Renato Usatîi, despre camionul reținut la Albița: Loturi de armament fără explozibili, descoperite în mai multe state - o nouă tactică a grupărilor de contrabandă
Radio Moldova, 27 noiembrie 2025 13:00
R. Moldova ar putea implementa controlul coordonat în punctele de trecere a frontierei moldo-ucrainene, inclusiv pe segmentul transnistrean, pentru a securiza hotarele naționale. Propunerea a fost lansată de președintele Parlamentului, Igor Grosu, în contextul cazului privind reținerea unui camion cu armament la vama Leușeni - Albița, care ar fi fost adus în R. Moldova prin contrabandă din Ucraina. Opoziția susține însă că asemenea cazuri de contrabandă ar avea loc „în ambele sensuri” și subliniază „deficiențe grave” în sistemul de control vamal al R. Moldova.
• • •
Alte ştiri de Radio Moldova
Acum 5 minute
13:20
Critici dure la adresa Legii privind crearea camerelor agricole, care ar urma să intre în vigoare la începutul anului viitor. Consiliului asociațiilor cu profil agroalimentar solicită anularea legii și inițierea unui proces real de cooperare public-privată pentru a crea un mecanism eficient de reprezentare a fermierilor. De cealaltă parte, reprezentanții Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare susțin că noua structură este esențială pentru modernizarea sectorului, iar scopul camerelor este de a sprijini fermierii în accesarea fondurilor europene și de a asigura o reprezentare mai eficientă la nivel local.
Acum 10 minute
13:10
Șofer din Râbnița, decedat după o urmărire în trafic: nu a oprit la semnalele poliției și s-a izbit de o stație de așteptare # Radio Moldova
Un bărbat de 33 de ani, originar din raionul Râbnița, a murit după ce mașina pe care o conducea s-a lovit violent de stația de așteptare a transportului public de lângă satul Cruglic, raionul Criuleni, și a luat foc. Polițiștii și medicii ajunși la fața locului nu au putut decât să constate decesul. Tragedia a avut loc în dimineața zilei de 27 noiembrie.
Acum 30 minute
13:00
Renato Usatîi, despre camionul reținut la Albița: Loturi de armament fără explozibili, descoperite în mai multe state - o nouă tactică a grupărilor de contrabandă # Radio Moldova
R. Moldova ar putea implementa controlul coordonat în punctele de trecere a frontierei moldo-ucrainene, inclusiv pe segmentul transnistrean, pentru a securiza hotarele naționale. Propunerea a fost lansată de președintele Parlamentului, Igor Grosu, în contextul cazului privind reținerea unui camion cu armament la vama Leușeni - Albița, care ar fi fost adus în R. Moldova prin contrabandă din Ucraina. Opoziția susține însă că asemenea cazuri de contrabandă ar avea loc „în ambele sensuri” și subliniază „deficiențe grave” în sistemul de control vamal al R. Moldova.
12:50
Au acceptat provocarea Moldova 1: Trei fotbaliști sud-americani ai clubului Zimbru Chișinău au gustat bucate tradiționale moldovenești # Radio Moldova
Și-au adus contribuția la victoria Zimbrului Chișinău în fața rivalei Sheriff Tiraspol, s-au adaptat de minune în țara noastră, iar acum au încercat... mâncarea tradițională moldovenească. Brazilienii Matteo Amoroso și Caio Dantas împreună cu argentianianul Thiago Ceijas au acceptat provocarea postului național de televiziune de a fi în pielea unui moldovean într-o zi obișnuită.
Acum o oră
12:40
Sprijin de 25 de milioane de euro din partea AFD pentru reformarea sectorului energetic din R. Moldova și tranziția spre energie verde # Radio Moldova
Republica Moldova va primi un împrumut de 25 de milioane de euro din partea Agenției Franceze pentru Dezvoltare (AFD), destinat implementării reformelor în sectorul energetic și accelerării tranziției către energia verde. Parlamentul a ratificat Acordul de facilitate de credit în ședința de joi, 27 noiembrie, cu votul a 69 de deputați.
12:40
Alegerile în Adunarea Populară (AP) a Găgăuziei vor avea loc pe 22 martie 2026. Data a fost stabilită în ședința din 27 noiembrie, în condițiile unei incertitudini privind funcționalitatea organului electoral din regiune, care urmează să organizeze scrutinul.
Acum 2 ore
12:20
INIȚIATIVĂ | Școlile din subordinea autorităților locale ar putea trece în cea a Guvernului: „E bine când sistemul este coordonat de structuri abilitate” # Radio Moldova
Școlile din R. Moldova ar putea trece din subordinea autorităților locale în cea a Guvernului, după modelul spitalelor raionale, a afirmat ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, fără să precizeze când ar urma să fie implementată această reformă. Schimbarea este văzută cu ochi buni de majoritatea șefilor direcțiilor de învățământ cu care a discutat Teleradio-Moldova.
12:00
Centrul Rus de Știință și Cultură din Chișinău va fi închis: Acordul dintre R. Moldova și Rusia, denunțat de Parlament # Radio Moldova
Centrul Rus de Știință și Cultură din Chișinău, deschis în 2009, urmează să fie închis peste șase luni, adică în vara anului 2026. Parlamentul a denunțat Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Federației Ruse privind înființarea și funcționarea centrelor culturale. Proiectul a fost adoptat în lectura a doua cu votul a 57 de deputați, în ședința din 27 noiembrie.
11:40
R. Moldova își va spori securitatea la frontiere și își va îmbunătăți capacitatea de a răspunde adecvat la cazuri de criminalitate transfrontalieră, fapt care o va apropia și mai mult de integrarea în Uniunea Europeană. Cele mai bune practici europene vor fi implementate la frontiera moldovenească grație proiectului „EU4Borders Security - Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană (UE).
11:30
FIFA a anunțat că aproape două milioane de bilete au fost vândute în vederea Campionatului Mondial de fotbal din 2026, turneu final ce va avea loc în Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada. În timpul celor două faze inițiale de procurare a tichetelor, suporterii din cele trei țări-gazdă au generat cele mai multe achiziții, urmați de cei din Marea Britanie, Germania, Brazilia, Columbia, Spania, Argentina și Franța. Pe 5 decembrie este programată tragerea la sorți și stabilirea programului meciurilor, după care, pe 11 decembrie, va demara următoarea fază de vânzare a biletelor.
Acum 4 ore
11:20
Conflictele de muncă rămân o realitate în multe organizații, iar managerii ajung să își petreacă până la un sfert din timp încercând să le rezolve. Specialiștii reamintesc însă că drepturile salariaților sunt protejate deplin, iar în caz de litigiu, angajații pot primi despăgubiri integrale, fără limită maximă.
11:10
Estonia va deschide o ambasadă în R. Moldova. Decizia a fost luată de Guvernul de la Tallin și i-a fost comunicată la telefon, pe 27 noiembrie, viceprim-ministrului Mihai Popșoi, ministrul Afacerilor Externe, de către omologul său din Estonia, Margus Tsahkna.
11:00
Minut de reculegere în Parlament, dedicat eroului național Ilie Ilașcu: socialiștii și comuniștii au ignorat îndemnul spicherului # Radio Moldova
Deputații au păstrat, în debutul ședinței Parlamentului din 27 noiembrie, un minut de reculegere în memoria lui Ilie Ilașcu, erou național și simbol al rezistenței pentru independența și integritatea teritorială a Republicii Moldova. În timpul momentului solemn, deputații socialiști și comuniști au refuzat să se ridice în picioare pentru a-l comemora pe eroul național.
11:00
Protest în Italia: se așteaptă perturbări în circulația trenurilor și a altor mijloace de transport # Radio Moldova
O grevă generală națională ar putea genera perturbări majore în Italia vineri, 28 noiembrie. Protestul este programat să dureze 24 de ore și se preconizează că va afecta trenurile pe distanțe lungi, transportul local, feriboturile și alte servicii de transport.
10:50
„Yandex Go”, amendat cu peste 776 de mii de lei pentru refuzul de a coopera cu reprezentanții Consiliului Concurenței # Radio Moldova
Operatorul platformei „Yandex Go” a fost amendat cu 776.363 de lei pentru neprezentarea informațiilor solicitate în cadrul unei investigații derulate de Consiliul Concurenței. Decizia a fost adoptată pe 20 noiembrie curent, după ce întreprinderea nu a oferit date considerate esențiale pentru clarificarea unor aspecte relevante ale cazului.
10:40
Mai mulți congresmeni republicani au criticat virulent administrația președintelui Donald Trump pentru modul în care a gestionat recentul plan de pace propus pentru Ucraina, despre care spun că favorizează mai mult Rusia, într-o schimbare radicală de poziție a unui partid care a aderat îndeaproape la aproape toate inițiativele lui Trump, arată agenția de presă Reuters într-un comentariu.
10:30
Document privind reglementarea parcărilor: Primăria Chișinău cere lege specială, experții spun că nu e nevoie # Radio Moldova
Deputații din fracțiunea parlamentară „Alternativa” vor înregistra în Parlament un proiect de lege privind organizarea și funcționarea parcărilor auto pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Inițiativa este motivată de lipsa unui cadru legal modern care să reglementeze un domeniu devenit critic, în special pentru municipiul Chișinău.
10:30
Revista presei internaționale | Șanse minime de aplicare a planului american de pace în Ucraina; Noi reguli în UE privind regimul fără vize # Radio Moldova
Presa internațională descrie impactul eforturilor diplomatice pentru conturarea unui nou plan de pace în Ucraina. Actualizarea mecanismului Uniunii Europene de suspendare a regimului fără vize pentru cetățenii țărilor terțe și înăsprirea regulilor de migrație în unele țări ale blocului comunitar se numără printre alte subiecte reflectate de publicațiile străine.
10:20
Operatorul „Yandex Go” primește amendă de peste 776 de mii de lei pentru necooperare cu Consiliul Concurenței # Radio Moldova
Operatorul platformei „Yandex Go” a fost amendat cu 776 363 de lei pentru neprezentarea informațiilor solicitate în cadrul unei investigații derulate de Consiliul Concurenței. Decizia a fost adoptată pe 20 noiembrie 2025, după ce întreprinderea nu a oferit date considerate esențiale pentru clarificarea unor aspecte relevante ale cazului.
10:10
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor a reținut la frontieră un lot de 4.680 de bucăți de ciocolată cu termenul recomandat de consum până la data de 26 decembrie.
10:00
Revista presei | Demisii și anchete în urma contrabandei cu armament la frontiera moldo-română; Prevenția - una dintre cele mai mari provocări în domeniul sănătății din RM # Radio Moldova
Presa națională își menține atenția asupra cazului de contrabandă cu armament, înregistrat acum o săptămână la vama Albița. Publicațiile naționale au în vizor și modificările la legea antidrog, care prevăd pedepse mai dure, în special pentru atragerea minorilor în consumul sau distribuția de droguri.
09:50
Sistemul judecătoresc, completat cu 15 magistrați noi: au fost numiți în funcție prin decret prezidențial # Radio Moldova
Cincisprezece judecători noi au fost numiți în funcții, până la atingerea plafonului de vârstă, printr-un decret semnat de șefa statului Maia Sandu și publicat pe 27 noiembrie în Monitorul Oficial. Judecătorii numiți în funcții vor activa la judecătoriile Chișinău, Soroca, Criuleni, Hâncești, Strășeni și Căușeni.
Acum 6 ore
09:20
Dosarul contrabadei cu muniții ridică miza reintegrării țării. Expert: „Incidentul este o amenințare la adresa securității naționale” # Radio Moldova
Dacă ancheta va confirma că muniția de contrabandă a fost introdusă în R. Moldova din Ucraina, prin segmentul transnistrean al frontierei necontrolate de Chișinău, atunci procesul de integrare a țării va deveni un subiect de interes regional. Fostul vicepremier pentru Reintegrare, Alexandru Flenchea a explicat, la emisiunea ÎN CONTEXT de la Moldova 1, că vulnerabilitățile de securitate din stânga Nistrului nu mai sunt o chestiune politică internă a Republicii Moldova.
09:20
Un tren care transporta echipamente de monitorizare seismică a accidentat mortal, joi dimineață, 11 muncitori în stația Luoyangzhen din Kunming, provincia Yunnan din sud-vestul Chinei China. Două persoane au fost rănite.
09:10
De la dependență la recuperare: povestea unui fost consumator de droguri, care acum îi ajută pe alții # Radio Moldova
Din stradă și dependență la salvare și ajutor pentru alții. Este povestea lui Alexandru Șmiglu. La doar 14 ani, curiozitatea l-a împins spre droguri, iar moartea tatălui a adâncit prăpastia dependenței. După 18 ani de luptă și momente dramatice peste hotare, Alexandru a reușit să se recupereze și acum îi sprijină pe cei care se confruntă cu aceeași luptă, demonstrând că există întotdeauna o cale de ieșire.
09:00
Washingtonul dispus să ofere Ucrainei garanții de securitate doar după semnarea unui acord de pace # Radio Moldova
Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, le-a transmis aliaților europeni că Washingtonul va fi dispus să ofere Ucrainei garanții de securitate doar după semnarea unui acord de pace. Informațiile apar într-un material publicat miercuri, 26 noiembrie, de Politico, care citează un diplomat european și o altă persoană familiarizată cu negocierile.
09:00
Un incendiu masiv a cuprins miercuri, 26 noiembrie, complexul rezidențial Wang Fuk Court din districtul Tai Po din Hong Kong, provocând moartea a peste 40 de persoane, și evacuări pe scară largă. Flăcările au izbucnit în jurul orei 14:51, iar autoritățile au ridicat rapid nivelul de alertă până la gradul 5, cel mai înalt posibil, transmit BBC și Reuters.
08:50
Din ianuarie până în octombrie 2025, loviturile aeriene ale Federației Ruse asupra Ucrainei au provocat moartea a 548 de civili - cu peste un sfert mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut, se arată în raportul Misiunii de Monitorizare a Drepturilor Omului în Ucraina (HRMMU) a ONU. În aceeași perioadă, 3.592 de civili ucraineni au fost răniți, relatează DW.
08:40
Echipamente de ultimă generație la Centrul de Excelență în Energetică: răspuns la deficitul de specialiști în energia verde # Radio Moldova
Un atelier modern pentru formarea specialiștilor în energia regenerabilă a fost inaugurat la Centrul de Excelență în Electronică și Energetică din Chișinău, în contextul cererii tot mai mari de competențe pe piața muncii și al deficitului de instalatori calificați în domeniul energiei verzi, resimțit acut de companiile din sector.
08:30
Maia Sandu: „Suntem supuși unor atacuri hibride care vor să ne slăbească. Doar împreună cu România putem apăra pacea, libertatea și democrația în regiune” # Radio Moldova
Republica Moldova, România și întreaga Europă „trăiește sub presiunea unui război brutal la hotarele noastre, ale cărui consecințe ajung până în satele și gospodăriile noastre”, a declarat președinta Maia Sandu în cadrul recepției organizate pe 26 noiembrie la Chișinău cu ocazia Zilei Naționale a României. Șefa statului a subliniat necesitatea întăririi rezilienței în fața atacurilor hibride și a amenințărilor fără precedent la adresa păcii, libertății și democrației în regiune.
08:20
Bunicul „celui mai deștept copil din lume” locuiește în satul Abaclia, raionul Basarabeasca, și lucrează ca șofer pe ruta locală Cimișlia-Abaclia. Este vorba despre Ilie Țarlev, un bărbat care trăiește cu speranța că fetele și nepoții săi vor reveni cândva acasă și că Republica Moldova va adera la Uniunea Europeană, unde va avea un viitor mai bun și prosper.
07:50
Atac armat în centrul Washingtonului: doi militari răniți critic, un suspect reținut # Radio Moldova
Doi membri ai Gărzii Naționale a Statelor Unite au fost împușcați și răniți grav miercuri, 26 noiembrie, în centrul Washingtonului, la doar câteva străzi de Casa Albă, într-un atac pe care autoritățile l-au descris drept o ambuscadă țintită. Suspectul, rănit în timpul confruntării, a fost reținut, scrie Reuters.
07:40
Corespondență Dan Alexe | Europenii pregătesc un plan de pace pentru Ucraina mai ferm decât cel al SUA # Radio Moldova
De la dezvăluirea, săptămâna trecută, a planului american extrem de controversat, europenii și-au strâns rândurile pentru a ajuta Kievul să rafineze conținutul potențialului acord și să obțină condiții mai favorabile. Șefa diplomației UE, Kaja Kallas, a avertizat astfel, miercuri, 26 noiembrie, că Rusia va trebui să-și reducă puterea militară și să facă concesii serioase pentru a se ajunge la o „pace dreaptă și durabilă” în Ucraina.
07:40
OPINIE | Planul de pace propus de SUA poartă amprenta Rusiei, iar UE insistă pe garanții pentru Ucraina # Radio Moldova
Spre deosebire de planul de pace propus de americani pentru războiul din Ucraina, Uniunea Europeană (UE) pledează pentru garanții acordate Kievului, anticipând o rezistență din partea Federației Ruse. Corespondentul special al Teleradio-Moldova la Bruxelles, Dan Alexe, a subliniat, la emisiunea ÎN CONTEXT de la Moldova 1, nevoia de sprijin financiar pentru Kiev pentru a evita un colaps economic post-război, pe fondul reducerii ajutorului american.
Acum 8 ore
07:20
În mai multe zone ale țării se circulă în condiții de ceață densă, fenomen care reduce semnificativ vizibilitatea și îngreunează traficul rutier. Poliția Republicii Moldova avertizează conducătorii auto și pietonii să manifeste atenție sporită pentru a evita accidentele.
Acum 12 ore
00:50
Magia Ligii Campionilor. Arsenal Londra învinge pe Bayern Munchen, iar FC Liverpool pierde clar în fața lui PSV # Radio Moldova
Arsenal Londra a câștigat marele meci cu Bayern Munchen și își continuă parcursul perfect în Liga Campionilor. „Tunarii” au învins gruparea bavareză cu 3:1 pe stadionul Emirates. Totodată, FC Liverpool a înregistrat o nouă înfrângere rușinoasă și pare a intra în criză.
Acum 24 ore
22:40
Fostul Hotel „Național” – „centru de criminalitate ridicată” | Lilian Carp anunță obligații legale noi pentru clădirile cu „risc major de securitate” # Radio Moldova
Proprietarii clădirilor abandonate sau aflate în reparații vor fi obligați prin lege să le îngrădească și să le acopere cu un material perforat care să ilustreze viitoarea înfățișare a imobilului sau alte imagini la alegere. Propunerile au fost prezentate în cadrul audierilor din Comisia parlamentară pentru Securitate Națională, Apărare și Ordine Publică, pe subiectul fostului Hotel „Național”, unde recent o adolescentă și-a pierdut viața după ce a căzut de la înălțime.
21:30
Președintele SUA, Donald Trump, renunță la data de 27 noiembrie ca termen-limită pentru un acord de pace în Ucraina, spunând presei că nu există un termen concret pentru semnarea documentului, transmite NBC News.
21:10
Nuci „franceze” de la Criuleni pentru mai multe state din Europa: afacerea de la Slobozia-Dușca a unui fost militar # Radio Moldova
Deși are studii juridice și economice, iar cariera sa de militar nu avea nicio legătură cu agricultura, Ghenadie Dumitrașco din Slobozia-Dușca, raionul Criuleni, a ales să-și schimbe viața acum aproape 20 de ani. A plantat o livadă de nuci de soi francez, pe 45 de hectare, iar astăzi aceasta este pe rod și antreprenorul exportă nuci în mai multe țări.
21:10
Haos pe aeroporturile din Belgia. O grevă națională a paralizat activitatea aeroportului din Bruxelles, unde au fost anulate peste jumătate dintre zboruri. Autoritățile au anunțat că redirecționarea curselor este responsabilitatea companiilor aeriene și îi îndeamnă pe pasageri să verifice direct la operatori sau pe site-ul aeroportului dacă zborul lor este afectat.
21:00
Nuci „franceze” de la Criuleni pentru mai multe state din Europa: afacerea de la Criuleni a unui fost militar # Radio Moldova
Deși are studii juridice și economice, iar cariera sa de militar nu avea nicio legătură cu agricultura, Ghenadie Dumitrașco din Slobozia-Dușca, raionul Criuleni, a ales să-și schimbe viața acum aproape 20 de ani. A plantat o livadă de nuci de soi francez, pe 45 de hectare, iar astăzi aceasta este pe rod și antreprenorul exportă nuci în mai multe țări.
20:50
Președintele noii Comisii parlamentare pentru integrare ruropeană: „Integrarea este proiectul generației noastre” # Radio Moldova
Republica Moldova intră într-o etapă accelerată a procesului de aderare la Uniunea Europeană. Marcel Spatari, președintele Comisiei parlamentare pentru integrare europeană - structură creată pentru prima dată în în Legislativ - spune că R. Moldova are în față ani decisivi. „Suntem într-o cursă contracronometru” pentru a alinia legislația și instituțiile la standardele europene, a declarat Spătari la emisiunea „Noi și Europa” de la Radio Moldova.
20:20
Deficit de imunosupresoare în R. Moldova: stocurile ar urma să fie restabilite la sfârșitul lunii # Radio Moldova
În Republica Moldova lipsește un medicament vital pentru oamenii care trăiesc datorită unui transplant. Fără el, riscul de complicații crește de la o zi la alta. Printre cei care așteaptă cu îngrijorare este și Iulia Iațco, care a primit un nou ficat și depinde în totalitate de acest tratament. Autoritățile dau asigurări că medicamentul va ajunge în țară la sfârșitul lunii.
19:30
Președintele noii Comisii parlamentare pentru Integrare Europeană: „Integrarea este proiectul generației noastre” # Radio Moldova
Republica Moldova intră într-o etapă accelerată a procesului de aderare la Uniunea Europeană. Deputatul Marcel Spătari, președintele noii Comisii Parlamentare pentru Integrare Europeană - structură creată pentru prima dată în istoria țării, spune că Moldova are în față ani decisivi. „Suntem într-o cursă contra cronometru” pentru a alinia legislația și instituțiile la standardele europene, a declarat Spătari, într-un interviu în cadrul emisiunii „Noi și Europa” de la Radio Moldova.
19:20
Tot mai multe petroliere vechi, pe care Rusia le-a adunat pentru a exporta petrol ocolind sancțiunile occidentale, își epuizează resursa și necesită casare. Vârsta medie a navelor din flota tenebră este de 20 de ani, iar 60% dintre acestea au 20 de ani sau chiar mai mult, potrivit datelor S&P Global.
19:00
Igor Armaș a intrat deja, cum se spune, „în pâine” în noua sa funcție de director sportiv la FC Voluntari: „Fotbaliștii îmi spun domnul director!” # Radio Moldova
Igor Armaș, fostul căpitan al echipei naționale de fotbal a Republicii Moldova a oferit primele declarații despre această schimbare majoră în viața sa după ce și-a agățat ghetele în cui și a dezvăluit ce planuri are pentru viitor.
18:20
„Haos. Reinventăm Realitatea”: Festivalul Moldox aduce cinema social de top la ediția a X-a # Radio Moldova
Festivalul Internațional de Film Documentar Moldox își deschide astăzi porțile la Cineplex Loteanu din Chișinău. Timp de cinci zile, între 26 și 30 noiembrie 2025, publicul va putea urmări 27 de documentare de lung metraj și 6 scurtmetraje, producții din Moldova și din întreaga lume, care vorbesc despre libertate, memorie, traume, demnitate, reziliență și încercarea noastră de a găsi sens într-o lume marcată de haos.
18:10
Președintele SUA, Donald Trump, renunță la data de 27 noiembrie ca termen-limită pentru un acord de pace în Ucraina, spunând presei că nu există un termen concret pentru semnarea documentului, transmite NBC News.
18:00
„Între idee și dorință este o diferență mare”: antreprenor din Criuleni despre lupta pentru o afacere de succes # Radio Moldova
Deși are studii juridice și economice, iar cariera sa de militar nu avea nicio legătură cu agricultura, Ghenadie Dumitrașco din Slobozia-Dușca, raionul Criuleni, a ales să-și schimbe viața acum aproape 20 de ani. A plantat o livadă de nuci de soi francez, pe 45 de hectare, iar astăzi aceasta este pe rod și antreprenorul exportă nuci în mai multe țări.
18:00
Parlamentul Italiei a votat marți în unanimitate pentru introducerea în codul penal a unei prevederi separate privind femicidul - uciderea unei femei comisă din motive de gen. Această infracțiune va fi pedepsită cu închisoare pe viață, transmite BBC News.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.