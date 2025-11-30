UE va aloca 20 de milioane de euro pentru apărarea aeriană a R. Moldova: „Încălcările spațiului aerian de către dronele rusești sunt inacceptabile”
Ziarul de Garda, 30 noiembrie 2025 10:50
R. Moldova va beneficia de investiții în valoare de 20 de milioane de euro pentru apărarea aeriană, a declarat vicepreședinta Comisiei Europene, Kaja Kallas. Mențiunea a fost adusă în contextul dronelor care au survolat spațiul aerian al R. Moldova în noaptea de 28 noiembrie. „Încălcările spațiului aerian al R. Moldova de către drone rusești sunt...
• • •
Acum o oră
10:50
Acum 2 ore
10:10
VIDEO/ „Locul nostru e să fim foarte prudenți când facem declarații și vizăm Federația Rusă”. Vasile Costiuc, la Podcast ZdCe # Ziarul de Garda
„Locul nostru este să fim foarte prudenți când facem declarații și vizăm Federația Rusă. (…) Noi în situația asta nici măcar sub masă nu suntem. Dacă cineva crede că suntem la masa discuțiilor de la egal la egal, înseamnă că nu înțelege cum funcționează sistemul internațional al celui mai puternic. (…) Statele mici trebuie să...
Acum 4 ore
09:20
LIVE TEXT/ Patru districte din regiunea Dnipropetrovsk au suferit atacuri noaptea, există victime. Război în Ucraina, ziua 1376 # Ziarul de Garda
UPDATE 09:10 O femeie a fost rănită într-un atac cu dronă în comunitatea Pișcanska din districtul Samariv. O casă privată și două mașini au fost incendiate. „Trupele rusești au lovit comunitatea Malomykhailivska din districtul Synelnyk cu o dronă. Un bărbat a fost rănit și spitalizat în stare gravă. O mașină a fost avariată”, potrivit Serviciului...
Acum 24 ore
18:00
Maia Sandu, după atacul masiv asupra Ucrainei: „Acesta nu este limbajul diplomației și nici al unei țări care pretinde că negociază pacea” # Ziarul de Garda
„Un atac brutal de 10 ore asupra Ucrainei. Acesta nu este limbajul diplomației și nici al unei țări care pretinde că negociază pacea”, a declarat președinta Maia Sandu în contextul atacului cu rachete și drone asupra orașelor ucrainene, aproximativ 36 de rachete și aproape 600 de drone, din noaptea de sâmbătă, 29 noiembrie. Într-o postare...
17:40
RAPORT/ Două automobile, „cumpărate” cu o mie și șapte mii de lei, dar vândute ulterior cu mii de euro. Dubiile pe care le-a avut Comisia în privința procurorului Mihail Ivanov, care a promovat evaluarea # Ziarul de Garda
„Este greu de așteptat ca cetățenii să respecte legea atunci când profesioniștii din domeniul juridic, inclusiv procurorii, aleg să utilizeze contracte fictive de vânzare-cumpărare în loc de contracte de donație din motive de eficiență”, a subliniat Comisia de evaluare a procurorilor în cadrul raportului emis în privința procurorului anticorupție Mihail Ivanov. Acuzatorul de stat, care...
16:00
LIVE TEXT/ Un atac al dronelor navale ucrainene ar fi avariat două petroliere ale flotei rusești. Război în Ucraina, ziua 1375 # Ziarul de Garda
UPDATE 15:50 Dronele navale ucrainene Sea Baby au lovit două petroliere rusești sancționate, Kairos și Virat, pe 28 noiembrie, scoțând din funcțiune navele legate de flota secretă a Kremlinului, a declarat o sursă din Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) pentru Kyiv Independent pe 29 noiembrie. Operațiunea a vizat nave aflate în largul coastei turcești...
15:40
Trei procurori, eliberați din funcție de către Colegiul de disciplină: „Au admis acțiuni incompatibile cu statutul și etica profesională”. Dosarele în care sunt vizați # Ziarul de Garda
Trei procurori, de la Bălți, Edineț și Hîcești, au fost eliberați din funcție. Colegiul de disciplină și etică a finalizat procesurile disciplinare inițiate în privința acestora, în urma cărora au fost constatate încălcări grave ale obligațiilor profesionale și ale standardelor de integritate, potrivit unui comunicat de presă. În cadrul ședinței din 28 noiembrie, Colegiul de...
14:10
Peste 780 de mii de gospodării au solicitat compensații la energie. Pe 28 noiembrie s-a încheiat perioada de înregistrare pentru noiembrie # Ziarul de Garda
Peste 780 de mii de de gospodării s-au înregistrat pentru a beneficia de compensații la energie. Pe data de 28 noiembrie s-a încheiat perioada de înregistrare a cererilor pentru compensațiile pentru luna noiembrie. Conform Ministerului Muncii, până în acest moment, aproximativ 780 de mii de gospodării s-au înregistrat, dintre care peste peste 409 de mii...
13:00
Dispute între locatarii și dezvoltatorul unui bloc din capitală: „Au prezentat doar niște foi xeroxate” vs. „totul este legal” # Ziarul de Garda
Locatarii unui bloc din capitală, construit de compania „Vasigur Construct”, se plâng că nu se pot muta în locuințele lor și nici nu le pot vinde, deși lucrările de construcție a clădirii s-au finalizat în 2021. Potrivit acestora, blocul nu este încă dat oficial în exploatare de către dezvoltator, iar motivul presupus de locatari ar...
12:40
Care ar trebui să fie principalele priorități ale Guvernului în elaborarea Bugetului de Stat pentru 2026? # Ziarul de Garda
R. Moldova urmează să elaboreze Bugetul de Stat pentru anul 2026 – un moment esenţial, definitoriu pentru modul în care statul îşi colectează veniturile și îşi prognozează cheltuielile pentru cetăţeni, servicii publice şi investiţii. Pentru a înţelege ce ar trebui să conţină acest buget şi ce obstacole pot apărea în elaborarea lui, i-am întrebat pe...
12:30
Zboruri perturbate din cauza unei erori de soft la avioanele Airbus A320. Producătorul european le-a cerut clienților să ia „măsuri de precauție imediate” # Ziarul de Garda
Airbus a îndemnat vineri companiile aeriene să ia „măsuri de precauție imediate” după ce a identificat o eroare de software care afectează mii de aeronave din familia A320 și a avertizat asupra perturbărilor de călătorie pe măsură ce operatorii implementează soluția, transmite Mediafax, citat de G4Media. Airbus a avertizat vineri asupra unor potențiale perturbări ale...
11:40
LIVE TEXT/ Aproximativ 36 de rachete și aproape 600 de drone, lansate asupra teritoriului ucrainean în ultima noapte. Numărul victimelor din Kiev a crescut la trei. Război în Ucraina, ziua 1375 # Ziarul de Garda
UPDATE 11:34 Rusia a lansat un atac combinat cu rachete și drone asupra orașelor ucrainene – aproximativ 36 de rachete și aproape 600 de drone. Numărul persoanelor decedate în Kiev a crescut la trei, a anunțat vicepremierul ucrainean, Oleksii Kuleba. Au fost avariate clădiri rezidențiale, mașini civile și obiective de infrastructură critică. Cea mai afectată...
Ieri
11:10
Victimele Holodomorului și ale foametei din RSS Moldovenească, comemorate la Casa Ucraineană din Chișinău # Ziarul de Garda
La Casa Ucraineană din Chișinău a avut loc vineri, 28 noiembrie, ceremonia de comemorare a victimelor Holodomorului din anii 1932–1933 din Ucraina și a foametei din anii 1946–1947 din RSS Moldovenească. Evenimentul a adunat reprezentanți ai comunităților ucrainene și moldovenești, membri ai Guvernului R. Moldova, diplomați din Ucraina, România, SUA, Polonia, Suedia, Cehia și Danemarca,...
10:00
Video/ Propaganda Kremlinului bate la porțile Asiei Centrale: rolul lui Șor în Kîrgîzstan # Ziarul de Garda
În timp ce atenția întregii omeniri este concentrată asupra războiului din Ucraina, Asia Centrală devine una dintre cele mai fertile regiuni pentru răspândirea propagandei Kremlinului. În acest peisaj mediatic opac, tot mai des apare un nume surprinzător – Ilan Șor, oligarhul fugar din R. Moldova, condamnat pentru furtul miliardului și refugiat mai întâi în Israel,...
09:50
LIVE TEXT/ Două persoane au decedat în urma atacurilor din ultima noapte asupra orașului Kiev. 16 persoane au fost rănite, printre care și un copil. Război în Ucraina, ziua 1375 # Ziarul de Garda
UPDATE 09:42 În urma atacurilor din noaptea de sâmbătă asupra regiunii Kiev, două persoane au murit. 16 persoane au fost rănite, printre care și un copil. Echipele de intervenție au reușit să salveze 8 persoane, printre care un copil și o persoană cu mobilitate redusă. În urma atacului combinat, au fost avariate clădiri rezidențiale, potrivit...
09:10
MAI: Nu au fost identificate resturi sau elemente care să prezinte pericol pentru populație. Cele două drone au părăsit spațiul aerian al R. Moldova # Ziarul de Garda
În noapte de 28 – 29 noiembrie, spațiul aerian al R. Moldova a fost închis temporar timp de aproximativ o oră și 10 minute, în intervalul 22:43 – 23:53, ca măsură de urgență, după ce două drone neidentificate au survolat ilegal teritoriul național, creând un pericol direct pentru siguranța aeronautică, a anunțat Ministerul Afacerilor Interne...
09:10
VIDEO/ Detalii despre drona rusească prăbușită în nordul țării | Cazul Yandex | Cum a fost întâmpinat ambasadorul agreat al Rusiei la Ministerul de Externe | Noutăți din justiție | SĂPTĂMÂNA DE GARDĂ # Ziarul de Garda
Ironii și teorii ale conspirației după ce o dronă rusească s-a prăbușit peste o locuință din R. Moldova. Cine sunt politicienii care au luat în derâdere acest grav incident de securitate și cum a fost întâmpinat ambasadorul agreat al Rusiei atunci când a fost convocat la Ministerul de Externe, vă spunem în această ediție a...
00:00
Două drone au fost detectate traversând teritoriul R. Moldova. Spațiul aerian al țării a fost temporar închis # Ziarul de Garda
Poliția de Frontieră a fost informată de către Serviciul Operațiuni Aeriene al Ministerului Apărării privind survolarea spațiului aerian național de către două drone, în regiunea de nord a R. Moldova, anunță repsonsabilii de la Frontieră în seara de 28 noiembrie. Potrivit informațiilor parvenite, cele două drone au traversat spațiul aerian al Republicii Moldova pe direcția...
28 noiembrie 2025
22:00
LIVE TEXT/ Armata rusă a atacat regiunea Dnipropetrovsk cu drone și bombe. Mai multe victime și răniți raportați. Război în Ucraina, ziua 1374 # Ziarul de Garda
UPDATE 21:56 Armata rusă a atacat districtele Nikopol și Synelnykove din regiunea Dnipropetrovsk cu drone, artilerie și bombe planante, două persoane fiind ucise și două rănite. Potrivit Ukrinform, Vladyslav Haivanenko, șeful interimar al Administrației Militare Regionale, a declarat acest lucru pe Facebook. El a spus că armata rusă a atacat comunitatea Vasylkiv din districtul Synelnykove...
21:00
Declarația de avere a premierului Munteanu: venituri de milioane în lei, conturi în străinătate și mai multe proprietăți # Ziarul de Garda
Prim-ministrul Alexandru Munteanu declară venituri de peste patru milioane de lei pentru anul 2024. Acesta are în proprietate două terenuri agricole, două apartamente, o casă și deține numeroase conturi bancare în mai multe țări, potrivit declarației de avere depusă la Autoritatea Națională de Integritate. Premierul R. Moldova, Alexandru Munteanu, a declarat pentru anul 2024 venituri...
19:40
LIVE TEXT/ Regiunea Harkov: o persoană a murit și alte două au fost rănite în urma atacului aerian rusesc asupra satului Șestakove. Război în Ucraina, ziua 1374 # Ziarul de Garda
UPDATE 19:30 În urma atacurilor cu bombe ghidate din regiuneea Harkov, 2 case private și 2 anexe au fost complet distruse, iar cel puțin 6 case private vecine au fost avariate, a raportat Serviciul de Urgență al Ucrainei. Salvatorii, o echipă medicală din cadrul Serviciului de Urgență de Stat și un ofițer de salvare comunitară...
18:50
The Telegraph: Președintele SUA trimite emisari la Moscova cu un plan de pace care recunoaște câștigurile Rusiei din război # Ziarul de Garda
Statele Unite sunt pregătite să recunoască controlul Rusiei asupra Crimeei și a altor teritorii ucrainene ocupate pentru a asigura un acord care să pună capăt războiului. Potrivit The Telegraph, Donald Trump i-a trimis pe emisarul său pentru pace, Steve Witkoff, și pe ginerele său, Jared Kushner, pentru a face oferta directă lui Vladimir Putin la...
18:10
Prețul gazelor pentru consumatori ar putea să scadă cu un leu și 60 de bani, spune Alexandru Slusari. Directorul interimar al Energocom: „Există premise” # Ziarul de Garda
Gazele naturale s-ar putea ieftini cu un leu și 60 de bani pentru consumatorii casnici. Întreprinderea de stat Energocom va transmite luni Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) noile calculele privind costurile de achiziție a gazelor naturale. Alexandru Slusari, membru al Consiliului de administrare al Energocom, a declarat pentru Jurnal TV că datele preliminare...
17:40
Șeful Cabinetului Prezidențial al Ucrainei, Andrii Ermak, demisionează pe fondul unui scandal de corupție # Ziarul de Garda
Andrii Ermak, șeful Cabinetului Prezidențial, și-a prezentat demisia în urma perchezițiilor efectuate de Biroul Național Anticorupție (NABU) la sediul său pe 28 noiembrie, a anunțat președintele Volodimir Zelenski, scrie presa din Ucraina. Demisia lui Andrii Ermak vine în contextul în care Ucraina este zguduită de cel mai mare scandal de corupție din mandatul președintelui Volodimir...
17:30
Industria ospitalității din Republica Moldova a înregistrat în 2025 cel mai puternic ritm de creștere din ultimii 20 de ani, într-un context marcat de investiții accelerate și extinderea prezenței brandurilor internaționale.
17:30
Orbán se întâlnește cu Putin la Moscova pentru a consolida aprovizionarea cu energie a Ungariei și pentru a discuta despre planul de pace propus de SUA # Ziarul de Garda
Prim-ministrul ungar Viktor Orbán s-a întâlnit vineri, 28 noiembrie, la Moscova cu președintele rus Vladimir Putin pentru a consolida aprovizionarea cu energie a Ungariei și a discuta „eforturile de a pune capăt războiului din Ucraina”, potrivit CNN. După ce a respins șansele de a-și reduce dependența de combustibilii fosili ruși, Ungaria se confrunta cu un...
17:20
Oamenii legii anunță că s-au autosesizat în cazul medicului care a fost cercetat penal pentru violul a două fetițe # Ziarul de Garda
Inspectoratul General al Poliției (IGP) s-a autosesizat în urma informațiilor apărute în spațiul public privind activitatea medicul anesteziolog-reanimatolog, Boris Meșteșug, care a fost anterior cercetat penal pentru viol, răpire, tentativă de viol și satisfacerea poftei sexuale în formă perversă asupra a două fetițe de 10 și 12 ani, anunță vineri, 28 noiembrie, Ministerul Afacerilor Interne...
17:00
DOC/ Curtea Constituțională declară inadmisibilă o sesizare de neconstituționalitate depusă de unul dintre avocații lui Platon. Cererea a fost înaintată în dosarul de fabricare a cardurilor bancare # Ziarul de Garda
Curtea Constituțională (CC) a respins ca inadmisibilă sesizarea privind neconstituționalitatea sintagmei „în proporții deosebit de mari” din articolul 237 alin. (2) lit. d) al Codului penal. Cererea a fost depusă de avocatul Alexandr Bodnariuc în interesele lui Veaceslav Platon, în dosarul în care controversatul om de afaceri este acuzat de fabricarea sau punerea în circulație...
16:40
„Liderul din cadrul organizației criminale Șor”, din raionul Ungheni, obligat de instanță să achite o amendă de 50 de mii de lei, aproape cât a cerut procurorul. Ar fi recompensat doi alegători care au votat „NU” la referendum # Ziarul de Garda
Prezentat de oamenii legii drept „liderul grupării criminale din cadrul organizației criminale Șor”, din raionul Ungheni, atunci când a fost reținut în octombrie 2024, Mihai Pascari a fost obligat de instanță să achite o amendă de 50 de mii de lei. Judecătoria Ungheni a pronunțat sentința joi, 27 noiembrie, publicând un comunicat de presă în...
16:30
Numărul victimelor incendiului din Hong Kong a crescut la 128. Mai multe persoane au fost reținute # Ziarul de Garda
Instituția anticorupție din Hong Kong a anunțat vineri, 28 noiembrie, că a arestat opt persoane în legătură cu un incendiu care a devastat un complex de apartamente, soldat cu moartea a cel puțin 128 de persoane și cu 200 de persoane încă dispărute, în cel mai grav incendiu din oraș din ultimii aproape 80 de ani, scrie...
15:40
Presupusul organizator al contrabandei cu armament a fost plasat în arest pentru 30 de zile. Precizările PCCOCS # Ziarul de Garda
Organizatorul contrabandei cu armamentul din camionul depistat la vama Leușeni-Albița a fost plasat în arest pentru 30 de zile. Astfel, bǎrbatul de 52 de ani, administrator al unei companii, va continua sǎ fie cercetat în custodia statului pentru evitarea eschivǎrii lui şi asigurarea obiectivitǎții investigațiilor, anunță Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS)...
15:30
Pe 14 decembrie, Chișinău Arena devine scena unuia dintre cele mai ample și așteptate evenimente culturale ale anului: „VOIEVOD", o rock-operă coregrafică semnată de compozitorul și producătorul Alex Calancea. Spectacolul aduce împreună peste 150 de artiști într-o producție fără precedent pentru spațiul românesc și basarabean. Pe scenă vor urca Lupii lui Calancea, Baletul Național „Joc"
15:20
Analiză Deutsche Welle/ Ionuț Moșteanu, demisie așteptată de multă vreme de Armata română? # Ziarul de Garda
Ionuț Moșteanu, 51 de ani, a fost nevoit să-și dea demisia din funcția de ministru al Apărării al României, după o anchetă prelungită făcută de cotidianul Libertatea. Cum a fost posibil ca partidul Uniunea Salvați România (USR) să-l împingă spre portofoliul cel mai complicat din guvernul român pe unul dintre oamenii săi cei mai vulnerabili? Cum de verificările...
15:20
Vladimir Andronachi rămâne după gratii pentru încă 20 de zile și spune că este o „jertfă” # Ziarul de Garda
Fostul deputat democrat Vladimir Andronachi, un apropiat al oligarhului Vladimir Plahotniuc, cercetat în dosarul „Frauda bancară”, rămâne în arest preventiv pentru încă 20 de zile în dosarul în care este acuzat de spălare de bani. Procuratura Anticorupție (PA) a informat că Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a admis parțial demersul procurorilor privind prelungirea măsurii preventive vineri,...
15:10
Cyber Security and AI Week 2025: patru orașe, peste 250 de participanți și o ediție Orange Business dedicată securității digitale și AI # Ziarul de Garda
Municipiile Chișinău, Bălți, Cahul și Comrat au găzduit timp de două săptămâni ediția 2025 a Cyber Security and AI Week, organizată de Orange Business – o serie de evenimente create pentru a oferi organizațiilor, instituțiilor publice și comunităților din toată țara informații concrete, clare și aplicabile în domeniul securității cibernetice și al inteligenței artificiale.
14:10
LIVE TEXT/ „I-au legat mâinile și l-au lovit cu patul armei în cap”: militarii ruși au executat un soldat ucrainean luat prizonier lângă Pokrovsk. Război în Ucraina, ziua 1374 # Ziarul de Garda
UPDATE 14:00 În noiembrie, în timpul asaltului asupra pozițiilor ucrainene, militarii ruși au încercuit și au luat prizonier un soldat al Forțelor Armate ale Ucrainei, în apropierea satului Hnativka, raionul Pokrovsk. Despre acest incident a anunțat Serviciul de presă al Procuraturii Regionale Donețk. Potrivit anchetatorilor, unul dintre militarii ruși „i-a legat mâinile, iar altul l-a...
13:50
DOC/ „Bănuieli rezonabile” asupra averilor declarate de Moroșan și Mizdrenco, la o lună după perchezițiile din dosarul „destabilizărilor” # Ziarul de Garda
Averea socialistului Maxim Moroșan, consilier municipal la Bălți, și cea a președintelui raionului Rîșcani, Vladimir Mizdrenco, vor fi verificate de Autoritatea Națională de Integritate (ANI). Actele de inițiere a controalelor au fost emise pe 26 noiembrie, la aproximativ o lună după ce ambii au fost supuși perchezițiilor în dosarul penal privind pregătirea destabilizărilor și dezordinilor...
13:30
Kremlinul a anunțat că Rusia va discuta idei de pace între SUA și Ucraina săptămâna viitoare # Ziarul de Garda
Rusia a primit ceea ce SUA și Kievul au numit un „cadru de pace actualizat și rafinat” pentru a pune capăt războiului din Ucraina și îl va discuta săptămâna viitoare, a confirmat Kremlinul vineri, 28. noiembrie. Președintele rus Vladimir Putin a declarat pe 27 noiembrie că proiectele preliminare de propuneri de pace discutate de Statele Unite și...
13:00
Ministerul Sănătății, despre cazul medicului care a fost cercetat penal pentru violul a două fetițe: „A fost instituită o comisie de anchetă de serviciu”. Mai multe organizații au chemat vineri la un protest în fața Ministerului # Ziarul de Garda
Medicul anesteziolog-reanimatolog Boris Meșteșug, care a fost cercetat penal pentru viol, răpire, tentativă de viol și satisfacerea poftei sexuale în formă perversă asupra a două fetițe de 10 și 12 ani, a fost suspendat din funcție. Anunțul a fost făcut de Ministerul Sănătății vineri, 28 noiembrie, când societatea civilă a chemat cetățenii la protest în...
12:30
Trei tineri au fost reținuți fiind bănuiți de vânzări fictive a autovehiculelor pentru persoane din SUA. Au cauzat un prejudiciu de 10 milioane de lei # Ziarul de Garda
Patru tineri au fost reținuți, fiind bănuiți de vânzări fictive a autovehiculelor către persoane din Statele Unite ale Americii, în sumă de aproximativ 10 milioane de lei, anunță vineri, 28 noiembrie, Inspectoratul General al Poliției (IGP). Cei patru bănuiți, fiind specialiști în domeniul tehnologiei informației, locuiesc în Chișinău și au vârste cuprinse între 20 și...
12:20
Ministrul Apărării din România, Ionuț Moșteanu, a declarat vineri, 28 noiembrie, că demisionează. Anunțul vine la șase luni după ce a preluat funcția de ministru al Apărării. Oficialul român și-a anunțat colegii de partid într-o ședință de la ora 12:00 că urmează să demisioneze, iar apoi a făcut anunțul oficial printr-o postare pe Facebook, scrie...
12:20
VIDEO/ Cazul celor 6 drone rusești care au survolat R. Moldova. Anatol Șalaru, la Detectorul de Falsuri # Ziarul de Garda
La „Detectorul de falsuri” discutăm cu fostul ministru al Apărării, Anatol Șalaru, despre cele șase drone rusești care au traversat neautorizat spațiul aerian al R. Moldova, despre cum interpretează aceste acțiuni în contextul războiului hibrid purtat de Moscova, dar și despre capacitatea militară a țării de a răspunde unor astfel de incidente. Punem totodată în...
Mai mult de 2 zile în urmă
11:20
Volodimir Zelenski anunţă o nouă rundă de negocieri de pace cu SUA, în acest weekend # Ziarul de Garda
Preşedintele Volodimir Zelenski a anunţat că, la sfârşitul săptămânii, delegaţiile ucraineană şi americană vor continua să lucreze la armonizarea punctelor elaborate în urma întâlnirilor de la Geneva, pentru a avansa spre pace şi garanţii de securitate, potrivit Ukrinform. Într-un mesaj transmis joi seară, liderul de la Kiev a menţionat că, în momentul de faţă, sunt...
11:10
Medic obstetrician-ginecolog și șef de secție – condamnat la doar un an și jumătate, cu suspendare, după decesul unei femei însărcinate în vârstă de 28 de ani. Ar fi inclus date false în acte, pentru a-și ascunde neglijența # Ziarul de Garda
Șeful secției obstetrico-ginecologice a Spitalului raional Ștefan Vodă a fost condamnat de către prima instanță la un an și jumătate de închisoare, cu suspendare, pentru încălcarea din neglijență a regulilor și metodelor de acordare a asistenței medicale care s-a soldat cu decesul unei paciente în vârstă de 28 de ani. Conform sentinței consultate de ZdG,...
10:50
LIVE TEXT/ Zelenski nu va semna acordul privind renunțarea la teritoriu, spune Ermak. Război în Ucraina, ziua 1374 # Ziarul de Garda
UPDATE 10:46 Președintele Volodimir Zelenski nu intenționează să semneze un acord de pace care ar presupune renunțarea la teritoriile ucrainene. Acest lucru a fost declarat de șeful Oficiului Președintelui, Andrii Ermak, într-un interviu acordat revistei The Atlantic, citată de hromadske. Potrivit acestuia, „niciun om cu bun simț” nu ar semna un document de renunțare la...
10:30
LIVE TEXT/ Rușii au lansat o rachetă și peste 70 de drone asupra Ucrainei noaptea trecută. Război în Ucraina, ziua 1374 # Ziarul de Garda
UPDATE 10:28 În noaptea de 28 noiembrie, trupele ruse au lansat asupra Ucrainei o rachetă balistică „Iskander-M” și 72 de drone, au comunicat Forțele Aeriene ale armatei ucrainene. Aproximativ 50 dintre dronele lansate au fost de tip Shahed. „Potrivit datelor preliminare, la ora 09:00, 63 de drone de tip Shahed, Gerber și drone de alte...
10:20
Zilele trecute, m-au întrebat mai multe persoane ce se întâmplă cu redacția noastră și de ce ne atacă mai multe conturi pe diverse rețele sociale? Am analizat un pic mesajele, sursele atacurilor și, așa cum am presupus, acuzațiile împotriva ZdG se băteau cap în cap între ele. În ziua de 20 noiembrie, câteva zeci de...
10:00
Contrabandă cu piese auto și cocaină: un bărbat a fost reținut, iar altul este cercetat în libertate # Ziarul de Garda
Un bărbat de 41 de ani a fost reținut, fiind suspectat că ar fi implicat „într-o amplă schemă de contrabandă cu mijloace de transport și piese auto”, anunță PCCOCS. Procurorii au efectuat percheziții la domiciliul acestuia, de unde au ridicat cocaină în valoare de aproximativ 120 de mii de lei. Complicele său este cercetat în...
10:00
VIDEO/ „Durleștiul va fi o joacă de copii față de ceea ce se poate întâmpla aici, în Bubuieci”: blocuri de locuit cu nereguli care „creează pericol real pentru viața și sănătatea oamenilor” # Ziarul de Garda
Cabluri electrice care atârnă periculos pe coridoare, copii care au fost electrocutați, incendii, deconectări de la energia electrică – sunt condițiile în care își duc traiul locuitorii unui bloc nou construit din comuna Bubuieci, o suburbie a municipiului Chișinău. Pe lângă asta, deși i-au plătit direct dezvoltatorului pentru apartamentele în care locuiesc, nu-și pot prefecta...
09:50
Biroul Național Anticorupție al Ucrainei (NABU) și Procuratura specializată în combaterea corupției din Ucraina desfășoară percheziții care-l vizează pe șeful Oficiului președintelui Ucrainei, Andrii Ermak. Instituțiile au precizat că vor reveni cu detalii ulterior. Ermak este implicat într-un scandal de corupție în Ucraina, scrie Novaia Gazeta Europe. Persoanele implicate în acest caz sunt considerate participante...
