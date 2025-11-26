Trei cămine studențești ale USM vor fi renovate energetic
#diez, 26 noiembrie 2025 14:45
Universitatea de Stat din Moldova a găzduit ieri, 25 noiembrie, ceremonia de semnare a Acordului de colaborare cu privire la implementarea proiectului INSPIREE, care prevede reabilitarea energetică a trei cămine studențești ale USM: căminul nr. 1, nr. 3 și nr. 19. La eveniment au participat beneficiarii, partenerii de dezvoltare, membri ai corpului diplomatic și reprezentanții Guvernului. Cu această ocazie oficialii au vizitat, însoțiți de rectorul USM Igor Șarov, căminul nr. 3, care va beneficia de renovarea energetică. Сообщение Trei cămine studențești ale USM vor fi renovate energetic появились сначала на #diez.
• • •
Alte ştiri de #diez
Acum 15 minute
14:45
Universitatea de Stat din Moldova a găzduit ieri, 25 noiembrie, ceremonia de semnare a Acordului de colaborare cu privire la implementarea proiectului INSPIREE, care prevede reabilitarea energetică a trei cămine studențești ale USM: căminul nr. 1, nr. 3 și nr. 19. La eveniment au participat beneficiarii, partenerii de dezvoltare, membri ai corpului diplomatic și reprezentanții Guvernului. Cu această ocazie oficialii au vizitat, însoțiți de rectorul USM Igor Șarov, căminul nr. 3, care va beneficia de renovarea energetică. Сообщение Trei cămine studențești ale USM vor fi renovate energetic появились сначала на #diez.
Acum 2 ore
13:45
Pe 21 noiembrie 2025, Academia de Studii Economice din Moldova (ASEM) a remarcat contribuția a 23 de directori ai instituțiilor de învățământ preuniversitar cu diplome de gratitudine, în semn de recunoaștere a profesionalismului și a dedicării în promovarea unei educații moderne și incluzive. Сообщение ASEM premiază directorii de licee pentru excelență și leadership educațional появились сначала на #diez.
13:45
Pe 21 noiembrie 2025, în Academia de Studii Economice din Moldova s-a desfășurat festivitatea de premiere a concursului „Cel Mai Bun Student”, ediția a XXIII-a. În acest an, la concurs, au fost depuse 46 dosare de participare. Fiecare student, prin conţinutul dosarului, a reflectat competenţe, sârguinţă, dedicaţie, iar în urma jurizării au fost desemnaţi cei mai buni dintre cei buni. Сообщение ASEM și-a desemnat cel mai bun student появились сначала на #diez.
Acum 4 ore
12:45
Parlamentul italian a votat în unanimitate introducerea infracțiunii de „feminicid” – uciderea unei femei motivată de gen – ca faptă distinctă, pedepsită automat cu închisoare pe viață. Votul a avut loc chiar în Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței împotriva Femeilor, scrie BBC. Сообщение Italia va pedepsi femicidul cu închisoare pe viață появились сначала на #diez.
11:45
Toate autobuzele școlare din Moldova au fost dotate cu dispozitive GPS pentru siguranța elevilor și asigurarea utilizării eficiente a mijloacelor de transport. Deplasările vor fi monitorizate printr-o platformă digitală, accesibilă atât din browser, cât și prin aplicații mobile dedicate. Сообщение Toate autobuzele școlare vor avea GPS și vor putea fi urmărite online появились сначала на #diez.
11:45
SALTO – servicii de consultanță adaptate pentru creșterea sustenabilă a IMM-urilor din regiunile Moldovei # #diez
Antreprenorii din regiunile Moldovei demonstrează tot mai des că inovația nu se naște doar în marile orașe. Cu sprijinul programului SALTO, zeci de afaceri locale au făcut pași concreți spre modernizare, eficiență și extindere, transformând ideile în rezultate vizibile prin servicii de consultanță personalizate și mentorat profesional. Сообщение SALTO – servicii de consultanță adaptate pentru creșterea sustenabilă a IMM-urilor din regiunile Moldovei появились сначала на #diez.
Acum 6 ore
10:45
Peste 3.000 de elevi din Republica Moldova susțin astăzi, pentru prima dată, testarea de competențe digitale. Proba are loc în 74 de instituții, este opțională, iar elevii își vor afla rezultatele la scurt timp după finalizare. Сообщение (foto) Cum are loc, în premieră, testarea privind competențele digitale ale elevilor появились сначала на #diez.
10:45
Congresul Național de Gastroenterologie și Hepatologie – o platformă eficientă pentru schimb de bune practici între specialiști # #diez
Circa 400 de medici gastroenterologi, hepatologi, interniști, ecografiști, endoscopiști și alți profesioniști din domeniile conexe au participat la cel de-al VI-lea Congres național de gastroenterologie și hepatologie cu participare internațională, în zilele de 21 și 22 noiembrie 2025. Сообщение Congresul Național de Gastroenterologie și Hepatologie – o platformă eficientă pentru schimb de bune practici între specialiști появились сначала на #diez.
10:45
Campania Națională „Prevenirea traumatismelor și siguranța copiilor în trafic”, ediția a IV-a # #diez
Departamentul Medicină Preventivă al Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” în parteneriat cu Inspectoratul Național de Securitate Publică (INSP) și Organizația Mondială a Sănătății (OMS) desfășoară Campania națională cu genericul „Prevenirea traumatismelor și siguranța copiilor în trafic”, în perioada 16-30 noiembrie 2025. Сообщение Campania Națională „Prevenirea traumatismelor și siguranța copiilor în trafic”, ediția a IV-a появились сначала на #diez.
Acum 24 ore
19:15
10 greșeli pe care le fac start-upurile la început de drum. Participă la un workshop cu Tudor Darie și află cum să le eviți # #diez
Dacă construiești un start-up sau te gândești să începi unul, ar trebui să te asiguri că eviți mai multe greșeli care te pot încetini din dezvoltare. Participă pe 27 noiembrie la un workshop cu directorul general Fagura și află care sunt acele greșeli pe care ar trebui să le eviți. Сообщение 10 greșeli pe care le fac start-upurile la început de drum. Participă la un workshop cu Tudor Darie și află cum să le eviți появились сначала на #diez.
19:15
Dronele ieftine, produse în cantități mari, au devenit cea mai eficientă armă a „războiului modern”. Utilitatea lor s-a popularizat în special după ce Federația Rusă a invadat Ucraina, acestea fiind utilizate pentru a ataca ținte mari și mici, repartizarea resurselor, monitorizarea frontului sau „supraîncărcarea” sistemelor aeriene de apărare. Сообщение Ce trebuie să știi despre dronele „Gerbera” care au încălcat spațiul aerian al Moldovei появились сначала на #diez.
18:15
USMF a lansat ghidul „Practici recomandate în intervenția timpurie” și platforma digitală LearnECD # #diez
Profesioniști din sănătate, educație și protecție socială vor avea posibilitatea să utilizeze resurse esențiale pentru sprijinirea serviciilor de dezvoltare timpurie și consolidarea intervenției timpurii în copilărie în Republica Moldova – Ghidul „Practici recomandate în intervenția timpurie” și platforma digitală LearnECD. Cele două resurse au fost lansate la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova, pe data de 21 noiembrie 2025, în parteneriat cu Fondul Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF), Institutul Mamei și Copilului și Institutul Național de Intervenție Timpurie în Copilărie „Voinicel” (INITC). Сообщение USMF a lansat ghidul „Practici recomandate în intervenția timpurie” și platforma digitală LearnECD появились сначала на #diez.
18:15
Cunoscutul website dexonline.ro și Fundația World Vision Romania au cerut Academiei Române să actualizeze definiția și sinonimele pentru cuvântul „femeie” din DEX. Propunerea are menirea de a elimina violența rămasă în limbaj. Сообщение dexonline a cerut Academiei Române să actualizeze sinonimele pentru cuvântul „femeie” появились сначала на #diez.
18:15
Ești tânăr(ă) și ai o idee de start-up? Participă timp de două zile la programul Ideation Lab și beneficiază de mentorat # #diez
Tinerii și tinerele cu vârsta între 18 și 35 de ani, care vor să dezvolte start-upuri pentru comunitatea lor, sunt invitați/invitate să participe la programul gratuit Ideation Lab – Community Innovation Bootcamp, lansat de GLIA Impact Hub. Programul durează două zile și va începe pe 20 decembrie 2025. Сообщение Ești tânăr(ă) și ai o idee de start-up? Participă timp de două zile la programul Ideation Lab și beneficiază de mentorat появились сначала на #diez.
18:15
10 start-upuri din Moldova ne-au reprezentat la Web Summit – una dintre cele mai importante conferințe tech din lume # #diez
La ediția a 10-a a Web Summitului de la Lisabona, unde au participat 2.725 de start-upuri din peste 100 de țări ale lumii, Republica Moldova a fost reprezentată de 10 start-upuri. Mai mult decât atât, fondatorul start-upului CityFarm a ieșit pe scena principală a evenimentului purtând drapelul Moldovei în fața a 70.000 de oameni. Сообщение 10 start-upuri din Moldova ne-au reprezentat la Web Summit – una dintre cele mai importante conferințe tech din lume появились сначала на #diez.
17:15
Căsătoriile între persoane de același sex, înregistrate într-o țară UE unde sunt permise, trebuie acceptate în toate țările UE # #diez
O nouă hotărâre a Curții de Justiție a UE, pronunțată pe 25 noiembrie 2025, stabilește că un stat membru al Uniunii Europene nu poate refuza recunoașterea unei căsătorii între persoane de același sex încheiate legal într-un alt stat UE dacă soții și-au exercitat dreptul la libera circulație și ședere. Refuzul este considerat discriminatoriu și capabil să afecteze viața administrativă, profesională și personală a cuplurilor. Сообщение Căsătoriile între persoane de același sex, înregistrate într-o țară UE unde sunt permise, trebuie acceptate în toate țările UE появились сначала на #diez.
16:15
La USMF a fost lansat proiectul „Consolidarea parteneriatului Franța – Moldova pentru formarea specialiștilor în sănătatea publică” # #diez
Disciplina de igienă din cadrul Departamentului Medicină Preventivă (DMP) a Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova a organizat reuniunea de lansare a proiectului Consolidarea parteneriatului Franța – Republica Moldova pentru formarea specialiștilor în Sănătate Publică (Renforcement du partenariat France – République de Moldavie pour la formation des spécialistes en Santé Publique – FRAMO). Evenimentul s-a desfășurat pe data de 19 noiembrie 2025, în format online. Сообщение La USMF a fost lansat proiectul „Consolidarea parteneriatului Franța – Moldova pentru formarea specialiștilor în sănătatea publică” появились сначала на #diez.
16:15
Într-o lume în care tehnologia definește viitorul, Tekwill Junior creează Generația TEK în Moldova. Programul, de care au beneficiat peste 700 de elevi, cu aproximativ 50 de ore de instruire, cu 417 tineri certificați și patru centre Certiport în Chișinău, Bălți, Comrat și Cahul, nu se limitează la dezvoltarea competențelor IT. El formează o comunitate activă de tineri curioși, responsabili și orientați spre performanță, pregătiți să devină liderii digitali ai viitorului. Сообщение Un an de Tekwill Junior: peste 700 de tineri construiesc Generația TEK în Moldova появились сначала на #diez.
15:15
Maib susține tinerii să-și dezvolte abilitățile antreprenoriale. Prima ediție a Innovation Camp s-a desfășurat la Edineț # #diez
Maib continuă să investească în educație și în dezvoltarea generației tinere, contribuind la crearea unui mediu în care ideile elevilor pot prinde viață și pot genera schimbări pozitive în comunitățile din Moldova. Acest angajament este susținut prin contribuția băncii de 2 milioane de lei în cadrul proiectului „Educaţie economică şi antreprenorială în școlile model”. Сообщение Maib susține tinerii să-și dezvolte abilitățile antreprenoriale. Prima ediție a Innovation Camp s-a desfășurat la Edineț появились сначала на #diez.
15:15
Care sunt cele mai supraaglomerate și cele mai puțin utilizate școli din municipiul Chișinău, conform MEC # #diez
Numărul elevilor din capitală a crescut cu peste 15.000 în ultimii cinci ani, iar tot mai multe instituții au clase cu peste 30 de elevi. O analiză realizată de Ministerul Educației și Cercetării relevă un dezechilibru major în rețeaua școlară din Chișinău: licee precum „Mihai Viteazul”, „Mihail Berezovschi”, „Liviu Deleanu”, „Dante Alighieri”, „Onisifor Ghibu” sau „Hyperion” depășesc cu mult capacitatea de proiect, unele clase ajungând până la 42 de elevi, în timp ce alte instituții, aflate la distanțe relativ mici, dispun de sute de locuri libere. Сообщение Care sunt cele mai supraaglomerate și cele mai puțin utilizate școli din municipiul Chișinău, conform MEC появились сначала на #diez.
15:15
Studenții de la USMF au organizat un flashmob dedicat Zilei europene a informării despre antibiotice # #diez
Europa înregistrează în fiecare an aproximativ 670.000 de infecții provocate de bacterii rezistente la antibiotice, care cauzează peste 35.000 de decese. Aceste cifre semnalează un fenomen grav ce necesită amplificarea acțiunilor de informare, educare și intervenție în domeniu. Сообщение Studenții de la USMF au organizat un flashmob dedicat Zilei europene a informării despre antibiotice появились сначала на #diez.
Ieri
14:00
Cum ar putea fi rezolvată problema supraaglomerării școlilor din capitală. Propunerile MEC pentru Primăria Chișinău # #diez
În mai multe școli din Chișinău, clasele ajung să fie formate din câte 40 de elevi. În acest context, Ministerul Educației și Cercetării a anunțat o listă de soluții pentru problema supraaglomerării. Potrivit ministrului Dan Perciun, măsurile nu necesită schimbări legislative, ci doar voință administrativă din partea Primăriei Chișinău. Printre propuneri se numără și transmiterea a două clădiri către primărie pentru extinderea școlilor existente sau deschiderea unora noi. Сообщение Cum ar putea fi rezolvată problema supraaglomerării școlilor din capitală. Propunerile MEC pentru Primăria Chișinău появились сначала на #diez.
13:00
Apple a lansat noul iPhone 17, iar diferențele față de predecesorul său, iPhone 16, sunt mai evidente decât par la prima vedere. Noul model aduce un ecran mai mare, autonomie extinsă, o cameră frontală îmbunătățită și puterea noului cip A19. În continuare, găsești o analiză a principalele diferențe dintre cele două telefoane. Сообщение iPhone 17 vs iPhone 16: ce s-a schimbat și merită upgrade-ul появились сначала на #diez.
13:00
Știi momentul când intri într-un apartament și simți că ăsta e locul tău? Când deja îți imaginezi cum ar arăta canapeaua, sau cum miroase cafeaua într-o dimineață de duminică? După săptămâni de căutări, vizionări și calcule, singurul lucru pe care nu ți-l mai dorești e încă un drum complicat până la visul tău. Сообщение Ai găsit locuința visurilor tale? Energbank îți oferă finanțarea potrivită появились сначала на #diez.
12:00
Vrei să descoperi arta scrisului frumos? Participă la un atelier de caligrafie pentru adulți organizat la Strășeni # #diez
Dacă dorești să înveți tehnici de scris care pun accent pe detaliu și precizie, acest articol e pentru tine. Ministerul Culturii te invită la un atelier de caligrafie organizat la Biblioteca Publică Raională „M. Sadoveanu” din Strășeni. Evenimentul va avea loc pe 28 noiembrie, începând cu ora 14.00 și va fi ghidat de Olesea Talmazan – învățătoare la Școala Primară nr. 82. Сообщение Vrei să descoperi arta scrisului frumos? Participă la un atelier de caligrafie pentru adulți organizat la Strășeni появились сначала на #diez.
12:00
Studenții din Moldova vor învăța ce înseamnă corupția, favoritismul și conflictul de interese, dar și cum se sancționează # #diez
Studenții și studentele de la ciclul licență vor participa la instruiri privind integritatea academică și prevenirea practicilor ilegale. Inițiativa se înscrie în prioritățile strategice ale Ministerului Educației și Cercetării și face parte dintr-o campanie națională de promovare a integrității academice. În anul universitar 2025/2026, vor fi instruiți/instruire circa 13.500 de tineri și tinere. Сообщение Studenții din Moldova vor învăța ce înseamnă corupția, favoritismul și conflictul de interese, dar și cum se sancționează появились сначала на #diez.
11:00
Șase drone au zburat noaptea aceasta peste casele moldovenilor, inclusiv din Orhei și Florești # #diez
Cel puțin șase drone au survolat ilegal în această noapte localități din Republica Moldova, după ce Kremlinul a lansat noi atacuri asupra Ucrainei. Sistemele de monitorizare a spațiului aerian au detectat drone deasupra localităților din Dondușeni, Orhei, Bender, Vadul lui Vodă și Florești. Сообщение Șase drone au zburat noaptea aceasta peste casele moldovenilor, inclusiv din Orhei și Florești появились сначала на #diez.
24 noiembrie 2025
18:45
Își vor primi sau nu salariile pentru luna noiembrie și primele anuale profesorii din Chișinău? Ce spun autoritățile # #diez
La ședința Consiliului Municipal de astăzi, 24 noiembrie, primarul Ion Ceban a declarat că profesorii din Chișinău nu își vor primi salariile pentru luna noiembrie și primele anuale care sunt achitate în decembrie. Motivul invocat este nevotarea de către câțiva consilieri municipali a bugetului municipal pentru 2025 și a ajustării legii bugetului de stat pentru acest an. Pe de altă parte, reprezentanții Ministerului Educației și Cercetării menționează că plățile pot fi făcute printr-o dispoziție a primarului și nu e nevoie de aprobarea Consiliului Municipal Chișinău (CMC). Сообщение Își vor primi sau nu salariile pentru luna noiembrie și primele anuale profesorii din Chișinău? Ce spun autoritățile появились сначала на #diez.
18:45
10 ani de „Moldox” în 10 afișe. La Cărturești a fost lansată expoziția aniversară festivalului # #diez
Festivalul „Moldox” Festival marchează 10 ani de la lansare prin intermediului expoziției speciale:„10 ani de Moldox în 10 afișe”. Acest eveniment oferă publicului o incursiune vizuală în evoluția identității festivalului. Fiecare afiș spune povestea unei ediții, evocă subiectele, valorile și direcțiile de schimbare socială care au modelat, de-a lungul timpului, spiritul Moldox. Сообщение 10 ani de „Moldox” în 10 afișe. La Cărturești a fost lansată expoziția aniversară festivalului появились сначала на #diez.
17:45
Seară de Excelență a Vinului Moldovei: cea de-a XXIV-a ediție a Vernisajului Vinului marchează finalul unui an important pentru industria vinicolă # #diez
Vinul Moldovei încheie anul în care a strălucit pe scena mondială, cu o ediție specială a Vernisajului Vinului. Pe 12 decembrie, la Palatul Republicii, cea de-a XXIV-a ediție a evenimentului, va transforma tradiționalul Vernisaj într-o „Seară de excelență a Vinului Moldovei” și va celebra realizările internaționale care au marcat un an excepțional pentru întreaga industrie. Сообщение Seară de Excelență a Vinului Moldovei: cea de-a XXIV-a ediție a Vernisajului Vinului marchează finalul unui an important pentru industria vinicolă появились сначала на #diez.
16:45
Start-upul din Republica Moldova NodeShift a câștigat premiul Rising Star Startup la evenimentul Hub71 Impact din Abu Dhabi, Emiratele Arabe Unite. Această distincție este acordată start-upurilor tehnologice aflate la început de drum, care demonstrează o creștere semnificativă și un interes tot mai mare pentru produsele lor. Сообщение Un start-up din Moldova a câștigat premiul Rising Star Startup în Emiratele Arabe Unite появились сначала на #diez.
16:45
Maib susține o nouă ediție Tekwill Junior Ambassadors – competiția care formează viitorii lideri ai industriei IT din Moldova # #diez
Maib, în calitate de Partener Ambasador al Programului Național „Tekwill în Fiecare Școală”, anunță lansarea unei noi ediții a competiției Tekwill Junior Ambassadors (TJA) – inițiativa care descoperă, formează și promovează cei mai talentați tineri pasionați de tehnologie din toată țara. Сообщение Maib susține o nouă ediție Tekwill Junior Ambassadors – competiția care formează viitorii lideri ai industriei IT din Moldova появились сначала на #diez.
16:45
Mai multe persoane au primit facturi la gaze cu date eronate. Ministrul energiei: „Consumatorii trebuie tratați corect și transparent” # #diez
Mai mulți consumatori au sesizat Ministerul Energiei despre datele eronate din facturile la gaze naturale pentru lunile august, septembrie și octombrie 2025. Potrivit ministrului Dorin Junghietu, în ultimele săptămâni au fost recepționate între 20.000 și 30.000 de plângeri. Сообщение Mai multe persoane au primit facturi la gaze cu date eronate. Ministrul energiei: „Consumatorii trebuie tratați corect și transparent” появились сначала на #diez.
Mai mult de 2 zile în urmă
14:45
A 10-a ediție a Festivalului „Moldox” va avea loc în perioada 26 și 30 noiembrie la Cineplex Loteanu. Tema „Haos. Reinventăm realitatea” propune o incursiune în zone de conflict, comunități fragile, spații intime și teritorii în schimbare. Potrivit organizatorilor, documentarul devine martor și actor al lumii de azi, surprinzând nu doar dezordinea, ci și forța de transformare, reziliență și renaștere. Сообщение Cinci zile de film documentar: când începe festivalul „Moldox” din acest an появились сначала на #diez.
13:45
Două școli sportive de fotbal din Chișinău ar putea fuziona. Elevii și profesorii ar urma să fie transferați dintr-o instituție în alta # #diez
Instituția Publică „Școala Sportivă Specializată de Fotbal nr. 1” din Chișinău ar putea absorbi Instituția Publică „Școala Sportivă Specializată de Fotbal nr. 2”. O hotărâre de guvern în acest sens va fi supusă aprobării la ședința cabinetului de miniștri din 26 noiembrie. Сообщение Două școli sportive de fotbal din Chișinău ar putea fuziona. Elevii și profesorii ar urma să fie transferați dintr-o instituție în alta появились сначала на #diez.
13:45
(video) Sănătatea și securitatea la locul de muncă: cine e responsabil și cum să procedezi când drepturile nu-ți sunt respectate # #diez
În Republica Moldova, sănătatea și securitatea la locul de muncă rămân o problemă majoră. În fiecare an, sute de persoane suferă accidente în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu, iar zeci își pierd viața. Doar în primele nouă luni ale anului 2025 au fost raportate 515 incidente de muncă, dintre care 56 s-au soldat cu decese. Cele mai multe tragedii au loc în sectoare cu activitate fizică intensă și expunere ridicată la risc: construcții, transporturi, agricultură și comerț. Сообщение (video) Sănătatea și securitatea la locul de muncă: cine e responsabil și cum să procedezi când drepturile nu-ți sunt respectate появились сначала на #diez.
12:45
Un chatbot care te va ajuta să-ți găsești un loc de muncă în Moldova a fost lansat pe platforma angajat.md # #diez
Dacă ești în căutarea unui job sau ai nevoie de informații despre piața muncii din Republica Moldova, chatbotul de pe platforma angajat.md ar putea să te ajute. Instrumentul poate să răspundă la întrebări legate de înregistrarea ca șomer(ă), locurile de muncă disponibile, cursurile de formare profesională, programele pentru tineri și antreprenori sau condițiile de angajare pentru persoanele cu protecție temporară. Сообщение Un chatbot care te va ajuta să-ți găsești un loc de muncă în Moldova a fost lansat pe platforma angajat.md появились сначала на #diez.
11:45
A fost lansat concursul „Premiul național pentru tineret” din acest an. Câștigătorii vor obține câte 35.000 de lei # #diez
Tinerii, structurile de tineret și angajații din sectorul de tineret sunt încurajați să participe la concursul „Premiul național pentru tineret” ediția 2025. Distincția se oferă pentru inițiative, proiecte și oameni care contribuie la dezvoltarea sectorului de tineret din Republica Moldova. Сообщение A fost lansat concursul „Premiul național pentru tineret” din acest an. Câștigătorii vor obține câte 35.000 de lei появились сначала на #diez.
11:45
Curtea Constituțională a validat mandatele a opt deputați aleși pe listele Partidului Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”, a Partidului Politic „Partidul Nostru” și a Blocului Electoral „Alternativa“. Сообщение Cine sunt noii deputați care au preluat mandatele în Parlament появились сначала на #diez.
11:45
Maib aduce o noutate esențială pentru clienții săi: schimbul valutar direct în aplicația maibank este acum disponibil la cel mai bun curs oferit de bancă, mai avantajos decât la ghișeu sau la bancomat. Сообщение Maib lansează cel mai bun curs valutar din portofoliul său în aplicația maibank появились сначала на #diez.
10:45
De ce ai deveni electrician(ă)? Creează un clip video și câștigă un laptop, o tabletă sau un ceas inteligent # #diez
Elevii din clasele a întâia până în clasa a IX-a se pot înscrie la un concurs de creație organizat cu ocazia Zilei profesionale a energeticianului și al celebrării a 25 de ani de la fondarea întreprinderii „Moldelectrica”. Competiția este organizată pe categorii de vârstă, iar primele locuri vor fi premiate. Сообщение De ce ai deveni electrician(ă)? Creează un clip video și câștigă un laptop, o tabletă sau un ceas inteligent появились сначала на #diez.
10:45
Într-o lume în care smartphone-ul a devenit o investiție importantă, înțelegerea modului în care acesta își păstrează valoarea este esențială. Pentru mulți consumatori din Moldova, alegerea între iPhone și Android nu ține doar de preferințe, ci și de rentabilitate pe termen lung. Un telefon care își menține valoarea poate însemna economii reale la următorul upgrade. Сообщение iPhone vs Android: care se depreciază mai rapid în timp și de ce появились сначала на #diez.
23 noiembrie 2025
16:30
Elevii din România pot învăța geografia prin experiențe 3D și realitate virtuală. Cum are loc procesul # #diez
Elevii și profesorii din România au la dispoziție o nouă resursă educațională care face posibilă explorarea unor locuri și concepte direct din sala de clasă, prin tehnologii de realitate extinsă (XR). Platforma Digitaliada a lansat o secțiune dedicată materialelor interactive în format 3D, VR și AR, concepute special pentru a sprijini predarea și învățarea geografiei într-un format mai prietenos. Сообщение Elevii din România pot învăța geografia prin experiențe 3D și realitate virtuală. Cum are loc procesul появились сначала на #diez.
15:30
Bacalaureatul la matematică este obligatoriu pentru absolvenții profilului real, dar poate fi ales și de umaniști. Anul acesta în sesiunea de bază, el se va desfășura pe 12 și 16 iunie. Mai jos poți găsi testele de bac la matematică pe care le-au rezolvat elevii în anii precedenți. Completarea lor te va ajuta să înțelegi mai bine structura testului și să recapitulezi temele din anii precedenți. Сообщение BAC 2026: rezolvă testele la matematică din ultimii cinci ani появились сначала на #diez.
15:30
Conform prognozelor Serviciului Hidrometeorologic de Stat, săptămâna 24-30 noiembrie va fi marcată de temperaturi scăzute și vânt. Umiditatea depăși 60 % în toate regiunile țării, iar în unele locuri va ploua. În continuare puteți vedea prognoza meteo pentru săptămâna viitoare. Сообщение Ninge sau plouă? Cum va fi vremea săptămâna viitoare появились сначала на #diez.
13:30
Ți-ai făcut planurile pentru săptămâna viitorea? Dacă încă nu și te pasionează teatrul, atunci acest articol este pentru tine. Iată cinci spectacole pe care să le vezi în perioada 24-30 noiembrie. Сообщение Hai la teatru! Cinci spectacole pe care să le vezi săptămâna viitoare în Chișinău появились сначала на #diez.
13:30
Conform planului Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare (ANCE) pentru anul 2026, elevii din Republica Moldova vor putea participa la 20 de olimpiade și trei concursuri naționale. Mai jos puteți consulta datele exacte de desfășurare, precum și instituțiile de învățământ unde vor avea loc competițiile. Сообщение Orarul olimpiadelor și concursurilor republicane din anul 2026 появились сначала на #diez.
11:30
Documentarul moldovenesc „Electing Ms Santa” a câștigat Premiul Special al Juriului la Tallinn Black Nights Film Festival # #diez
Filmul documentar „Electing Ms Santa”, regizat de Raisa Răzmeriță și produs de Ion Gnatiuc, a obținut Premiul Special al Juriului în cadrul prestigiosului PÖFF Tallinn Black Nights Film Festival, unul dintre cele mai importante festivaluri de film de clasă A din Europa. Distincția vine după premiera mondială a filmului în secțiunea Doc@PÖFF – Competiția Internațională de Filme Documentare. Сообщение Documentarul moldovenesc „Electing Ms Santa” a câștigat Premiul Special al Juriului la Tallinn Black Nights Film Festival появились сначала на #diez.
09:30
Dacă studiezi în România și încă mai vii acasă de fiecare dată când te îmbolnăvești, trebuie să știi că statul român oferă un șir de servicii medicale gratuite la care poți apela. Acestea sunt decontate prin intermediul Casei Naționale de Asigurări pentru Sănătate (CNAS) și sunt accesibile inclusiv studenților străini. În continuare îți spunem care sunt aceste servicii și cum poți beneficia de ele. Сообщение Ești student(ă) în România? Lista serviciilor medicale decontate de CNAS la care poți apela появились сначала на #diez.
22 noiembrie 2025
19:15
(video) Irina Rimes și cântăreața ucraineană Jerry Hill au lansat o versiune actualizată a piesei „Hora fetelor” # #diez
Irina Rimes și cântăreața ucraineană Jerry Hill au lansat piesa „HORA”, o versiune actualizată a hitului Irinei Rimes „Hora fetelor”. Compoziția îmbină motive etnice ucrainene și motive etnice românești, reinterpretând tema folclorică a libertății și a puterii feminine. Сообщение (video) Irina Rimes și cântăreața ucraineană Jerry Hill au lansat o versiune actualizată a piesei „Hora fetelor” появились сначала на #diez.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.