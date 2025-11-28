Salariul minim pentru 2026 propus de autorități, contestat: sindicatele cer 7.800 în loc de 6.300 de lei

18:30

Fructele moldovenești merită să fie pe rafturile magazinelor din Europa și din lume, iar locul agricultorilor moldoveni este în rândul celor mai respectați și competitivi producători, a declarat premierul Alexandru Munteanu la cea de-a 11-a ediție a Conferinței Businessul Fructelor, care a reunit la Chișinău peste 300 de producători și exportatori de fructe, experți naționali și internaționali în pomicultură. Pomicultorii au resurse și sunt pregătiți să investească, însă defrișările, scăderea producțiilor, clima imprevizibilă și accesul dificil la finanțare limitează dezvoltarea pomiculturii, care are nevoie de modernizare rapidă pentru a rămâne competitivă pe piețele europene, au subliniat participanții.