Două drone au survolat nordul R. Moldova. Spațiul aerian, închis temporar

Astăzi, 28 noiembrie, este ultima zi în care cetățenii se pot înscrie pentru a primi compensații la energie pentru luna curentă. Astfel, pentru a primi compensații pentru luna noiembrie, solicitanții trebuie să se înregistreze pe platforma compensatii.gov.md până la data de 28 noiembrie. Cetățenii care nu reușesc să aplice până la această dată se pot […] Articolul Compensații la energie: Ultima zi în care se pot depune cereri pentru luna noiembrie apare prima dată în Vocea Basarabiei.