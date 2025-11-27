Cine este suspectul care a împușcat cei doi soldați ai Gărzii Naționale în Washington? A lucrat cu CIA în Afganistan

13:00

Ambasadorul rus agreat în Republica Moldova, Oleg Ozerov, nu va fi expulzat după incidentul cu drone, susține Igor Grosu. Potrivit speakerului, autoritățile au măsuri mai eficiente, însă acestea nu pot fi dezvăluite. Vorbind despre survolarea spațiului aerian al Moldovei de șase drone rusești și identificarea uneia dintre ele pe o casă din raionul Florești, Grosu […]