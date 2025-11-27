Interes uriaș pentru Campionatul Mondial de fotbal din anul 2026

FIFA a anunțat că aproape două milioane de bilete au fost vândute în vederea Campionatului Mondial de fotbal din 2026, turneu final ce va avea loc în Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada. În timpul celor două faze inițiale de procurare a tichetelor, suporterii din cele trei țări-gazdă au generat cele mai multe achiziții, urmați de cei din Marea Britanie, Germania, Brazilia, Columbia, Spania, Argentina și Franța. Pe 5 decembrie este programată tragerea la sorți și stabilirea programului meciurilor, după care, pe 11 decembrie, va demara următoarea fază de vânzare a biletelor.

