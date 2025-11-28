Meci cu final interzis cardiacilor în preliminariile Campionatului Mondial de baschet
Moldova1, 28 noiembrie 2025 15:00
Meci de baschet cu final interzis cardiacilor. Lituania a învins Marea Britanie cu 89:88 în preliminariile Campionatului Mondial, dar victoria echipei baltice a fost zmulsă grație a 3 aruncări de 3 puncte... în ultimele 10 secunde!
• • •
Fostul deputat democrat Vladimir Andronachi, acuzat de spălare de bani în proporții deosebit de mari, rămâne încă 20 de zile în arest preventiv. Decizia a fost pronunțată pe 28 noiembrie de magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana. Andronachi le-a declarat jurnaliștilor, pe holurile instanței, că se consideră nevinovat și că este o „jertfă”.
Scandal în România: Ministrul Apărării a demisionat, după cinci luni de mandat, din cauza controverselor legate de CV-ul său # Moldova1
Ministrul Apărării Naționale al României, Ionuț Moșteanu, a demisionat pe 28 noiembrie după mai puțin de jumătate de an de la preluarea mandatului, pe fondul scandalului privind informațiile contradictorii din CV-ul său. Oficialul român afirmă că face acest pas „cu asumare și respect față de Armata Română” și precizează că decizia a fost discutată cu președintele Nicușor Dan, premierul Ilie Bolojan, cu liderul Uniunii Salvați România (USR), Dominic Fritz, și cu mai mulți colegi de partid, cărora le-a mulțumit pentru susținere și încredere.
Irlanda alocă un milion de euro pentru a îmbunătăți serviciile de protecție a copilului în R. Moldova # Moldova1
Guvernul Irlandei oferă un milion de euro pentru a ajuta copiii din Republica Moldova. Contribuția susține noul program al UNICEF al cărui scop este consolidarea serviciilor de protecție și sprijinului social pentru copiii vulnerabili, familii și refugiați.
Aglomerație și lipsă de parcări în orașele din țară: șoferii spun că ar dispuși să plătească pentru un loc liber # Moldova1
Lipsa locurilor de parcare continuă să reprezinte o problemă majoră atât pentru șoferii din Chișinău, cât și pentru cei din orașele provinciale, iar Soroca nu face excepție. Locuitorii orașului se plâng de ambuteiaje și de dificultatea de a găsi un loc unde să își parcheze mașinile.
Carburanții, mai ieftini: anunțul privind planul de pace pentru Ucraina a scăzut prețurile inclusiv în R. Moldova # Moldova1
Prețurile la benzină și motorină s-au ieftinit cu până la 2% în această săptămână. Potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), evoluția este determinată de scăderea cotațiilor internaționale Platts.
DOC | Găgăuzia are Comisie Electorală: decizia prin care a fost desființat CEC-ul de la Comrat, anulată # Moldova1
Hotărârea Adunării Populare din anul 2023, care a dus la desființarea Comisiei Electorale Centrale (CEC) a Găgăuziei ca organ permanent și activ, a fost anulată. Punctul final în acest proces a fost pus de Curtea Supremă de Justiție (CSJ), prin decizia pronunțată la 27 noiembrie.
Salariul minim pentru 2026 propus de autorități, contestat: sindicatele cer 7.800 în loc de 6.300 de lei # Moldova1
Sindicatele resping propunerea Ministerului Muncii și Protecției Sociale privind majorarea salariului minim de la 5.500 la 6.300 de lei pentru anul 2026. Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) susține că suma nu acoperă nici măcar minimul de existență al unui salariat cu un copil la întreținere și cere un salariu minim de cel puțin 7.800 de lei.
Cel de-al patrulea pretins organizator al schemei de contrabandă cu arme, adus în fața judecătorilor. Procurorii cer 30 de zile de arest preventiv # Moldova1
Bărbatul care ar fi organizat transportul armelor depistate în camionul reținut la vama Leușeni - Albița a fost adus, pe 28 noiembrie, în fața magistraților. Procurorii solicită plasarea acestuia în arest preventiv pentru 30 de zile. Suspectul, originar din Chișinău, și-a acoperit capul și a evitat orice interacțiune cu presa pe holurile instanței, trecând rapid prin fața jurnaliștilor fără a răspunde la întrebări.
În Găgăuzia au fost admise ilegalități și fraude, iar Chișinăul trebuie să reia controlul în regiune, susțin experții # Moldova1
Deciziile Adunării Populare (AP) a Găgăuziei, adoptate cu încălcarea legislației, au declanșat o criză politică în autonomie. Activistul civic Mihail Sirkeli afirmă că actuala componență a AP își exercită atribuțiile ilegal, iar influența grupului politic condus de Ilan Șor și a Moscovei asupra regiunii rămâne dominantă. La rândul său, analistul politic Nicolae Negru consideră că autoritățile centrale de la Chișinău trebuie să-și revizuiască abordarea și să reia controlul efectiv asupra proceselor electorale și administrative din Găgăuzia.
Federația Rusă acuză Chișinăul că ar „militariza” teritoriul țării. Expert: „Singurul stat care a militarizat regiuni în R. Moldova este Federația Rusă” # Moldova1
Federația Rusă acuză din nou autoritățile de la Chișinău că folosesc o „amenințare rusească inventată” pentru a justifica apropierea R. Moldova de Uniunea Europeană și NATO și că ar „militariza” teritoriul țării. Experții de a Chișinău susțin, însă, că aceste afirmații sunt false, părtinitoare și fac parte din strategia Kremlinului de a submina parcursul european al statului.
Profesorii din Chișinău își vor primi salariile: CMC a aprobat modificările bugetare disputate # Moldova1
Consiliul Municipal Chișinău (CMC) a aprobat ajustarea bugetului pentru domeniul educației, ceea ce va permite achitarea salariilor profesorilor pentru luna noiembrie și a primelor anuale. Decizia a fost adoptată în ședința din 28 noiembrie, cu 40 de voturi. Consilierii Partidului Socialiștilor au lipsit din sală în momentul votului.
Several American citizens were duped into making advance payments for non-existent cars, trucks, tractors, and farm machinery in an online fraud scheme managed by four young men, aged 20 to 25, from Chișinău.
Incidentele cu drone rusești expun vulnerabilități grave ale R. Moldova: ce pot face autoritățile # Moldova1
Republica Moldova trebuie să reacționeze ferm, să-și întărească apărarea și să investească în securitatea spațiului aerian, urmare a survolării ilegale, repetate și chiar a căderii dronelor rusești pe teritoriul țării noastre. Atât experții, cât și politicienii invitați la emisiunea „Bună seara” de la Moldova 1, ediția din 27 noiembrie, au pledat pentru implementarea de măsuri urgente - de la investiții masive în apărare, până la reacții diplomatice și combaterea dezinformării.
Vineri, 28 noiembrie - ultima zi în care cetățenii pot depune cereri pentru compensații la energie # Moldova1
Cetățenii mai pot depune doar vineri, 28 noiembrie, cereri pentru a beneficia de compensații la energie pentru luna noiembrie, în sezonul rece 2025 - 2026. Solicitările depuse după data de 28 noiembrie vor fi luate în calcul abia din luna următoare.
USMF renunță la materialele cadaverice: studenții, instruiți prin simulare și realitate virtuală, datorită echipamentelor de ultimă generație donate de DRRM # Moldova1
Materiale cadaverice și biomateriale naturale nu vor mai fi utilizate de studenții Universității de Stat de Medicină și Farmacie (USMF) „Nicolae Testemițanu” pentru a învăța meserie. Instituția anunță tranziția către instruirea prin centre de simulare, realitate virtuală și programe digitale avansate. Infrastructura modernă de pregătire a studenților a fost procurată cu sprijinul României și a fost inaugurată vineri, 28 noiembrie.
Cetățeni americani, victime ale unei scheme cu vânzări fictive de automobile, gestionată de la Chișinău # Moldova1
Mai mulți cetățeni americani au fost păcăliți să facă plăți în avans pentru autoturisme, camioane, tractoare și utilaje agricole care de fapt nu existau în realitate. Schema de escrocherie era gestionată de patru tineri din Chișinău, cu vârste între 20 și 25 de ani. Suma totală încasată fraudulos, timp de trei luni, de către suspecți se ridică la aproximativ 10 milioane de lei.
MALPRAXIS | Un medic din Ștefan Vodă condamnat la închisoare pentru decesul unei femei: i-a perforat rinichiul în timpul operației de cezariană # Moldova1
O femeie de 28 de ani din raionul Ștefan Vodă a decedat la scurt timp după o operație de cezariană efectuată la spitalul raional. Medicul obstetrician care a efectuat intervenția chirurgicală în iunie 2022 a fost condamnat la un an și șase luni de închisoare, cu interdicția de a exercita profesia de medic timp de doi ani. Totuși, executarea pedepsei a fost suspendată pe un termen de probă de un an.
Echipa națională a României a început în mod superb Campionatul Mondial de handbal feminin, găzduit de Germania și Țările de Jos. În meciul lor de d3ebut în grupa A „tricolorele” au învins reprezentativa Croației cu 33:24.
Autoritățile anticipează o creștere economică de 2-3% în 2026. Radu Marian, la Moldova 1: „Depinde și de factorii externi” # Moldova1
Proiectul de lege privind rectificarea bugetului de stat pentru anul 2025 prevede mai mulți bani pentru salariile profesorilor, ajutoarele sociale și pentru plata facturilor. Președintele Comisiei parlamentare pentru economie, buget și finanțe, Radu Marian, a declarat, la emisiunea ÎN CONTEXT de la Moldova 1, că diferențele dintre rectificările bugetare din primăvară și cele de final de an se explică prin trecerea de la un focus pe creștere economică și investiții spre asigurarea fondurilor pentru angajamente sociale urgente.
O nouă tentativă eșuată de a numi viceprimarii Chișinăului: CMC nu a acceptat includerea propunerilor pe ordinea de zi # Moldova1
Municipiul Chișinău rămâne fără viceprimari. Tentativa primarului general, Ion Ceban, de a propune repetat candidaturile Olesei Psenițchi și Victor Pruteanu nu a acumulat suficiente voturi pentru includerea acestora pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Municipal din 28 noiembrie.
Echipa bucureșteană FCSB nu se regăsește în această ediție a Ligii Europei. Campioana României a suferit a patra înfrângere consecutivă în grupă unică # Moldova1
De această dată, FCSB a pierdut meciul cu Țrvena Zvezda Blegrad, chiar dacă a evoluat de la mijlocul primei reprize în superioritate numerică. FCSB a pierdut meciul de la Belgrad cu scorul de 0-1. Gazdele au rămas în inferioritate numerică încă din minutul 27.
Bilanțul incendiului devastator din complexul rezidențial Wang Fuk Court din Hong Kong a urcat la cel puțin 94 de morți, potrivit presei locale care citează serviciile de intervenție. Alte peste 80 de persoane au fost rănite, inclusiv pompieri care au suferit arsuri și intoxicații cu fum.
Percheziții la șeful de cabinet al lui Zelenski în cel mai mare caz de corupție din Ucraina # Moldova1
Autoritățile anticorupție din Ucraina au efectuat percheziții la biroul lui Andrii Iermak, șeful de cabinet al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, au declarat oficiali vineri, 28 noiembrie, informează Reuters.
Noi percheziții în dosarul „TUX”, desfășurate simultan în mai multe localități din R. Moldova # Moldova1
Investigațiile oamenilor legii în cadrul dosarului penal care vizează schema „TUX” continuă. În dimineața zilei de vineri, 28 noiembrie, au loc 20 de percheziții simultan în mai multe localități din R. Moldova la domiciliile unor persoane vizate în anchetă.
Contrabandă de peste un milion de lei cu piese auto aduse din Italia: gruparea, destructurată # Moldova1
Aduceau din Italia piese de schimb pentru automobile de lux, fără să le declare la vamă. Un grup infracțional implicat într-o schemă de contrabandă cu automobile și piese auto, estimată la peste 1.2 milioane de lei a fost destructurat de procurori în colaborare cu Poliția de Frontieră.
O femeie de 75 de ani a fost abuzată sexual de vecinul său, un bărbat de 53 de ani din sudul Republicii Moldova. Pentru fapta comisă, bărbatul a fost condamnat la șapte ani de închisoare.
„Pomul Vieții 2026” – noua agendă cultural-turistică ce va pune R. Moldova pe harta marilor destinații: invitație pentru organizatorii de evenimente # Moldova1
Turismul din Republica Moldova traversează o perioadă de creștere constantă, iar cifrele o confirmă. Potrivit datelor Biroului Național de Statistică, în primele nouă luni ale acestui an, peste 480.000 de persoane au apelat la serviciile agențiilor de turism și tur-operatorilor, cu 6.5% mai mult decât în aceeași perioadă din 2024.
Soldata Gărzii Naționale a SUA Sarah Beckstrom, rănită în urma atacului armat produs lângă Casa Albă, la Washington, a murit la spital. Anunțul a fost făcut de președintele american Donald Trump, joi, 27 noiembrie, în timpul unui discurs adresat militarilor. Informația este citată de agenția AFP și DW.
Creștinii ortodocși de stil vechi au intrat astăzi, 28 noiembrie, în Postul Nașterii Domnului, o perioadă de 40 de zile de pregătire spirituală care se va încheia pe 7 ianuarie, odată cu sărbătoarea Crăciunului. Postul este marcat prin abținerea de la carne, lactate și ouă, iar în zilele de sâmbătă și duminică, până pe 31 decembrie, sunt permise dezlegări la pește, precum și la anumite sărbători religioase importante.
«Cine e gata să moară pentru Moldova?» Franța reintroduce serviciul militar, deocamdată voluntar # Moldova1
Franța a devenit joi, 27 noiembrie, cea mai recentă țară din UE care prezintă planuri de extindere a efectivelor armatei sale. Președintele Emmanuel Macron a anunțat că serviciul militar va fi restabilit - deși pe bază voluntară - la aproape 30 de ani de la sfârșitul recrutării obligatorii. În fața amenințării militare a Rusiei și a incertitudinii cu privire la angajamentul SUA de a-și apăra aliații transatlantici, Europa se grăbește să-și consolideze industria de apărare și capacitatea de desfășurare a trupelor, după ce le-a redus radical de la începutul Războiului Rece încoace.
Opt bărbați au fost condamnați la închisoare pe viață în Rusia pentru atacul asupra podului Kerci # Moldova1
Opt bărbați au fost condamnați la închisoare pe viață în Rusia pentru atacul asupra podului Kerci, fiind acuzați de terorism. Aceștia sunt cetățeni ai Rusiei, Ucrainei, Georgiei și Armeniei și, potrivit anchetatorilor, au fost implicați în transportul mărfii utilizate în atacul terorist în urma căruia a fost distrus podul construit de ruși după anexarea peninsulei Crimeea. Inculpații nu și-au recunoscut vina.
„Podul de Flori” de la Ungheni avansează pe ambele maluri ale Prutului: primul pod la nivel de autostradă între R. Moldova și România # Moldova1
Lucrările la viitorul pod peste Prut, de la Ungheni, înaintează într-un ritm constant. Construcția, considerată una dintre cele mai importante investiții transfrontaliere din ultimele decenii, a depășit 20% pe malul Republicii Moldova și 25% pe partea românească, potrivit datelor prezentate de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale și ale Ministerului Transporturilor și Infrastructurii din România.
Putin cere retragerea Ucrainei din teritoriile ocupate: „Dacă nu pleacă, o vom face prin forță” # Moldova1
Pentru prima dată după discuțiile de la Geneva privind noul plan de pace elaborat de Statele Unite, Vladimir Putin a reacționat public și a transmis mesaje care contrazic esența oricăror negocieri reale. Liderul de la Kremlin le cere ucrainenilor să renunțe la teritoriile ocupate de Rusia în estul Ucrainei, teritorii pe care Moscova le-a anexat ilegal în 2022.
Cazul platformei investiționale TUX a reaprins disputele în Parlament, după ce socialiștii au cerut instituirea unei comisii de anchetă. Majoritatea a respins inițiativa, invocând numărul redus de plângeri și prejudicii raportate. De cealaltă parte, persoane care se declară victime susțin că pagubele reale se ridică la milioane de euro și că mii de oameni ar fi fost afectați, în timp ce datele oficiale indică, deocamdată, doar 13 plângeri și aproximativ 100 de persoane vizate de investigații.
The quality of Moldovan fruits warrants their place on store shelves across Europe and the world, and Moldovan farmers deserve to be among the most respected and competitive producers, declared Prime Minister Alexandru Munteanu at the 11th edition of the Fruit Business Conference.
Un incendiu masiv a cuprins miercuri, 26 noiembrie, complexul rezidențial Wang Fuk Court din districtul Tai Po din Hong Kong, provocând moartea a peste 40 de persoane, și evacuări pe scară largă. Flăcările au izbucnit în jurul orei 14:51, iar autoritățile au ridicat rapid nivelul de alertă până la gradul 5, cel mai înalt posibil, transmit BBC și Reuters.
Expulzarea ambasadorului agreat al Federației Ruse la Chișinău nu este luată în calcul, afirmă președintele Parlamentului # Moldova1
Expulzarea ambasadorului Rusiei la Chișinău nu este luată în calcul, a precizat președintele Parlamentului. Există măsuri mult mai eficiente, a subliniat Igor Grosu, fără a intra în detalii. Între timp, unii deputați din opoziție continuă să ironizeze pericolul dronelor rusești care survolează ilegal spațiul aerian al Republicii Moldova. Iar Renato Usatîi spune că drona găsită pe acoperișul unei case din Florești ar fi putut fi folosită de contrabandiști.
Petrocub Hîncești încheie în forță prima parte a campionatului Republicii Moldova! Fotbaliștii visează la un nou titlu # Moldova1
Echipa este lider autoritar al clasamentului și va încheia anul pe primul loc, în postura de campioană de toamnă, chiar dacă mai este o etapă de disputat. Fotbaliștii hânceșteni visează tot mai intens la titlul de campioni și vor să lupte până la capăt pentru ca gruparea din Hâncești să devină bicampioană a Republicii Moldova.
Ungheniul își reînnoiește transportul public: 14 microbuze noi vor circula pe străzile orașului începând de anul viitor # Moldova1
Un lot de microbuze a fost procurat pentru municipiul Ungheni cu sprijinul Guvernului. Cele 14 unități noi, care vor fi integrate în transportul public de pasageri începând de anul viitor, au fost prezentate joi, 27 noiembrie, în cadrul unei ceremonii la care a participat și prim-ministrul Alexandru Munteanu.
R. Moldova se află printre primii 20 de exportatori globali de prune, nuci, cireșe, caise, rapiță, mere și struguri # Moldova1
Fructele moldovenești merită să fie pe rafturile magazinelor din Europa și din lume, iar locul agricultorilor moldoveni este în rândul celor mai respectați și competitivi producători, a declarat premierul Alexandru Munteanu la cea de-a 11-a ediție a Conferinței Businessul Fructelor, care a reunit la Chișinău peste 300 de producători și exportatori de fructe, experți naționali și internaționali în pomicultură.
Donație din partea României: 40 de școli au primit table interactive, calculatoare și alte echipamente moderne # Moldova1
Patruzeci de școli au primit table interactive, calculatoare și alte echipamente pe care profesorii le vor folosi pentru a face orele mai interesante. Este o donație făcută de Guvernul României, prin proiectul „Digitalizarea în educație”, finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova (DRRM). Programul a ajuns la a treia ediție.
Critici la Legea privind camerele agricole: asociațiile de profil solicită anularea documentului. Reacția MAIA # Moldova1
Critici dure la adresa Legii privind crearea camerelor agricole, care ar urma să intre în vigoare la începutul anului viitor. Consiliul asociațiilor cu profil agroalimentar solicită anularea legii și inițierea unui proces real de cooperare public-privată pentru a crea un mecanism eficient de reprezentare a fermierilor. De cealaltă parte, reprezentanții Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare susțin că noua structură este esențială pentru modernizarea sectorului, iar scopul camerelor este de a sprijini fermierii în accesarea fondurilor europene și de a asigura o reprezentare mai eficientă la nivel local.
Ruta transfrontalieră gastronomică România – R. Moldova, „îndulcită” cu miere de la Răciula # Moldova1
Constantin Stegărescu de la Răciula, raionul Călărași, așteaptă turiștii să-i răsfețe cu miere de calitate și cu alte produse melifere. Afacerea apicultorului a fost inclusă în ruta transfrontalieră Gastronomică România – Republica Moldova, lansată la mijlocul lunii noiembrie curent.
