor fi nevoiți să ia decizii dificile: Află ce-ți prezic astrele # UNIMEDIA
Conjuncția planetară de astăzi aduce oportunități de creștere și înțelegere. Fiecare semn zodiacal va întâmpina provocări și recompense unice, în timp ce arhetipurile astrologice se manifestă în viața de zi cu zi. Ce secrete vă pot dezvălui astrele astăzi?
Ieri
09:40
Două avioane care trebuiau să aterizeze la Chișinău, redirecționate: Ministerul de Interne, cu precizări după ce două drone au survolat spațiul aerian al RM # UNIMEDIA
Ministerul Afacerior Interne a venit cu noi detalii, după ce două drone au survolat spațiul aerian al Republicii Moldova. Potrivit infromațiilor, două avioane care trebuiau să aterizeze la Chișinău au fost redirecționate, iar o aeronavă care se pregătea de decolare a fost menținută temporar la sol.
09:20
Poliția de Frontieră a fost informată de către Serviciul Operațiuni Aeriene al Ministerului Apărării privind survolarea spațiului aerian național de către două drone, în regiunea de nord a Republicii Moldova.
09:10
Astăzi, în Chișinău, vremea va fi predominant înnorată, cu condiții meteo care variază de la ceață în timpul nopții și dimineții devreme la cer acoperit pe parcursul zilei.
28 noiembrie 2025
21:20
(video) Omul de afaceri Vasile Chirtoca se gândește la politică? Ce legătură are cu noul partid „Alianța Moldovenii” # UNIMEDIA
Omul de afaceri Vasile Chirtoca respinge afirmațiile că ar fi fondatorul sau finanțatorul partidului „Alianța Moldovenii”, dar recunoaște că susține formațiunea și ideile promovate de aceasta. „Nu eu am inițiat partidul, dar susțin ideile. Eu sunt mai efectiv în proiecte romantice, decât în politică”, a precizat Chirtoca în cadrul UNInterviu pentru UNIMEDIA.
21:10
(foto) Cine ar putea deveni consilierul principal al lui Zelenski și care e viitorul lui Iermak, după „cel mai mare scandal de corupție din Ucraina” # UNIMEDIA
După ce Andrii Iermak și-a dat demisia din cabinetul președintelui Volodimir Zelenski, experții discută despre cine i-ar putea lua locul la șefia cabinetului, scrie adevarul.ro.
20:50
(video) Ghinion pentru doi șoferi din capitală, la sfârșit de săptămână: S-au lovit cu mașinile la o intersecție de la Ciocana # UNIMEDIA
Ghinion pentru doi șoferi din capitală: s-au lovit cu automobilele lor în intersecția străzilor Nicolae Milescu Spătaru și Ion Dumeniuc, în sectorul Ciocana di capitală. Coliziunea s-a produs în această seară, 28 noiembrie.
20:30
CRBL, atacat foarte dur de Cornel Păsat: „Vai de capul meu! Omul are un caracter infect și vorbește oribil”. Ce a putut să spună # UNIMEDIA
La Măruță, Cornel Păsat a participat la Sosurile Picante și a fost cât se poate de sincer. Mai mult, chiar el a subliniat La Măruță că „nu mai iert pe nimeni!” Cele mai dure răspunsuri au fost legate de CRBL și de Edi Stancu, transmite protv.ro.
19:50
(video) Melania Trump debutează la Hollywood: Lansează propriul studio și un documentar despre viața ei # UNIMEDIA
Melania Trump a făcut un pas neașteptat în lumea cinematografiei. Prima Doamnă a Statelor Unite a anunțat vineri, prin intermediul rețelelor sociale, lansarea documentarului biografic MELANIA, care va ajunge în cinematografe pe 30 ianuarie 2026. Totodată, ea și-a prezentat propria companie de producție, Muse Films, scrie adevarul.ro.
19:20
Curtea Constituţională va verifica constituţionalitatea mai multor prevederi abuzive din articolul 21 al Legii privind partidele politice. Aceasta după ce astăzi Curtea de Apel Centru a dat curs cererii depuse în acest sens de către Partidul Republican „Inima Moldovei”, se arată într-un comunicat.
19:10
(video) Accident la Sîngerei: Un microbuz ce transporta muncitori, grav avariat după un impact cu un camion, la Bilicenii Vechi # UNIMEDIA
Un accident rutier s-a produs vineri seara, 28 noiembrie, în apropiere de satul Bilicenii Vechi, raionul Sîngerei. Un microbuz care transporta angajați ai unei întreprinderi din Bălți a fost grav avariat după ce a intrat în coliziune cu un camion.
18:40
Ryanair, cea mai mare companie aeriană din Europa raportat la numărul de pasageri transportați anual, a anunțat vineri că își închide, după doar opt luni, programul de fidelizare a pasagerilor care zboară des, deoarece clienții au profitat prea mult de beneficiile oferite de acesta, relatează The Guardian, potrivit hotnews.ro.
