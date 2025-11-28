Expert: 2025 marchează cele mai bune rezultate din istoria turismului moldovenesc

20:20

Expulzarea ambasadorului Rusiei la Chișinău nu este luată în calcul, a precizat președintele Parlamentului. Există măsuri mult mai eficiente, a subliniat Igor Grosu, fără a intra în detalii. Între timp, unii deputați din opoziție continuă să ironizeze pericolul dronelor rusești care survolează ilegal spațiul aerian al Republicii Moldova. Iar Renato Usatîi spune că drona găsită pe acoperișul unei case din Florești ar fi putut fi folosită de contrabandiști.