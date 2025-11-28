FOTO Percheziții la biroul șefului Oficiului Președintelui Andrii Ermak
Realitatea.md, 28 noiembrie 2025 08:50
Percheziții la biroul șefului Oficiului Președintelui, Andrii Ermak, efectuate de angajați ai Biroului Național Anticorupție și ai Procuraturii Specializate Anticorupție. Perchezițiile au loc în cartierul guvernamental. Informația este raportată de publicația „Ukrainska Pravda" și de deputatul fracțiunii „Golos", Iaroslav Jeleznâk. Potrivit publicației, aproximativ 10 angajați ai NABU și SAP au intrat pe teritoriul cartierului guvernamental.
Ultima zi în care moldovenii se mai pot înscrie pentru a primi compensații pentru luna curentă # Realitatea.md
Vineri, 28 noiembrie 2025, este ultima zi în care moldovenii se mai pot înscrie pentru a primi compensații la energie pentru luna curentă. Autoritățile urmează să demareze procesul de verificare a datelor pentru a fi stabilită valoarea ajutorului. Procesul de înscriere la compensațiile pentru sezonul rece va continua online pe site-ul compensatii.gov.md și în lunile
VIDEO Ministrul Apărării al României, surprins sorbind cafea în Parlament, în timpul intonării imnului național # Realitatea.md
Ministrul Apărării al României, Ionuț Moșteanu, a fost surprins miercuri, în prezidiul Parlamentului, sorbind din cafea chiar în momentul intonării imnului național. Incidentul a avut loc înainte de prezentarea Strategiei naționale de apărare a țării. Ionuț Moșteanu se afla alături de vicepremierul român Cătălin Predoiu și ministrul român al Transporturilor, Ciprian Șerban, când, potrivit imaginilor
Trei astronauţi europeni vor lua parte la viitoarele misiuni ale programului Artemis al NASA, care urmărește revenirea și menținerea unei prezențe umane pe Lună, a anunțat joi Agenția Spațială Europeană. „Am decis ca primii europeni care vor participa la misiunile lunare să fie astronauți germani, francezi și italieni", a declarat directorul general al ESA, Josef
Creștinii ortodocși de stil vechi intră pe 28 noiembrie în Postul Nașterii Domnului, o perioadă de 40 de zile de pregătire spirituală care se va încheia pe 7 ianuarie, odată cu sărbătoarea Crăciunului. Postul este marcat prin abținerea de la carne, lactate și ouă, iar în zilele de sâmbătă și duminică, până pe 31 decembrie,
O turistă elvețiană de 25 de ani și-a pierdut viața după un atac de rechin pe o plajă din New South Wales, Australia, iar partenerul ei a fost rănit. Un cuplu din Elveţia înota în zona plajei Kylies din parcul naţional Crowdy Bay, joi, la răsăritul soarelui, când un rechin-taur de trei metri a atacat-o
Pe 28 noiembrie, local vor cădea ploi slabe, iar pe alocuri se va forma ceață. Meteorologii prognozează temperaturi de până la +16°C ziua și minime de aproximativ +8°C noaptea. În Nord, maximele vor atinge +8°C, iar noaptea valorile vor coborî până la +5°C. În Centru, temperatura diurnă va urca până la +9°C, iar noaptea va
Nativii resimt o energie specială astăzi. Horoscopul zilei de 28 noiembrie 2025 aduce provocări, mai ales pentru Tauri, care pot avea dificultăți la locul de muncă. Mulți își doresc să-și reîncarce bateriile, însă nu găsesc încă modalitatea potrivită pentru a o face. Berbec (21 martie – 19 aprilie) Primești susținere și recunoștință din partea celor
Banca Națională a Moldovei a anunțat cotațiile oficiale ale valutelor pentru ziua de 28 noiembrie. Euro scade la 19,69 lei, înregistrând o depreciere de 8 bani. Dolarul american ajunge la 16,99 lei, cu 9 bani mai puțin. Leul românesc se reduce la 3,86 lei, în scădere cu 2 bani, iar hrivna ucraineană rămâne neschimbată, la
Numărul victimelor incendiului din blocurile-turn din Hong Kong ajunge la 94. Operațiunile de salvare sunt pe final # Realitatea.md
Pompierii din Hong Kong afirmă că se aşteaptă să încheie, vineri, operaţiunile de căutare-salvare după cel mai grav incendiu din oraş din ultimii aproape 80 de ani, care a distrus un imens complex de apartamente, provocând moartea a cel puţin 94 de persoane, în timp ce zeci de oameni sunt încă dispăruţi. Pompierii au reuşit,
Cine este suspectul care a împușcat cei doi soldați ai Gărzii Naționale în Washington? A lucrat cu CIA în Afganistan # Realitatea.md
Șeful CIA, John Ratcliffe, susține că suspectul care ar fi împușcat doi membri ai Gărzii Naționale în Washington este „un afgan care a lucrat anterior cu CIA, în Afganistan". Autoritățile au publicat numele și fotografia sa. El se numește Rahmanullah Lakanwal, este de origine afgană și locuia în statul Washington, în Bellingham, împreună cu soția
Șase români, arestați în Marea Britanie. Au furat circa 700 sute de mii de lire de la bancomate din toată țară # Realitatea.md
Șase români, membri ai unei rețele infracționale care au furat 700.000 de lire sterline de la bancomate din Marea Britanie, au fost condamnați la închisoare, scrie adevărul.ro. Între februarie și decembrie 2024, banda, care avea baza în România, dar opera din orașul britanic Luton, a folosit dispozitive sofisticate pentru a ocoli sistemele de securitate ale
Franța lansează serviciul militar voluntar pentru tineri. Macron anunță recrutări masive: „Avem nevoie de mobilizare” # Realitatea.md
Franța va lansa în 2026 un program de serviciu militar voluntar pentru tinerii de 18 și 19 ani, cu scopul de a recruta inițial 3.000 de participanți și până la 50.000 până în 2035, a anunțat președintele francez, scrie antena3.ro. Programul va începe în vara lui 2026, a spus președintele Emmanuel Macron, în timpul unui discurs
„Fructele moldovenești merită să ajungă pe rafturile din Europa și lumea întreagă”, afirmă premierul Munteanu # Realitatea.md
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a declarat că fructele moldovenești își au locul pe rafturile magazinelor din Europa și din întreaga lume, iar agricultorii din țară trebuie să fie recunoscuți printre cei mai respectați și competitivi producători. Afirmația a fost făcută în cadrul Conferinței „Businessul fructelor în Republica Moldova", ajunsă la a XI-a ediție, care a reunit
Un Centru de limbă și cultură bulgară a fost inaugurat la Universitatea de Stat din Comrat (USC), cu scopul de a promova patrimoniul cultural și lingvistic al comunității bulgare din UTA Găgăuzia, informează Ministerul Educației și Cercetării. Deschiderea oficială a avut loc pe 27 noiembrie. Centrul va deveni un spațiu deschis pentru studierea limbii bulgare,
VIDEO Premierul a vizitat șantierul podului de la Ungheni: „Construcție cu valoare simbolică pentru Moldova” # Realitatea.md
Premierul Alexandru Munteanu a inspectat lucrările de construcție a noului pod de la Ungheni, denumit și „Podul de Flori". Lucrările au început pe data de 26 aprilie 2025, iar valoarea totală a proiectului este de 33 de milioane de euro. „Podul de la Ungheni e un proiect simbolic și strategic pentru Republica Moldova. Va fi primul
Chișinăul dă startul oficial sărbătorilor de iarnă printr-un program artistic amplu în Piața Marii Adunări Naționale, unde mai mulți interpreți, coruri și colective artistice vor urca pe scenă încă de la primele ore ale serii. Atmosfera se va deschide la ora 16:30, cu un moment dedicat spiritului iernii: muzică de Crăciun, lecturi tematice și recitaluri
Ex-ministrul apărării Șalaru: „Rusia a văzut că NATO nu vrea să vină spre Rusia. Și au pornit ei spre NATO” # Realitatea.md
Odată cu destrămarea URSS, Rusia nu mai este un centru de putere în lume, dar și-ar dori să redevină, consideră fostul ministrul al Apărării din Republica Moldova, Anatol Șalaru. Politicianul a declarat în cadrul emisiunii „Realitatea te privește" de la RLIVE TV că, în opinia sa, războiul din Ucraina a fost pornit de Kremlin pentru
Directorul GRT și redactorul-șef al televiziunii demisionează. Au cerut concedii, înainte de a pleca din funcții # Realitatea.md
Directorul executiv al postului public GRT, Vasilii Dermenji, și redactora-șefă a televiziunii, Valentina Koroleak, demisionează. Anunțul a fost făcut în emisie directă la postul TV de către Irina Drangoz, președinta Consiliului de supraveghere al GRT. Inițial, Vasile Dermenji va utiliza concediul anual de odihnă. O solicitare similară a parvenit și de la redactorul șef, însă
VIDEO Târgul de Crăciun va fi inaugurat pe 5 decembrie în Capitală. Primăria lansează platforma craciun.chisinau.md # Realitatea.md
Târgul de Crăciun va fi inaugurat pe 5 decembrie în Capitală. Tot atunci vor fi aprinse și luminițele de pe bradul din centrul Chișinăului. În sectoarele Capitalei, la fel, vor fi amenajate zone tematice, dedicate sărbătorilor de iarnă. Pentru a aflat mai multe informații despre agenda evenimentelor, locuitorii și oaspeții Chișinăului sunt îndemnați să acceseze
Stare letargică și febră. O fetiță de 6 ani a murit, iar alta de 4 este stare gravă după vizita la dentist # Realitatea.md
O fetiță de 6 ani a murit în Spania, iar alta de 4 ani se afla în stare gravă, după ce au vizitat același cabinet stomatologic, în aceeași zi. Cazurile au fost raportate în Valencia. Minorele au ajuns la spital pe 20 noiembrie. Copila de 4 ani avea stare letargică și febră, iar fata de
FOTO Încă un loc frumos în Capitală! Terasa panoramică de pe str. Maria Dragan a fost renovată # Realitatea.md
Terasa panoramică de pe str. Maria Dragan a fost renovată. Reparația a fost efectuată după ce în preajmă au avut loc alunecări de teren. „Zona care oferă o vedere splendidă asupra orașului Chișinău poate fi din nou vizitată de locuitori și oaspeții Capitalei", a anunțat Ion Ceban.
Învață rusă sau…: Coreea de Nord introduce limba rusă obligatorie în școli și universități # Realitatea.md
Coreea de Nord a introdus limba rusă ca materie obligatorie în școli începând cu clasa a IV-a. Măsura face parte dintr-un program de consolidare a relațiilor educaționale cu Rusia, scrie Digi24.ro. Alexander Kozlov, ministrul resurselor naturale și mediului din Rusia și copreședinte al comisiei interguvernamentale Rusia-Coreea de Nord, a declarat la o reuniune a comisiei
Zaharova acuză fără scrupule Moldova de provocări la adresa Rusiei: Fac contrabandă de arme, ca să ne acuze # Realitatea.md
Maria Zaharova susține că autoritățile din Moldova ar organiza contrabandă de arme în România, pentru a acuza Rusia de destabilizări. Oficiala rusă a mai spus că Moscova ne-ar respecta suveranitatea. Funcționara susține că dronele care au survolat spațiul aerian al Moldovei nu ar fi rusești și că nu ar exista pericol pentru moldoveni, din partea
VIDEO Trafic cu PVP destructurat în patru raioane: Doi tineri reținuți cu droguri de 170.000 de lei # Realitatea.md
Un grup infracțional, specializat în circulația ileg
VIDEO Declarație explozivă la Bișkek: Putin cere retragerea trupelor ucrainene și cedarea teritoriilor pentru un acord # Realitatea.md
Aflat într-o vizită la Bișkek, președintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat în cadrul unei conferințe de presă că planurile propuse de Donald Trump pot reprezenta „o bază bună de plecare” pentru eventuale acorduri care ar putea duce la încheierea războiului din Ucraina. Putin a afirmat că unele dintre punctele prezentate de partea americană țin cont […] Articolul VIDEO Declarație explozivă la Bișkek: Putin cere retragerea trupelor ucrainene și cedarea teritoriilor pentru un acord apare prima dată în Realitatea.md.
Tarnavski, despre alegerile din Găgăuzia: Influența lui Șor nu este atenuată. influența lui Șor nu este atenuată # Realitatea.md
Influența lui Șor nu este atenuată. influența lui Șor nu este atenuată, afirmă deputatul Adunării Populare din Găgăuzia, Alexandr Tarnavski. Oficialul a declarat pentru Rupor.md că aprobarea datei alegerilor în autonomie este corectă din punct de vedere procedural, însă nu sunt excluse riscuri. În opinia lui Tarnavski, alternativa discutată anterior privind amânare votului pentru luna […] Articolul Tarnavski, despre alegerile din Găgăuzia: Influența lui Șor nu este atenuată. influența lui Șor nu este atenuată apare prima dată în Realitatea.md.
O avalanșă a avut loc, joi, într-o stațiune de schi din Austria. Potrivit presei austriece, avalanșa a ajuns până la pârtiile de schi, opt persoane fiind îngropate de zăpadă. Toate au fost scoase în viață de sub zăpadă. Avalanșa a avut loc pe ghețarul Stubai din Tirol. Căutarea celor îngropați în avalanșă a durat patru […] Articolul Tragedie pe o pârtie din Austria. Opt persoane prinse sub o avalanșă apare prima dată în Realitatea.md.
40 de școli din Republica Moldova vor fi dotate cu laptopuri, table interactive, imprimante și desktopuri moderne, oferite de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova (DRRM) din România. Donația face parte din proiectul „Digitalizarea în educație”, o inițiativă finanțată de Guvernul României. „Sprijinul partenerilor din România rămâne esențial pentru accelerarea proceselor de transformare digitală. Echipamentele […] Articolul FOTO 40 de școli din Moldova vor fi dotate cu echipamente moderne datorită României apare prima dată în Realitatea.md.
La Chișinău, Centrul de Excelență în Energetică și Electronică a inaugurat un laborator modern pentru energie regenerabilă. Laboratorul face parte din proiectul „Competențe pentru tranziția verde și dezvoltarea durabilă a Moldovei”, implementat de Organizația Internațională a Muncii, cu sprijinul guvernelor Austriei și Liechtenstein. Elevii vor putea învăța practic folosind panouri fotovoltaice, invertoare și baterii moderne. […] Articolul ILO susține instruirea în energie regenerabilă în ÎPT apare prima dată în Realitatea.md.
„Jocurile Foamei”: Producătorul Realitatea Film comentează scandalul de plagiat de la Hollywood # Realitatea.md
Regizorul Quentin Tarantino a deschis din nou subiectul controverselor legate de seria „Jocurile Foamei”, acuzând-o pe autoarea Suzanne Collins că ar fi preluat aproape integral ideea romanului și filmului japonez „Battle Royale”. Potrivit cineastului, asemănările dintre cele două universuri sunt „mult prea mari ca să fie o coincidență”, iar acesta se întreabă de ce autorul […] Articolul „Jocurile Foamei”: Producătorul Realitatea Film comentează scandalul de plagiat de la Hollywood apare prima dată în Realitatea.md.
Stop violenței! Chișinău găzduiește pe 4 decembrie Marșul de Noapte pentru Siguranță Stradală # Realitatea.md
Joi, 4 decembrie, la ora 18:00, la Chișinău revine Marșul de Noapte pentru Siguranță Stradală. Capitala va găzdui cea de-a treia ediție a acestui eveniment, parte a celor 16 Zile de Activism împotriva Violenței de Gen, cu scopul de a atrage atenția autorităților asupra necesității urgente de a asigura spații publice sigure pentru toți. Marșul […] Articolul Stop violenței! Chișinău găzduiește pe 4 decembrie Marșul de Noapte pentru Siguranță Stradală apare prima dată în Realitatea.md.
Maia Sandu retrage cetățenia pentru cinci bărbați înrolați în trupele ruse din stânga Nistrului # Realitatea.md
Președinta Maia Sandu a retras cetățenia Republicii Moldova pentru cinci bărbați născuți în regiunea transnistreană și înrolați în Grupul Operativ al Trupelor Ruse (GOTR). Șefa statului a semnat un decret în acest sens pe 27 noiembrie. Potrivit documentelor, cetățenia a fost retrasă lui Oleg Boț, Vladimir Coblai, Pavel Morozov, Vladimir Osipenco, Maxim Vasilatii. Decretele intră […] Articolul Maia Sandu retrage cetățenia pentru cinci bărbați înrolați în trupele ruse din stânga Nistrului apare prima dată în Realitatea.md.
Stoparea executărilor silite se lasă așteptată. Fermierii încă sunt lăsați la mila executorilor # Realitatea.md
Ministra Agriculturii, Ludmila Catlabuga, anunță că instituția pe care o conduce lucrează împreună cu Ministerul Justiției la un mecanism de protecție destinat fermierilor aflați în dificultate și supuși executărilor silite. Potrivit acesteia, proiectul unui act normativ a fost deja transmis Ministerului Justiției, iar ministrul de resort a confirmat că documentul urmează să fie examinat, îmbunătățit […] Articolul Stoparea executărilor silite se lasă așteptată. Fermierii încă sunt lăsați la mila executorilor apare prima dată în Realitatea.md.
Yandex Go anunță că va contesta sancțiunea Consiliului Concurenței: ”Nu suntem de acord cu decizia” # Realitatea.md
Operatorul platformei „Yandex Go” și al aplicației „Yandex Pro”, compania „Ridetech International” BV, reacționează după ce Consiliul Concurenței a anunțat sancționarea sa cu o amendă de 776 363 de lei pentru neprezentarea informațiilor solicitate în cadrul unei investigații privind piața serviciilor de transport din Republica Moldova. Într-un mesaj transmis presei, reprezentanții „Yandex Go” afirmă că […] Articolul Yandex Go anunță că va contesta sancțiunea Consiliului Concurenței: ”Nu suntem de acord cu decizia” apare prima dată în Realitatea.md.
Usatîi: Incidentele cu drone ar putea fi tentative de contrabandă. „Ai pus un culioc dedesubt și ea zboară încetișor” # Realitatea.md
Incidentele cu drone, tot mai des înregistrate în mai multe state, ar putea fi tentative de contrabandă, susține Reanto Usatîi. Vicepreședintele Comisiei parlamentare apărare și ordine publică afirmă că reprezentanții mai multor țări ar avea asemenea suspiciuni. Politicianul a menționat că incidente de acest gen au loc în zone unde anterior activau contrabandiști. Usatîi a […] Articolul Usatîi: Incidentele cu drone ar putea fi tentative de contrabandă. „Ai pus un culioc dedesubt și ea zboară încetișor” apare prima dată în Realitatea.md.
Și-a atacat amicul cu o furculiță și un cuțit pentru a-i lua telefonul. Un bărbat, condamnat la închisoare # Realitatea.md
Un bărbat de 42 de ani a fost condamnat la nouă ani de închisoare pentru tâlhărie. Sentința a fost pronunțată de Procuratura Bălți. „Potrivit probelor, în anul 2024, făptuitorul, fiind declarant de instanța de judecată ca agresor familial și obligat să-și părăsească locuința pe o perioadă determinată de timp, l-a rugat pe un amic să […] Articolul Și-a atacat amicul cu o furculiță și un cuțit pentru a-i lua telefonul. Un bărbat, condamnat la închisoare apare prima dată în Realitatea.md.
În Austria, un muncitor cu cetățenie română a fost împușcat de proprietarul casei pe care o repara # Realitatea.md
Un incident violent a avut loc luni în Vienna-Floridsdorf, unde un muncitor român de 27 de ani a fost împușcat la picior. Atacatorul, un bărbat de 52 de ani, se află în arest preventiv de marți, conform relatării publicației austriece Vol.at. Nina Bussek, purtătoare de cuvânt, a declarat că măsura a fost luată pe baza […] Articolul În Austria, un muncitor cu cetățenie română a fost împușcat de proprietarul casei pe care o repara apare prima dată în Realitatea.md.
Alexandru Munteanu, la Ungheni. Guvernul a oferit 14 microbuze și o autospecială pentru colectarea deșeurilor # Realitatea.md
Prim-ministrul Republicii Moldova a efectuat astăzi prima vizită în teritoriu, la Ungheni, unde a participat la recepționarea unor investiții importante pentru infrastructura publică locală. Cetățenii municipiului beneficiază, începând de astăzi, de 14 microbuze noi pentru transportul public, achiziționate cu sprijinul Guvernului și al Primăriei. Potrivit premierului, noile mijloace de transport vor contribui la creșterea confortului […] Articolul Alexandru Munteanu, la Ungheni. Guvernul a oferit 14 microbuze și o autospecială pentru colectarea deșeurilor apare prima dată în Realitatea.md.
Un tânăr de 29 de ani, cetățean străin, a fost reținut pentru 72 de ore și este cercetat penal pentru circulația ilegală a drogurilor în proporții deosebit de mari. La data de 25 noiembrie, în timpul desfășurării măsurilor speciale de investigație, polițiștii au observat o persoană cu comportament suspect în fâșia forestieră din apropierea unei […] Articolul VIDEO Avea rucsacul plin cu droguri: Un tânăr, reținut într-o pădure din Grătiești apare prima dată în Realitatea.md.
Kylian Mbappé a demonstrat încă o dată că este de neoprit în Champions League. Internaționalul francez a înscris patru goluri pentru Real Madrid în victoria dramatică de miercuri seara, scor 4-3, în deplasare cu Olympiakos Pireu, și a ajuns la 9 goluri în actuala ediție a competiției, preluând conducerea clasamentului golgheterilor. Francezul l-a devansat pe Victor Osimhen (Galatasaray), care are […] Articolul Kylian Mbappé a devenit golgheterul Ligii Campionilor apare prima dată în Realitatea.md.
Transnistria: Încălcări ale drepturilor fundamentale și tensiuni socio‑economice, constatate de Promo-LEX # Realitatea.md
Luna octombrie a fost marcată de noi măsuri restrictive și încălcări ale drepturilor fundamentale în regiunea transnistreană, arată raportul de monitorizare al Asociației Promo-LEX. Conform organizației, principalele probleme vizează drepturile copiilor, alinierea educației la standardele rusești, propagandă intensă, un proces electoral necompetitiv și o situație socio‑economică dificilă. Regimul punitiv al „justiției juvenile” afectează copiii privați […] Articolul Transnistria: Încălcări ale drepturilor fundamentale și tensiuni socio‑economice, constatate de Promo-LEX apare prima dată în Realitatea.md.
Opt bărbați acuzați că au contribuit la organizarea atacului asupra podului de peste strâmtoarea Kerci au fost condamnați la închisoare pe viață. Decizia a fost pronunțată de o instanță militară, potrivit Reuters. Atacul a avut loc în octombrie 2022, când o explozie puternică a avariat grav podul de 19 kilometri. Construcția leagă Rusia continentală de […] Articolul Condamnări pe viață după explozia care a distrus podul Kerci în 2022 apare prima dată în Realitatea.md.
Relații tensionate: Rusia și Polonia își închid consulatele pe fondul acuzațiilor reciproce # Realitatea.md
Rusia a ordonat joi, 27 noiembrie, Poloniei să își închidă consulatul din orașul siberian Irkutsk. Măsura a fost anunțată pentru decizia Varșoviei de a închide ultimul consulat rus din Polonia, după o explozie feroviară pe care autoritățile poloneze o atribuie Moscovei, transmite Reuters. Ministerul rus de Externe l-a convocat pe ambasadorul polonez Krzysztof Krajewski. Diplomației […] Articolul Relații tensionate: Rusia și Polonia își închid consulatele pe fondul acuzațiilor reciproce apare prima dată în Realitatea.md.
Grupul Media Realitatea a fost acceptat în calitate de membru al European Independent Media Publishers (EIMP), o rețea care reunește instituții media independente din întreaga Europă. Aderarea confirmă standardele profesionale ale Grupului Media Realitatea și consolidează cooperarea cu partenerii internaționali în promovarea jurnalismului de calitate și a informațiilor verificate. „Aderarea la EIMP nu este doar […] Articolul Realitatea intră în prestigioasa rețea europeană de presă EIMP apare prima dată în Realitatea.md.
Partidul Republican ”Inima Moldovei” va solicita Curţii de Apel Centru să sesizeze Curtea Constituţională în vederea verificării constituţionalităţii mai multor prevederi abuzive din articolul 21 al Legii privind partidele politice. Solicitarea va fi făcută pe data de 28 septembrie 2025, când, la Curtea de Apel Centru, este programată o nouă şedinţă de examinare a acţiunii […] Articolul Irina Vlah anunță o nouă acțiune după modificarea Legii partidelor apare prima dată în Realitatea.md.
BPR, după ce Ignatiev a spus că reintegrarea este un mit: Cetățenii din regiune ajung în UE cu pașaport biometric # Realitatea.md
Biroul Politici pentru Reintegrare (BPR) notează că majoritatea locuitorilor din stânga Nistrului dețin cetățenia Republicii Moldova, după ce pretinsul ministru de externe din regiunea separatistă, Vitali Ignatiev, declarat că planul de reîntregire a țării reprezintă un mit. Autoritatea constituțională mai notează că rezidenții din Transnistria călătoresc în Uniunea Europeană cu pașapoarte biometrice eliberate de către […] Articolul BPR, după ce Ignatiev a spus că reintegrarea este un mit: Cetățenii din regiune ajung în UE cu pașaport biometric apare prima dată în Realitatea.md.
Un incendiu puternic a izbucnit miercuri, 26 noiembrie, în două gospodării din localitatea Hulubești. Flăcările au mistuit sute de baloți de fân și lucernă, precum și câteva tone de grâu, scrie știrileprotv.ro. Inspectoratul pentru Situații de Urgență Giurgiu din România a anunțat că incendiul a pornit într-o anexă în care era depozitat fân. Arderea a […] Articolul Joc cu focul în România: copii au provocat un incendiu violent în Giurgiu apare prima dată în Realitatea.md.
Autoritățile din Germania susțin că sunt pregătite în eventualitatea unui război cu Rusia, relatează Digi24.ro. Potrivit unor militari germani, un conflict ar putea izbucni chiar și mâine. Statul german ar urma să devină principalul transport pentru transferul unităților NATO către est. Conducerea Bundeswehrului lucrează la acest plan de aproximativ doi ani și jumătate. Documentul elaborat […] Articolul Militari germani avertizează: Rusia ar putea ataca în 2–5 ani sau chiar mâine apare prima dată în Realitatea.md.
Dan Perciun: Școlile ar putea trece în gestiunea directă a Ministerul Educației, după modelul spitalelor # Realitatea.md
Autoritățile analizează posibilitatea unei reforme în administrarea sistemului educațional. Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a anunțat că școlile din Republica Moldova ar putea trece în gestiunea directă a Ministerului Educației, după modelul aplicat deja în domeniul sănătății, unde spitalele raionale au fost subordonate ministerului de resort. Invitat în cadrul emisiunii „Rezoomat” de la RliveTV, […] Articolul Dan Perciun: Școlile ar putea trece în gestiunea directă a Ministerul Educației, după modelul spitalelor apare prima dată în Realitatea.md.
