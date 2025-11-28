Acces real la educația incluzivă, asigurat în 80% din școli până în 2027: „Niciun copil să nu fie oprit la intrarea în școală de o scară”

20:50

Cazul platformei investiționale TUX a reaprins disputele în Parlament, după ce socialiștii au cerut instituirea unei comisii de anchetă. Majoritatea a respins inițiativa, invocând numărul redus de plângeri și prejudicii raportate. De cealaltă parte, persoane care se declară victime susțin că pagubele reale se ridică la milioane de euro și că mii de oameni ar fi fost afectați, în timp ce datele oficiale indică, deocamdată, doar 13 plângeri și aproximativ 100 de persoane vizate de investigații.