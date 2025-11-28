Raportul „Starea Țării 2025” arată că o treime din populația țării trăiește sub pragul sărăciei
Moldova1, 28 noiembrie 2025 19:40
Economia ar urma să crească în acest an cu două procente, iar anul viitor ar ajunge la trei la sută, ceea ce este mult sub nivelul înregistrat în statele Uniunii Europene (UE). Prognozele sunt incluse în Raportul de stare a țării, prezentat la Conferința MACRO, unul dintre cele mai importante foruri de dezbatere publică pe teme economice și sociale din R. Moldova. Potrivit experților, pentru dinamizarea economiei, țara noastră are nevoie de reformarea instituțiilor, reducerea implicării politicului, dar și de previzibilitate economică. În același timp, raportul notează că peste o treime din populația țării trăiește în sărăcie absolută.
• • •
Alte ştiri de Moldova1
Acum 5 minute
20:10
Incediul din Hong Kong a fost stins, după trei zile de intervenție. Potrivit autortăților, sunt 128 de morți, zeci de răniți și persoane date dispărute. În același timp, trei suspecți au fost reținuți în acest caz, iar oamenii legii investighează circumstanțele unei dintre cele mai puternice tragedii din istoria regiunii.
Acum 15 minute
20:00
În Rusia, la baza forțelor strategice de rachete din orașul Yasnîi, regiunea Orenburg, unde sunt amplasate cele mai noi complexe de rachete „Avangard”, a avut loc o explozie puternică, după care în cer s-a ridicat un nor uriaș de fum violet, informează presa rusă.
Acum o oră
19:40
Raportul „Starea Țării 2025” arată că o treime din populația țării trăiește sub pragul sărăciei # Moldova1
Economia ar urma să crească în acest an cu două procente, iar anul viitor ar ajunge la trei la sută, ceea ce este mult sub nivelul înregistrat în statele Uniunii Europene (UE). Prognozele sunt incluse în Raportul de stare a țării, prezentat la Conferința MACRO, unul dintre cele mai importante foruri de dezbatere publică pe teme economice și sociale din R. Moldova. Potrivit experților, pentru dinamizarea economiei, țara noastră are nevoie de reformarea instituțiilor, reducerea implicării politicului, dar și de previzibilitate economică. În același timp, raportul notează că peste o treime din populația țării trăiește în sărăcie absolută.
19:20
Ambasadorul Lituaniei la Chișinău: „R. Moldova are șansa istorică de a deveni membră a Uniunii Europene” # Moldova1
Republica Moldova are astăzi o șansă istorică de a deveni membră a Uniunii Europene (UE), afirmă ambasadorul Lituaniei la Chișinău, Tadas Valionis, într-un interviu acordat pentru Radio Moldova. Declarațiile au fost făcute în contextul marcării a 12 ani de la Summitul Parteneriatului Estic de la Vilnius, moment în care au fost parafate Acordul de Asociere și cel de Liber Schimb cu Uniunea Europeană. Ambasadorul subliniază că rezultatul alegerilor din 28 septembrie confirmă direcția europeană pe care țara noastră a ales să o urmeze.
Acum 2 ore
19:10
Șeful cancelariei prezidențiale ucrainene, Andrii Iermak, a fost eliberat din funcție, pe 28 noiembrie, de președintele Volodimir Zelenski, după ce agențiile ucrainene de combatere a corupției i-au percheziționat reședința, agravând o criză politică majoră, în contextul în care Kievul se confruntă cu presiuni din partea Washingtonului pentru a accepta termenii unui acord de pace.
18:50
Raportul „Starea Țării 2025” arată o creștere economică modestă de doi la sută în acest an, sub media UE # Moldova1
Economia ar urma să crească în acest an cu două procente, iar anul viitor ar ajunge la trei la sută, ceea ce este mult sub nivelul înregistrat în statele Uniunii Europene (UE). Prognozele sunt incluse în Raportul de stare a țării, prezentat la Conferința MACRO, unul dintre cele mai importante foruri de dezbatere publică pe teme economice și sociale din R. Moldova. Potrivit experților, pentru dinamizarea economiei, țara noastră are nevoie de reformarea instituțiilor, reducerea implicării politicului, dar și de previzibilitate economică. În același timp, raportul notează că peste o treime din populația țării trăiește în sărăcie absolută.
Acum 4 ore
18:10
Șeful cancelariei prezidențiale ucrainene, Andrii Iermak, a fost eliberat din funcție, pe 28 noiembrie, de președintele Volodimir Zelenski, după ce agențiile ucrainene de combatere a corupției i-au percheziționat reședința, agravând o criză politică majoră, în contextul în care Kievul se confruntă cu presiuni din partea Washingtonului pentru a accepta termenii unui acord de pace.
18:00
Slusari: Consumatorii ar putea plăti mai puțin pentru gaz din a doua jumătate a lunii decembrie. Buzatu: „Să lăsăm profesioniștii să-și facă treaba” # Moldova1
Consumatorii din Republica Moldova ar putea plăti tarife cu peste 10% mai mici la gazele naturale începând din a doua jumătate a lunii decembrie curent, susține Alexandru Slusari, membru al Consiliului de Administrație (CA) al Energocom. Potrivit lui, diminuarea prețului la gaze ar urma să genereze scăderi în lanț ale tarifelor la agentul termic și la energia electrică produsă de centralele electrice cu termoficare (CET). Directorul interimar al Energocom, Eugen Buzatu, confirmă tendința, dar evită să avanseze cifre exacte ale micșorării tarifelor.
17:50
Ministrul Dan Perciun, precizări la Radio Moldova: Trecerea școlilor în subordinea MEC ar putea fi aplicată cel mai devreme în anii 2027 - 2028 # Moldova1
O posibilă trecere a școlilor din subordinea autorităților locale în cea a Ministerului Educației și Cercetării (MEC) are scopul de a îmbunătăți administrarea instituțiilor și de a elimina influențele politice ale consiliilor raionale sau municipale. Ministrul Dan Perciun a precizat, pentru Radio Moldova, că reforma ar genera și creșteri salariale pentru angajații direcțiilor de învățământ, însă schimbarea este abia la etapa de discuții și ar putea fi aplicată cel mai devreme în anii 2027 - 2028.
17:40
OFICIAL | Alegerile din Găgăuzia pot fi amânate dacă CEC-ul de la Comrat nu va fi constituit până pe 22 decembrie # Moldova1
Alegerile pentru Adunarea Populară a Găgăuziei, stabilite pentru 22 martie 2026, ar putea fi amânate în situația în care Comisia Electorală de la Comrat nu va deveni funcțională până pe 22 decembrie anul curent, cu trei luni înainte de data scrutinului. Precizările au fost făcute de șeful Oficiului Teritorial Comrat al Cancelariei de Stat, Serghei Cernev.
17:20
Comisarul Uniunii Europene (UE) pentru Justiție afirmă că Kievul trebuie să facă curățenie în politică, în contextul unei anchete privind o presupusă corupție de 100 de milioane de dolari care vizează cercul restrâns al președintelui ucrainean, Volodimir Zelenski, scrie Politico.
17:10
Acces real la educația incluzivă, asigurat în 80% din școli până în 2027: „Niciun copil să nu fie oprit la intrarea în școală de o scară” # Moldova1
Lipsa rampelor de acces, insuficiența utilajelor și a dispozitivelor de sprijin, dificultățile de integrare a copiilor cu nevoi speciale în clasele obișnuite, precum și alte probleme ce țin de educația incluzivă au fost discutate, pe 28 noiembrie, în cadrul celei de-a cincea ediții a Conferinței Naționale „Incluziune, Echitate și Protecție în Educație”.
17:00
Banca Națională a Moldovei (BNM) retrage treptat din circulație bancnotele de 1, 5 și 10 lei, pe măsura uzării acestora. Instituția a optat pentru un proces natural de substituire a bancnotelor respective cu monede de aceeași valoare.
16:30
Membru al CA de la Energocom: Consumatorii ar putea plăti mai puțin pentru gaz din a doua jumătate a lunii decembrie # Moldova1
Consumatorii din Republica Moldova ar putea plăti tarife cu peste 10% mai mici la gazele naturale începând din a doua jumătate a lunii decembrie curent, susține Alexandru Slusari, membru al Consiliului de Administrație (CA) al Energocom. Potrivit lui, diminuarea prețului la gaze ar urma să genereze scăderi în lanț ale tarifelor la agentul termic și la energia electrică produsă de centralele electrice cu termoficare (CET).
Acum 6 ore
16:10
R. Moldova, țintă continuă a presiunilor hibride rusești: Ministrul Apărării cere consolidarea parteneriatelor interstatale în Europa de Sud-Est # Moldova1
Republica Moldova este expusă în continuare unor presiuni și riscuri hibride, manifestate prin acțiuni variate – de la staționarea ilegală a trupelor ruse în regiunea transnistreană, la propagandă informațională și survolări neautorizate ale spațiului aerian. Avertizarea a fost lansată de ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, la Reuniunea miniștrilor Apărării din Europa de Sud-Est (SEDM), desfășurată pe 28 noiembrie la Sarajevo, Bosnia și Herțegovina.
15:40
Anul 2025 aduce cele mai bune rezultate din istoria turismului moldovenesc, afirmă Veaceslav Ioniță, expert în politici economice la Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul”. În intervalul iulie–septembrie, agențiile de turism din Republica Moldova au deservit 252 de mii de persoane – cea mai mare cifră raportată vreodată într-un singur trimestru.
15:30
Organizatorul contrabandei cu armamentul din camionul depistat la vama Leușeni, plasat în arest pentru 30 de zile # Moldova1
Organizatorul contrabandei cu armamentul din camionul depistat la vama Leușeni-Albița pe 20 noiembrie a fost plasat în arest pentru 30 de zile. Decizia a fost luată pe 28 noiembrie de magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana. Arestul preventiv a fost aplicat la solicitarea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS).
15:00
Meci de baschet cu final interzis cardiacilor. Lituania a învins Marea Britanie cu 89:88 în preliminariile Campionatului Mondial, dar victoria echipei baltice a fost zmulsă grație a 3 aruncări de 3 puncte... în ultimele 10 secunde!
15:00
Fostul deputat democrat Vladimir Andronachi, acuzat de spălare de bani în proporții deosebit de mari, rămâne încă 20 de zile în arest preventiv. Decizia a fost pronunțată pe 28 noiembrie de magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana. Andronachi le-a declarat jurnaliștilor, pe holurile instanței, că se consideră nevinovat și că este o „jertfă”.
14:50
Scandal în România: Ministrul Apărării a demisionat, după cinci luni de mandat, din cauza controverselor legate de CV-ul său # Moldova1
Ministrul Apărării Naționale al României, Ionuț Moșteanu, a demisionat pe 28 noiembrie după mai puțin de jumătate de an de la preluarea mandatului, pe fondul scandalului privind informațiile contradictorii din CV-ul său. Oficialul român afirmă că face acest pas „cu asumare și respect față de Armata Română” și precizează că decizia a fost discutată cu președintele Nicușor Dan, premierul Ilie Bolojan, cu liderul Uniunii Salvați România (USR), Dominic Fritz, și cu mai mulți colegi de partid, cărora le-a mulțumit pentru susținere și încredere.
14:40
Irlanda alocă un milion de euro pentru a îmbunătăți serviciile de protecție a copilului în R. Moldova # Moldova1
Guvernul Irlandei oferă un milion de euro pentru a ajuta copiii din Republica Moldova. Contribuția susține noul program al UNICEF al cărui scop este consolidarea serviciilor de protecție și sprijinului social pentru copiii vulnerabili, familii și refugiați.
14:30
Aglomerație și lipsă de parcări în orașele din țară: șoferii spun că ar dispuși să plătească pentru un loc liber # Moldova1
Lipsa locurilor de parcare continuă să reprezinte o problemă majoră atât pentru șoferii din Chișinău, cât și pentru cei din orașele provinciale, iar Soroca nu face excepție. Locuitorii orașului se plâng de ambuteiaje și de dificultatea de a găsi un loc unde să își parcheze mașinile.
14:20
Carburanții, mai ieftini: anunțul privind planul de pace pentru Ucraina a scăzut prețurile inclusiv în R. Moldova # Moldova1
Prețurile la benzină și motorină s-au ieftinit cu până la 2% în această săptămână. Potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), evoluția este determinată de scăderea cotațiilor internaționale Platts.
Acum 8 ore
14:10
DOC | Găgăuzia are Comisie Electorală: decizia prin care a fost desființat CEC-ul de la Comrat, anulată # Moldova1
Hotărârea Adunării Populare din anul 2023, care a dus la desființarea Comisiei Electorale Centrale (CEC) a Găgăuziei ca organ permanent și activ, a fost anulată. Punctul final în acest proces a fost pus de Curtea Supremă de Justiție (CSJ), prin decizia pronunțată la 27 noiembrie.
14:00
Salariul minim pentru 2026 propus de autorități, contestat: sindicatele cer 7.800 în loc de 6.300 de lei # Moldova1
Sindicatele resping propunerea Ministerului Muncii și Protecției Sociale privind majorarea salariului minim de la 5.500 la 6.300 de lei pentru anul 2026. Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) susține că suma nu acoperă nici măcar minimul de existență al unui salariat cu un copil la întreținere și cere un salariu minim de cel puțin 7.800 de lei.
13:30
Cel de-al patrulea pretins organizator al schemei de contrabandă cu arme, adus în fața judecătorilor. Procurorii cer 30 de zile de arest preventiv # Moldova1
Bărbatul care ar fi organizat transportul armelor depistate în camionul reținut la vama Leușeni - Albița a fost adus, pe 28 noiembrie, în fața magistraților. Procurorii solicită plasarea acestuia în arest preventiv pentru 30 de zile. Suspectul, originar din Chișinău, și-a acoperit capul și a evitat orice interacțiune cu presa pe holurile instanței, trecând rapid prin fața jurnaliștilor fără a răspunde la întrebări.
13:20
În Găgăuzia au fost admise ilegalități și fraude, iar Chișinăul trebuie să reia controlul în regiune, susțin experții # Moldova1
Deciziile Adunării Populare (AP) a Găgăuziei, adoptate cu încălcarea legislației, au declanșat o criză politică în autonomie. Activistul civic Mihail Sirkeli afirmă că actuala componență a AP își exercită atribuțiile ilegal, iar influența grupului politic condus de Ilan Șor și a Moscovei asupra regiunii rămâne dominantă. La rândul său, analistul politic Nicolae Negru consideră că autoritățile centrale de la Chișinău trebuie să-și revizuiască abordarea și să reia controlul efectiv asupra proceselor electorale și administrative din Găgăuzia.
13:10
Federația Rusă acuză Chișinăul că ar „militariza” teritoriul țării. Expert: „Singurul stat care a militarizat regiuni în R. Moldova este Federația Rusă” # Moldova1
Federația Rusă acuză din nou autoritățile de la Chișinău că folosesc o „amenințare rusească inventată” pentru a justifica apropierea R. Moldova de Uniunea Europeană și NATO și că ar „militariza” teritoriul țării. Experții de a Chișinău susțin, însă, că aceste afirmații sunt false, părtinitoare și fac parte din strategia Kremlinului de a submina parcursul european al statului.
13:10
Profesorii din Chișinău își vor primi salariile: CMC a aprobat modificările bugetare disputate # Moldova1
Consiliul Municipal Chișinău (CMC) a aprobat ajustarea bugetului pentru domeniul educației, ceea ce va permite achitarea salariilor profesorilor pentru luna noiembrie și a primelor anuale. Decizia a fost adoptată în ședința din 28 noiembrie, cu 40 de voturi. Consilierii Partidului Socialiștilor au lipsit din sală în momentul votului.
13:10
Several American citizens were duped into making advance payments for non-existent cars, trucks, tractors, and farm machinery in an online fraud scheme managed by four young men, aged 20 to 25, from Chișinău.
12:50
Incidentele cu drone rusești expun vulnerabilități grave ale R. Moldova: ce pot face autoritățile # Moldova1
Republica Moldova trebuie să reacționeze ferm, să-și întărească apărarea și să investească în securitatea spațiului aerian, urmare a survolării ilegale, repetate și chiar a căderii dronelor rusești pe teritoriul țării noastre. Atât experții, cât și politicienii invitați la emisiunea „Bună seara” de la Moldova 1, ediția din 27 noiembrie, au pledat pentru implementarea de măsuri urgente - de la investiții masive în apărare, până la reacții diplomatice și combaterea dezinformării.
12:20
Vineri, 28 noiembrie - ultima zi în care cetățenii pot depune cereri pentru compensații la energie # Moldova1
Cetățenii mai pot depune doar vineri, 28 noiembrie, cereri pentru a beneficia de compensații la energie pentru luna noiembrie, în sezonul rece 2025 - 2026. Solicitările depuse după data de 28 noiembrie vor fi luate în calcul abia din luna următoare.
Acum 12 ore
12:10
USMF renunță la materialele cadaverice: studenții, instruiți prin simulare și realitate virtuală, datorită echipamentelor de ultimă generație donate de DRRM # Moldova1
Materiale cadaverice și biomateriale naturale nu vor mai fi utilizate de studenții Universității de Stat de Medicină și Farmacie (USMF) „Nicolae Testemițanu” pentru a învăța meserie. Instituția anunță tranziția către instruirea prin centre de simulare, realitate virtuală și programe digitale avansate. Infrastructura modernă de pregătire a studenților a fost procurată cu sprijinul României și a fost inaugurată vineri, 28 noiembrie.
12:10
Cetățeni americani, victime ale unei scheme cu vânzări fictive de automobile, gestionată de la Chișinău # Moldova1
Mai mulți cetățeni americani au fost păcăliți să facă plăți în avans pentru autoturisme, camioane, tractoare și utilaje agricole care de fapt nu existau în realitate. Schema de escrocherie era gestionată de patru tineri din Chișinău, cu vârste între 20 și 25 de ani. Suma totală încasată fraudulos, timp de trei luni, de către suspecți se ridică la aproximativ 10 milioane de lei.
11:50
MALPRAXIS | Un medic din Ștefan Vodă condamnat la închisoare pentru decesul unei femei: i-a perforat rinichiul în timpul operației de cezariană # Moldova1
O femeie de 28 de ani din raionul Ștefan Vodă a decedat la scurt timp după o operație de cezariană efectuată la spitalul raional. Medicul obstetrician care a efectuat intervenția chirurgicală în iunie 2022 a fost condamnat la un an și șase luni de închisoare, cu interdicția de a exercita profesia de medic timp de doi ani. Totuși, executarea pedepsei a fost suspendată pe un termen de probă de un an.
11:50
Echipa națională a României a început în mod superb Campionatul Mondial de handbal feminin, găzduit de Germania și Țările de Jos. În meciul lor de d3ebut în grupa A „tricolorele” au învins reprezentativa Croației cu 33:24.
11:40
Autoritățile anticipează o creștere economică de 2-3% în 2026. Radu Marian, la Moldova 1: „Depinde și de factorii externi” # Moldova1
Proiectul de lege privind rectificarea bugetului de stat pentru anul 2025 prevede mai mulți bani pentru salariile profesorilor, ajutoarele sociale și pentru plata facturilor. Președintele Comisiei parlamentare pentru economie, buget și finanțe, Radu Marian, a declarat, la emisiunea ÎN CONTEXT de la Moldova 1, că diferențele dintre rectificările bugetare din primăvară și cele de final de an se explică prin trecerea de la un focus pe creștere economică și investiții spre asigurarea fondurilor pentru angajamente sociale urgente.
11:40
O nouă tentativă eșuată de a numi viceprimarii Chișinăului: CMC nu a acceptat includerea propunerilor pe ordinea de zi # Moldova1
Municipiul Chișinău rămâne fără viceprimari. Tentativa primarului general, Ion Ceban, de a propune repetat candidaturile Olesei Psenițchi și Victor Pruteanu nu a acumulat suficiente voturi pentru includerea acestora pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Municipal din 28 noiembrie.
11:20
Echipa bucureșteană FCSB nu se regăsește în această ediție a Ligii Europei. Campioana României a suferit a patra înfrângere consecutivă în grupă unică # Moldova1
De această dată, FCSB a pierdut meciul cu Țrvena Zvezda Blegrad, chiar dacă a evoluat de la mijlocul primei reprize în superioritate numerică. FCSB a pierdut meciul de la Belgrad cu scorul de 0-1. Gazdele au rămas în inferioritate numerică încă din minutul 27.
11:10
MALPRAXIS | Un medic din Ștefan Vodă va sta la închisoare pentru decesul unei femei: i-a perforat rinichiul în timpul operației de cezariană # Moldova1
O femeie de 28 de ani din raionul Ștefan Vodă a declarat la scurt timp după o operație de cezariană efectuată la spitalul raional. Medicul obstetrician care a efectuat intervenția chirurgicală în iunie 2022 a fost condamnat la un an și șase luni de închisoare, cu interdicția de a exercita profesia de medic timp de doi ani. Totuși, executarea pedepsei a fost suspendată pe un termen de probă de un an.
11:00
Bilanțul incendiului devastator din complexul rezidențial Wang Fuk Court din Hong Kong a urcat la cel puțin 94 de morți, potrivit presei locale care citează serviciile de intervenție. Alte peste 80 de persoane au fost rănite, inclusiv pompieri care au suferit arsuri și intoxicații cu fum.
10:40
Percheziții la șeful de cabinet al lui Zelenski în cel mai mare caz de corupție din Ucraina # Moldova1
Autoritățile anticorupție din Ucraina au efectuat percheziții la biroul lui Andrii Iermak, șeful de cabinet al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, au declarat oficiali vineri, 28 noiembrie, informează Reuters.
10:20
Noi percheziții în dosarul „TUX”, desfășurate simultan în mai multe localități din R. Moldova # Moldova1
Investigațiile oamenilor legii în cadrul dosarului penal care vizează schema „TUX” continuă. În dimineața zilei de vineri, 28 noiembrie, au loc 20 de percheziții simultan în mai multe localități din R. Moldova la domiciliile unor persoane vizate în anchetă.
10:20
Găgăuzia are Comisie Electorală: Decizia prin care a fost desființat CEC-ul de la Comrat, anulată # Moldova1
Hotărârea Adunării Populare din anul 2023, care a dus la desființarea Comisiei Electorale Centrale (CEC) a Găgăuziei ca organ permanent și activ, a fost anulată. Punctul final în acest proces a fost pus de Curtea Supremă de Justiție (CSJ), prin decizia pronunțată la 27 noiembrie.
10:10
Decizia care a dus la desființarea CEC din Găgăuzia, nulă: CSJ respinge recursul Adunării Populare # Moldova1
Hotărârea Adunării Populare care a dus la desființarea Comisiei Electorale Centrale a Găgăuziei ca organ permanent și activ a fost anulată. Punctul final în acest proces a fost pus de Curtea Supremă de Justiție, prin decizia pronunțată la 27 noiembrie.
10:10
Contrabandă de peste un milion de lei cu piese auto aduse din Italia: gruparea, destructurată # Moldova1
Aduceau din Italia piese de schimb pentru automobile de lux, fără să le declare la vamă. Un grup infracțional implicat într-o schemă de contrabandă cu automobile și piese auto, estimată la peste 1.2 milioane de lei a fost destructurat de procurori în colaborare cu Poliția de Frontieră.
09:40
Noi percheziții noi în dosarul „TUX”, desfășurate simultan în mai multe localități din R. Moldova # Moldova1
Investigațiile oamenilor legii în cadrul dosarului penal care vizează schema „TUX” continuă. În dimineața zilei de vineri, 28 noiembrie, au loc 20 de percheziții simultan în mai multe localități din R. Moldova la domiciliile unor persoane vizate în anchetă.
09:20
O femeie de 75 de ani a fost abuzată sexual de vecinul său, un bărbat de 53 de ani din sudul Republicii Moldova. Pentru fapta comisă, bărbatul a fost condamnat la șapte ani de închisoare.
08:30
„Pomul Vieții 2026” – noua agendă cultural-turistică ce va pune R. Moldova pe harta marilor destinații: invitație pentru organizatorii de evenimente # Moldova1
Turismul din Republica Moldova traversează o perioadă de creștere constantă, iar cifrele o confirmă. Potrivit datelor Biroului Național de Statistică, în primele nouă luni ale acestui an, peste 480.000 de persoane au apelat la serviciile agențiilor de turism și tur-operatorilor, cu 6.5% mai mult decât în aceeași perioadă din 2024.
08:30
Soldata Gărzii Naționale a SUA Sarah Beckstrom, rănită în urma atacului armat produs lângă Casa Albă, la Washington, a murit la spital. Anunțul a fost făcut de președintele american Donald Trump, joi, 27 noiembrie, în timpul unui discurs adresat militarilor. Informația este citată de agenția AFP și DW.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.