Renato Usatîi, despre camionul reținut la Albița: Loturi de armament fără explozibili, descoperite în mai multe state - o nouă tactică a grupărilor de contrabandă

Deși are studii juridice și economice, iar cariera sa de militar nu avea nicio legătură cu agricultura, Ghenadie Dumitrașco din Slobozia-Dușca, raionul Criuleni, a ales să-și schimbe viața acum aproape 20 de ani. A plantat o livadă de nuci de soi francez, pe 45 de hectare, iar astăzi aceasta este pe rod și antreprenorul exportă nuci în mai multe țări.