Beneficiile AEO au fost extinse și la controalele ANSA

18:15

Volumul lucrărilor de construcții finalizate pentru primele nouă luni ale anului 2025 a crescut cu 37,3% față de aceeași perioadă a anului 2024, iar pentru al treilea trimestru al anului acest indicator a crescut cu 40,2% (în prețuri comparabile) față de aceeași perioadă a anului trecut, a raportat Logos Press.