Cazul platformei TUX a reaprins disputele în Parlament: socialiștii au cerut instituirea unei comisii de anchetă
Radio Moldova, 27 noiembrie 2025 20:50
Cazul platformei investiționale TUX a reaprins disputele în Parlament, după ce socialiștii au cerut instituirea unei comisii de anchetă. Majoritatea a respins inițiativa, invocând numărul redus de plângeri și prejudicii raportate. De cealaltă parte, persoane care se declară victime susțin că pagubele reale se ridică la milioane de euro și că mii de oameni ar fi fost afectați, în timp ce datele oficiale indică, deocamdată, doar 13 plângeri și aproximativ 100 de persoane vizate de investigații.
• • •
Alte ştiri de Radio Moldova
Acum 30 minute
20:50
Cazul platformei TUX a reaprins disputele în Parlament: socialiștii au cerut instituirea unei comisii de anchetă # Radio Moldova
Cazul platformei investiționale TUX a reaprins disputele în Parlament, după ce socialiștii au cerut instituirea unei comisii de anchetă. Majoritatea a respins inițiativa, invocând numărul redus de plângeri și prejudicii raportate. De cealaltă parte, persoane care se declară victime susțin că pagubele reale se ridică la milioane de euro și că mii de oameni ar fi fost afectați, în timp ce datele oficiale indică, deocamdată, doar 13 plângeri și aproximativ 100 de persoane vizate de investigații.
20:40
Incendiul devastator din Hong Kong: peste 80 de persoane au decedat, peste 270 sunt dispărute # Radio Moldova
Un incendiu masiv a cuprins miercuri, 26 noiembrie, complexul rezidențial Wang Fuk Court din districtul Tai Po din Hong Kong, provocând moartea a peste 40 de persoane, și evacuări pe scară largă. Flăcările au izbucnit în jurul orei 14:51, iar autoritățile au ridicat rapid nivelul de alertă până la gradul 5, cel mai înalt posibil, transmit BBC și Reuters.
Acum o oră
20:30
Construcția podului de la Ungheni avansează: lucrările au depășit 20–25% pe ambele maluri ale Prutului # Radio Moldova
Lucrările la viitorul pod peste Prut, de la Ungheni, înaintează într-un ritm constant și vizibil. Construcția, considerată una dintre cele mai importante investiții transfrontaliere din ultimele decenii, a depășit 20% pe malul Republicii Moldova și 25% pe partea românească, potrivit datelor prezentate de Ministerul Infrastructurii și ale Ministerului Transporturilor din România.
20:20
Igor Grosu: „Expulzarea ambasadorului agreat al Federației Ruse la Chișinău nu este luată în calcul” # Radio Moldova
Expulzarea ambasadorului Rusiei la Chișinău nu este luată în calcul, a precizat președintele Parlamentului. Există măsuri mult mai eficiente, a subliniat Igor Grosu, fără a intra în detalii. Între timp, unii deputați din opoziție continuă să ironizeze pericolul dronelor rusești care survolează ilegal spațiul aerian al Republicii Moldova. Iar Renato Usatîi spune că drona găsită pe acoperișul unei case din Florești ar fi putut fi folosită de contrabandiști.
Acum 2 ore
20:00
Petrocub Hîncești încheie în forță prima parte a campionatului Republicii Moldova! Fotbaliștii visează la un nou titlu # Radio Moldova
Echipa este lider autoritar al clasamentului și va încheia anul pe primul loc, în postura de campioană de toamnă, chiar dacă mai este o etapă de disputat. Fotbaliștii hânceșteni visează tot mai intens la titlul de campioni și vor să lupte până la capăt pentru ca gruparea din Hâncești să devină bicampioană a Republicii Moldova.
19:40
Conferința Businessul Fructelor: „Fructele moldovenești merită să fie pe rafturile magazinelor din Europa și din lume” # Radio Moldova
Fructele moldovenești merită să fie pe rafturile magazinelor din Europa și din lume, iar locul agricultorilor moldoveni este în rândul celor mai respectați și competitivi producători, a declarat premierul Alexandru Munteanu la cea de-a 11-a ediție a Conferinței Businessul Fructelor, care a reunit la Chișinău peste 300 de producători și exportatori de fructe, experți naționali și internaționali în pomicultură.
19:40
Table interactive, calculatoare și alte echipamente moderne din partea României pentru 40 de școli # Radio Moldova
Patruzeci de școli au primit table interactive, calculatoare și alte echipamente pe care profesorii le vor folosi pentru a face orele mai interesante. Este o donație făcută de Guvernul României, prin proiectul „Digitalizarea în educație”, finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova (DRRM). Programul a ajuns la a treia ediție.
Acum 4 ore
19:00
Singurul apicultor moldovean inclus în ruta transfrontalieră gastronomică România – R. Moldova # Radio Moldova
Constantin Stegărescu de la Răciula, raionul Călărași, așteaptă turiștii să-i răsfețe cu miere de calitate și cu alte produse melifere. Afacerea apicultorului a fost inclusă în ruta transfrontalieră Gastronomică România – Republica Moldova, lansată la mijlocul lunii noiembrie curent.
18:30
Conferința Businessul Fructelor // Premierul susține că fructele moldovenești merită să fie pe rafturile magazinelor din Europa și din lume” # Radio Moldova
Fructele moldovenești merită să fie pe rafturile magazinelor din Europa și din lume, iar locul agricultorilor moldoveni este în rândul celor mai respectați și competitivi producători, a declarat premierul Alexandru Munteanu la cea de-a 11-a ediție a Conferinței Businessul Fructelor, care a reunit la Chișinău peste 300 de producători și exportatori de fructe, experți naționali și internaționali în pomicultură. Pomicultorii au resurse și sunt pregătiți să investească, însă defrișările, scăderea producțiilor, clima imprevizibilă și accesul dificil la finanțare limitează dezvoltarea pomiculturii, care are nevoie de modernizare rapidă pentru a rămâne competitivă pe piețele europene, au subliniat participanții.
18:10
Vladimir Bolea, planuri pentru extinderea Aeroportului „Eugen Doga”: „În 2026, începem reconstrucția, ne apropiem de șase milioane de pasageri” # Radio Moldova
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău parcurge cea mai accelerată perioadă de creștere din istoria sa. După ce anul trecut a înregistrat 4.1 milioane de pasageri, în 2025 fluxul a depășit deja cinci milioane, iar până la finele anului ar putea ajunge la șase milioane. Extinderea terminalului cu încă 5.000 de metri pătrați devine, astfel, o necesitate urgentă.
18:00
Adolescenții, vulnerabili în fața drogurilor: specialiștii explică factorii care duc la dependență și cum poate fi prevenit consumul # Radio Moldova
Singurătatea, hărțuirea la școală și timpul petrecut în exces în fața ecranelor pot favoriza apariția stărilor depresive la adolescenți. În lipsa unui sprijin adecvat, mulți dintre ei ajung să caute refugiu în consumul de droguri. Dependența rămâne un fenomen extrem de delicat și complicat al societății actuale.
17:50
DECRET | Cetățenia R. Moldova, retrasă pentru șapte persoane înrolate în Grupul Operativ al Trupelor Ruse # Radio Moldova
Cinci moldoveni înrolați în Grupul Operativ al Trupelor Ruse (GOTR) din regiunea transnistreană au rămas fără cetățenia Republicii Moldova. Președinta Maia Sandu a semnat joi, 27 noiembrie, decretul prin care statutul de cetățeni ai R. Moldova a fost retras în cazul celor cinci persoane.
17:40
Transport modern la Ungheni: 14 microbuze noi vor fi introduse pe rute începând de anul viitor # Radio Moldova
Un lot de microbuze a fost procurat pentru municipiul Ungheni cu sprijinul Guvernului. Cele 14 unități noi, care vor fi integrate în transportul public de pasageri începând de anul viitor, au fost prezentate joi, 27 noiembrie, în cadrul unei ceremonii la care a participat și prim-ministrul Alexandru Munteanu.
17:30
Biserica din Dubăsarii Vechi trece în folosința Mitropoliei Basarabiei. Mitropolia Moldovei anunță că va ataca hotărârea # Radio Moldova
Mitropolia Basarabiei, subordonată canonic Bisericii Ortodoxe Române, a obținut, în instanță, dreptul de folosință asupra bisericii-monument din Dubăsarii Vechi, raionul Criuleni. Dreptul de a folosi gratuit clădirile a peste 800 de biserici din R. Moldova i-a fost acordat de către guvernarea comunistă, încă în 2003, doar Mitropoliei Moldovei, care aparține de Patriarhia Rusă.
17:20
Jurnalistă DW, despre modelul german de gestionare a problemei drogurilor: „Cooperare instituțională” # Radio Moldova
Consumul și traficul de droguri se intensifică periculos în Europa, inclusiv în Republica Moldova, constată jurnalista Deutsche Welle (DW) Alina Kühnel. În cadrul unui interviu la Moldova 1, jurnalista a avertizat că extinderea rețelelor de distribuție, cu implicarea tinerilor, pune presiune pe autorități, specialiști și sistemele medicale din întreaga lume și sugerează necesitatea unor soluții urgente pentru combaterea acestui flagel.
Acum 6 ore
17:00
Pentru prima dată, energia regenerabilă din R. Moldova va fi certificată oficial. ANRE lansează Registrul electronic al garanțiilor de origine # Radio Moldova
Energia produsă din surse regenerabile va putea fi verificată și urmărită oficial în Republica Moldova. Începând cu 27 noiembrie, a devenit operațional primul Registru electronic al garanțiilor de origine, gestionat de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE), care certifică proveniența energiei verzi și permite monitorizarea întregului flux al garanțiilor emise.
16:50
Afacerile din Rusia dau semne de colaps: criza neplăților din sfera achizițiilor publice ia amploare # Radio Moldova
Afacerile rusești s-au confruntat în 2025 cu o creștere accentuată a restanțelor în cadrul contractelor de achiziții publice. Potrivit datelor Serviciului Federal Antimonopol, de la începutul anului au fost intentate 1.173 de cauze pentru neonorarea obligațiilor de plată, ceea ce e cu 20% mai mult ca anul trecut, scrie The Moscow Times.
16:40
Promo-LEX: Rata de încarcerare a minorilor în regiunea transnistreană, de trei ori mai mare decât pe malul drept al Nistrului # Radio Moldova
Asociația Promo-LEX reclamă noi încălcări ale drepturilor fundamentale ale omului în regiunea transnistreană - copii privați de libertate în instituții închise, rată de încarcerare de trei ori mai mare decât pe malul drept al Nistrului, condiții sub standarde și o educație puternic ideologizată.
16:40
DECRET | Cetățenia R. Moldova, retrasă pentru cinci moldoveni înrolați în Grupul Operativ al Trupelor Ruse # Radio Moldova
Cinci moldoveni înrolați în Grupul Operativ al Trupelor Ruse (GOTR) din regiunea transnistreană au rămas fără cetățenia Republicii Moldova. Președinta Maia Sandu a semnat joi, 27 noiembrie, decretul prin care statutul de cetățeni ai R. Moldova a fost retras în cazul celor cinci persoane.
16:20
Un pacient de la Spitalul Raional Soroca nu poate fi externat, deși a fost tratat: nu are acte de identitate # Radio Moldova
Un pacient de la Spitalul Raional Soroca nu poate fi externat, chiar dacă a fost tratat. Bărbatul a ajuns la Spitalul din Soroca acum opt luni, în urma unui accident cardiovascular. Pentru că nu deține acte de identitate, acesta nu poate fi preluat de un centru social, dar nici nu poate fi scos în stradă. Administrația spitalului a declarat că, până acum, au fost cheltuiți 200 de mii de lei pentru cazarea pacientului fără acte de identitate.
16:20
Internaționalul brazilian Marquinhos - titular și căpitan de echipă în meciul câștigat cu 5:3 de Paris Saint-Germain în fața lui Tottenham Hotspur, miercuri seara, în Liga Campionilor - a devenit primul jucător cu 500 de meciuri disputate în tricoul echipei franceze. Fundașul în vârstă de 31 de ani s-a alăturat clubului parizian în 2013, în primii ani de când această grupare a intrat sub patronaj qatarian, ajutând-o pe PSG să cucerească în premieră trofeul Ligii Campionilor în sezonul trecut.
16:20
Acord bilateral: Soții și copiii diplomaților moldoveni din Olanda vor putea lucra legal # Radio Moldova
Familiile membrilor misiunilor diplomatice sau consulare ale Republicii Moldova din Regatul Țărilor de Jos se vor putea angaja în câmpul muncii. Parlamentul a ratificat joi, în ambele lecturi, Acordul care oferă acest drept, în baza principiului reciprocității.
16:00
Incendiul devastator din Hong Kong: 65 de persoane au decedat, alte peste 270 sunt dispărute # Radio Moldova
Un incendiu masiv a cuprins miercuri, 26 noiembrie, complexul rezidențial Wang Fuk Court din districtul Tai Po din Hong Kong, provocând moartea a peste 40 de persoane, și evacuări pe scară largă. Flăcările au izbucnit în jurul orei 14:51, iar autoritățile au ridicat rapid nivelul de alertă până la gradul 5, cel mai înalt posibil, transmit BBC și Reuters.
16:00
Adunarea Populară ar putea elibera „confirmări pentru sprijinul social” calificat drept mită electorală # Radio Moldova
Adunarea Populară de la Comrat este chemată să identifice o soluție legală pentru anularea amenzilor date locuitorilor din regiune pentru corupție electorală. Subiectul a fost abordat de deputatul Grigori Diulger la ședința din 27 noiembrie.
15:40
DATE | Câți consumatori de droguri sunt în R. Moldova: traficanții implică tot mai mulți copii în activități ilegale # Radio Moldova
Consumul de droguri în rândul tinerilor și copiilor ia amploare în R. Moldova, iar fenomenul a devenit o prioritate pentru autorități. Doar în primele 10 luni ale acestui an, poliția a înregistrat peste 900 de cauze penale legate de droguri.
15:30
Un pacient de la Spitalul Raional Soroca nu poate fi externat, chiar dacă a fost tratat. Bărbatul a ajuns la Spitalul din Soroca acum opt luni, în urma unui accident cardiovascular. Pentru că nu deține acte de identitate, acesta nu poate fi preluat de un centru social, dar nici nu poate fi scos în stradă. Administrația spitalului a declarat că până acum, 200 de mii de lei s-au cheltuit pentru cazarea pacientului fără acte de identitate.
15:10
Procedura de numire a membrilor organelor de conducere ale Băncii Naționale a Moldovei (BNM) va fi modificată. Un proiect de lege, elaborat de Banca Națională, sub egida Fondului Monetar Internațional, a fost votat în prima lectură de 54 de deputați în ședința din 27 noiembrie. Autorii afirmă că reglementările propuse vor întări garanțiile privind exercitarea independentă a atribuțiilor conducerii BNM.
15:10
Datorii și penalități fără precedent în Rusia: fiscul federal calculează plăți suplimentare în urma controalelor # Radio Moldova
Serviciul Federal Fiscal din Rusia a calculat pentru afaceri și cetățeni contribuții record de la începutul războiului la scară largă în Ucraina. Potrivit datelor citate de publicația Izvestia, în urma controalelor efectuate în primele nouă luni ale anului, datoriile la plata taxelor și penalitățile aplicate au ajuns la 443 de miliarde de ruble.
Acum 8 ore
14:50
Magistrala Chișinău - Strășeni - Călărași: conducta, instalată pe a cincea parte din distanța prevăzută în proiect # Radio Moldova
Lucrările la apeductul magistral Chișinău - Strășeni - Călărași avansează: în cinci luni, conducta a fost instalată pe o distanță de 12 kilometri din cei peste 50 km. Proiectul este implementat simultan în cele trei sectoare - Chișinău, Strășeni, Călărași - și va asigura accesul la apă potabilă sigură, captată din Nistru, pentru sute de mii de locuitori din regiunea Centru.
14:10
Precizări: Cine trebui să depună, până pe 31 decembrie, declarația privind beneficiarul efectiv al entităților economice sau al celor necomerciale # Radio Moldova
Persoanele juridice și întreprinzătorii individuali sunt obligați să depună declarația privind beneficiarul efectiv al afacerilor până pe 31 decembrie 2025. Această obligație vizează atât companiile, cât și organizațiile necomerciale, întreprinderile individuale și gospodăriile țărănești înregistrate în Republica Moldova.
14:00
Deputații din Găgăuzia au luat act de demisia președintelui Adunării Populare: „Decizie întârziată” # Radio Moldova
Deputații din Găgăuzia au luat act de demisia lui Dmitri Constantinov din funcția de președinte al Adunării Populare. Interimatul va fi asigurat de vicepreședintele Nicolai Ormanji.
14:00
Chișinău: 27 de tineri au primit peste 5.25 de milioane de lei pentru a dezvolta afaceri # Radio Moldova
Douăzeci și șapte de tineri reveniți acasă să-și lanseze sau să-și dezvolte propriile afaceri în Chișinău au obținut finanțare nerambursabilă de peste 5.25 de milioane de lei prin intermediul Programului Municipal „STARTUP pentru Tineri și Migranți”. Investițiile planificate de beneficiari depășesc 25 de milioane de lei, companiile urmând să deschidă 252 de locuri noi de muncă.
13:40
Consilierii PAS critică lipsa unui plan pentru școlile aglomerate din Chișinău. DGETS: „Temă de imagine” # Radio Moldova
Fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) din Consiliul Municipal Chișinău (CMC) propune constituirea unui grup de lucru interdepartamental, menit să rupă „cercul vicios al supraaglomerării” în școlile din Chișinău, acuzând Primăria că nu dispune de un plan coerent pentru gestionarea crizei. În replică, autoritățile municipale au acuzat Ministerul Educației și Cercetării (MEC) că „închide școli în republică” și ar contribui, astfel, indirect la supraaglomerarea instituțiilor de învățământ din capitală.
13:20
Critici dure la adresa Legii privind crearea camerelor agricole, care ar urma să intre în vigoare la începutul anului viitor. Consiliului asociațiilor cu profil agroalimentar solicită anularea legii și inițierea unui proces real de cooperare public-privată pentru a crea un mecanism eficient de reprezentare a fermierilor. De cealaltă parte, reprezentanții Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare susțin că noua structură este esențială pentru modernizarea sectorului, iar scopul camerelor este de a sprijini fermierii în accesarea fondurilor europene și de a asigura o reprezentare mai eficientă la nivel local.
13:10
Șofer din Râbnița, decedat după o urmărire în trafic: nu a oprit la semnalele poliției și s-a izbit de o stație de așteptare # Radio Moldova
Un bărbat de 33 de ani, originar din raionul Râbnița, a murit după ce mașina pe care o conducea s-a lovit violent de stația de așteptare a transportului public de lângă satul Cruglic, raionul Criuleni, și a luat foc. Polițiștii și medicii ajunși la fața locului nu au putut decât să constate decesul. Tragedia a avut loc în dimineața zilei de 27 noiembrie.
Acum 12 ore
13:00
Renato Usatîi, despre camionul reținut la Albița: Loturi de armament fără explozibili, descoperite în mai multe state - o nouă tactică a grupărilor de contrabandă # Radio Moldova
R. Moldova ar putea implementa controlul coordonat în punctele de trecere a frontierei moldo-ucrainene, inclusiv pe segmentul transnistrean, pentru a securiza hotarele naționale. Propunerea a fost lansată de președintele Parlamentului, Igor Grosu, în contextul cazului privind reținerea unui camion cu armament la vama Leușeni - Albița, care ar fi fost adus în R. Moldova prin contrabandă din Ucraina. Opoziția susține însă că asemenea cazuri de contrabandă ar avea loc „în ambele sensuri” și subliniază „deficiențe grave” în sistemul de control vamal al R. Moldova.
12:50
Au acceptat provocarea Moldova 1: Trei fotbaliști sud-americani ai clubului Zimbru Chișinău au gustat bucate tradiționale moldovenești # Radio Moldova
Și-au adus contribuția la victoria Zimbrului Chișinău în fața rivalei Sheriff Tiraspol, s-au adaptat de minune în țara noastră, iar acum au încercat... mâncarea tradițională moldovenească. Brazilienii Matteo Amoroso și Caio Dantas împreună cu argentianianul Thiago Ceijas au acceptat provocarea postului național de televiziune de a fi în pielea unui moldovean într-o zi obișnuită.
12:40
Sprijin de 25 de milioane de euro din partea AFD pentru reformarea sectorului energetic din R. Moldova și tranziția spre energie verde # Radio Moldova
Republica Moldova va primi un împrumut de 25 de milioane de euro din partea Agenției Franceze pentru Dezvoltare (AFD), destinat implementării reformelor în sectorul energetic și accelerării tranziției către energia verde. Parlamentul a ratificat Acordul de facilitate de credit în ședința de joi, 27 noiembrie, cu votul a 69 de deputați.
12:40
Alegerile în Adunarea Populară (AP) a Găgăuziei vor avea loc pe 22 martie 2026. Data a fost stabilită în ședința din 27 noiembrie, în condițiile unei incertitudini privind funcționalitatea organului electoral din regiune, care urmează să organizeze scrutinul.
12:20
INIȚIATIVĂ | Școlile din subordinea autorităților locale ar putea trece în cea a Guvernului: „E bine când sistemul este coordonat de structuri abilitate” # Radio Moldova
Școlile din R. Moldova ar putea trece din subordinea autorităților locale în cea a Guvernului, după modelul spitalelor raionale, a afirmat ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, fără să precizeze când ar urma să fie implementată această reformă. Schimbarea este văzută cu ochi buni de majoritatea șefilor direcțiilor de învățământ cu care a discutat Teleradio-Moldova.
12:00
Centrul Rus de Știință și Cultură din Chișinău va fi închis: Acordul dintre R. Moldova și Rusia, denunțat de Parlament # Radio Moldova
Centrul Rus de Știință și Cultură din Chișinău, deschis în 2009, urmează să fie închis peste șase luni, adică în vara anului 2026. Parlamentul a denunțat Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Federației Ruse privind înființarea și funcționarea centrelor culturale. Proiectul a fost adoptat în lectura a doua cu votul a 57 de deputați, în ședința din 27 noiembrie.
11:40
R. Moldova își va spori securitatea la frontiere și își va îmbunătăți capacitatea de a răspunde adecvat la cazuri de criminalitate transfrontalieră, fapt care o va apropia și mai mult de integrarea în Uniunea Europeană. Cele mai bune practici europene vor fi implementate la frontiera moldovenească grație proiectului „EU4Borders Security - Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană (UE).
11:30
FIFA a anunțat că aproape două milioane de bilete au fost vândute în vederea Campionatului Mondial de fotbal din 2026, turneu final ce va avea loc în Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada. În timpul celor două faze inițiale de procurare a tichetelor, suporterii din cele trei țări-gazdă au generat cele mai multe achiziții, urmați de cei din Marea Britanie, Germania, Brazilia, Columbia, Spania, Argentina și Franța. Pe 5 decembrie este programată tragerea la sorți și stabilirea programului meciurilor, după care, pe 11 decembrie, va demara următoarea fază de vânzare a biletelor.
11:20
Conflictele de muncă rămân o realitate în multe organizații, iar managerii ajung să își petreacă până la un sfert din timp încercând să le rezolve. Specialiștii reamintesc însă că drepturile salariaților sunt protejate deplin, iar în caz de litigiu, angajații pot primi despăgubiri integrale, fără limită maximă.
11:10
Estonia va deschide o ambasadă în R. Moldova. Decizia a fost luată de Guvernul de la Tallin și i-a fost comunicată la telefon, pe 27 noiembrie, viceprim-ministrului Mihai Popșoi, ministrul Afacerilor Externe, de către omologul său din Estonia, Margus Tsahkna.
11:00
Minut de reculegere în Parlament, dedicat eroului național Ilie Ilașcu: socialiștii și comuniștii au ignorat îndemnul spicherului # Radio Moldova
Deputații au păstrat, în debutul ședinței Parlamentului din 27 noiembrie, un minut de reculegere în memoria lui Ilie Ilașcu, erou național și simbol al rezistenței pentru independența și integritatea teritorială a Republicii Moldova. În timpul momentului solemn, deputații socialiști și comuniști au refuzat să se ridice în picioare pentru a-l comemora pe eroul național.
11:00
Protest în Italia: se așteaptă perturbări în circulația trenurilor și a altor mijloace de transport # Radio Moldova
O grevă generală națională ar putea genera perturbări majore în Italia vineri, 28 noiembrie. Protestul este programat să dureze 24 de ore și se preconizează că va afecta trenurile pe distanțe lungi, transportul local, feriboturile și alte servicii de transport.
10:50
„Yandex Go”, amendat cu peste 776 de mii de lei pentru refuzul de a coopera cu reprezentanții Consiliului Concurenței # Radio Moldova
Operatorul platformei „Yandex Go” a fost amendat cu 776.363 de lei pentru neprezentarea informațiilor solicitate în cadrul unei investigații derulate de Consiliul Concurenței. Decizia a fost adoptată pe 20 noiembrie curent, după ce întreprinderea nu a oferit date considerate esențiale pentru clarificarea unor aspecte relevante ale cazului.
10:40
Mai mulți congresmeni republicani au criticat virulent administrația președintelui Donald Trump pentru modul în care a gestionat recentul plan de pace propus pentru Ucraina, despre care spun că favorizează mai mult Rusia, într-o schimbare radicală de poziție a unui partid care a aderat îndeaproape la aproape toate inițiativele lui Trump, arată agenția de presă Reuters într-un comentariu.
10:30
Document privind reglementarea parcărilor: Primăria Chișinău cere lege specială, experții spun că nu e nevoie # Radio Moldova
Deputații din fracțiunea parlamentară „Alternativa” vor înregistra în Parlament un proiect de lege privind organizarea și funcționarea parcărilor auto pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Inițiativa este motivată de lipsa unui cadru legal modern care să reglementeze un domeniu devenit critic, în special pentru municipiul Chișinău.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.