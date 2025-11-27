Runda „păcii” inițiată de Trump: Analiza scenariilor și impactul asupra Republicii Moldova

10:00

Autoritățile din Sankt Petersburg i-au eliberat pe artiștii Diana Loginova și Alexander Orlov după o lună petrecută în detenție, scrie presa locală rusă, citată de Mediafax. Diana Loginova și Alexander Orlov au fost arestați de trei ori de pe 15 octombrie încoace, după ce trupa lor, Stoptime, a devenit virală