Preşedintele naţionalist polonez Karol Nawrocki îşi anulează o întâlnire cu premierul ungar Viktor Orban, în urma vizitei acestuia la Moscova
UNIMEDIA, 30 noiembrie 2025 15:20
Preşedintele polonez Karol Nawrocki şi-a anulat o întâlnire cu Viktor Orbán, prevăzută la 4 decembrie, în urma unei vizite a premierului ungar la Moscova, relatează Euronews, citată de news.ro.
Acum o oră
15:20
15:10
Ispita Cristina, cel mai mare fail chiar de ziua ei: Cum au reacționat fanii când au văzut-o mâncând tort de pe jos # UNIMEDIA
Ispita Cristina, cunoscută din emisiunea „Insula Iubirii”, a avut parte de un moment neașteptat chiar de ziua ei de naștere. Fosta ispită a încercat să urmeze un trend popular în mediul online, dar lucrurile nu au decurs deloc conform așteptărilor, scrie cancan.ro.
Acum 2 ore
15:00
Premierul Netanyahu cere să fie grațiat de președintele Israelului. Este acuzat de fraudă, delapidare și luare de mită # UNIMEDIA
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a depus o cerere de grațiere la președintele Isaac Herzog. Netanyahu este acuzat de fraudă, delapidare şi luare de mită, scrie adevărul.ro.
14:10
(foto) Bronz pentru Moldova: Judocanul Victor Sterpu a urcat pe podium la competiția „Grand Slam” din Abu Dhabi # UNIMEDIA
Sportivul Victor Sterpu a cucerit medalia de bronz la competiția „Grand Slam” care se desfășoară la Abu Dhabi. Anunțul a fost făcut de Federația de Judo a Republicii Moldova.
Acum 4 ore
13:50
Bilanțul victimelor incendiului din Hong Kong a ajuns la 146 de morți. 100 de persoane, în continuare de negăsit # UNIMEDIA
Autoritățile din Hong Kong au transmis că bilanțul în urma incendiului care a devastat un complex de apartamente a ajuns la 146 de morți, în creștere față de totalul raportat anterior de 128. Alte 100 de persoane sunt în continuare de negăsit, scrie adevărul.ro.
13:10
(video) Soledad Baciu, Ana Muntean și Alessia Pop, autoarele unui moment exploziv în etapa Knockout-uri la Vocea României. Cu cine merge mai departe Tudor Chirilă # UNIMEDIA
Tudor Chirilă a decis să le pună la încercare pe cele trei concurente, acceptând chiar o provocare din partea uneia dintre ele. Salvată în battle-uri de Tudor Chirilă, Alessia Pop este determinată să dea tot ce are mai bun, pentru a demonstra că merită să meargă mai departe, scrie protv.ro.
13:00
Polonia, gata să lanseze rachete Patriot pentru doborârea unor avioane rusești. Au fost activate unitățile germane pentru operarea sistemelor # UNIMEDIA
După detectarea unor avioane de vânătoare rusești care operau în vestul Ucrainei, duminică, 30 noiembrie, au fost activate unități ale forțelor armate germane, prezente în Polonia, pentru a opera sistemele Patriot, scrie adevărul.ro.
12:10
(stop cadru) Novac: „Noroc de „storojul” de la casa aceea că a sunat, că Ministerul nu mai afla că a intrat așa-numita dronă în spațiul aerian al Moldovei” # UNIMEDIA
Deputatul Grigore Novac afirmă că doar datorită paznicului care a sunat la autorități s-a aflat despre drona căzută pe o casă din Florești, susținând că, fără apelul acestuia, instituțiile responsabile nici nu ar fi reacționat. „Noroc de „storojul” ( n.n. „paznicul”) de la casa aceea că a sunat, că nu mai aflau că a intrat așa-numita dronă în spațiul aerian al Republicii Moldova”, a declarat parlamentarul la o emisiune de la Realitatea.
Acum 6 ore
11:50
Cel puţin patru persoane au murit şi alte zece au fost rănite în împuşcături care au avut loc sâmbătă seara în Stockton, un oraş din statul California, în vestul Statelor Unite, scrie protv.ro.
11:10
UE va aloca 20 de milioane de euro, după ce mai multe drone au survolat spațiul aerian al Moldovei. Anunțul făcut de șefa diplomației europene # UNIMEDIA
Uniunea Europeană va aloca 20 de milioane de euro pentru consolidarea apărării antiaeriene a statului nostru. „Cerul Moldovei nu trebuie să devină victima războiului Rusiei”, a scris șefa diplomației europene, Kaja Kallas, pe platforma X.
10:40
Invazie de ploşniţe la unul dintre cele mai mari cinematografe din Franța. Sălile, închise pentru dezinsecţie # UNIMEDIA
Una dintre cele mai prestigioase instituții cinematografice din Franța, Cinémathèque Française din Paris, își închide pentru o lună sălile de proiecție, după ce mai mulți vizitatori au semnalat prezența ploșnițelor în timpul unor evenimente, inclusiv la o masterclass cu actrița de la Hollywood Sigourney Weaver. Conducerea promite o dezinsecție completă și condiții „perfect sigure și confortabile" la redeschidere, scrie observatornews.ro.
10:10
(stop cadru) „De cât timp sunteți căsătorit?” Pavel Sîrbu: „O să vă dau câteva răspunsuri, iar voi alegeți-l pe cel corect” # UNIMEDIA
Comediantul Pavel Sîrbu, cunoscut din proiectul „Zebra Show”, se declară un mare familist. Deși are un program încărcat și numeroase activități zilnice, artistul spune că încearcă mereu să petreacă cât mai mult timp cu soția și copiii săi. Invitat la proiectul „Tinerii care împing Moldova înainte”, marca UNIMEDIA, Pavel a fost întrebat de cât timp este căsătorit. În stilul său caracteristic, a răspuns cu umor: „Eu o să vă dau câteva răspunsuri, iar voi alegeți-l pe cel corect”.
Acum 8 ore
09:50
Rusia a lansat un atac cu drone în apropierea Kievului, în cursul nopții de sâmbătă spre duminică (29-30 noiembrie), în urma căruia el puțin o persoană a fost ucisă și alte 11, inclusiv un copil, au fost rănite, scrie adevărul.ro.
09:10
Pe 30 noiembrie, istoria a fost marcată de întărirea privilegiilor sașilor din Transilvania prin Andreanum în 1224 și de finalizarea demolării Zidului Berlinului în 1990.
09:10
(video) Rămâne sau nu Botgros în Parlament? Marian: „Am mai avut așa un coleg în Legislativul precedent. Concertele sale erau neplătite” # UNIMEDIA
Deputatul Radu Marian spune că nu poate răspunde pentru dirijorul Nicolae Botgros, ales PAS în noul Parlament, în ceea ce ține de incompatibilitatea funcțiilor. Marian a menționat că, în legislatura precedentă, colegul său Vitali Gavrouc a avut concerte neplătite, iar situația s-ar putea repeta. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei emisiuni de la TVR.
09:00
Astăzi, vremea în Moldova va fi predominant umedă și noroasă, cu o probabilitate ridicată de precipitații pe parcursul întregii zile.
09:00
Peștii vor afla vești bune, iar Fecioarele trebuie să acorde mai multă atenție familiei: Află ce-ți prezic astrele # UNIMEDIA
Horoscopul zilnic ar putea dezvălui indicii personalizate despre cum să navigăm aceste energii.
08:30
Acum 12 ore
07:20
Acum 24 ore
20:50
(video) „Fata era strangulată într-o gură de canalizare, iar mama ei înjunghiată în casă”: Filmul crimei de la Nisporeni # UNIMEDIA
Ies la iveală noi detalii despre crima teribilă de la Nisporeni, unde o fată de 19 ani a fost găsită strangulată într-o gaură de canalizare, iar mama sa, înjunghiată în casă. „I-o pus ața în gât, iar pe cealaltă a înjunghiat-o cu cuțitul. Au vrut să însceneze totul”, a povestit vecinul femeilor în cadrul unui interviu pentru LIFE MD DOCUMENTARY.
20:40
Adrian Minune ar putea reprezenta România la Eurovision. Fanii l-au propus, după interpretarea piesei Salcia: „Cu vocea ta câștigă sigur țara asta” # UNIMEDIA
Cunoscutul interpret de manele Adrian Minune revine în atenția publicului, după ce internauții au lansat ideea că acesta ar putea reprezenta, cândva, România la Eurovision, scrie adevărul.ro.
20:30
(video) Descinderi cu mascați într-un bloc din capitală: Acțiunea ar fi avut loc în cadrul dosarului pe camionul cu armament de la Albița # UNIMEDIA
Ofițerii au descins ieri cu percheziții într-un bloc din sectorul centru al capitalei. Potrivit informațiilor, acțiunea ar fi avut loc în cadrul dosarului camionului cu armament de la Albița.
20:30
Perioada de înregistrarea pentru „ajutor la contor” s-a terminat: Solicitanții vor fi trecuți prin „sita” a 11 instituții, înainte de a primi compensațiile # UNIMEDIA
Ministerul Muncii și Protecției Sociale anunță că pe data de 28 noiembrie s-a încheiat perioada de înregistrare a cererilor pentru compensațiile aferente lunii noiembrie.
20:20
Igor Dodon: E începutul sfârșitului regimului de la Kiev, aliatul Maiei Sandu. Aceeași soartă va avea și gruparea PAS # UNIMEDIA
Liderul PSRM, Igor Dodon, a declarat că situația politică de la Kiev ar marca „începutul sfârșitului regimului” condus de Volodimir Zelenski, pe care îl numește aliat al Maiei Sandu. „Același sfârșit îi va avea și gruparea PAS”, a scris Dodon.
20:10
Omul de afaceri Vasile Chirtoca susține că el vorbește limba moldovenească. Părinții, buneii ne spuneau nouă că suntem moldoveni și vorbim moldovenește”, a precizat Chirtoca în cadrul UNInterviu pentru UNIMEDIA.
19:50
19:50
Avertisment de la Washington: Donald Trump anunță că spațiul aerian al Venezuelei trebuie considerat „complet închis” # UNIMEDIA
Președintele american Donald Trump a afirmat sâmbătă că spațiul aerian al Venezuelei și cel din proximitate trebuie considerat complet închis, transmite Reuters. Săptămâna trecută, Federal Aviation Administration (FAA) - administrația de reglementare a aviației din SUA - a avertizat principalele companii aeriene despre o „situație potențial periculoasă” la survolarea Venezuelei, din cauza „unei situații de securitate în curs de înrăutățire și a unei activități militare în crește în sau împrejurul” acestei țări, scrie digi24.ro.
19:20
19:00
„N-a fost cu noroc”: Artista moldoveancă Irisha s-a despărţit din nou. Ce nu a mers de data aceasta # UNIMEDIA
Dacă în urmă cu doar câteva luni, după despărțirea de Domenico, fostul iubit italian, Irisha anunța că e pe cale să-și refacă viața și e în tatonări cu un alt bărbat, ei bine, iată că situația s-a schimbat și n-a fost cu noroc nici de această dată. Cei doi s-au separat, iar Irisha ne spune și motivele pentru care povestea s-a încheiat înainte de a începe, scrie spynews.ro.
18:30
Colegiul de disciplină și etică informează despre finalizarea procedurilor disciplinare inițiate în privința a trei procurori, în urma cărora au fost constatate încălcări grave ale obligațiilor profesionale și ale standardelor de integritate. Astfel, cei trei procurori au fost eliberați din funcție.
18:10
Cine merge mai departe? Tony Baboon, Ștefan Burlacu și Raphael Tudor au ridicat scena în picioare la Knockout-urile de la „Vocea României” # UNIMEDIA
Al doilea trio al serii este format din Tony Baboon, Ștefan Burlacu și Raphael Tudor, concurenții din echipa Irinei Rimes. În lupta către un loc asigurat în etapa live-urilor, vor interpreta piesele „Mă ucide ea”, ”Road to Zion” și ”Too Sweet”, scrie protv.ro.
17:50
Reţeaua care a transformat moldoveni, ruşi și ucraineni în cetăţeni români: Cum funcționa schema # UNIMEDIA
Reţeaua care a transformat cetăţeni ruşi, ucraineni şi moldoveni în cetăţeni români a operat cu ajutorul angajaţilor statului român. În mai multe procese soluţionate, în care tot statul a cerut anularea documentelor, scrie negru pe alb că documentele false au fost transcrise la Starea Civilă, în România. Nimeni nu a verificat sau nu a vrut să verifice autenticitatea documentelor până la transcriere, scrie presa română.
17:30
Ucraina dă o „lovitură semnificativă” flotei fantomă a Rusiei: Ce s-a întâmplat în Marea Neagră # UNIMEDIA
Ucraina a revendicat sâmbătă atacul asupra a două petroliere în Marea Neagră, declarând că a lovit cu drone nave aparţinând „flotei fantomă ruse”, folosită de Moscova pentru a eluda sancţiunile occidentale, informează AFP şi Reuters, citat de digi24.ro.
17:00
(video) „Fără taxe pentru coletele de pe Temu sub 150 de euro în 2026”: Ce spune Radu Marian # UNIMEDIA
„Guvernul Moldovei nu va adopta măsuri fiscale pentru coletele de pe platforma Temu cu valoare sub 150 euro în 2026”, a declarat Deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate, Radu Marian, în cadrul emisiunii „Punctul pe Azi”. Oficialul a subliniat că, deși subiectul este în analiză, măsurile ar putea fi discutate în cadrul politicii fiscale a anului viitor.
16:40
Delia a lansat piesa „Du-mă la munte”: Melodia care arată latura nomadă a artistei. Cum arată videoclipul noii piese # UNIMEDIA
Mereu îndrăgostită de adrenalină și de frumusețea naturii la munte, Delia a compus „Du-mă la munte” pentru a pune în versuri sentimentele puternice pe care le simte atunci când face drumeții pe munte și descoperă mereu noi peisaje, noi creste, noi locuri care o fac să iubească natura cu liniștea ei și mai mult, scrie presa română.
16:20
Ceață densă și vizibilitate redusă pe drumurile din țară: Participanții la trafic, îndemnați să circule prudent # UNIMEDIA
Poliția Națională informează participanții la trafic că, în mai multe zone ale țării persistǎ ceața densă, iar pe alocuri sunt semnalate ploi, care generează vizibilitate redusă și carosabil umed.
Ieri
15:50
(video) Accident violent pe strada Pan Halippa: Un șofer a fost rănit după ce mașina în care se afla s-a lovit cu un taxi # UNIMEDIA
Un accident violent a avut loc astăzi pe o stradă din sectorul Buiucani. Potrivit oamenilor legii, impactul a avut loc între un Renaul și o mașină de taxi.
15:20
(update) Zboruri anulate sau întârziate în toată lumea, în acest weekend, după rechemarea urgentă a mii de avioane: Lista companiilor aeriene afectate # UNIMEDIA
Zeci de zboruri au fost anulate încă de vineri seară și alte zeci sunt așteptate să aibă întârzieri sau să fie anulate pe areporturile din întreaga lume în acest weekend, după ce Airbus a anunțat că solicită o actualizare software imediată pentru „un număr semnificativ” de aeronave din familia A320, potrivit Reuters, citat de hotnews.ro.
15:20
(video) O rachetă balistică rusească a explodat la lansare, în regiunea Orenburg din Rusia: Un nor toxic violet s-a ridicat după impactul cu solul # UNIMEDIA
O rachetă balistică intercontinentală, probabil model RS-28 Sarmat, s-a prăbușit și a explodat la scurt timp după lansare în apropierea orașului Yasnoe, în regiunea Orenburg din Rusia, scrie adevărul.ro.
14:50
(foto) „Te iubesc”: Cristian Botgros și-a surprins partenera cu o declarație emoționantă de ziua ei. Ce mesaj i-a transmis # UNIMEDIA
Cătălina Leca, iubita lui Cristian Botgros, își sărbătorește astăzi ziua de naștere. Cu această ocazie, instrumentistul a ținut să-i transmită un mesaj de felicitare urându-i fericire și multe zâmbete. „Te iubesc”, a conchis tânărul.
14:30
O pandemie mai gravă decât COVID-19 ar putea lovi planeta: Care sunt riscurile iminente pentru populație # UNIMEDIA
Experții avertizează că o criză globală mai gravă decât COVID 19 ar putea lovi planeta. Care sunt riscurile iminente pentru populație și ce spun specialiștii, scrie spynews.ro.
14:00
(video) Descinderi cu mascați într-un bloc din capitală: Acțiunea ar fi avut loc în dosarului camionului cu armament de la Albița # UNIMEDIA
Ofițerii au descins ieri cu percheziții într-un bloc din sectorul centru al capitalei. Potrivit informațiilor, acțiunea ar fi avut loc în cadrul dosarului camionului cu armament de la Albița.
13:40
13:10
(video) Lupta dintre Ion Șoltoianu și Jeff Monson la FEA, anulată după ce deputatul rus nu a fost lăsat în țară: „Sau în România, sau în Rusia, oricum ne vom bate” # UNIMEDIA
Sportivul moldovean Ion Șoltoianu nu va urca pe ringul competiției FEA 2025 din cauza că rivalul său, Jeff Monson, nu a fost lăsat să intre în Republica Moldova.
12:40
Trei imobile, peste 93 mii de euro pe conturi bancare și niciun automobil: Averea premierului Alexandru Munteanu la început de mandat # UNIMEDIA
Premierul Alexandru Munteanu și-a publicat declarația de avere și interese personale pentru anul 2024. Potrivit documentului, acesta deține 15 conturi bancare deschise în cinci state, două apartamente și o casă de locuit. Totodată, acesta nu deține automobile și nu are datorii, credite sau ipoteci.
12:20
Fostul șef de cabinet al președintelui Zekenski spune că pleacă pe front: „Sunt pregătit pentru orice” # UNIMEDIA
Fostul șef de cabinet al președintelui Volodimir Zelenski a anunțat plecarea pe front, la câteva ore după ce și-a prezentat demisia din funcție, în urma unui raid la domiciul său efectuat de Biroul Național Anticorupție din Kiev. Andriy Yermak s-a declarat „dezgustat” de acuzațiile de corupție care i se aduc și a precizat că nu vrea să îi creeze probleme președintelui ucrainean, motiv pentru care va pleca pe front, scrie digi24.ro.
11:50
(video/foto) Accident teribil în capitală: Un Mercedes a luat foc, după ce un tânăr a pierdut controlul volanului și a intrat cu bolidul într-un bloc. Șoferul, la spital # UNIMEDIA
Un accident grav a avut loc în această noapte pe strada Gheorghe Asachi. Potrivit informațiilor, șoferul a pierdut controlul volanului a intrat cu mașina într-un bloc, după care a fost proiectat într-un alt automobil.
11:30
Atac rusesc cu rachete balistice, de croazieră și 500 de drone asupra Kievului: Cel puțin doi morți și zeci de răniți # UNIMEDIA
Dronele și rachetele rusești au atacat sâmbătă dimineața cartiere din Kiev, provocând mai multe victime, informează Reuters. Exploziile și resturile dronelor căzute au provocat mai multe incendii în capitala ucraineană, scrie hotnews.ro.
11:10
Un tânăr de 28 de ani, omorât în bătaie într-un apartament de la Buiucani: Poliția a reținut un suspect # UNIMEDIA
Un tânăr de 28 de ani și-a pierdut viața, după ce ar fi fost bătut de un bărbat de 40 de ani, într-un apartament de la Buiucani. Suspectul a fost reținut.
10:40
Pe 29 noiembrie, istoria a fost marcată de apelul lui Ștefan cel Mare pentru unitatea creștină și de lansarea primei televiziuni private din România.
