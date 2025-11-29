Victimele Holodomorului și ale foametei din RSS Moldovenească, comemorate la Casa Ucraineană din Chișinău

19:10

Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova vă invită la evenimentul de inaugurare a două săli de medicină virtuală, grație unei donații de echipament IT pentru Catedra de patologie, în valoare de peste 2 milioane de lei. Donația este oferită în cadrul proiectului „Digitalizarea educației”, ediția II-a, finanțat de către...