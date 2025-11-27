Minut de reculegere în Parlament, dedicat eroului național Ilie Ilașcu: socialiștii și comuniștii au ignorat îndemnul spicherului

09:10

Din stradă și dependență la salvare și ajutor pentru alții. Este povestea lui Alexandru Șmiglu. La doar 14 ani, curiozitatea l-a împins spre droguri, iar moartea tatălui a adâncit prăpastia dependenței. După 18 ani de luptă și momente dramatice peste hotare, Alexandru a reușit să se recupereze și acum îi sprijină pe cei care se confruntă cu aceeași luptă, demonstrând că există întotdeauna o cale de ieșire.