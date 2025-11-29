Ceață densă și vizibilitate redusă pe drumurile din țară: Participanții la trafic, îndemnați să circule prudent
UNIMEDIA, 29 noiembrie 2025 16:20
Poliția Națională informează participanții la trafic că, în mai multe zone ale țării persistǎ ceața densă, iar pe alocuri sunt semnalate ploi, care generează vizibilitate redusă și carosabil umed.
