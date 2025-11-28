Gazul s-ar putea ieftini cu 1,60 lei pentru consumatorii casnici. Energocom, gata să prezinte calculele la ANRE
Realitatea.md, 28 noiembrie 2025 10:50
Energocom va transmite luni către ANRE toate calculele privind costurile de achiziție a gazelor naturale, iar datele preliminare indică un preț final mediu ponderat de aproximativ 390 euro pentru 1.000 de metri cubi, a anunțat Alexandr Slusari solicitat de redacția BANI.MD. Potrivit acestuia, calculele confirmă premise solide pentru reducerea tarifului achitat de consumatori. „Prognoza mea […] Articolul Gazul s-ar putea ieftini cu 1,60 lei pentru consumatorii casnici. Energocom, gata să prezinte calculele la ANRE apare prima dată în Realitatea.md.
• • •
Alte ştiri de Realitatea.md
Acum 15 minute
11:00
Reacția lui Ermak după perchezițiile efectuate de NABU: primele clarificări ale oficialului ucrainean # Realitatea.md
Șeful Biroului Președintelui Ucrainei, Andriy Ermak, a confirmat că apartamentul său este percheziționat de Biroul Național Anticorupție din Ucraina (NABU) și procurori de la Parchetul Special Anticorupție (SAPO). „Astăzi, NABU și SAPO desfășoară într-adevăr proceduri legale la domiciliul meu. Anchetatorii nu se confruntă cu niciun obstacol. Li s-a acordat acces deplin în apartament”, a declarat […] Articolul Reacția lui Ermak după perchezițiile efectuate de NABU: primele clarificări ale oficialului ucrainean apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 30 minute
10:50
VIDEO Creștea și distribuia marijuana la locul de muncă. Un tânăr, reținut pentru 72 de ore # Realitatea.md
Un tânăr de 26 de ani din raionul Fălești a fost reținut pentru 72 de ore, după ce a fost prins cultivând și îngrijind plante de marijuana pe teritoriul unei întreprinderi specializate în producerea articolelor decorative și arhitecturale din beton și metal, unde era angajat de aproximativ șase luni. Drogurile erau prelucrate și ulterior distribuite […] Articolul VIDEO Creștea și distribuia marijuana la locul de muncă. Un tânăr, reținut pentru 72 de ore apare prima dată în Realitatea.md.
10:50
Gazul s-ar putea ieftini cu 1,60 lei pentru consumatorii casnici. Energocom, gata să prezinte calculele la ANRE # Realitatea.md
Energocom va transmite luni către ANRE toate calculele privind costurile de achiziție a gazelor naturale, iar datele preliminare indică un preț final mediu ponderat de aproximativ 390 euro pentru 1.000 de metri cubi, a anunțat Alexandr Slusari solicitat de redacția BANI.MD. Potrivit acestuia, calculele confirmă premise solide pentru reducerea tarifului achitat de consumatori. „Prognoza mea […] Articolul Gazul s-ar putea ieftini cu 1,60 lei pentru consumatorii casnici. Energocom, gata să prezinte calculele la ANRE apare prima dată în Realitatea.md.
Acum o oră
10:40
Trei ani de așteptare pentru dreptate. Medic din Ștefan Vodă, condamnat pentru decesul unei gravide # Realitatea.md
Un medic ginecolog, fost șef al secției obstetrico-ginecologice a Spitalului Raional Ștefan Vodă, a fost condamnat la 1 an și 6 luni închisoare, cu suspendare, pentru neglijență medicală soldată cu decesul unei paciente însărcinate. El are interdicția de a profesa timp de 2 ani, iar procurorii au anunțat că vor contesta sentința, solicitând o pedeapsă […] Articolul Trei ani de așteptare pentru dreptate. Medic din Ștefan Vodă, condamnat pentru decesul unei gravide apare prima dată în Realitatea.md.
10:40
Un atac armat desfășurat în Statele Unite pe 26 noiembrie s-a soldat cu împușcarea a trei persoane, dintre care două erau membri ai Gărzii Naționale. La două zile după incident, președintele Donald Trump a anunțat că unul dintre cei doi soldați răniți a murit. Trump a precizat că victima, specialista Sarah Beckstron, în vârstă de […] Articolul Atac mortal și scandal politic: Trump cere să fie numit „atac terorist” apare prima dată în Realitatea.md.
10:30
Și-a violat vecina în vârstă timp de doi ani: Un bărbat din sudul țării, condamnat la închisoare # Realitatea.md
Un bărbat din sudul țării a fost condamnat la șapte ani de închisoare pentru viol, tentativă de viol și violare de domiciliu. Potrivit Procuraturii Generale (PG), inculpatul, în vârstă de 53 de ani, a profitat de vulnerabilitatea vecinei sale, o femeie de 75 de ani, iar în perioada 2022-2024 a întreținut cu aceasta, în repetate […] Articolul Și-a violat vecina în vârstă timp de doi ani: Un bărbat din sudul țării, condamnat la închisoare apare prima dată în Realitatea.md.
10:30
Republica Moldova se află într-o poziție geostrategică delicată: la granița cu un conflict armat major, războiul declanșat de Rusia în Ucraina care-i afectează direct securitatea, economia și stabilitatea social. Dezvoltarea economică și atragerea investițiilor sunt lucruri esențiale de securitate națională. O economie puternică aduce locuri de muncă, infrastructură modernă și independență, reducând vulnerabilitatea țării în […] Articolul Eugen Cozonac, invitat la „Realitatea te privește” cu Valentina Ursu apare prima dată în Realitatea.md.
10:20
Urmează unul dintre cele mai dificile momente din istoria recentă a Ucrainei, iar liderul de la Kiev, Volodymyr Zelenski, se află între presiuni și promisiuni. Planul propus de SUA și Rusia vizează încetarea războiului în Ucraina, dar presupune cedări teritoriale de către Ucraina, inclusiv Crimeea și regiunile Donbas, renunțarea la aderarea la NATO și limitarea […] Articolul Anatol Șalaru, invitat la „Realitatea te privește” cu Valentina Ursu apare prima dată în Realitatea.md.
10:20
Pace în pericol: Belgia avertizează că planul cu activele rusești ar putea exploda în instanțe # Realitatea.md
Prim-ministrul belgian Bart de Wever afirmă că planul Uniunii Europene de a folosi activele de stat rusești înghețate pentru finanțarea Ucrainei ar putea afecta șansele unui eventual acord de pace. Potrivit MediaFax.ro, acesta a transmis îngrijorările sale Comisiei Europene printr-o scrisoare citată de Reuters. În document, De Wever avertizează că o implementare rapidă a schemei […] Articolul Pace în pericol: Belgia avertizează că planul cu activele rusești ar putea exploda în instanțe apare prima dată în Realitatea.md.
10:20
Administrația condusă de președintele Donald Trump a anunțat declanșarea unui amplu proces de reexaminare a cărților verzi deținute de imigranți proveniți din 19 țări considerate cu potențial ridicat de risc. Măsura, confirmată de Serviciile de Cetățenie și Imigrare din SUA (USCIS), vizează verificarea tuturor documentelor de rezidență permanentă eliberate în ultimii ani pentru cetățenii acestor state. Joseph […] Articolul Trump a ordonat o revizuire amplă a cărților verzi emise imigranților din 19 țări apare prima dată în Realitatea.md.
10:20
Renato Usatîi: Nu poți cere rezultate de la oameni plătiți cu 10 mii lei și, în același timp, să le mărești atribuțiile # Realitatea.md
Președintele Fracțiunii Partidului Nostru, Renato Usatîi, a criticat situația actuală a salariilor din sectorul public și a condițiilor de muncă ale inspectorilor de stat. Deputatul a ținut un discurs de la tribuna paramentului la această temă în cadrul dezbaterilor pe marginea proiectul de l modificare a Legii privind Inspectoratul de Stat al Muncii și Legii […] Articolul Renato Usatîi: Nu poți cere rezultate de la oameni plătiți cu 10 mii lei și, în același timp, să le mărești atribuțiile apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 2 ore
10:10
Fără MGRES, dar cu stocuri de gaz și kerosen asigurat. Interviu IPN cu ministrul energiei # Realitatea.md
În prezent nu există nicio premisă pentru reluarea achizițiilor de energie de la Centrala Termoelectrică Moldovenească din regiunea transnistreană, iar vulnerabilitatea creată de dependența tehnică de MGRES va fi eliminată odată cu punerea în funcțiune a liniei Vulcănești-Chișinău. O spune ministrul energiei, Dorin Junghietu, care a precizat într-un interviu pentru IPN că linia urmează să […] Articolul Fără MGRES, dar cu stocuri de gaz și kerosen asigurat. Interviu IPN cu ministrul energiei apare prima dată în Realitatea.md.
10:00
Doar pe 28 noiembrie 2025, membrii FLYONE Club beneficiază de 50% reducere la toate zborurile spre și din Chișinău. Fie că visezi la o escapadă romantică, un city break spontan sau o vacanță memorabilă în familie, aceasta este șansa perfectă de a călători mai mult și de a plăti mai puțin. Timp de 24 de […] Articolul Toate zborurile FLYONE sunt la jumătate de preț! Doar astăzi. apare prima dată în Realitatea.md.
10:00
Un nou bloc operator centralizat va fi deschis la Spitalul „Sfânta Treime” din Chișinău până la sfârșitul anului 2025 # Realitatea.md
Un nou bloc operator centralizat va fi deschis în curând la Spitalul Municipal „Sfânta Treime” din capitală. Blocul dispune de 15 săli operatorii, construite conform standardelor internaționale, capabile să funcționeze simultan, precum și de o zonă de terapie intensivă și spații special amenajate unde personalul medical își schimbă hainele de stradă cu echipamentul propriu-zis. Noul […] Articolul Un nou bloc operator centralizat va fi deschis la Spitalul „Sfânta Treime” din Chișinău până la sfârșitul anului 2025 apare prima dată în Realitatea.md.
09:50
O grupare implicată în contrabandă cu automobile și piese auto, în valoare de peste 1,2 milioane de lei, dar și în trafic de droguri, a fost destructurată Poliția de Frontieră și procurorii PCCOCS. În timpul operațiunii, a fost reținut un bărbat de 41 de ani, considerat organizatorul rețelei, iar un complice de aceeași vârstă din […] Articolul Mașini de lux și cocaină, descoperite într-o schemă de peste 1,2 milioane de lei apare prima dată în Realitatea.md.
09:40
O întâlnire surpriză are loc astăzi, 28 noiembrie, la Moscova, unde prim-ministrul Ungariei, Viktor Orbán, urmează să îl viziteze pe președintele rus Vladimir Putin. Vizita intervine în contextul tensiunilor crescute din Ucraina, generate de planul de pace promovat de Donald Trump. Potrivit relatărilor, decizia lui Orbán rupe poziția existentă între liderii europeni, care insistă pe […] Articolul Întâlnire-șoc la Kremlin: Orbán, în vizită controversată la Putin apare prima dată în Realitatea.md.
09:30
Lucrările de construcție la podul peste Prut, de la Ungheni, avansează și sunt la etapa de realizare a circa 20% de lucrări pe malul stâng și 25% pe malul drept. Podul urmează a fi finalizat și dat în exploatare în toamna anului 2026. Despre aceasta a anunțat ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, în […] Articolul Podul de la Ungheni va fi dat în exploatare în septembrie 2026 apare prima dată în Realitatea.md.
09:20
Percheziții în toată țara în cadrul cauzei penale „Tux” efectuate de oamenii legii. Inspectoratul General al Poliției precizează că descinderile au loc la domiciliile și în automobilele persoanelor vizate în dosar. Acțiunile sunt desfășurate de către ofițerii Direcției investigații infracțiuni economice și ai Direcției urmărire penală ai Inspectoratului Național de Investigații, cu sprijinul mascaților din […] Articolul Percheziții în toată țara în cadrul cauzei penale „Tux” apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 4 ore
08:50
Percheziții la biroul șefului Oficiului Președintelui, Andrii Ermak, efectuate de angajați ai Biroului Național Anticorupție și ai Procuraturii Specializate Anticorupție. Perchezițiile au loc în cartierul guvernamental. Informația este raportată de publicația „Ukrainska Pravda” și de deputatul fracțiunii „Golos”, Iaroslav Jeleznâk. Potrivit publicației, aproximativ 10 angajați ai NABU și SAP au intrat pe teritoriul cartierului guvernamental. […] Articolul FOTO Percheziții la biroul șefului Oficiului Președintelui Andrii Ermak apare prima dată în Realitatea.md.
08:50
Ultima zi în care moldovenii se mai pot înscrie pentru a primi compensații pentru luna curentă # Realitatea.md
Vineri, 28 noiembrie 2025, este ultima zi în care moldovenii se mai pot înscrie pentru a primi compensații la energie pentru luna curentă. Autoritățile urmează să demareze procesul de verificare a datelor pentru a fi stabilită valoarea ajutorului. Procesul de înscriere la compensațiile pentru sezonul rece va continua online pe site-ul compensatii.gov.md și în lunile […] Articolul Ultima zi în care moldovenii se mai pot înscrie pentru a primi compensații pentru luna curentă apare prima dată în Realitatea.md.
08:40
VIDEO Ministrul Apărării al României, surprins sorbind cafea în Parlament, în timpul intonării imnului național # Realitatea.md
Ministrul Apărării al României, Ionuț Moșteanu, a fost surprins miercuri, în prezidiul Parlamentului, sorbind din cafea chiar în momentul intonării imnului național. Incidentul a avut loc înainte de prezentarea Strategiei naționale de apărare a țării. Ionuț Moșteanu se afla alături de vicepremierul român Cătălin Predoiu și ministrul român al Transporturilor, Ciprian Șerban, când, potrivit imaginilor […] Articolul VIDEO Ministrul Apărării al României, surprins sorbind cafea în Parlament, în timpul intonării imnului național apare prima dată în Realitatea.md.
08:20
Trei astronauţi europeni vor lua parte la viitoarele misiuni ale programului Artemis al NASA, care urmărește revenirea și menținerea unei prezențe umane pe Lună, a anunțat joi Agenția Spațială Europeană. „Am decis ca primii europeni care vor participa la misiunile lunare să fie astronauți germani, francezi și italieni”, a declarat directorul general al ESA, Josef […] Articolul NASA va avea astronauți europeni în misiunile lunare Artemis apare prima dată în Realitatea.md.
08:20
Creștinii ortodocși de stil vechi intră pe 28 noiembrie în Postul Nașterii Domnului, o perioadă de 40 de zile de pregătire spirituală care se va încheia pe 7 ianuarie, odată cu sărbătoarea Crăciunului. Postul este marcat prin abținerea de la carne, lactate și ouă, iar în zilele de sâmbătă și duminică, până pe 31 decembrie, […] Articolul Începe Postul Crăciunului pe stil vechi apare prima dată în Realitatea.md.
08:10
O turistă elvețiană de 25 de ani și-a pierdut viața după un atac de rechin pe o plajă din New South Wales, Australia, iar partenerul ei a fost rănit. Un cuplu din Elveţia înota în zona plajei Kylies din parcul naţional Crowdy Bay, joi, la răsăritul soarelui, când un rechin-taur de trei metri a atacat-o […] Articolul Tragedie în Australia: Turistă elvețiană ucisă de rechin, partenerul rănit apare prima dată în Realitatea.md.
07:20
Pe 28 noiembrie, local vor cădea ploi slabe, iar pe alocuri se va forma ceață. Meteorologii prognozează temperaturi de până la +16°C ziua și minime de aproximativ +8°C noaptea. În Nord, maximele vor atinge +8°C, iar noaptea valorile vor coborî până la +5°C. În Centru, temperatura diurnă va urca până la +9°C, iar noaptea va […] Articolul Ploi izolate și ceață pe 28 noiembrie: Temperaturi de până la 16°C apare prima dată în Realitatea.md.
07:20
Nativii resimt o energie specială astăzi. Horoscopul zilei de 28 noiembrie 2025 aduce provocări, mai ales pentru Tauri, care pot avea dificultăți la locul de muncă. Mulți își doresc să-și reîncarce bateriile, însă nu găsesc încă modalitatea potrivită pentru a o face. Berbec (21 martie – 19 aprilie) Primești susținere și recunoștință din partea celor […] Articolul Horoscop 28 noiembrie: Zodia care va avea parte de oportunităţi neaşteptate apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 6 ore
07:10
Banca Națională a Moldovei a anunțat cotațiile oficiale ale valutelor pentru ziua de 28 noiembrie. Euro scade la 19,69 lei, înregistrând o depreciere de 8 bani. Dolarul american ajunge la 16,99 lei, cu 9 bani mai puțin. Leul românesc se reduce la 3,86 lei, în scădere cu 2 bani, iar hrivna ucraineană rămâne neschimbată, la […] Articolul Curs valutar 28 noiembrie 2025: Cât valorează un euro și un dolar apare prima dată în Realitatea.md.
07:00
Numărul victimelor incendiului din blocurile-turn din Hong Kong ajunge la 94. Operațiunile de salvare sunt pe final # Realitatea.md
Pompierii din Hong Kong afirmă că se aşteaptă să încheie, vineri, operaţiunile de căutare-salvare după cel mai grav incendiu din oraş din ultimii aproape 80 de ani, care a distrus un imens complex de apartamente, provocând moartea a cel puţin 94 de persoane, în timp ce zeci de oameni sunt încă dispăruţi. Pompierii au reuşit, […] Articolul Numărul victimelor incendiului din blocurile-turn din Hong Kong ajunge la 94. Operațiunile de salvare sunt pe final apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 12 ore
23:00
Cine este suspectul care a împușcat cei doi soldați ai Gărzii Naționale în Washington? A lucrat cu CIA în Afganistan # Realitatea.md
Șeful CIA, John Ratcliffe, susține că suspectul care ar fi împușcat doi membri ai Gărzii Naționale în Washington este „un afgan care a lucrat anterior cu CIA, în Afganistan”. Autoritățile au publicat numele și fotografia sa. El se numește Rahmanullah Lakanwal, este de origine afgană și locuia în statul Washington, în Bellingham, împreună cu soția […] Articolul Cine este suspectul care a împușcat cei doi soldați ai Gărzii Naționale în Washington? A lucrat cu CIA în Afganistan apare prima dată în Realitatea.md.
22:40
Șase români, arestați în Marea Britanie. Au furat circa 700 sute de mii de lire de la bancomate din toată țară # Realitatea.md
Șase români, membri ai unei rețele infracționale care au furat 700.000 de lire sterline de la bancomate din Marea Britanie, au fost condamnați la închisoare, scrie adevărul.ro. Între februarie și decembrie 2024, banda, care avea baza în România, dar opera din orașul britanic Luton, a folosit dispozitive sofisticate pentru a ocoli sistemele de securitate ale […] Articolul Șase români, arestați în Marea Britanie. Au furat circa 700 sute de mii de lire de la bancomate din toată țară apare prima dată în Realitatea.md.
22:20
Franța lansează serviciul militar voluntar pentru tineri. Macron anunță recrutări masive: „Avem nevoie de mobilizare” # Realitatea.md
Franța va lansa în 2026 un program de serviciu militar voluntar pentru tinerii de 18 și 19 ani, cu scopul de a recruta inițial 3.000 de participanți și până la 50.000 până în 2035, a anunțat președintele francez, scrie antena3.ro. Programul va începe în vara lui 2026, a spus președintele Emmanuel Macron, în timpul unui discurs […] Articolul Franța lansează serviciul militar voluntar pentru tineri. Macron anunță recrutări masive: „Avem nevoie de mobilizare” apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 24 ore
21:50
„Fructele moldovenești merită să ajungă pe rafturile din Europa și lumea întreagă”, afirmă premierul Munteanu # Realitatea.md
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a declarat că fructele moldovenești își au locul pe rafturile magazinelor din Europa și din întreaga lume, iar agricultorii din țară trebuie să fie recunoscuți printre cei mai respectați și competitivi producători. Afirmația a fost făcută în cadrul Conferinței „Businessul fructelor în Republica Moldova”, ajunsă la a XI-a ediție, care a reunit […] Articolul „Fructele moldovenești merită să ajungă pe rafturile din Europa și lumea întreagă”, afirmă premierul Munteanu apare prima dată în Realitatea.md.
21:30
Un Centru de limbă și cultură bulgară a fost inaugurat la Universitatea de Stat din Comrat (USC), cu scopul de a promova patrimoniul cultural și lingvistic al comunității bulgare din UTA Găgăuzia, informează Ministerul Educației și Cercetării. Deschiderea oficială a avut loc pe 27 noiembrie. Centrul va deveni un spațiu deschis pentru studierea limbii bulgare, […] Articolul Cultura și limba bulgară, promovate într-un nou centru la Universitatea din Comrat apare prima dată în Realitatea.md.
21:00
VIDEO Premierul a vizitat șantierul podului de la Ungheni: „Construcție cu valoare simbolică pentru Moldova” # Realitatea.md
Premierul Alexandru Munteanu a inspectat lucrările de construcție a noului pod de la Ungheni, denumit și „Podul de Flori”. Lucrările au început pe data de 26 aprilie 2025, iar valoarea totală a proiectului este de 33 de milioane de euro. „Podul de la Ungheni e un proiect simbolic și strategic pentru Republica Moldova. Va fi primul […] Articolul VIDEO Premierul a vizitat șantierul podului de la Ungheni: „Construcție cu valoare simbolică pentru Moldova” apare prima dată în Realitatea.md.
20:30
Chișinăul dă startul oficial sărbătorilor de iarnă printr-un program artistic amplu în Piața Marii Adunări Naționale, unde mai mulți interpreți, coruri și colective artistice vor urca pe scenă încă de la primele ore ale serii. Atmosfera se va deschide la ora 16:30, cu un moment dedicat spiritului iernii: muzică de Crăciun, lecturi tematice și recitaluri […] Articolul Spectacol de iarnă în PMAN: inaugurarea luminilor aduce artiști îndrăgiți pe scenă apare prima dată în Realitatea.md.
20:00
Ex-ministrul apărării Șalaru: „Rusia a văzut că NATO nu vrea să vină spre Rusia. Și au pornit ei spre NATO” # Realitatea.md
Odată cu destrămarea URSS, Rusia nu mai este un centru de putere în lume, dar și-ar dori să redevină, consideră fostul ministrul al Apărării din Republica Moldova, Anatol Șalaru. Politicianul a declarat în cadrul emisiunii „Realitatea te privește” de la RLIVE TV că, în opinia sa, războiul din Ucraina a fost pornit de Kremlin pentru […] Articolul Ex-ministrul apărării Șalaru: „Rusia a văzut că NATO nu vrea să vină spre Rusia. Și au pornit ei spre NATO” apare prima dată în Realitatea.md.
19:30
Directorul GRT și redactorul-șef al televiziunii demisionează. Au cerut concedii, înainte de a pleca din funcții # Realitatea.md
Directorul executiv al postului public GRT, Vasilii Dermenji, și redactora-șefă a televiziunii, Valentina Koroleak, demisionează. Anunțul a fost făcut în emisie directă la postul TV de către Irina Drangoz, președinta Consiliului de supraveghere al GRT. Inițial, Vasile Dermenji va utiliza concediul anual de odihnă. O solicitare similară a parvenit și de la redactorul șef, însă […] Articolul Directorul GRT și redactorul-șef al televiziunii demisionează. Au cerut concedii, înainte de a pleca din funcții apare prima dată în Realitatea.md.
18:50
VIDEO Târgul de Crăciun va fi inaugurat pe 5 decembrie în Capitală. Primăria lansează platforma craciun.chisinau.md # Realitatea.md
Târgul de Crăciun va fi inaugurat pe 5 decembrie în Capitală. Tot atunci vor fi aprinse și luminițele de pe bradul din centrul Chișinăului. În sectoarele Capitalei, la fel, vor fi amenajate zone tematice, dedicate sărbătorilor de iarnă. Pentru a aflat mai multe informații despre agenda evenimentelor, locuitorii și oaspeții Chișinăului sunt îndemnați să acceseze […] Articolul VIDEO Târgul de Crăciun va fi inaugurat pe 5 decembrie în Capitală. Primăria lansează platforma craciun.chisinau.md apare prima dată în Realitatea.md.
18:40
Stare letargică și febră. O fetiță de 6 ani a murit, iar alta de 4 este stare gravă după vizita la dentist # Realitatea.md
O fetiță de 6 ani a murit în Spania, iar alta de 4 ani se afla în stare gravă, după ce au vizitat același cabinet stomatologic, în aceeași zi. Cazurile au fost raportate în Valencia. Minorele au ajuns la spital pe 20 noiembrie. Copila de 4 ani avea stare letargică și febră, iar fata de […] Articolul Stare letargică și febră. O fetiță de 6 ani a murit, iar alta de 4 este stare gravă după vizita la dentist apare prima dată în Realitatea.md.
18:20
FOTO Încă un loc frumos în Capitală! Terasa panoramică de pe str. Maria Dragan a fost renovată # Realitatea.md
Terasa panoramică de pe str. Maria Dragan a fost renovată. Reparația a fost efectuată după ce în preajmă au avut loc alunecări de teren. „Zona care oferă o vedere splendidă asupra orașului Chișinău poate fi din nou vizitată de locuitori și oaspeții Capitalei”, a anunțat Ion Ceban. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru […] Articolul FOTO Încă un loc frumos în Capitală! Terasa panoramică de pe str. Maria Dragan a fost renovată apare prima dată în Realitatea.md.
18:10
Învață rusă sau…: Coreea de Nord introduce limba rusă obligatorie în școli și universități # Realitatea.md
Coreea de Nord a introdus limba rusă ca materie obligatorie în școli începând cu clasa a IV-a. Măsura face parte dintr-un program de consolidare a relațiilor educaționale cu Rusia, scrie Digi24.ro. Alexander Kozlov, ministrul resurselor naturale și mediului din Rusia și copreședinte al comisiei interguvernamentale Rusia-Coreea de Nord, a declarat la o reuniune a comisiei […] Articolul Învață rusă sau…: Coreea de Nord introduce limba rusă obligatorie în școli și universități apare prima dată în Realitatea.md.
18:10
Zaharova acuză fără scrupule Moldova de provocări la adresa Rusiei: Fac contrabandă de arme, ca să ne acuze # Realitatea.md
Maria Zaharova susține că autoritățile din Moldova ar organiza contrabandă de arme în România, pentru a acuza Rusia de destabilizări. Oficiala rusă a mai spus că Moscova ne-ar respecta suveranitatea. Funcționara susține că dronele care au survolat spațiul aerian al Moldovei nu ar fi rusești și că nu ar exista pericol pentru moldoveni, din partea […] Articolul Zaharova acuză fără scrupule Moldova de provocări la adresa Rusiei: Fac contrabandă de arme, ca să ne acuze apare prima dată în Realitatea.md.
18:00
VIDEO Trafic cu PVP destructurat în patru raioane: Doi tineri reținuți cu droguri de 170.000 de lei # Realitatea.md
Un grup infracțional, specializat în circulația ilegală a drogurilor de tip PVP cu scop de înstrăinare, a fost destructurat de oamenii legii. Rețeaua era formată din cetățeni moldoveni, dintre care doi membri, în vârstă de 18 și 19 ani, au fost reținuți. Aceștia acționau în calitate de curieri și distribuitori către alți intermediari, desfășurându-și activitatea […] Articolul VIDEO Trafic cu PVP destructurat în patru raioane: Doi tineri reținuți cu droguri de 170.000 de lei apare prima dată în Realitatea.md.
17:50
VIDEO Declarație explozivă la Bișkek: Putin cere retragerea trupelor ucrainene și cedarea teritoriilor pentru un acord # Realitatea.md
Aflat într-o vizită la Bișkek, președintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat în cadrul unei conferințe de presă că planurile propuse de Donald Trump pot reprezenta „o bază bună de plecare” pentru eventuale acorduri care ar putea duce la încheierea războiului din Ucraina. Putin a afirmat că unele dintre punctele prezentate de partea americană țin cont […] Articolul VIDEO Declarație explozivă la Bișkek: Putin cere retragerea trupelor ucrainene și cedarea teritoriilor pentru un acord apare prima dată în Realitatea.md.
17:50
Tarnavski, despre alegerile din Găgăuzia: Influența lui Șor nu este atenuată. influența lui Șor nu este atenuată # Realitatea.md
Influența lui Șor nu este atenuată. influența lui Șor nu este atenuată, afirmă deputatul Adunării Populare din Găgăuzia, Alexandr Tarnavski. Oficialul a declarat pentru Rupor.md că aprobarea datei alegerilor în autonomie este corectă din punct de vedere procedural, însă nu sunt excluse riscuri. În opinia lui Tarnavski, alternativa discutată anterior privind amânare votului pentru luna […] Articolul Tarnavski, despre alegerile din Găgăuzia: Influența lui Șor nu este atenuată. influența lui Șor nu este atenuată apare prima dată în Realitatea.md.
17:40
O avalanșă a avut loc, joi, într-o stațiune de schi din Austria. Potrivit presei austriece, avalanșa a ajuns până la pârtiile de schi, opt persoane fiind îngropate de zăpadă. Toate au fost scoase în viață de sub zăpadă. Avalanșa a avut loc pe ghețarul Stubai din Tirol. Căutarea celor îngropați în avalanșă a durat patru […] Articolul Tragedie pe o pârtie din Austria. Opt persoane prinse sub o avalanșă apare prima dată în Realitatea.md.
17:20
40 de școli din Republica Moldova vor fi dotate cu laptopuri, table interactive, imprimante și desktopuri moderne, oferite de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova (DRRM) din România. Donația face parte din proiectul „Digitalizarea în educație”, o inițiativă finanțată de Guvernul României. „Sprijinul partenerilor din România rămâne esențial pentru accelerarea proceselor de transformare digitală. Echipamentele […] Articolul FOTO 40 de școli din Moldova vor fi dotate cu echipamente moderne datorită României apare prima dată în Realitatea.md.
17:10
La Chișinău, Centrul de Excelență în Energetică și Electronică a inaugurat un laborator modern pentru energie regenerabilă. Laboratorul face parte din proiectul „Competențe pentru tranziția verde și dezvoltarea durabilă a Moldovei”, implementat de Organizația Internațională a Muncii, cu sprijinul guvernelor Austriei și Liechtenstein. Elevii vor putea învăța practic folosind panouri fotovoltaice, invertoare și baterii moderne. […] Articolul ILO susține instruirea în energie regenerabilă în ÎPT apare prima dată în Realitatea.md.
17:00
„Jocurile Foamei”: Producătorul Realitatea Film comentează scandalul de plagiat de la Hollywood # Realitatea.md
Regizorul Quentin Tarantino a deschis din nou subiectul controverselor legate de seria „Jocurile Foamei”, acuzând-o pe autoarea Suzanne Collins că ar fi preluat aproape integral ideea romanului și filmului japonez „Battle Royale”. Potrivit cineastului, asemănările dintre cele două universuri sunt „mult prea mari ca să fie o coincidență”, iar acesta se întreabă de ce autorul […] Articolul „Jocurile Foamei”: Producătorul Realitatea Film comentează scandalul de plagiat de la Hollywood apare prima dată în Realitatea.md.
17:00
Stop violenței! Chișinău găzduiește pe 4 decembrie Marșul de Noapte pentru Siguranță Stradală # Realitatea.md
Joi, 4 decembrie, la ora 18:00, la Chișinău revine Marșul de Noapte pentru Siguranță Stradală. Capitala va găzdui cea de-a treia ediție a acestui eveniment, parte a celor 16 Zile de Activism împotriva Violenței de Gen, cu scopul de a atrage atenția autorităților asupra necesității urgente de a asigura spații publice sigure pentru toți. Marșul […] Articolul Stop violenței! Chișinău găzduiește pe 4 decembrie Marșul de Noapte pentru Siguranță Stradală apare prima dată în Realitatea.md.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.