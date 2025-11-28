LIVE TEXT/ Rușii au lansat o rachetă și peste 70 de drone asupra Ucrainei noaptea trecută. Război în Ucraina, ziua 1374

22:00

Rusia nu are drept de veto asupra demersului Kievului de a adera la NATO, a declarat miercuri, 26 noiembrie, șeful alianței, Mark Rutte, respingând astfel propunerea de acord de pace avansată de Moscova și Washington care ar bloca Ucraina să intre în alianță, scrie Politico. „Rusia nu are niciun drept de vot, niciun drept de...