Trei procurori eliberați din funcție pentru fapte de corupție, după decizia Colegiului de disciplină și etică
Vocea Basarabiei, 29 noiembrie 2025 12:00
Colegiul de disciplină și etică a anunțat finalizarea procedurilor disciplinare împotriva a trei procurori, care au fost eliberați din funcție pentru fapte de corupție și încălcări grave ale normelor de integritate. Decizia a fost luată în urma verificărilor efectuate de Inspecția procurorilor, ce au constatat că Veaceslav Vacari (Procuratura Bălți), Eugeniu Trocin (Procuratura Edineț) și […] Articolul Trei procurori eliberați din funcție pentru fapte de corupție, după decizia Colegiului de disciplină și etică apare prima dată în Vocea Basarabiei.
• • •
Alte ştiri de Vocea Basarabiei
Acum 30 minute
12:00
Trei procurori eliberați din funcție pentru fapte de corupție, după decizia Colegiului de disciplină și etică # Vocea Basarabiei
Colegiul de disciplină și etică a anunțat finalizarea procedurilor disciplinare împotriva a trei procurori, care au fost eliberați din funcție pentru fapte de corupție și încălcări grave ale normelor de integritate. Decizia a fost luată în urma verificărilor efectuate de Inspecția procurorilor, ce au constatat că Veaceslav Vacari (Procuratura Bălți), Eugeniu Trocin (Procuratura Edineț) și […] Articolul Trei procurori eliberați din funcție pentru fapte de corupție, după decizia Colegiului de disciplină și etică apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Acum 2 ore
10:30
Radu Marian: Economia Republicii Moldova ar putea crește cu 2–3% în 2026, dacă sunt menținute ritmurile actuale # Vocea Basarabiei
Economia Republicii Moldova ar putea înregistra o creștere cuprinsă între 2 și 3% în anul 2026, dacă ritmurile actuale de dezvoltare se mențin și dacă evoluțiile externe rămân favorabile, susține deputatul Radu Marian. Declarațiile au fost făcute în cadrul unui interviu oferit postului Moldova 1. „Vedem dinamizarea industriei, a exporturilor de servicii și asta ne […] Articolul Radu Marian: Economia Republicii Moldova ar putea crește cu 2–3% în 2026, dacă sunt menținute ritmurile actuale apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Acum 4 ore
09:20
Circul din Chișinău intră în reparație capitală, inclus în Planul de Creștere pentru Republica Moldova # Vocea Basarabiei
Clădirea Circului din Chișinău va fi supusă unei reparații capitale, fiind inclusă în Planul de Creștere pentru Republica Moldova, ceea ce garantează continuarea lucrărilor de reabilitare. Anunțul a fost făcut de ministrul Culturii, Cristian Jardan, în urma unei vizite de documentare la fața locului, transmite MOLDPRES. Ministrul a declarat că a dorit să vadă personal […] Articolul Circul din Chișinău intră în reparație capitală, inclus în Planul de Creștere pentru Republica Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
08:50
Trafic aerian reluat pe Aeroportul Chișinău după închiderea temporară a spațiului aerian din cauza dronelor # Vocea Basarabiei
Avioanele sosesc și decolează deja în regim obișnuit pe Aeroportul Internațional Chișinău, după ce spațiul aerian al Republicii Moldova a fost temporar închis în noaptea de 28 spre 29 noiembrie, ca urmare a traversării teritoriului țării de către două drone neidentificate. Potrivit autorităților, dronele au intrat în spațiul aerian național pe direcția Ucraina – regiunea […] Articolul Trafic aerian reluat pe Aeroportul Chișinău după închiderea temporară a spațiului aerian din cauza dronelor apare prima dată în Vocea Basarabiei.
08:20
Kremlinul reacționează după demisia șefului de cabinet al lui Zelenski: „O profundă criză politică la Kiev” # Vocea Basarabiei
Rusia a reacționat dur după demisia șefului de cabinet al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, Andrii Iermak, afirmând că Ucraina se confruntă cu „o profundă criză politică”. Declarația a fost făcută vineri, 28 noiembrie, de purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, relatează Digi24. „La Kiev au loc evenimente care reflectă o profundă criză politică provocată […] Articolul Kremlinul reacționează după demisia șefului de cabinet al lui Zelenski: „O profundă criză politică la Kiev” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Acum 6 ore
08:10
Comerțul online din Republica Moldova a crescut cu 15%, dar rămâne printre cele mai puțin digitalizate piețe din Europa # Vocea Basarabiei
Vânzările online de produse și servicii în Republica Moldova au înregistrat o creștere de 15% față de anul trecut, ajungând la circa 8,9 miliarde de lei, fără TVA, potrivit unui studiu prezentat pe 28 noiembrie de Camera de Comerț Americană din Moldova (AmCham). Deși volumul total al comenzilor a depășit 8,8 milioane, țara continuă să […] Articolul Comerțul online din Republica Moldova a crescut cu 15%, dar rămâne printre cele mai puțin digitalizate piețe din Europa apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Acum 12 ore
00:50
Poliția de Frontieră a fost informată de către Serviciul Operațiuni Aeriene al Ministerului Apărării privind survolarea spațiului aerian național de către două drone, în regiunea de nord a Republicii Moldova. Potrivit sursei citate, cele două drone au traversat spațiul aerian al Republicii Moldova pe direcția Stanislavka, regiunea Odesa – Vărăncău, regiunea din stânga Nistrului, fiind […] Articolul Două drone au survolat nordul R. Moldova. Spațiul aerian, închis temporar apare prima dată în Vocea Basarabiei.
00:40
Poliția de Frontieră a fost informată de către Serviciul Operațiuni Aeriene al Ministerului Apărării privind survolarea spațiului aerian național de către două drone, în regiunea de nord a Republicii Moldova. Potrivit sursei citate, cele două drone au traversat spațiul aerian al Republicii Moldova pe direcția Stanislavka, regiunea Odesa – Vărăncău, regiunea din stânga Nistrului, fiind […] Articolul Două drone au survolat spațiul aerian al R. Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Acum 24 ore
20:50
Invitați: • Iulian Groza – director executiv IPRE • Mihai Isac – comentator politic Astăzi discutăm despre încălcarea spațiului aerian al Republicii Moldova de către drone rusești, ritmul real al aderării la UE și noul plan de pace pentru Ucraina, aflat în pregătire și cu potențial de a schimba echilibrul regional. Ce înseamnă aceste evoluții […] Articolul FORUM cu Viorel Furculiță, 27.11.2025, ORA 19:30 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
20:40
Articolul ȘTIRI cu Natalia Catan din 28.11.2025, ora 17:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
20:40
Articolul ȘTIRILE ZILEI cu Diana Țurcanu din 28.11.2025, ora 19:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
19:30
Prioritățile sectorului energetic în contextul procesului de integrare europeană, subiect de discuții la Chișinău # Vocea Basarabiei
Prioritățile sectorului energetic în contextul procesului de integrare europeană și măsurile necesare pentru creșterea siguranței în aprovizionarea cu energie au fost discutate astăzi, 28 noiembrie, în cadrul unei întrevederi între ministrul Energiei, Dorin Junghietu și ambasadoarea Uniunii Europene la Chișinău, Iwona Piórko. Părțile au mai vorbit și despre activitățile din domeniul energiei planificate pentru anul […] Articolul Prioritățile sectorului energetic în contextul procesului de integrare europeană, subiect de discuții la Chișinău apare prima dată în Vocea Basarabiei.
19:10
În troleibuzele din Chișinău sunt introduse bilete noi de călătorie. Tichetele, care au mai multe semne de protecție, sunt distribuite treptat, pe măsură ce stocurile vechi se epuizează. Reprezentanții Regiei Transport Electric Chișinău au precizat pentru IPN că achiziția biletelor unice pentru călătoria în troleibuz se realizează anual și că, în cadrul licitației din acest […] Articolul Noi bilete de călătorie, puse în circulație în troleibuzele din Chișinău apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:40
Șeful administrației prezidențiale din Ucraina, Andrei Iermak, și-a dat demisia. Un anunț în acest sens a fost făcut vineri, 28 noiembrie, de președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Potrivit șefului statului ucrainean, urmează o „resetare a Oficiului Președintelui”. „Îi sunt recunoscător lui Andrei pentru că a prezentat întotdeauna poziția Ucrainei în cadrul negocierilor exact așa cum trebuia. […] Articolul Șeful administrației prezidențiale de la Kiev a demisionat apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:50
Două săli moderne de medicină virtuală au fost inaugurate astăzi, 28 noiembrie, la Catedra de Patologie a Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Chișinău, datorită sprijinului oferit de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova (DRRM) din cadrul Guvernului României. Noile spații au fost dotate cu laptopuri performante, ochelari de realitate virtuală, […] Articolul (FOTO) Două săli de medicină virtuală, inaugurate la USMF cu sprijinul DRRM apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:00
Prețurile la carburanți au scăzut cu 2% în ultima săptămână. Cât vor costa în weekend # Vocea Basarabiei
Prețurile la carburanți au scăzut cu 2% în această săptămână, iar tendința se va păstra și în weekend. Astfel, în perioada 29 noiembrie -1 decembrie, litrul de benzină va costa 23,27 lei, cu 1 ban mai puțin decât astăzi, iar prețul motorinei va scădea cu 10 bani, ajungând la 20,78 lei/litru. Potrivit Agenției Naționale pentru […] Articolul Prețurile la carburanți au scăzut cu 2% în ultima săptămână. Cât vor costa în weekend apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:10
TVR MOLDOVA premiază excelența în promovarea limbii române, în apărarea democrației și a ordinii constituționale, pe dimensiunea integrării europene și în domeniul educației. Gala Premiilor 2025 va avea loc pe 30 noiembrie 2025, ora 17:00, la Teatrul Naţional „Mihai Eminescu” din Chişinău. În cadrul unui eveniment de excepție, TVR MOLDOVA va premia personalități la următoarele […] Articolul GALA PREMIILOR 2025: TVR Moldova premiază Excelența apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:50
Dosarul contrabandei cu muniții: Presupusul organizator al schemei, plasat în arest pentru 30 de zile # Vocea Basarabiei
Bărbatul, care ar fi organizat schema de contrabandă cu armamentul din camionul depistat la punctul de trecere a frontierei Leușeni-Albița, a fost plasat în arest pentru 30 de zile. Decizia a fost luată vineri, 28 noiembrie, de magistrații Judecătoriei Chișinău. Potrivit Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), prin încheierea instanței, bărbatul de 52 […] Articolul Dosarul contrabandei cu muniții: Presupusul organizator al schemei, plasat în arest pentru 30 de zile apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:20
Trump și Putin ascund de Uniunea Europeană noua versiune a planului de pace: „Este o situație fără precedent” # Vocea Basarabiei
SUA au pregătit un plan „pașnic” pentru Ucraina, format din 28 de puncte, fără a se consulta nici cu Kievul, nici cu partenerii europeni. Apoi, cu participarea delegației ucrainene, planul a fost revizuit, o serie de propuneri dintre cele mai controversate au fost eliminate, iar planul a rămas cu 19 puncte. Însă țările Uniunii Europene, […] Articolul Trump și Putin ascund de Uniunea Europeană noua versiune a planului de pace: „Este o situație fără precedent” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:10
Fostul deputat al Partidului Democrat din Moldova, Vladimir Andronachi rămâne în arest preventiv pentru încă 20 de zile. „Astăzi, Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a admis parțial demersul procurorilor privind prelungirea măsurii preventive în privința fostului deputat și a dispus prelungirea arestului preventiv pentru încă 20 de zile”, anunță Procuratura Anticorupție. Menționăm că fostul deputat al […] Articolul Vladimir Andronachi rămâne în arest preventiv pentru încă 20 de zile apare prima dată în Vocea Basarabiei.
14:20
Ministrul Apărării de la Chișinău: „R. Moldova își va putea proteja cetățenii doar făcând parte din lumea liberă” # Vocea Basarabiei
Republica Moldova își va putea proteja cetățenii doar făcând parte din lumea liberă și cooperând cu state suverane care își bazează politicile pe menținerea păcii și stabilității. Declarația a fost făcută de ministrul Apărării de la Chișinău, Anatolie Nosatîi care a participat, astăzi, la Reuniunea miniștrilor apărării din Europa de Sud-Est (South-Eastern Defence Ministerial — SEDM), desfășurată la Sarajevo. Oficialul a evidențiat în discursul său importanța […] Articolul Ministrul Apărării de la Chișinău: „R. Moldova își va putea proteja cetățenii doar făcând parte din lumea liberă” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:50
Ministrul Apărării Naționale al României, Ionuț Moșteanu, și-a dat demisia din funcție, la cinci luni de la numire, pe fondul unor controverse legate de studiile sale. El a anunțat, pe pagina sa de Facebook, că și-a depus astăzi demisia din funcția de ministru al Apărării Naționale de la București. „Mi-am depus astăzi demisia din funcția […] Articolul Ministrul Apărării Naționale al României și-a dat demisia apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:10
Deputați din Republica Moldova, prezenți la Reuniunea plenară a Conferinței organelor specializate în afaceri comunitare ale Parlamentelor din UE # Vocea Basarabiei
O delegație a Legislativului din Republica Moldova va participa, în perioada 30 noiembrie – 2 decembrie, la cea de-a 74-a Reuniune plenară a Conferinței organelor specializate în afaceri comunitare ale Parlamentelor din Uniunea Europeană (COSAC), desfășurată la Copenhaga. Parlamentul Republicii Moldova va fi reprezentat de Marcel Spatari, președintele Comisiei pentru integrare europeană, Ana Calinici, vicepreședintă […] Articolul Deputați din Republica Moldova, prezenți la Reuniunea plenară a Conferinței organelor specializate în afaceri comunitare ale Parlamentelor din UE apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:00
(VIDEO) Escrocherie de circa 500 000 de dolari: Patru tineri, reținuți pentru vânzări fictive de mașini # Vocea Basarabiei
Patru tineri au fost reținuți de oamenii legii, fiind suspectați de vânzări fictive a autovehiculelor către persoane din SUA. Valoarea totală a prejudiciului ar ajunge la circa 500 000 de dolari. Potrivit Poliției, cei patru bănuiți au vârste cuprinse între 20 și 25 de ani și sunt specialiști IT din Chișinău. Ei ar fi creat […] Articolul (VIDEO) Escrocherie de circa 500 000 de dolari: Patru tineri, reținuți pentru vânzări fictive de mașini apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:20
Doar pe 28 noiembrie 2025, membrii FLYONE Club beneficiază de 50% reducere la toate zborurile spre și din Chișinău. Fie că visezi la o escapadă romantică, un city break spontan sau o vacanță memorabilă în familie, aceasta este șansa perfectă de a călători mai mult și de a plăti mai puțin. Timp de 24 de […] Articolul (P) Toate zborurile FLYONE sunt la jumătate de preț! Doar astăzi apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Ieri
12:00
Compensații la energie: Ultima zi în care se pot depune cereri pentru luna noiembrie # Vocea Basarabiei
Astăzi, 28 noiembrie, este ultima zi în care cetățenii se pot înscrie pentru a primi compensații la energie pentru luna curentă. Astfel, pentru a primi compensații pentru luna noiembrie, solicitanții trebuie să se înregistreze pe platforma compensatii.gov.md până la data de 28 noiembrie. Cetățenii care nu reușesc să aplice până la această dată se pot […] Articolul Compensații la energie: Ultima zi în care se pot depune cereri pentru luna noiembrie apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:00
Ritmul de creștere economică a Republicii Moldova încetinește, în timp ce rata sărăciei continuă să crească, potrivit raportului „Starea Țării 2025”, prezentat de Expert-Grup. Boom-ul creditelor pentru persoanele fizice a ajuns la +53%, fapt ce influențează direct creșterea sărăciei. Conform studiului, producția agricolă a scăzut cu 19% în anul trecut, ceea ce a limitat recuperarea […] Articolul Expert-Grup: Rata sărăciei urcă la 33,6%, boom la credite de consum apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:10
(VIDEO) Grup de contrabandă cu mașini și piese auto de peste 1,2 milioane de lei, destructurat: Organizatorul schemei a fost reținut # Vocea Basarabiei
Un grup infracțional specializat în contrabandă cu mijloace de transport și piese auto, cu o valoare estimată de peste 1,2 milioane de lei, a fost destructurat de angajații Direcției investigare criminalitate transfrontalieră a Poliției de Frontieră, sub coordonarea procurorilor PCCOCS. În cadrul operațiunii a fost reținut un bărbat de 41 de ani, organizator al schemei, […] Articolul (VIDEO) Grup de contrabandă cu mașini și piese auto de peste 1,2 milioane de lei, destructurat: Organizatorul schemei a fost reținut apare prima dată în Vocea Basarabiei.
09:20
CNPC avertizează asupra produselor „de post” etichetate incorect în perioada Postului Nașterii Domnului # Vocea Basarabiei
Cu ocazia lăsatului secului și odată cu începerea Postului Nașterii Domnului, Centrul Național pentru Protecția Consumatorilor (CNPC) avertizează asupra creșterii produselor alimentare comercializate ca „de post”, dar care nu respectă cerințele legale de etichetare și informare. CNPC constată anual apariția pe piață a numeroase produse marcate „de post”, „100% vegetal” sau „fără ingrediente de origine […] Articolul CNPC avertizează asupra produselor „de post” etichetate incorect în perioada Postului Nașterii Domnului apare prima dată în Vocea Basarabiei.
09:10
Percheziții de amploare în dosarul „Tux”: peste 20 de locații vizate de oamenii legii # Vocea Basarabiei
Astăzi, ofițerii Direcției investigații infracțiuni economice și ai Direcției urmărire penală din cadrul INI, cu sprijinul mascaților BPDS „Fulger” și sub conducerea procurorilor PCCOCS, desfășoară noi acțiuni operative în cadrul cauzei penale „Tux”. În prezent, au loc peste 20 de percheziții pe teritoriul Republicii Moldova, la domiciliile și în automobilele persoanelor vizate în dosar. Rezultatele […] Articolul Percheziții de amploare în dosarul „Tux”: peste 20 de locații vizate de oamenii legii apare prima dată în Vocea Basarabiei.
08:40
Ministerul Culturii discută cu CJI progresele în Alfabetizarea Informațională și Media # Vocea Basarabiei
Ministerul Culturii a avut o întrevedere cu reprezentantele Centrului pentru Jurnalism Independent, în cadrul căreia au fost analizate progresele și necesitățile în domeniul Alfabetizării Informaționale și Media (AIM). Discuțiile au vizat implementarea Planului interministerial pentru integrarea acțiunilor AIM în strategiile instituțiilor publice pentru anii 2024–2026. Ministerul a prezentat inițiativele sale de sprijinire a proiectelor AIM, […] Articolul Ministerul Culturii discută cu CJI progresele în Alfabetizarea Informațională și Media apare prima dată în Vocea Basarabiei.
07:40
Incendiul din Hong Kong: Cel puțin 83 de morți în cel mai grav dezastru din ultimele opt decenii # Vocea Basarabiei
Cel puțin 83 de persoane au decedat în urma incendiului devastator izbucnit la un complex rezidențial din Hong Kong, în timp ce echipajele de pompieri continuau și joi noaptea operațiunile de stingere. Autoritățile au anunțat că focul ar putea fi complet lichidat în următoarele ore, după ce dimineață reușiseră să controleze flăcările în patru dintre […] Articolul Incendiul din Hong Kong: Cel puțin 83 de morți în cel mai grav dezastru din ultimele opt decenii apare prima dată în Vocea Basarabiei.
07:40
Sarah Beckstrom, o tânără de 20 de ani din Garda Națională a SUA, a murit după ce a fost împușcată într-un atac comis miercuri în Washington, aproape de Casa Albă. Colegul ei, Andrew Wolfe, în vârstă de 24 de ani, este în stare critică. Președintele Donald Trump a anunțat decesul tinerei, descriind-o ca fiind „respectată […] Articolul Tânără membră a Gărzii Naționale ucisă în atacul armat de la Washington apare prima dată în Vocea Basarabiei.
27 noiembrie 2025
21:20
Articolul ȘTIRI cu Natalia Catan din 27.11.2025, ora 17:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
21:10
Curtea Supremă a Rusiei a desemnat joi Fundația Anticorupție a lui Alexei Navalnîi drept organizație teroristă, intensificând represiunea de ani de zile asupra rețelei fostului lider al opoziției și expunând membrii și susținătorii acesteia la pedepse și mai severe. Decizia vizează în mod specific Fundația Anticorupție (ACF), Inc., o entitate înregistrată în SUA care a […] Articolul Rusia a desemnat grupul anticorupție al lui Navalnîi drept organizație teroristă apare prima dată în Vocea Basarabiei.
21:10
Articolul ȘTIRILE ZILEI cu Diana Țurcanu din 27.11.2025, ora 19:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
20:40
(VIDEO) Premierul de la Chișinău, în inspecție la „Podul de Flori”: Este un proiect simbolic și strategic pentru R. Moldova # Vocea Basarabiei
Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a inspectat astăzi lucrările de construcție a noului pod de la Ungheni, denumit simbolic și „Podul de Flori”. Acesta va avea o lungime de 261 de metri și va fi alcătuit din două poduri paralele, având fiecare câte două benzi pe sens și trotuare. „Podul de la Ungheni e un proiect […] Articolul (VIDEO) Premierul de la Chișinău, în inspecție la „Podul de Flori”: Este un proiect simbolic și strategic pentru R. Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
20:10
Republica Moldova, prezentă la cea de-a 93-a Sesiune a Adunării Generale INTERPOL # Vocea Basarabiei
Delegația Inspectoratului General al Poliției a reprezentat Republica Moldova la cea de-a 93-a Sesiune a Adunării Generale INTERPOL. Evenimentul s-a desfășurat, în perioada 24–27 noiembrie 2025, la Marrakech, și a reunit delegați din toate statele membre pentru a analiza evoluțiile actuale în domeniul securității internaționale și pentru a consolida cooperarea polițienească la nivel global. Discuțiile […] Articolul Republica Moldova, prezentă la cea de-a 93-a Sesiune a Adunării Generale INTERPOL apare prima dată în Vocea Basarabiei.
19:00
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a afișat noile prețuri la carburanți pentru vineri, 28 noiembrie. Astfel, litrul de benzină va costa 23,28 lei, cu 3 bani mai puțin decât astăzi. Totodată, prețul motorinei va scădea cu 11 bani, ajungând la 20,88 lei/litru. Menționăm că, după o lună de creșteri constante, prețurile la benzină […] Articolul Cât vor costa mâine carburanții apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:20
Departamentul pentru Relația cu R. Moldova, echipamente digitale pentru 40 de școli din stânga Prutului # Vocea Basarabiei
Patruzeci de școli din Republica Moldova vor beneficia de laptopuri, table interactive, imprimante și desktopuri moderne, oferite de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova (DRRM). Donația face parte din proiectul „Digitalizarea în educație”, o inițiativă susținută financiar de Guvernul României. „Sprijinul partenerilor din România rămâne esențial pentru accelerarea proceselor de transformare digitală. Echipamentele donate […] Articolul Departamentul pentru Relația cu R. Moldova, echipamente digitale pentru 40 de școli din stânga Prutului apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:50
Republica Moldova va denunța alte trei acorduri încheiate cu țările membre ale Comunității Statelor Independente (CSI). Parlamentul de la Chișinău a votat astăzi, în primă lectură, trei proiecte de lege în acest sens. Astfel, va fi denunțat Acordul privind călătoria fără vize a cetățenilor CSI, semnat la Bișkek, în 1992. Potrivit autorilor, denunțarea acestui acord este inevitabilă […] Articolul Republica Moldova va denunța alte trei acorduri cu CSI apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:20
Cinci bărbați din regiunea transnistreană, înrolați în GOTR, au rămas fără cetățenia R. Moldova # Vocea Basarabiei
Cinci persoane au rămas fără cetățenia Republicii Moldova, prin decret prezidențial. Potrivit consilierului pentru afaceri europene și comunicare strategică, Igor Zaharov, cei cinci sunt din regiunea transnistreană și fac parte din Grupul operativ al trupelor ruse (GOTR), dislocat ilegal pe teritoriul Republicii Moldova, transmite IPN. „Cetățeniile au fost retrase ca urmare a constatării de către […] Articolul Cinci bărbați din regiunea transnistreană, înrolați în GOTR, au rămas fără cetățenia R. Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:50
Va fi expulzat ambasadorul agreat al Rusiei? Răspunsul președintelui Parlamentului R. Moldova # Vocea Basarabiei
Ambasadorul agreat al Rusiei la Chișinău, Oleg Ozerov, nu va fi expulzat după incidentul din această săptămână, când șase drone au survolat spațiul aerian al Republicii Moldova. Declarații în acest sens au fost făcute de președintele Parlamentului, Igor Grosu. Oficialul susține că autoritățile de la Chișinău dispun de măsuri mai eficiente pentru a răspunde provocărilor […] Articolul Va fi expulzat ambasadorul agreat al Rusiei? Răspunsul președintelui Parlamentului R. Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:20
Articolul ȘTIRI cu Maria Filimon din 27.11.2025, ora 14:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:20
Premierul Alexandru Munteanu: Uniunea Europeană, o piață tot mai importantă pentru fructele din R. Moldova # Vocea Basarabiei
Uniunea Europeană devine, de la an la an, o piață tot mai importantă pentru fructele din Republica Moldova. Declarația a fost făcută de premierul Alexandru Munteanu, care a participat astăzi la Conferința Businessul Fructelor în Republica Moldova. Potrivit oficialului, în ultimii ani, Republica Moldova s-a poziționat printre primii 20 de exportatori globali la produse precum prunele, […] Articolul Premierul Alexandru Munteanu: Uniunea Europeană, o piață tot mai importantă pentru fructele din R. Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
14:50
Alegerile pentru Adunarea Populară a UTA Găgăuzia urmează să aibă loc pe 22 martie 2026. Data scrutinului a fost stabilită de deputații de la Comrat în ședința de astăzi a Adunării Populare. Însă, UTA Găgăuzia încă nu are un organ electoral, care urmează să desfășoare alegerile, transmite IPN. Curtea de Apel continuă să examineze legalitatea […] Articolul Când ar urma să aibă loc alegerile pentru Adunarea Populară a UTA Găgăuzia apare prima dată în Vocea Basarabiei.
14:20
Franța, despre incursiunile cu drone în spațiile aeriene ale României și R. Moldova: „Aceste incidente sunt inacceptabile” # Vocea Basarabiei
Franța își reafirmă sprijinul față de România și Republica Moldova și califică drept „inacceptabile” recentele incidente când mai multe drone au încălcat spațiile aeriene ale celor două state. „Spațiile aeriene ale României și Republicii Moldova au fost din nou încălcate de incursiuni ale unor drone, în contextul războiului din Ucraina. Aceste incidente sunt inacceptabile. Franța […] Articolul Franța, despre incursiunile cu drone în spațiile aeriene ale României și R. Moldova: „Aceste incidente sunt inacceptabile” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
14:00
(VIDEO) Accident grav la Criuleni: Un bărbat a murit după ce s-a izbit cu mașina de o stație # Vocea Basarabiei
Un bărbat de 33 de ani, originar din raionul Râbnița, a murit după ce s-a izbit cu automobilul de stația de așteptare a transportului public din apropierea satului Cruglic, raionul Criuleni. În urma impactului, mașina a luat foc. Potrivit Poliției, înainte de producerea accidentului tragic, automobilul fusese observat de un echipaj INSP în stația din […] Articolul (VIDEO) Accident grav la Criuleni: Un bărbat a murit după ce s-a izbit cu mașina de o stație apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:00
(VIDEO) Captură de droguri de 10 milioane de lei la Chișinău: Un cetățean străin, reținut # Vocea Basarabiei
Un cetățean străin a fost reținut de polițiștii din Chișinău, fiind suspectat de trafic de droguri în proporții deosebit de mari. În urma perchezițiilor efectuate la domiciliul acestuia, oamenii legii au descoperit și ridicat droguri în valoare de 10 milioane de lei. Potrivit Poliției, pe 25 noiembrie, în timpul desfășurării măsurilor speciale de investigație, oamenii […] Articolul (VIDEO) Captură de droguri de 10 milioane de lei la Chișinău: Un cetățean străin, reținut apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Mai mult de 2 zile în urmă
12:10
Agenția Franceză pentru Dezvoltare, 25 de milioane de euro pentru reformarea sectorului energetic din R. Moldova # Vocea Basarabiei
Agenția Franceză pentru Dezvoltare (AFD) va acorda Republicii Moldova un împrumut de 25 de milioane de euro pentru implementarea reformelor în sectorul energetic, în mod special, pentru tranziția spre energie verde. În acest sens, Parlamentul de la Chișinău a ratificat în ședința de joi, 27 noiembrie, un acord de facilitate de credit. Scopul tratatului este de a […] Articolul Agenția Franceză pentru Dezvoltare, 25 de milioane de euro pentru reformarea sectorului energetic din R. Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.