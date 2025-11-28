„Liderul din cadrul organizației criminale Șor”, din raionul Ungheni, obligat de instanță să achite o amendă de 50 de mii de lei, aproape cât a cerut procurorul. Ar fi recompensat doi alegători care au votat „NU” la referendum

15:00

Procedura de numire a membrilor organelor de conducere ale Băncii Naționale a Moldovei (BNM) va fi modificată. Un proiect de lege care se referă la acest subiect a fost votat în prima lectură de 54 de deputați. Conform unui comunicat de presă, documentul a fost elaborat de Banca Națională, sub egida Fondului Monetar Internațional și este promovat...