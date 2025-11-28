«Cine e gata să moară pentru Moldova?» Franța reintroduce serviciul militar, deocamdată voluntar
Moldova1, 28 noiembrie 2025 07:20
Franța a devenit joi, 27 noiembrie, cea mai recentă țară din UE care prezintă planuri de extindere a efectivelor armatei sale. Președintele Emmanuel Macron a anunțat că serviciul militar va fi restabilit - deși pe bază voluntară - la aproape 30 de ani de la sfârșitul recrutării obligatorii. În fața amenințării militare a Rusiei și a incertitudinii cu privire la angajamentul SUA de a-și apăra aliații transatlantici, Europa se grăbește să-și consolideze industria de apărare și capacitatea de desfășurare a trupelor, după ce le-a redus radical de la începutul Războiului Rece încoace.
• • •
Acum 30 minute
07:20
Acum 12 ore
21:50
Autoritățile anticipează o creștere economică de 2 - 3% în 2026. Radu Marian, la Moldova 1: „Depinde și de factorii externi” # Moldova1
Proiectul de lege privind rectificarea bugetului de stat pentru anul 2025 prevede mai mulți bani pentru salariile profesorilor, ajutoarele sociale și pentru plata facturilor. Președintele Comisiei parlamentare pentru economie, buget și finanțe, Radu Marian, a declarat, la emisiunea ÎN CONTEXT de la Moldova 1, că diferențele dintre rectificările bugetare din primăvară și cele de final de an se explică prin trecerea de la un focus pe creștere economică și investiții spre asigurarea fondurilor pentru angajamente sociale urgente.
21:40
Opt bărbați au fost condamnați la închisoare pe viață în Rusia pentru atacul asupra podului Kerci # Moldova1
Opt bărbați au fost condamnați la închisoare pe viață în Rusia pentru atacul asupra podului Kerci, fiind acuzați de terorism. Aceștia sunt cetățeni ai Rusiei, Ucrainei, Georgiei și Armeniei și, potrivit anchetatorilor, au fost implicați în transportul mărfii utilizate în atacul terorist în urma căruia a fost distrus podul construit de ruși după anexarea peninsulei Crimeea. Inculpații nu și-au recunoscut vina.
21:30
„Podul de Flori” de la Ungheni avansează pe ambele maluri ale Prutului: primul pod la nivel de autostradă între R. Moldova și România # Moldova1
Lucrările la viitorul pod peste Prut, de la Ungheni, înaintează într-un ritm constant. Construcția, considerată una dintre cele mai importante investiții transfrontaliere din ultimele decenii, a depășit 20% pe malul Republicii Moldova și 25% pe partea românească, potrivit datelor prezentate de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale și ale Ministerului Transporturilor și Infrastructurii din România.
21:10
Putin cere retragerea Ucrainei din teritoriile ocupate: „Dacă nu pleacă, o vom face prin forță” # Moldova1
Pentru prima dată după discuțiile de la Geneva privind noul plan de pace elaborat de Statele Unite, Vladimir Putin a reacționat public și a transmis mesaje care contrazic esența oricăror negocieri reale. Liderul de la Kremlin le cere ucrainenilor să renunțe la teritoriile ocupate de Rusia în estul Ucrainei, teritorii pe care Moscova le-a anexat ilegal în 2022.
20:50
Cazul platformei investiționale TUX a reaprins disputele în Parlament, după ce socialiștii au cerut instituirea unei comisii de anchetă. Majoritatea a respins inițiativa, invocând numărul redus de plângeri și prejudicii raportate. De cealaltă parte, persoane care se declară victime susțin că pagubele reale se ridică la milioane de euro și că mii de oameni ar fi fost afectați, în timp ce datele oficiale indică, deocamdată, doar 13 plângeri și aproximativ 100 de persoane vizate de investigații.
20:50
The quality of Moldovan fruits warrants their place on store shelves across Europe and the world, and Moldovan farmers deserve to be among the most respected and competitive producers, declared Prime Minister Alexandru Munteanu at the 11th edition of the Fruit Business Conference.
20:40
Un incendiu masiv a cuprins miercuri, 26 noiembrie, complexul rezidențial Wang Fuk Court din districtul Tai Po din Hong Kong, provocând moartea a peste 40 de persoane, și evacuări pe scară largă. Flăcările au izbucnit în jurul orei 14:51, iar autoritățile au ridicat rapid nivelul de alertă până la gradul 5, cel mai înalt posibil, transmit BBC și Reuters.
20:30
20:20
Expulzarea ambasadorului agreat al Federației Ruse la Chișinău nu este luată în calcul, afirmă președintele Parlamentului # Moldova1
Expulzarea ambasadorului Rusiei la Chișinău nu este luată în calcul, a precizat președintele Parlamentului. Există măsuri mult mai eficiente, a subliniat Igor Grosu, fără a intra în detalii. Între timp, unii deputați din opoziție continuă să ironizeze pericolul dronelor rusești care survolează ilegal spațiul aerian al Republicii Moldova. Iar Renato Usatîi spune că drona găsită pe acoperișul unei case din Florești ar fi putut fi folosită de contrabandiști.
20:00
Petrocub Hîncești încheie în forță prima parte a campionatului Republicii Moldova! Fotbaliștii visează la un nou titlu # Moldova1
Echipa este lider autoritar al clasamentului și va încheia anul pe primul loc, în postura de campioană de toamnă, chiar dacă mai este o etapă de disputat. Fotbaliștii hânceșteni visează tot mai intens la titlul de campioni și vor să lupte până la capăt pentru ca gruparea din Hâncești să devină bicampioană a Republicii Moldova.
19:50
19:40
R. Moldova se află printre primii 20 de exportatori globali de prune, nuci, cireșe, caise, rapiță, mere și struguri # Moldova1
Fructele moldovenești merită să fie pe rafturile magazinelor din Europa și din lume, iar locul agricultorilor moldoveni este în rândul celor mai respectați și competitivi producători, a declarat premierul Alexandru Munteanu la cea de-a 11-a ediție a Conferinței Businessul Fructelor, care a reunit la Chișinău peste 300 de producători și exportatori de fructe, experți naționali și internaționali în pomicultură.
19:40
Donație din partea României: 40 de școli au primit table interactive, calculatoare și alte echipamente moderne # Moldova1
Patruzeci de școli au primit table interactive, calculatoare și alte echipamente pe care profesorii le vor folosi pentru a face orele mai interesante. Este o donație făcută de Guvernul României, prin proiectul „Digitalizarea în educație”, finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova (DRRM). Programul a ajuns la a treia ediție.
19:30
Critici la Legea privind camerele agricole: asociațiile de profil solicită anularea documentului. Reacția MAIA # Moldova1
Critici dure la adresa Legii privind crearea camerelor agricole, care ar urma să intre în vigoare la începutul anului viitor. Consiliul asociațiilor cu profil agroalimentar solicită anularea legii și inițierea unui proces real de cooperare public-privată pentru a crea un mecanism eficient de reprezentare a fermierilor. De cealaltă parte, reprezentanții Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare susțin că noua structură este esențială pentru modernizarea sectorului, iar scopul camerelor este de a sprijini fermierii în accesarea fondurilor europene și de a asigura o reprezentare mai eficientă la nivel local.
19:00
Ruta transfrontalieră gastronomică România – R. Moldova, „îndulcită” cu miere de la Răciula # Moldova1
Constantin Stegărescu de la Răciula, raionul Călărași, așteaptă turiștii să-i răsfețe cu miere de calitate și cu alte produse melifere. Afacerea apicultorului a fost inclusă în ruta transfrontalieră Gastronomică România – Republica Moldova, lansată la mijlocul lunii noiembrie curent.
Acum 24 ore
18:30
Premierul, la Conferința Businessul Fructelor: „Fructele moldovenești merită să fie pe rafturile magazinelor din Europa și din lume” # Moldova1
Fructele moldovenești merită să fie pe rafturile magazinelor din Europa și din lume, iar locul agricultorilor moldoveni este în rândul celor mai respectați și competitivi producători, a declarat premierul Alexandru Munteanu la cea de-a 11-a ediție a Conferinței Businessul Fructelor, care a reunit la Chișinău peste 300 de producători și exportatori de fructe, experți naționali și internaționali în pomicultură. Pomicultorii au resurse și sunt pregătiți să investească, însă defrișările, scăderea producțiilor, clima imprevizibilă și accesul dificil la finanțare limitează dezvoltarea pomiculturii, care are nevoie de modernizare rapidă pentru a rămâne competitivă pe piețele europene, au subliniat participanții.
18:10
Aeroportul Chișinău se extinde cu 5.000 de metri pătrați după recordul de cinci milioane de pasageri # Moldova1
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău parcurge cea mai accelerată perioadă de creștere din istoria sa. După ce anul trecut a înregistrat 4.1 milioane de pasageri, în 2025 fluxul a depășit deja cinci milioane, iar până la finele anului ar putea ajunge la șase milioane. Extinderea terminalului cu încă 5.000 de metri pătrați devine, astfel, o necesitate urgentă.
18:00
Drogurile, refugiu periculos pentru tineri | Medic: „Este vitală implicarea părinților, familiei și profesorilor” # Moldova1
Singurătatea, hărțuirea la școală și timpul petrecut în exces în fața ecranelor pot favoriza apariția stărilor depresive la adolescenți. În lipsa unui sprijin adecvat, mulți dintre ei ajung să caute refugiu în consumul de droguri. Dependența rămâne un fenomen extrem de delicat și complicat al societății actuale.
17:50
17:40
17:30
Mitropolia Basarabiei obține, în instanță, dreptul de folosință asupra bisericii din Dubăsarii Vechi. Mitropolia Moldovei: „Vom folosi toate pârghiile ca să ne apărăm drepturile” # Moldova1
Mitropolia Basarabiei, subordonată canonic Bisericii Ortodoxe Române, a obținut, în instanță, dreptul de folosință asupra bisericii-monument din Dubăsarii Vechi, raionul Criuleni. Dreptul de a folosi gratuit clădirile a peste 800 de biserici din R. Moldova i-a fost acordat de către guvernarea comunistă, încă în 2003, doar Mitropoliei Moldovei, care aparține de Patriarhia Rusă.
17:20
Jurnalista Alina Kühnel, la Moldova 1: „Avem nevoie de soluții, nu de strategii – drogurile devin un flagel global" # Moldova1
Consumul și traficul de droguri se intensifică periculos în Europa, inclusiv în Republica Moldova, constată jurnalista Deutsche Welle (DW) Alina Kühnel. În cadrul unui interviu la Moldova 1, jurnalista a avertizat că extinderea rețelelor de distribuție, cu implicarea tinerilor, pune presiune pe autorități, specialiști și sistemele medicale din întreaga lume și sugerează necesitatea unor soluții urgente pentru combaterea acestui flagel.
17:00
17:00
Premieră pentru piața energiei verzi: ANRE pune în funcțiune primul Registru electronic al garanțiilor de origine # Moldova1
Energia produsă din surse regenerabile va putea fi verificată și urmărită oficial în Republica Moldova. Începând cu 27 noiembrie, a devenit operațional primul Registru electronic al garanțiilor de origine, gestionat de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE), care certifică proveniența energiei verzi și permite monitorizarea întregului flux al garanțiilor emise.
16:50
Companiile rusești se confruntă cu blocaje financiare: restanțele în achizițiile publice au crescut cu 20% față de anul trecut # Moldova1
Afacerile rusești s-au confruntat în 2025 cu o creștere accentuată a restanțelor în cadrul contractelor de achiziții publice. Potrivit datelor Serviciului Federal Antimonopol, de la începutul anului au fost intentate 1.173 de cauze pentru neonorarea obligațiilor de plată, ceea ce e cu 20% mai mult ca anul trecut, scrie The Moscow Times.
16:40
Copii închiși în pușcăriile din regiunea transnistreană: numeroase încălcări, semnalate de experți # Moldova1
Asociația Promo-LEX reclamă noi încălcări ale drepturilor fundamentale ale omului în regiunea transnistreană - copii privați de libertate în instituții închise, rată de încarcerare de trei ori mai mare decât pe malul drept al Nistrului, condiții sub standarde și o educație puternic ideologizată.
16:40
16:20
La spital ca la hotel: un pacient de la Spitalul Raional Soroca nu poate fi externat deja de opt luni # Moldova1
Un pacient de la Spitalul Raional Soroca nu poate fi externat, chiar dacă a fost tratat. Bărbatul a ajuns la Spitalul din Soroca acum opt luni, în urma unui accident cardiovascular. Pentru că nu deține acte de identitate, acesta nu poate fi preluat de un centru social, dar nici nu poate fi scos în stradă. Administrația spitalului a declarat că, până acum, au fost cheltuiți 200 de mii de lei pentru cazarea pacientului fără acte de identitate.
16:20
Internaționalul brazilian Marquinhos - titular și căpitan de echipă în meciul câștigat cu 5:3 de Paris Saint-Germain în fața lui Tottenham Hotspur, miercuri seara, în Liga Campionilor - a devenit primul jucător cu 500 de meciuri disputate în tricoul echipei franceze. Fundașul în vârstă de 31 de ani s-a alăturat clubului parizian în 2013, în primii ani de când această grupare a intrat sub patronaj qatarian, ajutând-o pe PSG să cucerească în premieră trofeul Ligii Campionilor în sezonul trecut.
16:20
Familiile membrilor misiunilor diplomatice sau consulare ale Republicii Moldova din Regatul Țărilor de Jos se vor putea angaja în câmpul muncii. Parlamentul a ratificat joi, în ambele lecturi, Acordul care oferă acest drept, în baza principiului reciprocității.
16:00
16:00
Deputații din Găgăuzia caută soluții legale pentru anularea amenzilor aplicate pentru corupție electorală # Moldova1
Adunarea Populară de la Comrat este chemată să identifice o soluție legală pentru anularea amenzilor date locuitorilor din regiune pentru corupție electorală. Subiectul a fost abordat de deputatul Grigori Diulger la ședința din 27 noiembrie.
15:40
Traficanții de droguri implică tot mai mulți minori din R. Moldova, atenționează autoritățile: părinții, îndemnați să fie vigilenți # Moldova1
Consumul de droguri în rândul tinerilor și copiilor ia amploare în R. Moldova, iar fenomenul a devenit o prioritate pentru autorități. Doar în primele 10 luni ale acestui an, poliția a înregistrat peste 900 de cauze penale legate de droguri.
15:10
Procedura de numire a membrilor organelor de conducere ale Băncii Naționale a Moldovei (BNM) va fi modificată. Un proiect de lege, elaborat de Banca Națională, sub egida Fondului Monetar Internațional, a fost votat în prima lectură de 54 de deputați în ședința din 27 noiembrie. Autorii afirmă că reglementările propuse vor întări garanțiile privind exercitarea independentă a atribuțiilor conducerii BNM.
15:10
Datorii și penalități record pentru afaceri și cetățeni, după controale fiscale masive în Rusia # Moldova1
Serviciul Federal Fiscal din Rusia a calculat pentru afaceri și cetățeni contribuții record de la începutul războiului la scară largă în Ucraina. Potrivit datelor citate de publicația Izvestia, în urma controalelor efectuate în primele nouă luni ale anului, datoriile la plata taxelor și penalitățile aplicate au ajuns la 443 de miliarde de ruble.
14:50
Apă din Nistru pentru locuitorii din Strășeni și Călărași: conducta, instalată pe o distanță de 12 km # Moldova1
Lucrările la apeductul magistral Chișinău - Strășeni - Călărași avansează: în cinci luni, conducta a fost instalată pe o distanță de 12 kilometri din cei peste 50 km. Proiectul este implementat simultan în cele trei sectoare - Chișinău, Strășeni, Călărași - și va asigura accesul la apă potabilă sigură, captată din Nistru, pentru sute de mii de locuitori din regiunea Centru.
14:50
14:10
Depunerea declarației privind beneficiarul efectiv al companiilor – gratuită și simplă, dar obligatorie până la 31 decembrie # Moldova1
Persoanele juridice și întreprinzătorii individuali sunt obligați să depună declarația privind beneficiarul efectiv al afacerilor până pe 31 decembrie 2025. Această obligație vizează atât companiile, cât și organizațiile necomerciale, întreprinderile individuale și gospodăriile țărănești înregistrate în Republica Moldova.
14:00
Adunarea Populară a luat act de demisia lui Dmitri Constantinov: „Pleacă rușinos – și-a schimbat chipiul galben pe unul roșu” # Moldova1
Deputații din Găgăuzia au luat act de demisia lui Dmitri Constantinov din funcția de președinte al Adunării Populare. Interimatul va fi asigurat de vicepreședintele Nicolai Ormanji.
14:00
„STARTUP”: 27 de tineri au primit peste 5.25 de milioane de lei pentru a dezvolta afaceri în capitală și a crea 252 de locuri noi de muncă # Moldova1
Douăzeci și șapte de tineri reveniți acasă să-și lanseze sau să-și dezvolte propriile afaceri în Chișinău au obținut finanțare nerambursabilă de peste 5.25 de milioane de lei prin intermediul Programului Municipal „STARTUP pentru Tineri și Migranți”. Investițiile planificate de beneficiari depășesc 25 de milioane de lei, companiile urmând să deschidă 252 de locuri noi de muncă.
13:40
Consilierii PAS din CMC propun soluții pentru supraaglomerarea școlilor din Chișinău: DGETS: „Se creează o problemă din nimic” # Moldova1
Fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) din Consiliul Municipal Chișinău (CMC) propune constituirea unui grup de lucru interdepartamental, menit să rupă „cercul vicios al supraaglomerării” în școlile din Chișinău, acuzând Primăria că nu dispune de un plan coerent pentru gestionarea crizei. În replică, autoritățile municipale au acuzat Ministerul Educației și Cercetării (MEC) că „închide școli în republică” și ar contribui, astfel, indirect la supraaglomerarea instituțiilor de învățământ din capitală.
13:20
13:10
Șofer de 33 de ani, mort după ce a fugit de polițiști și s-a izbit cu mașina într-o stație de așteptare pe drumul Ohrincea - Cruglic # Moldova1
Un bărbat de 33 de ani, originar din raionul Râbnița, a murit după ce mașina pe care o conducea s-a lovit violent de stația de așteptare a transportului public de lângă satul Cruglic, raionul Criuleni, și a luat foc. Polițiștii și medicii ajunși la fața locului nu au putut decât să constate decesul. Tragedia a avut loc în dimineața zilei de 27 noiembrie.
13:00
Camionul cu armament de la Albița: Spicherul Grosu propune control coordonat la frontiera moldo-ucraineană, inclusiv pe segmentul transnistrean # Moldova1
R. Moldova ar putea implementa controlul coordonat în punctele de trecere a frontierei moldo-ucrainene, inclusiv pe segmentul transnistrean, pentru a securiza hotarele naționale. Propunerea a fost lansată de președintele Parlamentului, Igor Grosu, în contextul cazului privind reținerea unui camion cu armament la vama Leușeni - Albița, care ar fi fost adus în R. Moldova prin contrabandă din Ucraina. Opoziția susține însă că asemenea cazuri de contrabandă ar avea loc „în ambele sensuri” și subliniază „deficiențe grave” în sistemul de control vamal al R. Moldova.
12:50
Au acceptat provocarea Moldova 1: Trei fotbaliști sud-americani ai clubului Zimbru Chișinău au gustat bucate tradiționale moldovenești # Moldova1
Și-au adus contribuția la victoria Zimbrului Chișinău în fața rivalei Sheriff Tiraspol, s-au adaptat de minune în țara noastră, iar acum au încercat... mâncarea tradițională moldovenească. Brazilienii Matteo Amoroso și Caio Dantas împreună cu argentianianul Thiago Ceijas au acceptat provocarea postului național de televiziune de a fi în pielea unui moldovean într-o zi obișnuită.
12:40
R. Moldova va primi un împrumut de 25 de milioane de euro din partea Franței pentru dezvoltarea sectorul energetic # Moldova1
Republica Moldova va primi un împrumut de 25 de milioane de euro din partea Agenției Franceze pentru Dezvoltare (AFD), destinat implementării reformelor în sectorul energetic și accelerării tranziției către energia verde. Parlamentul a ratificat Acordul de facilitate de credit în ședința de joi, 27 noiembrie, cu votul a 69 de deputați.
12:40
Alegerile în Adunarea Populară (AP) a Găgăuziei vor avea loc pe 22 martie 2026. Data a fost stabilită în ședința din 27 noiembrie, în condițiile unei incertitudini privind funcționalitatea organului electoral din regiune, care urmează să organizeze scrutinul.
12:20
Ministrul Perciun propune trecerea tuturor școlilor din R. Moldova în subordinea MEC. Pavaloi: „Încearcă să-și subordoneze directorii” # Moldova1
Școlile din R. Moldova ar putea trece din subordinea autorităților locale în cea a Guvernului, după modelul spitalelor raionale, a afirmat ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, fără să precizeze când ar urma să fie implementată această reformă. Schimbarea este văzută cu ochi buni de majoritatea șefilor direcțiilor de învățământ cu care a discutat Teleradio-Moldova.
12:10
DECRET | Președinta Maia Sandu a numit în funcție 15 judecători noi: instanțele în care vor activa # Moldova1
Cincisprezece judecători noi au fost numiți în funcție, până la atingerea plafonului de vârstă, printr-un decret semnat de șefa statului Maia Sandu și publicat pe 27 noiembrie în Monitorul Oficial. Judecătorii numiți în funcție vor activa la judecătoriile Chișinău, Soroca, Criuleni, Hâncești, Strășeni și Căușeni.
