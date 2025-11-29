(foto) „Te iubesc”: Cristian Botgros și-a surprins partenera cu o declarație emoționantă de ziua ei. Ce mesaj i-a transmis

12:20

Fostul șef de cabinet al președintelui Volodimir Zelenski a anunțat plecarea pe front, la câteva ore după ce și-a prezentat demisia din funcție, în urma unui raid la domiciul său efectuat de Biroul Național Anticorupție din Kiev. Andriy Yermak s-a declarat „dezgustat” de acuzațiile de corupție care i se aduc și a precizat că nu vrea să îi creeze probleme președintelui ucrainean, motiv pentru care va pleca pe front, scrie digi24.ro.