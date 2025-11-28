Două drone au fost detectate traversând teritoriul R. Moldova. Spațiul aerian al țării a fost temporar închis

17:10

Liderul de la Kremlin susține că Moscova vrea să discute pe tema planului de pace propus de SUA, dar pune mai multe condiții, inclusiv retragerea armatei ucrainene din mai multe poziții-cheie pe care aceasta le controlează și respinge legitimitatea actualei conduceri ucrainene, scrie Reuters. Președintele Vladimir Putin a declarat joi, 27 noiembrie, că schița unui...