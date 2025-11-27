Runda „păcii” inițiată de Trump: Analiza scenariilor și impactul asupra Republicii Moldova
Zugo.md, 27 noiembrie 2025 11:30
Una dintre principalele teme ale presei internaționale din ultimele zile este noul plan de pace propus de Donald Trump pentru Ucraina, pe care speră să îl semneze până la sfârșitul lunii noiembrie. Totuși, procesul s-a blocat încă de la început – în etapa discuțiilor cu Kievul, care a a vorbit din nou despre „linii roșii":
Acum 5 minute
11:40
Estonia va deschide ambasadă în Republica Moldova. Decizia a fost luată de Guvernul de la Tallinn. Despre aceasta a anunțat ministrul de externe al Estoniei, Margus Tsahkna, în cadrul unei discuții telefonice cu ministrul de Externe, Mihai Popșoi.
Acum 15 minute
11:30
Runda „păcii" inițiată de Trump: Analiza scenariilor și impactul asupra Republicii Moldova
Una dintre principalele teme ale presei internaționale din ultimele zile este noul plan de pace propus de Donald Trump pentru Ucraina, pe care speră să îl semneze până la sfârșitul lunii noiembrie. Totuși, procesul s-a blocat încă de la început – în etapa discuțiilor cu Kievul, care a a vorbit din nou despre „linii roșii":
Acum o oră
11:00
O adolescentă de 13 ani a ajuns la spital după un grav accident rutier produs marți seara, 26 noiembrie, pe strada Valea Crucii din Chișinău. Potrivit ofițerei de presă a poliției, Svetlana Scripnic, un șofer de 24 de ani, aflat la volanul unui Ford și în stare de ebrietate, a
Acum 2 ore
10:30
Yandex Go, amendată cu sute de mii de lei. Consiliul Concurenței îi cere datele în 30 de zile
Consiliul Concurenței a constatat încălcarea normelor de procedură de către „Ridetech International" BV, operatorul platformei „Yandex Go" și al aplicației „Yandex Pro", și a aplicat companiei o amendă de 776 363 lei. Decizia a fost adoptată de Plenul Consiliului pe 20 noiembrie 2025, în cadrul investigației inițiate în ianuarie 2023.
10:00
Părinții vor primi, în 2026, un sprijin financiar mai mare la nașterea copilului. Indemnizația unică se majorează cu 536 de lei și va ajunge la 21.886 de lei, conform unui proiect pregătit de Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Majorarea este prevăzută într-un proiect de hotărâre elaborat pentru modificarea anexei nr.1
Acum 4 ore
09:30
În fiecare sfârșit de an, companiile caută soluții prin care să își arate aprecierea față de angajați, parteneri sau clienți. Alegerea unor cadouri corporative potrivite nu trebuie să însemne un buget uriaș, ci mai degrabă o investiție inspirată în imaginea brandului. Cu o planificare atentă și alegerea unui producător local specializat în personalizare, se pot
09:10
Lukașenko își construiește o reședință ultra-securizată în Rusia, dezvăluie o investigație BIC
Liderul autoritar al Belarusului, Aleksandr Lukașenko, își construiește un complex rezidențial de lux, puternic securizat, într-o stațiune montană de elită din sudul Rusiei, potrivit unei anchete publicate de Belarusian Investigative Center (BIC), un grup independent de jurnalism de investigație cu sediul la Varșovia, citat de TPWorld și adevărul.ro. Proiectul, situat lângă
08:50
„Trasee prea comode" pentru copii: cum pot părinții să le facă, de fapt, rău pe termen lung
Cea mai mare provocare a părinților de astăzi, în comunicarea cu copiii, este tendința de a cădea în extreme. Fie sunt foarte duri, fie devin super permisivi și hiperprotectivi, a explicat experta în educație și comunicare relațională, Zinaida Soroceanu, în cadrul matinalului „Bine Bine Show" de la 1TV, scrie TV8. Aceasta avertizează că, din dorința de a
08:30
Partidul Socialiștilor cere instituirea unui moratoriu asupra închiderii școlilor. Reacția Guvernului
Partidul Socialiștilor din Republica Moldova a cerut instituirea unui moratoriu asupra închiderii școlilor, desfășurarea unui audit transparent al stării educației și majorarea finanțării pentru școlile din mediul rural. Inițiativa vine după ce Consiliul Raional Florești a decis, pe 20 noiembrie, să închidă cinci instituții de învățământ din raion: gimnaziile din satele Hârtop, Iliciovca, Cernița, Sârbești
Acum 24 ore
15:20
Ambasadorului Rusiei la Chișinău i s-a înmânat o notă de protest privind intrarea a șase drone pe teritoriul R. Moldova
Ministerul Afacerilor Externe a convocat miercuri, 26 noiembrie, ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău și i-a înmânat o notă de protest în legătură cu survolarea ilegală a spațiului aerian al R. Moldova de către șase drone, la data de 25 noiembrie. Ministerul a calificat aceste acțiuni drept absolut inadmisibile,
14:00
Oamenii legii au efectuat percheziții la doi bănuiți din Chișinău și Strășeni, într-un dosar penal ce vizează falsificarea cărților de identitate și permiselor de conducere românești. Acțiunile au avut loc în cadrul unei investigații derulate în cooperare internațională, sub coordonarea agenției europene Eurojust. Potrivit Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și
13:20
Guvernul Republicii Moldova a aprobat modificări la mecanismul de acordare a compensațiilor la energie sub formă de plată monetară, ajustând regulile pentru sezonul rece noiembrie 2025 – martie 2026. Modificările actualizează atât criteriile de eligibilitate, cât și procentele și valorile compensațiilor maxime, introduc o prevedere nouă privind veniturile din dobânzi
12:40
Moldovenii stabiliți în Croația și provincia canadiană Quebec vor putea beneficia de pensii și de alte prestații sociale
Cetățenii Republicii Moldova stabiliți în Croația și provincia canadiană Quebec vor putea beneficia de pensii și de alte prestații sociale. Membrii Comisiei pentru politică externă au aprobat avizele consultative pentru inițierea negocierilor a două acorduri în domeniul securității sociale. Încheierea acestor acorduri are drept scop asigurarea unor garanții de securitate
12:30
Autoritățile din Republica Moldova au anunțat că nu vor permite călătorii fără viză pentru cetățenii din Tadjikistan și Kîrgîzstan. Serviciul de presă al Ministerului Afacerilor Externe a precizat că, odată cu aderarea la Uniunea Europeană, țara noastră trebuie să se conformeze legislației europene, iar cetățenii acestor state nu pot circula liber în spațiul comunitar.
12:00
Primăria Municipiului Chișinău anunță inaugurarea oficială a Târgului de Crăciun 2025–2026, care va avea loc în data de 5 decembrie, începând cu ora 16:00, în Piața Marii Adunări Naționale. Evenimentul marchează deschiderea oficială a sezonului sărbătorilor de iarnă în capitală. Programul include aprinderea principalului Pom de Crăciun al orașului și
Ieri
11:30
Guvernul va finanța realizarea tuturor proiectele selectate în cadrul Programului „Curtea Europeană". O decizie de completare a Documentul unic de program pentru anii 2025-2027 cu alte 380 de proiecte de amenajare a curților blocurilor de locuit din Chișinău a fost aprobată de Executiv. Valoarea totală a proiectelor incluse astăzi este de peste 1,7 miliarde de
11:10
Interpreta originară din Republica Moldova, Misha Miller, a apărut pe uriașele ecrane din Times Square, New York, ca parte a campaniei internaționale Spotify EQUAL, care promovează artistele și vocea feminină din industria muzicală. Artista a făcut anunțul într-o postare pe Instagram, declarând că trăiește un vis devenit realitate. „Look, mom!
10:40
Ministerul Afacerilor Interne și Poliția Republicii Moldova au anunțat lansarea unui proces de actualizare a legislației în domeniul combaterii consumului și traficului de droguri. Noile propuneri vizează măsuri mai ferme de control, sancțiuni mai stricte și un cadru legal armonizat cu standardele europene pentru a răspunde riscurilor tot mai mari generate de substanțele interzise.
10:10
Cum politicienii proruși au încercat să minimalizeze căderea dronei rusești în raionul Florești. Ce spun experții
În timp ce autoritățile subliniază că drona găsită pe acoperișul unei locuințe din raionul Florești este un model Gerbera, de producție rusească, mai mulți politicieni proruși au încercat să minimalizeze gravitatea incidentului de securitate, afirmând că aparatul de zbor a fost „așezat gingaș" pe acoperiș sau că marcajul „Z" (simbol al invaziei Rusiei în Ucraina, n.r.)
09:50
Curtea de Justiție a UE: Căsătoriile între persoane de același sex trebuie recunoscute în întreg blocul comunitar
Toate statele membre ale uniunii trebuie să recunoască căsătoriile între persoane de același sex încheiate într-un alt stat membru, potrivit unei decizii a Curții de Justiție a Uniunii Europene. Decizia nu obligă însă țările UE să își modifice legislațiile interne pentru a permite astfel de căsătorii. Curtea de Justiţie a
09:20
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat pe 25 noiembrie 2025 sentința împotriva vicepreședintelui Oficiului Teritorial Anenii Noi al fostului Partid Politic „Șor", care a fost condamnat la 4 ani și 6 luni de închisoare într-un penitenciar de tip semiînchis. Inculpatul a fost găsit vinovat de complicitate la acceptarea cu bună
09:10
Cinci persoane au fost rănite marți seară după ce o butelie a explodat într-un apartament de la parterul unui imobil din localitatea Buftea, județul Ilfov. Dintre acestea, trei au fost duse la spital. Potrivit Ministerului Sănătății, un pacient este internat în stare critică la Spitalul Floreasca, intubat și ventilat mecanic,
08:50
Procuratura Generală a Republicii Moldova a venit cu noi precizări privind camionul cu armament descoperit recent în punctul de trecere coordonat Leușeni–Albița, pe teritoriul României. Potrivit instituției, investigația este în desfășurare, iar autoritățile din Moldova și România au constituit un grup de lucru comun pentru schimb de informații, efectuarea acțiunilor de urmărire penală și documentarea
08:30
Curtea de Apel Centru a confirmat, pe 25 noiembrie, sentința de condamnare a fostei deputate Irina Lozovan și a soțului acesteia, respingând apelurile avocaților ca nefondate. Anunțul a fost făcut de Procuratura Anticorupție. Prin hotărârea menținută, Lozovan rămâne condamnată la 6 ani de închisoare, iar soțul ei la 5 ani,
25 noiembrie 2025
14:40
Poliția explică circumstanțele în care drona a aterizat pe un acoperiș de la Florești. Caracteristicile aparatului de zbor
Specialiștii Poliției, aflați la fața locului în localitatea Cuhureștii de Jos, raionul Florești, au identificat drona aterizată ca fiind de tip Gerbera, de fabricație rusească. Verificările au stabilit că drona era fără încărcătură explozivă. Citește și: MAE reacționează după după incidentul cu dronele. Ambasadorul rus, convocat la minister Aparatele de
14:00
Președintele francez Emmanuel Macron a criticat marți planul de pace propus de Statele Unite pentru Ucraina, susținând că Europa trebuie să decidă singură cum vor fi folosite activele rusești înghețate aflate pe teritoriul său. Liderul francez avertizează că o cedare în fața presiunilor externe ar slăbi poziția Europei în confruntarea strategică cu Rusia.
13:30
Tarif
13:10
„Plantată este explicația, nu drona”. Un expert respinge teoriile conspirației în cazul dronei prăbușite pe acoperiș # Zugo.md
Drona care a căzut pe acoperișul unei case din localitatea Cuhureștii de Jos nu a apărut „din senin”, ci face parte din cele șase platforme surprinse pe radar în dimineața zilei de 25 noiembrie, venite pe direcțiile folosite în atacul asupra Odesei, afirmă expertul Andrei Curăraru de la WatchDog.MD. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit … The post „Plantată este explicația, nu drona”. Un expert respinge teoriile conspirației în cazul dronei prăbușite pe acoperiș first appeared on ZUGO. Articolul „Plantată este explicația, nu drona”. Un expert respinge teoriile conspirației în cazul dronei prăbușite pe acoperiș apare prima dată în ZUGO.
12:30
Ministerul Afacerilor Externe condamnă ferm încălcarea gravă a spațiului aerian al Republicii Moldova de către mai multe drone, inclusiv prăbușirea uneia în localitatea Cuhureștii de Jos, raionul Florești, un incident calificat de instituție drept un risc major pentru siguranța cetățenilor. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit MAE, în urma acestor evoluții, ambasadorul agreat al Federației … The post MAE reacționează după după incidentul cu dronele. Ambasadorul rus, convocat la minister first appeared on ZUGO. Articolul MAE reacționează după după incidentul cu dronele. Ambasadorul rus, convocat la minister apare prima dată în ZUGO.
12:10
Teatrul Național „Eugène Ionesco” va prezenta, în perioada 28–30 noiembrie, trei spectacole din repertoriul instituției: „Poveste de Crăciun”, „Gaițele” și „Revizorul”. Evenimentele vor avea loc în serile de vineri, sâmbătă și duminică. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Poveste de Crăciun #poveste 7+ după Charles DICKENS Regia/ adaptarea scenică: Sergiu CHIRIAC Vineri, 28 noiembrie, ora 18.30 … The post Ce spectacole pot fi văzute la Teatrul „Eugène Ionesco” în weekendul 28–30 noiembrie first appeared on ZUGO. Articolul Ce spectacole pot fi văzute la Teatrul „Eugène Ionesco” în weekendul 28–30 noiembrie apare prima dată în ZUGO.
Mai mult de 2 zile în urmă
11:30
Radu Marian îl acuză pe Ivan Ceban că „sperie profesorii” în scopuri politice: „Este absolut josnic ce face” # Zugo.md
Deputatul PAS Radu Marian îl acuză pe primarul municipiului Chișinău, Ivan Ceban, că ar folosi profesorii în scopuri politice și ar genera intenționat scandaluri. Într-o postare pe rețelele de socializare, parlamentarul afirmă că edilul „folosește profesorii și îi sperie în scopuri politice, pur pentru a mai crea un motiv de scandal și a se victimiza”. … The post Radu Marian îl acuză pe Ivan Ceban că „sperie profesorii” în scopuri politice: „Este absolut josnic ce face” first appeared on ZUGO. Articolul Radu Marian îl acuză pe Ivan Ceban că „sperie profesorii” în scopuri politice: „Este absolut josnic ce face” apare prima dată în ZUGO.
11:10
Ministerul Finanțelor atenționează: Lukoil-Moldova riscă să nu-și mai poată onora contractele # Zugo.md
Ministerul Finanțelor atenționează autoritățile publice centrale și locale asupra necesității evaluării contractelor încheiate cu S.R.L. „Lukoil-Moldova”, după sancțiunile impuse companiei Lukoil de către Statele Unite. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit instituției, ca urmare a sancțiunilor impuse, „există un risc iminent ca operatorul economic să nu-și mai poată respecta obligațiile contractuale”. Pentru a preveni eventuale … The post Ministerul Finanțelor atenționează: Lukoil-Moldova riscă să nu-și mai poată onora contractele first appeared on ZUGO. Articolul Ministerul Finanțelor atenționează: Lukoil-Moldova riscă să nu-și mai poată onora contractele apare prima dată în ZUGO.
10:20
breaking news | Ministerul Apărării confirmă: Șase drone au traversat neautorizat spațiul aerian al R. Moldova # Zugo.md
Șase drone au intrat în această dimineață în spațiul aerian al Republicii Moldova, după atacurile masive asupra Ucrainei. Ministerul Apărării anunță că aparatele au traversat mai multe raioane ale țării, iar una dintre drone a căzut pe acoperișul unei case din satul Cuhureștii de Jos, raionul Florești. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit instituției, prima … The post breaking news | Ministerul Apărării confirmă: Șase drone au traversat neautorizat spațiul aerian al R. Moldova first appeared on ZUGO. Articolul breaking news | Ministerul Apărării confirmă: Șase drone au traversat neautorizat spațiul aerian al R. Moldova apare prima dată în ZUGO.
09:50
ultima oră | O dronă a căzut pe acoperișul casei unui paznic din Florești. Zona a fost evacuată # Zugo.md
O dronă a căzut acum câteva minute pe casa paznicului unei livezi din localitatea Cuhureștii de Jos, raionul Florești, informează Poliția. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. La fața locului se deplasează echipa Secției tehnico-explozive a Poliției. Potrivit informațiilor preliminare, persoanele din apropiere au fost evacuate, iar perimetrul a fost izolat de polițiștii din Florești. Amintim … The post ultima oră | O dronă a căzut pe acoperișul casei unui paznic din Florești. Zona a fost evacuată first appeared on ZUGO. Articolul ultima oră | O dronă a căzut pe acoperișul casei unui paznic din Florești. Zona a fost evacuată apare prima dată în ZUGO.
09:40
Percheziții în România într-un dosar privind buletine cu domiciliu fictiv pentru cetățeni din R. Moldova # Zugo.md
Procurorii efectuează marți mai multe percheziţii, inclusiv la instituţii publice, într-un dosar vizând acte de identitate cu domiciliul fictiv pentru persoane din Rusia, Ucraina și Republica Moldova, potrivit News.ro. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Surse apropiate anchetei au declarat pentru News.ro că 15 percheziţii au loc în comuna Dumbrăveni, din judeţul Suceava, inclusiv la Primărie … The post Percheziții în România într-un dosar privind buletine cu domiciliu fictiv pentru cetățeni din R. Moldova first appeared on ZUGO. Articolul Percheziții în România într-un dosar privind buletine cu domiciliu fictiv pentru cetățeni din R. Moldova apare prima dată în ZUGO.
09:00
Noi percheziții într-un dosar privind spălarea de bani și finanțarea partidelor. Este vizat un ex-ministru # Zugo.md
La această oră, ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, în comun cu polițiștii Brigăzii cu Destinație Specială „Fulger” și procurorii PCCOCS, desfășoară noi percheziții într-o cauză penală ce vizează finanțarea ilegală a partidelor politice, precum și spălarea de bani în proporții deosebit de mari. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit informațiilor oferite de Poliție, acțiunile au … The post Noi percheziții într-un dosar privind spălarea de bani și finanțarea partidelor. Este vizat un ex-ministru first appeared on ZUGO. Articolul Noi percheziții într-un dosar privind spălarea de bani și finanțarea partidelor. Este vizat un ex-ministru apare prima dată în ZUGO.
08:50
Chișinăul, invadat de denumiri rusești scrise cu litere latine. Lingviștii: „O insultă adusă limbii române” # Zugo.md
Chișinăul este marcat în continuare de inscripții în grafie latină, care ascund, de fapt, cuvinte sau îmbinări rusești. „Soyuz”, „Zolușka”, „Azart”, „Stalofka”, „Myata”… Sunt doar câteva exemple, pe care lingviștii le califică drept o insultă la adresa limbii române. În timp ce specialiștii cer reglementări mai stricte, reprezentanții Guvernului susțin că asemenea denumiri respectă standardele … The post Chișinăul, invadat de denumiri rusești scrise cu litere latine. Lingviștii: „O insultă adusă limbii române” first appeared on ZUGO. Articolul Chișinăul, invadat de denumiri rusești scrise cu litere latine. Lingviștii: „O insultă adusă limbii române” apare prima dată în ZUGO.
08:50
Poliția de Frontieră a fost alertată marți, 25 noiembrie, de Serviciul Operațiuni Aeriene al Ministerului Apărării privind detectarea unei drone de tip Shahed în sudul Republicii Moldova. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit Poliției de Frontieră, dispozitivul aerian a fost detectat pe direcția Vinogradovca – Vulcănești, după care s-a deplasat către frontiera cu România, în … The post O dronă de tip Shahed a survolat spațiul aerian al Republicii Moldova first appeared on ZUGO. Articolul O dronă de tip Shahed a survolat spațiul aerian al Republicii Moldova apare prima dată în ZUGO.
08:30
Dosarul „Sacoșa”, în care fostul președinte al Republicii Moldova Igor Dodon este judecat pentru trădare de patrie, corupere pasivă, îmbogățire ilicită și acceptarea finanțării partidului de către un grup criminal organizat, va fi reluat de la zero. Decizia aparține Curții Supreme de Justiție (CSJ), după schimbarea unuia dintre magistrații din complet, potrivit TVR Moldova. Urmărește-ne … The post Dosarul „Kuliok” va fi reluat de la zero first appeared on ZUGO. Articolul Dosarul „Kuliok” va fi reluat de la zero apare prima dată în ZUGO.
24 noiembrie 2025
18:40
video | Mesajele transmise de președintele parlamentului, Igor Grosu, în discursul de la Summitul Crimeea # Zugo.md
„Lupta pentru democrație se duce pe câmpul de luptă, în fiecare secție de votare, în fiecare parlament și în fiecare casă care refuză să cedeze fricii”. Declarația a fost făcută de președintele Parlamentului, Igor Grosu, în cadrul celei de-a patra ediție a Summitului parlamentar al Platformei Internaționale Crimeea. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. În cadrul … The post video | Mesajele transmise de președintele parlamentului, Igor Grosu, în discursul de la Summitul Crimeea first appeared on ZUGO. Articolul video | Mesajele transmise de președintele parlamentului, Igor Grosu, în discursul de la Summitul Crimeea apare prima dată în ZUGO.
14:10
Marina Tauber declară, la eliberarea din funcția de deputată, că a primit zeci de mii de euro drept cadou. Banii i-au fost acordați la ziua de naștere și de 8 martie. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Conform declarației inițiale pentru anul 2025, leafa de deputată a Marinei Tauber a constituit 29.187 de lei, indemnizațiile – … The post Cadouri în euro și bijuterii de lux. Ce a trecut Tauber în declarația de avere first appeared on ZUGO. Articolul Cadouri în euro și bijuterii de lux. Ce a trecut Tauber în declarația de avere apare prima dată în ZUGO.
13:40
Militarii Armatei Naționale pleacă la București pentru a participa la parada de 1 Decembrie # Zugo.md
Un contingent de militari moldoveni a plecat, astăzi, la București, pentru a participa la parada militară care va avea loc pe 1 decembrie, curent, cu prilejul Zilei Naţionale a României. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Detașamentul moldovenesc este format din pacificatori ai Batalionului 22 de Menţinere a Păcii „Căşti Albastre”, precum și din Grupul port-drapel, … The post Militarii Armatei Naționale pleacă la București pentru a participa la parada de 1 Decembrie first appeared on ZUGO. Articolul Militarii Armatei Naționale pleacă la București pentru a participa la parada de 1 Decembrie apare prima dată în ZUGO.
13:20
Judocanul moldovean Nelu Malic a câștigat Cupa Europei la cadeți, competiție desfășurată în orașul Thessaloniki. Sportivul a urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului la categoria 55 kg, după ce l-a învins în finală pe sârbul Petar Markovic. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Rezultate remarcabile au obținut și alți sportivi moldoveni. Maria Rusu a … The post R. Moldova a obținut șapte medalii la Cupa Europei de judo first appeared on ZUGO. Articolul R. Moldova a obținut șapte medalii la Cupa Europei de judo apare prima dată în ZUGO.
13:00
Republica Moldova intră în sezonul rece cu stocurile strategice aproape complete, anunță ANRE # Zugo.md
Stocurile strategice de gaze naturale pentru sezonul rece 2025–2026 au fost constituite aproape integral, anunță Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE). Măsura este prevăzută de modificările recente ale Legii nr. 108/2016 privind gazele naturale și urmărește reducerea riscurilor legate de fluctuațiile de preț și asigurarea funcționării stabile a pieței. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. … The post Republica Moldova intră în sezonul rece cu stocurile strategice aproape complete, anunță ANRE first appeared on ZUGO. Articolul Republica Moldova intră în sezonul rece cu stocurile strategice aproape complete, anunță ANRE apare prima dată în ZUGO.
12:10
Ministerul Educației și Cercetării a lansat concursul pentru Premiul Național pentru Tineret, ediția 2025, destinat tinerilor, profesioniștilor și structurilor care s-au remarcat prin activitate, implicare și rezultate în dezvoltarea sectorului de tineret din Republica Moldova. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Ediția din acest an include 10 categorii de premiere, printre care: cel mai activ specialist … The post Start la Premiul Național pentru Tineret: 35.000 lei pentru fiecare categorie first appeared on ZUGO. Articolul Start la Premiul Național pentru Tineret: 35.000 lei pentru fiecare categorie apare prima dată în ZUGO.
11:30
Curtea Constituțională a validat mandatele a opt noi deputați aleși pe listele Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Partidului Nostru și Blocului „Alternativa”. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Au fost declarați deputați, ca supleanți: Ana Oglindă, Efimia Bandalac, Vladimir Rusu, Vasile Porțevschi și Oleg Canațui (PAS); Constantin Cuiumju și Nicolae Margarint (Partidul Nostru); Angela Cutasevici (Blocul … The post Curtea Constituțională a validat opt noi mandate de deputat first appeared on ZUGO. Articolul Curtea Constituțională a validat opt noi mandate de deputat apare prima dată în ZUGO.
11:10
Unul dintre cei mai mari jucători de pe piaţa petrolieră moldovenească, Rompetrol Moldova, ar putea fi vândut anul viitor, alături de alte active deţinute de statul kazah prin intermediul companiei KazMunayGas. În prezent, şi concurentul principal Lukoil-Moldova la fel este de vânzare, după sancţiunile americane. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Astfel, Agenția pentru Protecția și … The post Rompetrol Moldova ar putea fi vândută anul viitor first appeared on ZUGO. Articolul Rompetrol Moldova ar putea fi vândută anul viitor apare prima dată în ZUGO.
11:00
Autoritățile pregătesc introducerea unui cadru legal unitar pentru gestionarea parcărilor auto din Republica Moldova. În această săptămână, în Parlament urmează să fie înregistrat un proiect de lege care să stabilească modul în care parcările sunt amenajate, administrate și utilizate pe teritoriul țării. Anunțul a fost făcut de primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, în cadrul ședinței … The post video | Reguli noi pentru parcări: Parlamentul urmează să examineze un proiect de lege first appeared on ZUGO. Articolul video | Reguli noi pentru parcări: Parlamentul urmează să examineze un proiect de lege apare prima dată în ZUGO.
10:30
Un lot de 1.120 de kilograme de ceai negru importat a fost distrus după ce analizele de laborator au depistat cantități ridicate de reziduuri de pesticid „Dinotefuran”. Aceste substanțe contravin reglementărilor în vigoare privind siguranța alimentară. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Potrivit unui comunicat emis de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), în urma unui … The post Peste o tonă de ceai negru din import, distrusă din cauza pesticidelor first appeared on ZUGO. Articolul Peste o tonă de ceai negru din import, distrusă din cauza pesticidelor apare prima dată în ZUGO.
10:00
O cântăreață ar fi fugit din Rusia imediat după eliberarea din închisoare. A fost arestată după ce a cântat o melodie anti-război # Zugo.md
Autoritățile din Sankt Petersburg i-au eliberat pe artiștii Diana Loginova și Alexander Orlov după o lună petrecută în detenție, scrie presa locală rusă, citată de Mediafax. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. Diana Loginova și Alexander Orlov au fost arestați de trei ori de pe 15 octombrie încoace, după ce trupa lor, Stoptime, a devenit virală … The post O cântăreață ar fi fugit din Rusia imediat după eliberarea din închisoare. A fost arestată după ce a cântat o melodie anti-război first appeared on ZUGO. Articolul O cântăreață ar fi fugit din Rusia imediat după eliberarea din închisoare. A fost arestată după ce a cântat o melodie anti-război apare prima dată în ZUGO.
