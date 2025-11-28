Opt inculpați și sentințe maxime în dosarul atacului de la podul Kerci: „Am fost testați cu detectorul de minciuni”
Zugo.md, 28 noiembrie 2025 08:50
Un tribunal militar rus a condamnat opt bărbați la închisoare pe viață pentru rolul pe care l-ar fi jucat în atacul cu bombă asupra podului Kerci care leagă regiunea Krasnodar din Rusia de Crimeea, transmite Reuters, citat de Hotnews. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Agenția de informații interne a Ucrainei, SBU, și-a asumat responsabilitatea pentru atacul … The post Opt inculpați și sentințe maxime în dosarul atacului de la podul Kerci: „Am fost testați cu detectorul de minciuni” first appeared on ZUGO. Articolul Opt inculpați și sentințe maxime în dosarul atacului de la podul Kerci: „Am fost testați cu detectorul de minciuni” apare prima dată în ZUGO.
• • •
Alte ştiri de Zugo.md
Acum 5 minute
09:10
ultima oră | Noi percheziții în dosarul „Tux” în diferite localități din Republica Moldova # Zugo.md
Procurorii PCCOCS, împreună cu ofițerii de poliție și angajații brigăzii „Fulger”, desfășoară astăzi o nouă serie de acțiuni în cadrul dosarului penal „Tux”, anunță Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit instituției, au loc peste 20 de percheziții în diferite localități din Republica Moldova, atât la domiciliile persoanelor … The post ultima oră | Noi percheziții în dosarul „Tux” în diferite localități din Republica Moldova first appeared on ZUGO. Articolul ultima oră | Noi percheziții în dosarul „Tux” în diferite localități din Republica Moldova apare prima dată în ZUGO.
Acum 30 minute
08:50
Opt inculpați și sentințe maxime în dosarul atacului de la podul Kerci: „Am fost testați cu detectorul de minciuni” # Zugo.md
Un tribunal militar rus a condamnat opt bărbați la închisoare pe viață pentru rolul pe care l-ar fi jucat în atacul cu bombă asupra podului Kerci care leagă regiunea Krasnodar din Rusia de Crimeea, transmite Reuters, citat de Hotnews. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Agenția de informații interne a Ucrainei, SBU, și-a asumat responsabilitatea pentru atacul … The post Opt inculpați și sentințe maxime în dosarul atacului de la podul Kerci: „Am fost testați cu detectorul de minciuni” first appeared on ZUGO. Articolul Opt inculpați și sentințe maxime în dosarul atacului de la podul Kerci: „Am fost testați cu detectorul de minciuni” apare prima dată în ZUGO.
08:50
Președintele rus Vladimir Putin a oferit prima sa reacție la planul de pace SUA-Ucraina. „Cred că americanii înțeleg că vorbim despre o chestiune complexă” i-a spus liderul de la Moscova lui Alexander Lukașenko. În paralel, Iuri Ușakov, unul dintre principalii săi consilieri, califică drept „inutile” eforturile europene de a juca un rol în încheierea războiului, … The post Prima reacție a lui Vladimir Putin la planul de pace SUA-Ucraina first appeared on ZUGO. Articolul Prima reacție a lui Vladimir Putin la planul de pace SUA-Ucraina apare prima dată în ZUGO.
Acum o oră
08:30
Cinci cetățeni ai Republicii Moldova care s-au înrolat în Grupul Operativ al Trupelor Ruse (GOTR) din regiunea transnistreană au fost lipsiți de cetățenia moldovenească. Președinta Maia Sandu a semnat joi, 27 noiembrie, decretul care confirmă retragerea statutului de cetățean pentru Oleg Boț, Vladimir Coblai, Pavel Morozov, Vladimir Osipenco și Maxim Vasilatii. Urmărește-ne pe Telegram și … The post Cinci bărbați înrolați în trupele ruse din Transnistria rămân fără cetățenia R. Moldova first appeared on ZUGO. Articolul Cinci bărbați înrolați în trupele ruse din Transnistria rămân fără cetățenia R. Moldova apare prima dată în ZUGO.
Acum 24 ore
14:00
Concursul de frumuseţe Miss Universe se află din nou în centrul atenţiei, coproprietarul său mexican fiind acuzat de trafic de droguri şi arme, în timp ce coproprietara thailandeză face obiectul unui mandat de arestare pentru fraudă. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Concursul Miss Universe 2025 s-a încheiat săptămâna trecută în Thailanda cu victoria Miss Mexic, … The post Proprietarii concursului Miss Universe, suspectaţi de fraudă şi trafic de arme first appeared on ZUGO. Articolul Proprietarii concursului Miss Universe, suspectaţi de fraudă şi trafic de arme apare prima dată în ZUGO.
13:50
video | Accident mortal la Criuleni: Un șofer care fugea de polițiști a intrat într-o stație de așteptare # Zugo.md
Un bărbat de 33 de ani a murit, joi dimineață, 27 noiembrie, într-un accident grav produs pe traseul Ohrincea–Cruglic, în raionul Criuleni. Potrivit Poliției, automobilul Volkswagen pe care îl conducea s-a izbit violent de stația de așteptare a transportului public din apropierea satului Cruglic și a luat foc. Șoferul, originar din raionul Rîbnița, a fost … The post video | Accident mortal la Criuleni: Un șofer care fugea de polițiști a intrat într-o stație de așteptare first appeared on ZUGO. Articolul video | Accident mortal la Criuleni: Un șofer care fugea de polițiști a intrat într-o stație de așteptare apare prima dată în ZUGO.
13:30
Franța condamnă incursiunile cu drone în spațiul aerian al României și R. Moldova: „Aceste incidente sunt inacceptabile” # Zugo.md
Incursiunile cu drone în spațiul aerian al României și Republicii Moldova sunt „inacceptabile”, a declarat joi purtătorul de cuvânt al Ministerului francez pentru Europa și Afaceri Externe. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „Spațiile aeriene ale României și Republicii Moldova au fost din nou încălcate de incursiuni ale unor drone, în contextul războiului din Ucraina. Aceste … The post Franța condamnă incursiunile cu drone în spațiul aerian al României și R. Moldova: „Aceste incidente sunt inacceptabile” first appeared on ZUGO. Articolul Franța condamnă incursiunile cu drone în spațiul aerian al României și R. Moldova: „Aceste incidente sunt inacceptabile” apare prima dată în ZUGO.
13:00
Un sat cu doar 300 de locuitori a reușit să atragă mai multe vedete și să organizeze un campionat mondial # Zugo.md
Walberswick este un sat de pe coasta Suffolk (sud-est) a Angliei. Localitatea are aproximativ 300 de locuitori care trăiesc în case vechi și arătoase, înconjurate de terenuri verzi, potrivit express.co, citat de Mediafax. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Zona este foarte liniștită și oferă un sentiment de pace pentru cei care au nevoie de o … The post Un sat cu doar 300 de locuitori a reușit să atragă mai multe vedete și să organizeze un campionat mondial first appeared on ZUGO. Articolul Un sat cu doar 300 de locuitori a reușit să atragă mai multe vedete și să organizeze un campionat mondial apare prima dată în ZUGO.
12:50
Cum au ajutat selfie-urile la localizarea unor copii ucraineni răpiți de Rusia. Au fost identificate 210 tabere de reeducare # Zugo.md
Un laborator al Universității Yale documentează încă din 2022, folosind imagini din satelit, localizarea unor copii ucraineni răpiți de Rusia, iar în septembrie anul trecut a dezvăluit 210 tabere de reeducare și militare unde sunt trimiși aceștia, a declarat directorul său pentru AFP, relatează Le Nouvel Observateur, citat de Digi24. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. La … The post Cum au ajutat selfie-urile la localizarea unor copii ucraineni răpiți de Rusia. Au fost identificate 210 tabere de reeducare first appeared on ZUGO. Articolul Cum au ajutat selfie-urile la localizarea unor copii ucraineni răpiți de Rusia. Au fost identificate 210 tabere de reeducare apare prima dată în ZUGO.
12:20
Un grup de persoane din Taraclia este cercetat pentru escrocherii prin utilizarea cardurilor bancare, după ce ar fi obținut fraudulos de la o victimă peste 22.000 de lei. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Ofițerii de investigații ai Inspectoratului de Poliție Taraclia, în colaborare cu procurorii oficiului Cahul, filiala Taraclia, au documentat activitatea ilegală a grupului … The post video | Doi bărbați, reținuți pentru escrocherie prin utilizarea cardurilor bancare first appeared on ZUGO. Articolul video | Doi bărbați, reținuți pentru escrocherie prin utilizarea cardurilor bancare apare prima dată în ZUGO.
11:50
Acordul cu Federația Rusă privind activitatea centrelor culturale a fost denunțat de Parlament # Zugo.md
Parlamentul a denunțat Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Federației Ruse privind înființarea și funcționarea centrelor culturale. Proiectul a fost susțin în lectura a doua de 57 deputați. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Acordul a fost semnat în anul 1998, la Moscova și a intrat în vigoare în iulie 2001. În baza documentului, Federația Rusă a … The post Acordul cu Federația Rusă privind activitatea centrelor culturale a fost denunțat de Parlament first appeared on ZUGO. Articolul Acordul cu Federația Rusă privind activitatea centrelor culturale a fost denunțat de Parlament apare prima dată în ZUGO.
11:40
Estonia va deschide ambasadă în Republica Moldova. Decizia a fost luată de Guvernul de la Tallinn. Despre aceasta a anunțat ministrul de externe al Estoniei, Margus Tsahkna, în cadrul unei discuții telefonice cu ministrul de Externe, Mihai Popșoi. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „O veste foarte bună pentru țara noastră! Acest pas al autorităților estone … The post Estonia va deschide ambasadă în Republica Moldova first appeared on ZUGO. Articolul Estonia va deschide ambasadă în Republica Moldova apare prima dată în ZUGO.
11:30
Runda „păcii” inițiată de Trump: Analiza scenariilor și impactul asupra Republicii Moldova # Zugo.md
Una dintre principalele teme ale presei internaționale din ultimele zile este noul plan de pace propus de Donald Trump pentru Ucraina, pe care speră să îl semneze până la sfârșitul lunii noiembrie. Totuși, procesul s-a blocat încă de la început – în etapa discuțiilor cu Kievul, care a a vorbit din nou despre „linii roșii”: … The post Runda „păcii” inițiată de Trump: Analiza scenariilor și impactul asupra Republicii Moldova first appeared on ZUGO. Articolul Runda „păcii” inițiată de Trump: Analiza scenariilor și impactul asupra Republicii Moldova apare prima dată în ZUGO.
11:00
O adolescentă de 13 ani a ajuns la spital după un grav accident rutier produs marți seara, 26 noiembrie, pe strada Valea Crucii din Chișinău. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit ofițerei de presă a poliției, Svetlana Scripnic, un șofer de 24 de ani, aflat la volanul unui Ford și în stare de ebrietate, a … The post Accident cu mai multe mașini în capitală. O minoră a ajuns la spital first appeared on ZUGO. Articolul Accident cu mai multe mașini în capitală. O minoră a ajuns la spital apare prima dată în ZUGO.
10:30
Yandex Go, amendată cu sute de mii de lei. Consiliul Concurenței îi cere datele în 30 de zile # Zugo.md
Consiliul Concurenței a constatat încălcarea normelor de procedură de către „Ridetech International” BV, operatorul platformei „Yandex Go” și al aplicației „Yandex Pro”, și a aplicat companiei o amendă de 776 363 lei. Decizia a fost adoptată de Plenul Consiliului pe 20 noiembrie 2025, în cadrul investigației inițiate în ianuarie 2023. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. … The post Yandex Go, amendată cu sute de mii de lei. Consiliul Concurenței îi cere datele în 30 de zile first appeared on ZUGO. Articolul Yandex Go, amendată cu sute de mii de lei. Consiliul Concurenței îi cere datele în 30 de zile apare prima dată în ZUGO.
10:00
Părinții vor primi, în 2026, un sprijin financiar mai mare la nașterea copilului. Indemnizația unică se majorează cu 536 de lei și va ajunge la 21.886 de lei, conform unui proiect pregătit de Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Majorarea este prevăzută într-un proiect de hotărâre elaborat pentru modificarea anexei nr.1 … The post Indemnizația unică la naștere urmează să fie majorată începând cu 1 ianuarie 2026 first appeared on ZUGO. Articolul Indemnizația unică la naștere urmează să fie majorată începând cu 1 ianuarie 2026 apare prima dată în ZUGO.
09:30
În fiecare sfârșit de an, companiile caută soluții prin care să își arate aprecierea față de angajați, parteneri sau clienți. Alegerea unor cadouri corporative potrivite nu trebuie să însemne un buget uriaș, ci mai degrabă o investiție inspirată în imaginea brandului. Cu o planificare atentă și alegerea unui producător local specializat în personalizare, se pot … The post Top idei de cadouri corporate sub 200 MDL/persoană first appeared on ZUGO. Articolul Top idei de cadouri corporate sub 200 MDL/persoană apare prima dată în ZUGO.
Ieri
09:10
Lukașenko își construiește o reședință ultra-securizată în Rusia, dezvăluie o investigație BIC # Zugo.md
Liderul autoritar al Belarusului, Aleksandr Lukașenko, își construiește un complex rezidențial de lux, puternic securizat, într-o stațiune montană de elită din sudul Rusiei, potrivit unei anchete publicate de Belarusian Investigative Center (BIC), un grup independent de jurnalism de investigație cu sediul la Varșovia, citat de TPWorld și adevărul.ro. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Proiectul, situat lângă … The post Lukașenko își construiește o reședință ultra-securizată în Rusia, dezvăluie o investigație BIC first appeared on ZUGO. Articolul Lukașenko își construiește o reședință ultra-securizată în Rusia, dezvăluie o investigație BIC apare prima dată în ZUGO.
08:50
„Trasee prea comode” pentru copii: cum pot părinții să le facă, de fapt, rău pe termen lung # Zugo.md
Cea mai mare provocare a părinților de astăzi, în comunicarea cu copiii, este tendința de a cădea în extreme. Fie sunt foarte duri, fie devin super permisivi și hiperprotectivi, a explicat experta în educație și comunicare relațională, Zinaida Soroceanu, în cadrul matinalului „Bine Bine Show” de la 1TV, scrie TV8. Aceasta avertizează că, din dorința de a … The post „Trasee prea comode” pentru copii: cum pot părinții să le facă, de fapt, rău pe termen lung first appeared on ZUGO. Articolul „Trasee prea comode” pentru copii: cum pot părinții să le facă, de fapt, rău pe termen lung apare prima dată în ZUGO.
08:30
Partidul Socialiștilor cere instituirea unui moratoriu asupra închiderii școlilor. Reacția Guvernului # Zugo.md
Partidul Socialiștilor din Republica Moldova a cerut instituirea unui moratoriu asupra închiderii școlilor, desfășurarea unui audit transparent al stării educației și majorarea finanțării pentru școlile din mediul rural. Inițiativa vine după ce Consiliul Raional Florești a decis, pe 20 noiembrie, să închidă cinci instituții de învățământ din raion: gimnaziile din satele Hârtop, Iliciovca, Cernița, Sârbești … The post Partidul Socialiștilor cere instituirea unui moratoriu asupra închiderii școlilor. Reacția Guvernului first appeared on ZUGO. Articolul Partidul Socialiștilor cere instituirea unui moratoriu asupra închiderii școlilor. Reacția Guvernului apare prima dată în ZUGO.
26 noiembrie 2025
15:20
Ambasadorului Rusiei la Chișinău i s-a înmânat o notă de protest privind intrarea a șase drone pe teritoriul R. Moldova # Zugo.md
Ministerul Afacerilor Externe a convocat miercuri, 26 noiembrie, ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău și i-a înmânat o notă de protest în legătură cu survolarea ilegală a spațiului aerian al R. Moldova de către șase drone, la data de 25 noiembrie. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Ministerul a calificat aceste acțiuni drept absolut inadmisibile, … The post Ambasadorului Rusiei la Chișinău i s-a înmânat o notă de protest privind intrarea a șase drone pe teritoriul R. Moldova first appeared on ZUGO. Articolul Ambasadorului Rusiei la Chișinău i s-a înmânat o notă de protest privind intrarea a șase drone pe teritoriul R. Moldova apare prima dată în ZUGO.
14:00
Oamenii legii au efectuat percheziții la doi bănuiți din Chișinău și Strășeni, într-un dosar penal ce vizează falsificarea cărților de identitate și permiselor de conducere românești. Acțiunile au avut loc în cadrul unei investigații derulate în cooperare internațională, sub coordonarea agenției europene Eurojust. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și … The post video | Percheziții la Chișinău și Strășeni în dosarul documentelor românești false first appeared on ZUGO. Articolul video | Percheziții la Chișinău și Strășeni în dosarul documentelor românești false apare prima dată în ZUGO.
13:20
Guvernul Republicii Moldova a aprobat modificări la mecanismul de acordare a compensațiilor la energie sub formă de plată monetară, ajustând regulile pentru sezonul rece noiembrie 2025 – martie 2026. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Modificările actualizează atât criteriile de eligibilitate, cât și procentele și valorile compensațiilor maxime, introduc o prevedere nouă privind veniturile din dobânzi … The post Compensații mai mari, dar reguli mai stricte. Reguli noi pentru iarna 2025–2026 first appeared on ZUGO. Articolul Compensații mai mari, dar reguli mai stricte. Reguli noi pentru iarna 2025–2026 apare prima dată în ZUGO.
12:40
Moldovenii stabiliți în Croația și provincia canadiană Quebec vor putea beneficia de pensii și de alte prestații sociale # Zugo.md
Cetățenii Republicii Moldova stabiliți în Croația și provincia canadiană Quebec vor putea beneficia de pensii și de alte prestații sociale. Membrii Comisiei pentru politică externă au aprobat avizele consultative pentru inițierea negocierilor a două acorduri în domeniul securității sociale. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Încheierea acestor acorduri are drept scop asigurarea unor garanții de securitate … The post Moldovenii stabiliți în Croația și provincia canadiană Quebec vor putea beneficia de pensii și de alte prestații sociale first appeared on ZUGO. Articolul Moldovenii stabiliți în Croația și provincia canadiană Quebec vor putea beneficia de pensii și de alte prestații sociale apare prima dată în ZUGO.
12:30
Autoritățile din Republica Moldova au anunțat că nu vor permite călătorii fără viză pentru cetățenii din Tadjikistan și Kîrgîzstan. Serviciul de presă al Ministerului Afacerilor Externe a precizat că, odată cu aderarea la Uniunea Europeană, țara noastră trebuie să se conformeze legislației europene, iar cetățenii acestor state nu pot circula liber în spațiul comunitar. Urmărește-ne … The post R. Moldova nu va liberaliza regimul de vize cu Tadjikistan și Kîrgîzstan first appeared on ZUGO. Articolul R. Moldova nu va liberaliza regimul de vize cu Tadjikistan și Kîrgîzstan apare prima dată în ZUGO.
12:00
Primăria Municipiului Chișinău anunță inaugurarea oficială a Târgului de Crăciun 2025–2026, care va avea loc în data de 5 decembrie, începând cu ora 16:00, în Piața Marii Adunări Naționale. Evenimentul marchează deschiderea oficială a sezonului sărbătorilor de iarnă în capitală. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Programul include aprinderea principalului Pom de Crăciun al orașului și … The post Chișinăul dă startul sărbătorilor de iarnă: Când se deschide Târgul de Crăciun first appeared on ZUGO. Articolul Chișinăul dă startul sărbătorilor de iarnă: Când se deschide Târgul de Crăciun apare prima dată în ZUGO.
11:30
Guvernul va finanța realizarea tuturor proiectele selectate în cadrul Programului „Curtea Europeană”. O decizie de completare a Documentul unic de program pentru anii 2025-2027 cu alte 380 de proiecte de amenajare a curților blocurilor de locuit din Chișinău a fost aprobată de Executiv. Valoarea totală a proiectelor incluse astăzi este de peste 1,7 miliarde de … The post Guvernul extinde programul „Curtea Europeană” first appeared on ZUGO. Articolul Guvernul extinde programul „Curtea Europeană” apare prima dată în ZUGO.
11:10
Interpreta originară din Republica Moldova, Misha Miller, a apărut pe uriașele ecrane din Times Square, New York, ca parte a campaniei internaționale Spotify EQUAL, care promovează artistele și vocea feminină din industria muzicală. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Artista a făcut anunțul într-o postare pe Instagram, declarând că trăiește un vis devenit realitate. „Look, mom! … The post Cântăreața Misha Miller a apărut pe ecranele din Times Square, New York first appeared on ZUGO. Articolul Cântăreața Misha Miller a apărut pe ecranele din Times Square, New York apare prima dată în ZUGO.
10:40
Ministerul Afacerilor Interne și Poliția Republicii Moldova au anunțat lansarea unui proces de actualizare a legislației în domeniul combaterii consumului și traficului de droguri. Noile propuneri vizează măsuri mai ferme de control, sancțiuni mai stricte și un cadru legal armonizat cu standardele europene pentru a răspunde riscurilor tot mai mari generate de substanțele interzise. Urmărește-ne … The post Pedepse mai dure pentru traficul de droguri și protecția minorilor, anunță MAI first appeared on ZUGO. Articolul Pedepse mai dure pentru traficul de droguri și protecția minorilor, anunță MAI apare prima dată în ZUGO.
10:10
Cum politicienii proruși au încercat să minimalizeze căderea dronei rusești în raionul Florești. Ce spun experții # Zugo.md
În timp ce autoritățile subliniază că drona găsită pe acoperișul unei locuințe din raionul Florești este un model Gerbera, de producție rusească, mai mulți politicieni proruși au încercat să minimalizeze gravitatea incidentului de securitate, afirmând că aparatul de zbor a fost „așezat gingaș” pe acoperiș sau că marcajul „Z” (simbol al invaziei Rusiei în Ucraina, n.r.) … The post Cum politicienii proruși au încercat să minimalizeze căderea dronei rusești în raionul Florești. Ce spun experții first appeared on ZUGO. Articolul Cum politicienii proruși au încercat să minimalizeze căderea dronei rusești în raionul Florești. Ce spun experții apare prima dată în ZUGO.
09:50
Curtea de Justiție a UE: Căsătoriile între persoane de același sex trebuie recunoscute în întreg blocul comunitar # Zugo.md
Toate statele membre ale uniunii trebuie să recunoască căsătoriile între persoane de același sex încheiate într-un alt stat membru, potrivit unei decizii a Curții de Justiție a Uniunii Europene. Decizia nu obligă însă țările UE să își modifice legislațiile interne pentru a permite astfel de căsătorii. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Curtea de Justiţie a … The post Curtea de Justiție a UE: Căsătoriile între persoane de același sex trebuie recunoscute în întreg blocul comunitar first appeared on ZUGO. Articolul Curtea de Justiție a UE: Căsătoriile între persoane de același sex trebuie recunoscute în întreg blocul comunitar apare prima dată în ZUGO.
09:20
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat pe 25 noiembrie 2025 sentința împotriva vicepreședintelui Oficiului Teritorial Anenii Noi al fostului Partid Politic „Șor”, care a fost condamnat la 4 ani și 6 luni de închisoare într-un penitenciar de tip semiînchis. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Inculpatul a fost găsit vinovat de complicitate la acceptarea cu bună … The post Vicepreședintele Oficiului „Șor” Anenii Noi, condamnat pentru finanțare ilegală first appeared on ZUGO. Articolul Vicepreședintele Oficiului „Șor” Anenii Noi, condamnat pentru finanțare ilegală apare prima dată în ZUGO.
Mai mult de 2 zile în urmă
09:10
Cinci persoane au fost rănite marți seară după ce o butelie a explodat într-un apartament de la parterul unui imobil din localitatea Buftea, județul Ilfov. Dintre acestea, trei au fost duse la spital. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit Ministerului Sănătății, un pacient este internat în stare critică la Spitalul Floreasca, intubat și ventilat mecanic, … The post video | Explozie într-un apartament din România: Cinci răniți, unul în stare critică first appeared on ZUGO. Articolul video | Explozie într-un apartament din România: Cinci răniți, unul în stare critică apare prima dată în ZUGO.
08:50
Procuratura Generală a Republicii Moldova a venit cu noi precizări privind camionul cu armament descoperit recent în punctul de trecere coordonat Leușeni–Albița, pe teritoriul României. Potrivit instituției, investigația este în desfășurare, iar autoritățile din Moldova și România au constituit un grup de lucru comun pentru schimb de informații, efectuarea acțiunilor de urmărire penală și documentarea … The post PG vine cu noi informații despre camionul cu armament depistat la Leușeni–Albița first appeared on ZUGO. Articolul PG vine cu noi informații despre camionul cu armament depistat la Leușeni–Albița apare prima dată în ZUGO.
08:30
Curtea de Apel Centru a confirmat, pe 25 noiembrie, sentința de condamnare a fostei deputate Irina Lozovan și a soțului acesteia, respingând apelurile avocaților ca nefondate. Anunțul a fost făcut de Procuratura Anticorupție. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Prin hotărârea menținută, Lozovan rămâne condamnată la 6 ani de închisoare, iar soțul ei la 5 ani, … The post Curtea de Apel menține condamnarea Irinei Lozovan și a soțului acesteia first appeared on ZUGO. Articolul Curtea de Apel menține condamnarea Irinei Lozovan și a soțului acesteia apare prima dată în ZUGO.
25 noiembrie 2025
14:40
Poliția explică circumstanțele în care drona a aterizat pe un acoperiș de la Florești. Caracteristicile aparatului de zbor # Zugo.md
Specialiștii Poliției, aflați la fața locului în localitatea Cuhureștii de Jos, raionul Florești, au identificat drona aterizată ca fiind de tip Gerbera, de fabricație rusească. Verificările au stabilit că drona era fără încărcătură explozivă. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Citește și: MAE reacționează după după incidentul cu dronele. Ambasadorul rus, convocat la minister Aparatele de … The post Poliția explică circumstanțele în care drona a aterizat pe un acoperiș de la Florești. Caracteristicile aparatului de zbor first appeared on ZUGO. Articolul Poliția explică circumstanțele în care drona a aterizat pe un acoperiș de la Florești. Caracteristicile aparatului de zbor apare prima dată în ZUGO.
14:00
Președintele francez Emmanuel Macron a criticat marți planul de pace propus de Statele Unite pentru Ucraina, susținând că Europa trebuie să decidă singură cum vor fi folosite activele rusești înghețate aflate pe teritoriul său. Liderul francez avertizează că o cedare în fața presiunilor externe ar slăbi poziția Europei în confruntarea strategică cu Rusia. Urmărește-ne pe … The post Macron respinge termenii planului de pace propus de SUA: „Vrem pace, dar nu o capitulare” first appeared on ZUGO. Articolul Macron respinge termenii planului de pace propus de SUA: „Vrem pace, dar nu o capitulare” apare prima dată în ZUGO.
13:30
Tarifele pentru polițele de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto (RCA) se modifică începând cu data de 25 noiembrie, ca urmare a noilor prime de referință aprobate de Banca Națională a Moldovei (BNM). Noile valori indică atât creșteri consistente pentru unele categorii de vehicule, cât și reduceri importante pentru altele, iar experții din domeniu susțin … The post RCA mai scump pentru unele categorii de vehicule. Cât vor plăti șoferii first appeared on ZUGO. Articolul RCA mai scump pentru unele categorii de vehicule. Cât vor plăti șoferii apare prima dată în ZUGO.
13:10
„Plantată este explicația, nu drona”. Un expert respinge teoriile conspirației în cazul dronei prăbușite pe acoperiș # Zugo.md
Drona care a căzut pe acoperișul unei case din localitatea Cuhureștii de Jos nu a apărut „din senin”, ci face parte din cele șase platforme surprinse pe radar în dimineața zilei de 25 noiembrie, venite pe direcțiile folosite în atacul asupra Odesei, afirmă expertul Andrei Curăraru de la WatchDog.MD. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit … The post „Plantată este explicația, nu drona”. Un expert respinge teoriile conspirației în cazul dronei prăbușite pe acoperiș first appeared on ZUGO. Articolul „Plantată este explicația, nu drona”. Un expert respinge teoriile conspirației în cazul dronei prăbușite pe acoperiș apare prima dată în ZUGO.
12:30
Ministerul Afacerilor Externe condamnă ferm încălcarea gravă a spațiului aerian al Republicii Moldova de către mai multe drone, inclusiv prăbușirea uneia în localitatea Cuhureștii de Jos, raionul Florești, un incident calificat de instituție drept un risc major pentru siguranța cetățenilor. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit MAE, în urma acestor evoluții, ambasadorul agreat al Federației … The post MAE reacționează după după incidentul cu dronele. Ambasadorul rus, convocat la minister first appeared on ZUGO. Articolul MAE reacționează după după incidentul cu dronele. Ambasadorul rus, convocat la minister apare prima dată în ZUGO.
12:10
Teatrul Național „Eugène Ionesco” va prezenta, în perioada 28–30 noiembrie, trei spectacole din repertoriul instituției: „Poveste de Crăciun”, „Gaițele” și „Revizorul”. Evenimentele vor avea loc în serile de vineri, sâmbătă și duminică. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Poveste de Crăciun #poveste 7+ după Charles DICKENS Regia/ adaptarea scenică: Sergiu CHIRIAC Vineri, 28 noiembrie, ora 18.30 … The post Ce spectacole pot fi văzute la Teatrul „Eugène Ionesco” în weekendul 28–30 noiembrie first appeared on ZUGO. Articolul Ce spectacole pot fi văzute la Teatrul „Eugène Ionesco” în weekendul 28–30 noiembrie apare prima dată în ZUGO.
11:30
Radu Marian îl acuză pe Ivan Ceban că „sperie profesorii” în scopuri politice: „Este absolut josnic ce face” # Zugo.md
Deputatul PAS Radu Marian îl acuză pe primarul municipiului Chișinău, Ivan Ceban, că ar folosi profesorii în scopuri politice și ar genera intenționat scandaluri. Într-o postare pe rețelele de socializare, parlamentarul afirmă că edilul „folosește profesorii și îi sperie în scopuri politice, pur pentru a mai crea un motiv de scandal și a se victimiza”. … The post Radu Marian îl acuză pe Ivan Ceban că „sperie profesorii” în scopuri politice: „Este absolut josnic ce face” first appeared on ZUGO. Articolul Radu Marian îl acuză pe Ivan Ceban că „sperie profesorii” în scopuri politice: „Este absolut josnic ce face” apare prima dată în ZUGO.
11:10
Ministerul Finanțelor atenționează: Lukoil-Moldova riscă să nu-și mai poată onora contractele # Zugo.md
Ministerul Finanțelor atenționează autoritățile publice centrale și locale asupra necesității evaluării contractelor încheiate cu S.R.L. „Lukoil-Moldova”, după sancțiunile impuse companiei Lukoil de către Statele Unite. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit instituției, ca urmare a sancțiunilor impuse, „există un risc iminent ca operatorul economic să nu-și mai poată respecta obligațiile contractuale”. Pentru a preveni eventuale … The post Ministerul Finanțelor atenționează: Lukoil-Moldova riscă să nu-și mai poată onora contractele first appeared on ZUGO. Articolul Ministerul Finanțelor atenționează: Lukoil-Moldova riscă să nu-și mai poată onora contractele apare prima dată în ZUGO.
10:20
breaking news | Ministerul Apărării confirmă: Șase drone au traversat neautorizat spațiul aerian al R. Moldova # Zugo.md
Șase drone au intrat în această dimineață în spațiul aerian al Republicii Moldova, după atacurile masive asupra Ucrainei. Ministerul Apărării anunță că aparatele au traversat mai multe raioane ale țării, iar una dintre drone a căzut pe acoperișul unei case din satul Cuhureștii de Jos, raionul Florești. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit instituției, prima … The post breaking news | Ministerul Apărării confirmă: Șase drone au traversat neautorizat spațiul aerian al R. Moldova first appeared on ZUGO. Articolul breaking news | Ministerul Apărării confirmă: Șase drone au traversat neautorizat spațiul aerian al R. Moldova apare prima dată în ZUGO.
09:50
ultima oră | O dronă a căzut pe acoperișul casei unui paznic din Florești. Zona a fost evacuată # Zugo.md
O dronă a căzut acum câteva minute pe casa paznicului unei livezi din localitatea Cuhureștii de Jos, raionul Florești, informează Poliția. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. La fața locului se deplasează echipa Secției tehnico-explozive a Poliției. Potrivit informațiilor preliminare, persoanele din apropiere au fost evacuate, iar perimetrul a fost izolat de polițiștii din Florești. Amintim … The post ultima oră | O dronă a căzut pe acoperișul casei unui paznic din Florești. Zona a fost evacuată first appeared on ZUGO. Articolul ultima oră | O dronă a căzut pe acoperișul casei unui paznic din Florești. Zona a fost evacuată apare prima dată în ZUGO.
09:40
Percheziții în România într-un dosar privind buletine cu domiciliu fictiv pentru cetățeni din R. Moldova # Zugo.md
Procurorii efectuează marți mai multe percheziţii, inclusiv la instituţii publice, într-un dosar vizând acte de identitate cu domiciliul fictiv pentru persoane din Rusia, Ucraina și Republica Moldova, potrivit News.ro. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Surse apropiate anchetei au declarat pentru News.ro că 15 percheziţii au loc în comuna Dumbrăveni, din judeţul Suceava, inclusiv la Primărie … The post Percheziții în România într-un dosar privind buletine cu domiciliu fictiv pentru cetățeni din R. Moldova first appeared on ZUGO. Articolul Percheziții în România într-un dosar privind buletine cu domiciliu fictiv pentru cetățeni din R. Moldova apare prima dată în ZUGO.
09:00
Noi percheziții într-un dosar privind spălarea de bani și finanțarea partidelor. Este vizat un ex-ministru # Zugo.md
La această oră, ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, în comun cu polițiștii Brigăzii cu Destinație Specială „Fulger” și procurorii PCCOCS, desfășoară noi percheziții într-o cauză penală ce vizează finanțarea ilegală a partidelor politice, precum și spălarea de bani în proporții deosebit de mari. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit informațiilor oferite de Poliție, acțiunile au … The post Noi percheziții într-un dosar privind spălarea de bani și finanțarea partidelor. Este vizat un ex-ministru first appeared on ZUGO. Articolul Noi percheziții într-un dosar privind spălarea de bani și finanțarea partidelor. Este vizat un ex-ministru apare prima dată în ZUGO.
08:50
Chișinăul, invadat de denumiri rusești scrise cu litere latine. Lingviștii: „O insultă adusă limbii române” # Zugo.md
Chișinăul este marcat în continuare de inscripții în grafie latină, care ascund, de fapt, cuvinte sau îmbinări rusești. „Soyuz”, „Zolușka”, „Azart”, „Stalofka”, „Myata”… Sunt doar câteva exemple, pe care lingviștii le califică drept o insultă la adresa limbii române. În timp ce specialiștii cer reglementări mai stricte, reprezentanții Guvernului susțin că asemenea denumiri respectă standardele … The post Chișinăul, invadat de denumiri rusești scrise cu litere latine. Lingviștii: „O insultă adusă limbii române” first appeared on ZUGO. Articolul Chișinăul, invadat de denumiri rusești scrise cu litere latine. Lingviștii: „O insultă adusă limbii române” apare prima dată în ZUGO.
08:50
Poliția de Frontieră a fost alertată marți, 25 noiembrie, de Serviciul Operațiuni Aeriene al Ministerului Apărării privind detectarea unei drone de tip Shahed în sudul Republicii Moldova. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit Poliției de Frontieră, dispozitivul aerian a fost detectat pe direcția Vinogradovca – Vulcănești, după care s-a deplasat către frontiera cu România, în … The post O dronă de tip Shahed a survolat spațiul aerian al Republicii Moldova first appeared on ZUGO. Articolul O dronă de tip Shahed a survolat spațiul aerian al Republicii Moldova apare prima dată în ZUGO.
08:30
Dosarul „Sacoșa”, în care fostul președinte al Republicii Moldova Igor Dodon este judecat pentru trădare de patrie, corupere pasivă, îmbogățire ilicită și acceptarea finanțării partidului de către un grup criminal organizat, va fi reluat de la zero. Decizia aparține Curții Supreme de Justiție (CSJ), după schimbarea unuia dintre magistrații din complet, potrivit TVR Moldova. Urmărește-ne … The post Dosarul „Kuliok” va fi reluat de la zero first appeared on ZUGO. Articolul Dosarul „Kuliok” va fi reluat de la zero apare prima dată în ZUGO.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.