Ucraina dă o „lovitură semnificativă” flotei fantomă a Rusiei: Ce s-a întâmplat în Marea Neagră

Omul de afaceri Vasile Chirtoca, fondatorul uneia dintre cele mai mari companii importatoare de automobile din țară, deținător al Ordinului Republicii, Gloria Muncii, fost consilier municipal, a vorbit, în premieră, la UNInterviu pentru UNIMEDIA despre cum războiul din Ucraina a afectat businessul, cum colaborează actuala guvernare cu oamenii de afaceri, de ce consideră trădare de țară o eventuală aderare la Uniunea Europeană fără regiunea transnistreană, familie, copilărie lângă Odesa, moldovenism și limba moldovenească.