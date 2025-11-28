Autobuzele rutei suburbane nr. 47 vor circula sâmbătă după orarul zilelor de odihnă. Motivul

22:40

Șase români, membri ai unei rețele infracționale care au furat 700.000 de lire sterline de la bancomate din Marea Britanie, au fost condamnați la închisoare, scrie adevărul.ro. Între februarie și decembrie 2024, banda, care avea baza în România, dar opera din orașul britanic Luton, a folosit dispozitive sofisticate pentru a ocoli sistemele de securitate ale […] Articolul Șase români, arestați în Marea Britanie. Au furat circa 700 sute de mii de lire de la bancomate din toată țară apare prima dată în Realitatea.md.