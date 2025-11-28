Meci cu final interzis cardiacilor în preliminariile Campionatului Mondial de baschet

19:30

Critici dure la adresa Legii privind crearea camerelor agricole, care ar urma să intre în vigoare la începutul anului viitor. Consiliul asociațiilor cu profil agroalimentar solicită anularea legii și inițierea unui proces real de cooperare public-privată pentru a crea un mecanism eficient de reprezentare a fermierilor. De cealaltă parte, reprezentanții Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare susțin că noua structură este esențială pentru modernizarea sectorului, iar scopul camerelor este de a sprijini fermierii în accesarea fondurilor europene și de a asigura o reprezentare mai eficientă la nivel local.