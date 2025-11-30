LIVE TEXT/ Patru districte din regiunea Dnipropetrovsk au suferit atacuri noaptea, există victime. Război în Ucraina, ziua 1376

14:10

Peste 780 de mii de de gospodării s-au înregistrat pentru a beneficia de compensații la energie. Pe data de 28 noiembrie s-a încheiat perioada de înregistrare a cererilor pentru compensațiile pentru luna noiembrie. Conform Ministerului Muncii, până în acest moment, aproximativ 780 de mii de gospodării s-au înregistrat, dintre care peste peste 409 de mii...