Video/ Propaganda Kremlinului bate la porțile Asiei Centrale: rolul lui Șor în Kîrgîzstan
Ziarul de Garda, 29 noiembrie 2025 10:00
În timp ce atenția întregii omeniri este concentrată asupra războiului din Ucraina, Asia Centrală devine una dintre cele mai fertile regiuni pentru răspândirea propagandei Kremlinului. În acest peisaj mediatic opac, tot mai des apare un nume surprinzător – Ilan Șor, oligarhul fugar din R. Moldova, condamnat pentru furtul miliardului și refugiat mai întâi în Israel,...
• • •
Alte ştiri de Ziarul de Garda
Acum 30 minute
10:00
Video/ Propaganda Kremlinului bate la porțile Asiei Centrale: rolul lui Șor în Kîrgîzstan # Ziarul de Garda
În timp ce atenția întregii omeniri este concentrată asupra războiului din Ucraina, Asia Centrală devine una dintre cele mai fertile regiuni pentru răspândirea propagandei Kremlinului. În acest peisaj mediatic opac, tot mai des apare un nume surprinzător – Ilan Șor, oligarhul fugar din R. Moldova, condamnat pentru furtul miliardului și refugiat mai întâi în Israel,...
09:50
LIVE TEXT/ Două persoane au decedat în urma atacurilor din ultima noapte asupra orașului Kiev. 16 persoane au fost rănite, printre care și un copil. Război în Ucraina, ziua 1375 # Ziarul de Garda
UPDATE 09:42 În urma atacurilor din noaptea de sâmbătă asupra regiunii Kiev, două persoane au murit. 16 persoane au fost rănite, printre care și un copil. Echipele de intervenție au reușit să salveze 8 persoane, printre care un copil și o persoană cu mobilitate redusă. În urma atacului combinat, au fost avariate clădiri rezidențiale, potrivit...
Acum 2 ore
09:10
MAI: Nu au fost identificate resturi sau elemente care să prezinte pericol pentru populație. Cele două drone au părăsit spațiul aerian al R. Moldova # Ziarul de Garda
În noapte de 28 – 29 noiembrie, spațiul aerian al R. Moldova a fost închis temporar timp de aproximativ o oră și 10 minute, în intervalul 22:43 – 23:53, ca măsură de urgență, după ce două drone neidentificate au survolat ilegal teritoriul național, creând un pericol direct pentru siguranța aeronautică, a anunțat Ministerul Afacerilor Interne...
09:10
VIDEO/ Detalii despre drona rusească prăbușită în nordul țării | Cazul Yandex | Cum a fost întâmpinat ambasadorul agreat al Rusiei la Ministerul de Externe | Noutăți din justiție | SĂPTĂMÂNA DE GARDĂ # Ziarul de Garda
Ironii și teorii ale conspirației după ce o dronă rusească s-a prăbușit peste o locuință din R. Moldova. Cine sunt politicienii care au luat în derâdere acest grav incident de securitate și cum a fost întâmpinat ambasadorul agreat al Rusiei atunci când a fost convocat la Ministerul de Externe, vă spunem în această ediție a...
Acum 12 ore
00:00
Două drone au fost detectate traversând teritoriul R. Moldova. Spațiul aerian al țării a fost temporar închis # Ziarul de Garda
Poliția de Frontieră a fost informată de către Serviciul Operațiuni Aeriene al Ministerului Apărării privind survolarea spațiului aerian național de către două drone, în regiunea de nord a R. Moldova, anunță repsonsabilii de la Frontieră în seara de 28 noiembrie. Potrivit informațiilor parvenite, cele două drone au traversat spațiul aerian al Republicii Moldova pe direcția...
28 noiembrie 2025
22:00
LIVE TEXT/ Armata rusă a atacat regiunea Dnipropetrovsk cu drone și bombe. Mai multe victime și răniți raportați. Război în Ucraina, ziua 1374 # Ziarul de Garda
UPDATE 21:56 Armata rusă a atacat districtele Nikopol și Synelnykove din regiunea Dnipropetrovsk cu drone, artilerie și bombe planante, două persoane fiind ucise și două rănite. Potrivit Ukrinform, Vladyslav Haivanenko, șeful interimar al Administrației Militare Regionale, a declarat acest lucru pe Facebook. El a spus că armata rusă a atacat comunitatea Vasylkiv din districtul Synelnykove...
Acum 24 ore
21:00
Declarația de avere a premierului Munteanu: venituri de milioane în lei, conturi în străinătate și mai multe proprietăți # Ziarul de Garda
Prim-ministrul Alexandru Munteanu declară venituri de peste patru milioane de lei pentru anul 2024. Acesta are în proprietate două terenuri agricole, două apartamente, o casă și deține numeroase conturi bancare în mai multe țări, potrivit declarației de avere depusă la Autoritatea Națională de Integritate. Premierul R. Moldova, Alexandru Munteanu, a declarat pentru anul 2024 venituri...
19:40
LIVE TEXT/ Regiunea Harkov: o persoană a murit și alte două au fost rănite în urma atacului aerian rusesc asupra satului Șestakove. Război în Ucraina, ziua 1374 # Ziarul de Garda
UPDATE 19:30 În urma atacurilor cu bombe ghidate din regiuneea Harkov, 2 case private și 2 anexe au fost complet distruse, iar cel puțin 6 case private vecine au fost avariate, a raportat Serviciul de Urgență al Ucrainei. Salvatorii, o echipă medicală din cadrul Serviciului de Urgență de Stat și un ofițer de salvare comunitară...
18:50
The Telegraph: Președintele SUA trimite emisari la Moscova cu un plan de pace care recunoaște câștigurile Rusiei din război # Ziarul de Garda
Statele Unite sunt pregătite să recunoască controlul Rusiei asupra Crimeei și a altor teritorii ucrainene ocupate pentru a asigura un acord care să pună capăt războiului. Potrivit The Telegraph, Donald Trump i-a trimis pe emisarul său pentru pace, Steve Witkoff, și pe ginerele său, Jared Kushner, pentru a face oferta directă lui Vladimir Putin la...
18:10
Prețul gazelor pentru consumatori ar putea să scadă cu un leu și 60 de bani, spune Alexandru Slusari. Directorul interimar al Energocom: „Există premise” # Ziarul de Garda
Gazele naturale s-ar putea ieftini cu un leu și 60 de bani pentru consumatorii casnici. Întreprinderea de stat Energocom va transmite luni Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) noile calculele privind costurile de achiziție a gazelor naturale. Alexandru Slusari, membru al Consiliului de administrare al Energocom, a declarat pentru Jurnal TV că datele preliminare...
17:40
Șeful Cabinetului Prezidențial al Ucrainei, Andrii Ermak, demisionează pe fondul unui scandal de corupție # Ziarul de Garda
Andrii Ermak, șeful Cabinetului Prezidențial, și-a prezentat demisia în urma perchezițiilor efectuate de Biroul Național Anticorupție (NABU) la sediul său pe 28 noiembrie, a anunțat președintele Volodimir Zelenski, scrie presa din Ucraina. Demisia lui Andrii Ermak vine în contextul în care Ucraina este zguduită de cel mai mare scandal de corupție din mandatul președintelui Volodimir...
17:30
Industria ospitalității din Republica Moldova a înregistrat în 2025 cel mai puternic ritm de creștere din ultimii 20 de ani, într-un context marcat de investiții accelerate și extinderea prezenței brandurilor internaționale. Unul dintre actorii care au influențat decisiv această evoluție este Summa, companie prezentă pe piața locală de aproape trei decenii și un investitor constant...
17:30
Orbán se întâlnește cu Putin la Moscova pentru a consolida aprovizionarea cu energie a Ungariei și pentru a discuta despre planul de pace propus de SUA # Ziarul de Garda
Prim-ministrul ungar Viktor Orbán s-a întâlnit vineri, 28 noiembrie, la Moscova cu președintele rus Vladimir Putin pentru a consolida aprovizionarea cu energie a Ungariei și a discuta „eforturile de a pune capăt războiului din Ucraina”, potrivit CNN. După ce a respins șansele de a-și reduce dependența de combustibilii fosili ruși, Ungaria se confrunta cu un...
17:20
Oamenii legii anunță că s-au autosesizat în cazul medicului care a fost cercetat penal pentru violul a două fetițe # Ziarul de Garda
Inspectoratul General al Poliției (IGP) s-a autosesizat în urma informațiilor apărute în spațiul public privind activitatea medicul anesteziolog-reanimatolog, Boris Meșteșug, care a fost anterior cercetat penal pentru viol, răpire, tentativă de viol și satisfacerea poftei sexuale în formă perversă asupra a două fetițe de 10 și 12 ani, anunță vineri, 28 noiembrie, Ministerul Afacerilor Interne...
17:00
DOC/ Curtea Constituțională declară inadmisibilă o sesizare de neconstituționalitate depusă de unul dintre avocații lui Platon. Cererea a fost înaintată în dosarul de fabricare a cardurilor bancare # Ziarul de Garda
Curtea Constituțională (CC) a respins ca inadmisibilă sesizarea privind neconstituționalitatea sintagmei „în proporții deosebit de mari” din articolul 237 alin. (2) lit. d) al Codului penal. Cererea a fost depusă de avocatul Alexandr Bodnariuc în interesele lui Veaceslav Platon, în dosarul în care controversatul om de afaceri este acuzat de fabricarea sau punerea în circulație...
16:40
„Liderul din cadrul organizației criminale Șor”, din raionul Ungheni, obligat de instanță să achite o amendă de 50 de mii de lei, aproape cât a cerut procurorul. Ar fi recompensat doi alegători care au votat „NU” la referendum # Ziarul de Garda
Prezentat de oamenii legii drept „liderul grupării criminale din cadrul organizației criminale Șor”, din raionul Ungheni, atunci când a fost reținut în octombrie 2024, Mihai Pascari a fost obligat de instanță să achite o amendă de 50 de mii de lei. Judecătoria Ungheni a pronunțat sentința joi, 27 noiembrie, publicând un comunicat de presă în...
16:30
Numărul victimelor incendiului din Hong Kong a crescut la 128. Mai multe persoane au fost reținute # Ziarul de Garda
Instituția anticorupție din Hong Kong a anunțat vineri, 28 noiembrie, că a arestat opt persoane în legătură cu un incendiu care a devastat un complex de apartamente, soldat cu moartea a cel puțin 128 de persoane și cu 200 de persoane încă dispărute, în cel mai grav incendiu din oraș din ultimii aproape 80 de ani, scrie...
15:40
Presupusul organizator al contrabandei cu armament a fost plasat în arest pentru 30 de zile. Precizările PCCOCS # Ziarul de Garda
Organizatorul contrabandei cu armamentul din camionul depistat la vama Leușeni-Albița a fost plasat în arest pentru 30 de zile. Astfel, bǎrbatul de 52 de ani, administrator al unei companii, va continua sǎ fie cercetat în custodia statului pentru evitarea eschivǎrii lui şi asigurarea obiectivitǎții investigațiilor, anunță Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS)...
15:30
Pe 14 decembrie, Chișinău Arena devine scena unuia dintre cele mai ample și așteptate evenimente culturale ale anului: „VOIEVOD”, o rock-operă coregrafică semnată de compozitorul și producătorul Alex Calancea. Spectacolul aduce împreună peste 150 de artiști într-o producție fără precedent pentru spațiul românesc și basarabean. Pe scenă vor urca Lupii lui Calancea, Baletul Național „Joc”,...
15:20
Analiză Deutsche Welle/ Ionuț Moșteanu, demisie așteptată de multă vreme de Armata română? # Ziarul de Garda
Ionuț Moșteanu, 51 de ani, a fost nevoit să-și dea demisia din funcția de ministru al Apărării al României, după o anchetă prelungită făcută de cotidianul Libertatea. Cum a fost posibil ca partidul Uniunea Salvați România (USR) să-l împingă spre portofoliul cel mai complicat din guvernul român pe unul dintre oamenii săi cei mai vulnerabili? Cum de verificările...
15:20
Vladimir Andronachi rămâne după gratii pentru încă 20 de zile și spune că este o „jertfă” # Ziarul de Garda
Fostul deputat democrat Vladimir Andronachi, un apropiat al oligarhului Vladimir Plahotniuc, cercetat în dosarul „Frauda bancară”, rămâne în arest preventiv pentru încă 20 de zile în dosarul în care este acuzat de spălare de bani. Procuratura Anticorupție (PA) a informat că Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a admis parțial demersul procurorilor privind prelungirea măsurii preventive vineri,...
15:10
Cyber Security and AI Week 2025: patru orașe, peste 250 de participanți și o ediție Orange Business dedicată securității digitale și AI # Ziarul de Garda
Municipiile Chișinău, Bălți, Cahul și Comrat au găzduit timp de două săptămâni ediția 2025 a Cyber Security and AI Week, organizată de Orange Business – o serie de evenimente create pentru a oferi organizațiilor, instituțiilor publice și comunităților din toată țara informații concrete, clare și aplicabile în domeniul securității cibernetice și al inteligenței artificiale. Cele...
14:10
LIVE TEXT/ „I-au legat mâinile și l-au lovit cu patul armei în cap”: militarii ruși au executat un soldat ucrainean luat prizonier lângă Pokrovsk. Război în Ucraina, ziua 1374 # Ziarul de Garda
UPDATE 14:00 În noiembrie, în timpul asaltului asupra pozițiilor ucrainene, militarii ruși au încercuit și au luat prizonier un soldat al Forțelor Armate ale Ucrainei, în apropierea satului Hnativka, raionul Pokrovsk. Despre acest incident a anunțat Serviciul de presă al Procuraturii Regionale Donețk. Potrivit anchetatorilor, unul dintre militarii ruși „i-a legat mâinile, iar altul l-a...
13:50
DOC/ „Bănuieli rezonabile” asupra averilor declarate de Moroșan și Mizdrenco, la o lună după perchezițiile din dosarul „destabilizărilor” # Ziarul de Garda
Averea socialistului Maxim Moroșan, consilier municipal la Bălți, și cea a președintelui raionului Rîșcani, Vladimir Mizdrenco, vor fi verificate de Autoritatea Națională de Integritate (ANI). Actele de inițiere a controalelor au fost emise pe 26 noiembrie, la aproximativ o lună după ce ambii au fost supuși perchezițiilor în dosarul penal privind pregătirea destabilizărilor și dezordinilor...
13:30
Kremlinul a anunțat că Rusia va discuta idei de pace între SUA și Ucraina săptămâna viitoare # Ziarul de Garda
Rusia a primit ceea ce SUA și Kievul au numit un „cadru de pace actualizat și rafinat” pentru a pune capăt războiului din Ucraina și îl va discuta săptămâna viitoare, a confirmat Kremlinul vineri, 28. noiembrie. Președintele rus Vladimir Putin a declarat pe 27 noiembrie că proiectele preliminare de propuneri de pace discutate de Statele Unite și...
13:00
Ministerul Sănătății, despre cazul medicului care a fost cercetat penal pentru violul a două fetițe: „A fost instituită o comisie de anchetă de serviciu”. Mai multe organizații au chemat vineri la un protest în fața Ministerului # Ziarul de Garda
Medicul anesteziolog-reanimatolog Boris Meșteșug, care a fost cercetat penal pentru viol, răpire, tentativă de viol și satisfacerea poftei sexuale în formă perversă asupra a două fetițe de 10 și 12 ani, a fost suspendat din funcție. Anunțul a fost făcut de Ministerul Sănătății vineri, 28 noiembrie, când societatea civilă a chemat cetățenii la protest în...
12:30
Trei tineri au fost reținuți fiind bănuiți de vânzări fictive a autovehiculelor pentru persoane din SUA. Au cauzat un prejudiciu de 10 milioane de lei # Ziarul de Garda
Patru tineri au fost reținuți, fiind bănuiți de vânzări fictive a autovehiculelor către persoane din Statele Unite ale Americii, în sumă de aproximativ 10 milioane de lei, anunță vineri, 28 noiembrie, Inspectoratul General al Poliției (IGP). Cei patru bănuiți, fiind specialiști în domeniul tehnologiei informației, locuiesc în Chișinău și au vârste cuprinse între 20 și...
12:20
Ministrul Apărării din România, Ionuț Moșteanu, a declarat vineri, 28 noiembrie, că demisionează. Anunțul vine la șase luni după ce a preluat funcția de ministru al Apărării. Oficialul român și-a anunțat colegii de partid într-o ședință de la ora 12:00 că urmează să demisioneze, iar apoi a făcut anunțul oficial printr-o postare pe Facebook, scrie...
12:20
VIDEO/ Cazul celor 6 drone rusești care au survolat R. Moldova. Anatol Șalaru, la Detectorul de Falsuri # Ziarul de Garda
La „Detectorul de falsuri” discutăm cu fostul ministru al Apărării, Anatol Șalaru, despre cele șase drone rusești care au traversat neautorizat spațiul aerian al R. Moldova, despre cum interpretează aceste acțiuni în contextul războiului hibrid purtat de Moscova, dar și despre capacitatea militară a țării de a răspunde unor astfel de incidente. Punem totodată în...
11:20
Volodimir Zelenski anunţă o nouă rundă de negocieri de pace cu SUA, în acest weekend # Ziarul de Garda
Preşedintele Volodimir Zelenski a anunţat că, la sfârşitul săptămânii, delegaţiile ucraineană şi americană vor continua să lucreze la armonizarea punctelor elaborate în urma întâlnirilor de la Geneva, pentru a avansa spre pace şi garanţii de securitate, potrivit Ukrinform. Într-un mesaj transmis joi seară, liderul de la Kiev a menţionat că, în momentul de faţă, sunt...
11:10
Medic obstetrician-ginecolog și șef de secție – condamnat la doar un an și jumătate, cu suspendare, după decesul unei femei însărcinate în vârstă de 28 de ani. Ar fi inclus date false în acte, pentru a-și ascunde neglijența # Ziarul de Garda
Șeful secției obstetrico-ginecologice a Spitalului raional Ștefan Vodă a fost condamnat de către prima instanță la un an și jumătate de închisoare, cu suspendare, pentru încălcarea din neglijență a regulilor și metodelor de acordare a asistenței medicale care s-a soldat cu decesul unei paciente în vârstă de 28 de ani. Conform sentinței consultate de ZdG,...
10:50
LIVE TEXT/ Zelenski nu va semna acordul privind renunțarea la teritoriu, spune Ermak. Război în Ucraina, ziua 1374 # Ziarul de Garda
UPDATE 10:46 Președintele Volodimir Zelenski nu intenționează să semneze un acord de pace care ar presupune renunțarea la teritoriile ucrainene. Acest lucru a fost declarat de șeful Oficiului Președintelui, Andrii Ermak, într-un interviu acordat revistei The Atlantic, citată de hromadske. Potrivit acestuia, „niciun om cu bun simț” nu ar semna un document de renunțare la...
10:30
LIVE TEXT/ Rușii au lansat o rachetă și peste 70 de drone asupra Ucrainei noaptea trecută. Război în Ucraina, ziua 1374 # Ziarul de Garda
UPDATE 10:28 În noaptea de 28 noiembrie, trupele ruse au lansat asupra Ucrainei o rachetă balistică „Iskander-M” și 72 de drone, au comunicat Forțele Aeriene ale armatei ucrainene. Aproximativ 50 dintre dronele lansate au fost de tip Shahed. „Potrivit datelor preliminare, la ora 09:00, 63 de drone de tip Shahed, Gerber și drone de alte...
10:20
Zilele trecute, m-au întrebat mai multe persoane ce se întâmplă cu redacția noastră și de ce ne atacă mai multe conturi pe diverse rețele sociale? Am analizat un pic mesajele, sursele atacurilor și, așa cum am presupus, acuzațiile împotriva ZdG se băteau cap în cap între ele. În ziua de 20 noiembrie, câteva zeci de...
Ieri
10:00
Contrabandă cu piese auto și cocaină: un bărbat a fost reținut, iar altul este cercetat în libertate # Ziarul de Garda
Un bărbat de 41 de ani a fost reținut, fiind suspectat că ar fi implicat „într-o amplă schemă de contrabandă cu mijloace de transport și piese auto”, anunță PCCOCS. Procurorii au efectuat percheziții la domiciliul acestuia, de unde au ridicat cocaină în valoare de aproximativ 120 de mii de lei. Complicele său este cercetat în...
10:00
VIDEO/ „Durleștiul va fi o joacă de copii față de ceea ce se poate întâmpla aici, în Bubuieci”: blocuri de locuit cu nereguli care „creează pericol real pentru viața și sănătatea oamenilor” # Ziarul de Garda
Cabluri electrice care atârnă periculos pe coridoare, copii care au fost electrocutați, incendii, deconectări de la energia electrică – sunt condițiile în care își duc traiul locuitorii unui bloc nou construit din comuna Bubuieci, o suburbie a municipiului Chișinău. Pe lângă asta, deși i-au plătit direct dezvoltatorului pentru apartamentele în care locuiesc, nu-și pot prefecta...
09:50
Biroul Național Anticorupție al Ucrainei (NABU) și Procuratura specializată în combaterea corupției din Ucraina desfășoară percheziții care-l vizează pe șeful Oficiului președintelui Ucrainei, Andrii Ermak. Instituțiile au precizat că vor reveni cu detalii ulterior. Ermak este implicat într-un scandal de corupție în Ucraina, scrie Novaia Gazeta Europe. Persoanele implicate în acest caz sunt considerate participante...
09:10
Oamenii legii efectuează percheziții matinale în cadrul cauzei penale „Tux”. Mai exact, sunt în curs peste 20 de percheziții pe teritoriul R. Moldova, la domiciliile și în automobilele persoanelor vizate în dosar. „Astăzi, procurorii PCCOCS de comun cu ofițerii de Poliție şi angajații „Fulger” desfășoarǎ noi acțiuni în cadrul cauzei penale „Tux””, anunță Procuratura pentru...
09:00
Milioane de lei din buget cheltuiți pentru concedierea ilegală a angajaților statului: „Nimeni nu dorește să curme acest abuz” # Ziarul de Garda
Instituțiile statului cheltuie, anual, milioane de lei pentru plata salariilor pe durata absenței forțate de la muncă a angajaților pe care i-au concediat ilegal. Autoritățile nu dețin date centralizate despre banii din buget care merg spre executarea hotărârilor judecătorești în care statul este considerat bun de plată. Pe portalul instanțelor de judecată există însă zeci...
08:40
LIVE TEXT/ Orban ar urma să se întâlnească cu Putin la Moscova în contextul negocierilor privind acordul cu Ucraina. Război în Ucraina, ziua 1374 # Ziarul de Garda
UPDATE 08:35 Premierul ungar Viktor Orban urmează să se întâlnească astăzi cu președintele rus Vladimir Putin la Moscova, scrie EuroNews. Informația provine de la surse din cadrul guvernului ungar implicate în pregătirea călătoriei, potrivit publicației de investigație central-europene VSquare. Guvernul maghiar nu a confirmat încă vizita, Budapesta afirmând că va informa publicul cu privire la...
27 noiembrie 2025
22:10
LIVE TEXT/ Rusia ar putea pierde 30 de miliarde de dolari din venituri din petrol și gaze în acest an. Război în Ucraina, ziua 1373 # Ziarul de Garda
UPDATE 22:00 Federația Rusă ar putea pierde 30 de miliarde de dolari din venituri din petrol și gaze în acest an și anul viitor aproximativ 50 de miliarde de dolari, a declarat Serviciul de Informații Externe al Ucrainei. Prim-adjunctul șefului Serviciului de Informații Externe al Ucrainei, Oleh Luhovskyi, a subliniat că sectorul energetic rămâne o sursă...
21:50
Cel mai grav incendiu din Hong Kong din ultimele opt decenii: cel puțin 83 de morți și 250 de dispăruți # Ziarul de Garda
Cel puțin 83 de persoane au murit în incendiul unui complex rezidențial de zgârie-nori care a izbucnit miercuri, 26 noiembrie, în Hong Kong, unde echipele de salvare continuă să stropească cu apă turnurile calcinate, mai mult de 250 de persoane fiind încă date dispărute, transmite G4Media. La o zi după izbucnirea incendiului, flăcările intense care...
21:30
Ungheni a beneficiat de un nou transport public pentru locuitorii din regiune: 14 microbuze și 4 autobuze # Ziarul de Garda
Locuitorii municipiului Ungheni vor beneficia de condiții moderne și confortabile în transportul public urban după achiziționarea a 14 microbuze și 4 autobuze. Primul lot de 14 mijloace de transport a fost prezentat, anunță joi, 27 noiembrie, Guvernul. Conform unui comunicat, noile vehicule vor fi puse în circulație din ianuarie 2026 și vor contribui la creșterea...
20:40
Familiile angajaților misiunilor diplomatice și consulare ale R. Moldova din Țările de Jos vor putea munci legal # Ziarul de Garda
Familiile membrilor misiunilor diplomatice sau consulare ale R. Moldova din Regatul Țărilor de Jos se vor putea angaja în câmpul muncii, se arată într-un comunicat. Parlamentul a ratificat, în ambele lecturi, Acordul care prevede acest lucru. „În baza principiului reciprocității, acordul permite soților/soțiilor și, în unele cazuri, copiilor aflați la întreținere personalului diplomatic, administrativ și tehnic din...
20:20
Un procuror din cadrul PA a trecut evaluare integrității și a fost propus pentru promovare # Ziarul de Garda
Comisia de evaluare a procurorilor a încheiat procedura de evaluare externă în privința procurorului Anatolie Ciuleacu din Procuratura Anticorupție (PA), se arată într-un comunciat. Potrivit Comsiei, completul A de evaluare a constatat că acesta corespunde criteriilor de integritate etică și financiară și a transmis către procuror și Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) raportul de evaluare,...
19:50
Republica Moldova renunță la trei acorduri cu CSI. Parlamentul: „Prevederile tratatelor sunt învechite și nu mai sunt aplicabile” # Ziarul de Garda
R. Moldova va denunța trei acorduri încheiate cu țările membre ale Comunității Statelor Independente (CSI). Cele trei proiecte de lege pentru denunțare au fost votate de Parlament în prima lectură, se arată într-un comunicat. Astfel, va fi denunțat Acordul privind călătoria fără vize a cetățenilor CSI, semnat la Bișkek, în 1992. Potrivit documentului, denunțarea acestui acord este...
19:10
O nouă ședință a Parlamentului are loc joi, 27 noiembrie. Deputații s-au întrunit pentru a examina 21 de subiecte, printre care proiectul de lege pentru denunțarea Acordului cu privire la călătoria fără vize a cetățenilor statelor Comunității Statelor Independente (CSI) pe teritoriul membrilor acesteia, dar și inițiativa care prevede denunțarea Acordului dintre Guvernul R. Moldova...
19:10
USMF „Nicolae Testemițanu” inaugurează două săli de medicină virtuală, grație unei finanțări din partea Guvernului României # Ziarul de Garda
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova vă invită la evenimentul de inaugurare a două săli de medicină virtuală, grație unei donații de echipament IT pentru Catedra de patologie, în valoare de peste 2 milioane de lei. Donația este oferită în cadrul proiectului „Digitalizarea educației”, ediția II-a, finanțat de către...
19:00
Parlamentul a adoptat rectificarea bugetului de stat pentru anul 2025. Au fost redistribuite resurse pentru acordarea compensațiilor la energie electrică # Ziarul de Garda
Parlamentul a votat în a doua lectură rectificarea bugetului de stat pentru anul 2025. Principalele modificări vizează redistribuirea resurselor bugetare pentru acoperirea necesităților salariale ale angajaților din sectorul bugetar, alocarea fondurilor necesare pentru compensarea facturilor la energie electrică, precum și alte măsuri sociale, se arată într-un comunicat. Conform Legislativului, comparativ cu bugetul de stat aprobat...
18:10
Președintele interimar al Judecătoriei Chișinău a promovat evaluarea externă. Raportul a fost trimis către CSM # Ziarul de Garda
Constantin Damaschin, președinte interimar al Judecătoriei Chișinău, îndeplinește criteriile de integritate și promovează evaluarea externă, anunță joi, 27 noiembrie, Consiliul Suprem al Magistraturii (CSM). Astfel, Comisia de Evaluare a Judecătorilor a transmis la CSM raportul de evaluare privind judecătorul pentru examinare și adoptarea unei hotărâri finale. Potrivit Comisiei Vetting, Damaschi a fost evaluat pe 4 noiembrie...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.