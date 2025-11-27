Interes uriaș pentru Campionatul Mondial de fotbal din anul 2026
Radio Moldova, 27 noiembrie 2025 11:30
FIFA a anunțat că aproape două milioane de bilete au fost vândute în vederea Campionatului Mondial de fotbal din 2026, turneu final ce va avea loc în Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada. În timpul celor două faze inițiale de procurare a tichetelor, suporterii din cele trei țări-gazdă au generat cele mai multe achiziții, urmați de cei din Marea Britanie, Germania, Brazilia, Columbia, Spania, Argentina și Franța. Pe 5 decembrie este programată tragerea la sorți și stabilirea programului meciurilor, după care, pe 11 decembrie, va demara următoarea fază de vânzare a biletelor.
• • •
Alte ştiri de Radio Moldova
Acum 5 minute
11:40
R. Moldova își va spori securitatea la frontiere și își va îmbunătăți capacitatea de a răspunde adecvat la cazuri de criminalitate transfrontalieră, fapt care o va apropia și mai mult de integrarea în Uniunea Europeană. Cele mai bune practici europene vor fi implementate la frontiera moldovenească grație proiectului „EU4Borders Security - Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană (UE).
Acum 15 minute
11:30
FIFA a anunțat că aproape două milioane de bilete au fost vândute în vederea Campionatului Mondial de fotbal din 2026, turneu final ce va avea loc în Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada. În timpul celor două faze inițiale de procurare a tichetelor, suporterii din cele trei țări-gazdă au generat cele mai multe achiziții, urmați de cei din Marea Britanie, Germania, Brazilia, Columbia, Spania, Argentina și Franța. Pe 5 decembrie este programată tragerea la sorți și stabilirea programului meciurilor, după care, pe 11 decembrie, va demara următoarea fază de vânzare a biletelor.
Acum 30 minute
11:20
Conflictele de muncă rămân o realitate în multe organizații, iar managerii ajung să își petreacă până la un sfert din timp încercând să le rezolve. Specialiștii reamintesc însă că drepturile salariaților sunt protejate deplin, iar în caz de litigiu, angajații pot primi despăgubiri integrale, fără limită maximă.
Acum o oră
11:10
Estonia va deschide o ambasadă în R. Moldova. Decizia a fost luată de Guvernul de la Tallin și i-a fost comunicată la telefon, pe 27 noiembrie, viceprim-ministrului Mihai Popșoi, ministrul Afacerilor Externe, de către omologul său din Estonia, Margus Tsahkna.
11:00
Minut de reculegere în Parlament, dedicat eroului național Ilie Ilașcu: socialiștii și comuniștii au ignorat îndemnul spicherului # Radio Moldova
Deputații au păstrat, în debutul ședinței Parlamentului din 27 noiembrie, un minut de reculegere în memoria lui Ilie Ilașcu, erou național și simbol al rezistenței pentru independența și integritatea teritorială a Republicii Moldova. În timpul momentului solemn, deputații socialiști și comuniști au refuzat să se ridice în picioare pentru a-l comemora pe eroul național.
11:00
Protest în Italia: se așteaptă perturbări în circulația trenurilor și a altor mijloace de transport # Radio Moldova
O grevă generală națională ar putea genera perturbări majore în Italia vineri, 28 noiembrie. Protestul este programat să dureze 24 de ore și se preconizează că va afecta trenurile pe distanțe lungi, transportul local, feriboturile și alte servicii de transport.
10:50
„Yandex Go”, amendat cu peste 776 de mii de lei pentru refuzul de a coopera cu reprezentanții Consiliului Concurenței # Radio Moldova
Operatorul platformei „Yandex Go” a fost amendat cu 776.363 de lei pentru neprezentarea informațiilor solicitate în cadrul unei investigații derulate de Consiliul Concurenței. Decizia a fost adoptată pe 20 noiembrie curent, după ce întreprinderea nu a oferit date considerate esențiale pentru clarificarea unor aspecte relevante ale cazului.
Acum 2 ore
10:40
Mai mulți congresmeni republicani au criticat virulent administrația președintelui Donald Trump pentru modul în care a gestionat recentul plan de pace propus pentru Ucraina, despre care spun că favorizează mai mult Rusia, într-o schimbare radicală de poziție a unui partid care a aderat îndeaproape la aproape toate inițiativele lui Trump, arată agenția de presă Reuters într-un comentariu.
10:30
Document privind reglementarea parcărilor: Primăria Chișinău cere lege specială, experții spun că nu e nevoie # Radio Moldova
Deputații din fracțiunea parlamentară „Alternativa” vor înregistra în Parlament un proiect de lege privind organizarea și funcționarea parcărilor auto pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Inițiativa este motivată de lipsa unui cadru legal modern care să reglementeze un domeniu devenit critic, în special pentru municipiul Chișinău.
10:30
Revista presei internaționale | Șanse minime de aplicare a planului american de pace în Ucraina; Noi reguli în UE privind regimul fără vize # Radio Moldova
Presa internațională descrie impactul eforturilor diplomatice pentru conturarea unui nou plan de pace în Ucraina. Actualizarea mecanismului Uniunii Europene de suspendare a regimului fără vize pentru cetățenii țărilor terțe și înăsprirea regulilor de migrație în unele țări ale blocului comunitar se numără printre alte subiecte reflectate de publicațiile străine.
10:20
Operatorul „Yandex Go” primește amendă de peste 776 de mii de lei pentru necooperare cu Consiliul Concurenței # Radio Moldova
Operatorul platformei „Yandex Go” a fost amendat cu 776 363 de lei pentru neprezentarea informațiilor solicitate în cadrul unei investigații derulate de Consiliul Concurenței. Decizia a fost adoptată pe 20 noiembrie 2025, după ce întreprinderea nu a oferit date considerate esențiale pentru clarificarea unor aspecte relevante ale cazului.
10:10
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor a reținut la frontieră un lot de 4.680 de bucăți de ciocolată cu termenul recomandat de consum până la data de 26 decembrie.
10:00
Revista presei | Demisii și anchete în urma contrabandei cu armament la frontiera moldo-română; Prevenția - una dintre cele mai mari provocări în domeniul sănătății din RM # Radio Moldova
Presa națională își menține atenția asupra cazului de contrabandă cu armament, înregistrat acum o săptămână la vama Albița. Publicațiile naționale au în vizor și modificările la legea antidrog, care prevăd pedepse mai dure, în special pentru atragerea minorilor în consumul sau distribuția de droguri.
09:50
Sistemul judecătoresc, completat cu 15 magistrați noi: au fost numiți în funcție prin decret prezidențial # Radio Moldova
Cincisprezece judecători noi au fost numiți în funcții, până la atingerea plafonului de vârstă, printr-un decret semnat de șefa statului Maia Sandu și publicat pe 27 noiembrie în Monitorul Oficial. Judecătorii numiți în funcții vor activa la judecătoriile Chișinău, Soroca, Criuleni, Hâncești, Strășeni și Căușeni.
Acum 4 ore
09:20
Dosarul contrabadei cu muniții ridică miza reintegrării țării. Expert: „Incidentul este o amenințare la adresa securității naționale” # Radio Moldova
Dacă ancheta va confirma că muniția de contrabandă a fost introdusă în R. Moldova din Ucraina, prin segmentul transnistrean al frontierei necontrolate de Chișinău, atunci procesul de integrare a țării va deveni un subiect de interes regional. Fostul vicepremier pentru Reintegrare, Alexandru Flenchea a explicat, la emisiunea ÎN CONTEXT de la Moldova 1, că vulnerabilitățile de securitate din stânga Nistrului nu mai sunt o chestiune politică internă a Republicii Moldova.
09:20
Un tren care transporta echipamente de monitorizare seismică a accidentat mortal, joi dimineață, 11 muncitori în stația Luoyangzhen din Kunming, provincia Yunnan din sud-vestul Chinei China. Două persoane au fost rănite.
09:10
De la dependență la recuperare: povestea unui fost consumator de droguri, care acum îi ajută pe alții # Radio Moldova
Din stradă și dependență la salvare și ajutor pentru alții. Este povestea lui Alexandru Șmiglu. La doar 14 ani, curiozitatea l-a împins spre droguri, iar moartea tatălui a adâncit prăpastia dependenței. După 18 ani de luptă și momente dramatice peste hotare, Alexandru a reușit să se recupereze și acum îi sprijină pe cei care se confruntă cu aceeași luptă, demonstrând că există întotdeauna o cale de ieșire.
09:00
Washingtonul dispus să ofere Ucrainei garanții de securitate doar după semnarea unui acord de pace # Radio Moldova
Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, le-a transmis aliaților europeni că Washingtonul va fi dispus să ofere Ucrainei garanții de securitate doar după semnarea unui acord de pace. Informațiile apar într-un material publicat miercuri, 26 noiembrie, de Politico, care citează un diplomat european și o altă persoană familiarizată cu negocierile.
09:00
Un incendiu masiv a cuprins miercuri, 26 noiembrie, complexul rezidențial Wang Fuk Court din districtul Tai Po din Hong Kong, provocând moartea a peste 40 de persoane, și evacuări pe scară largă. Flăcările au izbucnit în jurul orei 14:51, iar autoritățile au ridicat rapid nivelul de alertă până la gradul 5, cel mai înalt posibil, transmit BBC și Reuters.
08:50
Din ianuarie până în octombrie 2025, loviturile aeriene ale Federației Ruse asupra Ucrainei au provocat moartea a 548 de civili - cu peste un sfert mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut, se arată în raportul Misiunii de Monitorizare a Drepturilor Omului în Ucraina (HRMMU) a ONU. În aceeași perioadă, 3.592 de civili ucraineni au fost răniți, relatează DW.
08:40
Echipamente de ultimă generație la Centrul de Excelență în Energetică: răspuns la deficitul de specialiști în energia verde # Radio Moldova
Un atelier modern pentru formarea specialiștilor în energia regenerabilă a fost inaugurat la Centrul de Excelență în Electronică și Energetică din Chișinău, în contextul cererii tot mai mari de competențe pe piața muncii și al deficitului de instalatori calificați în domeniul energiei verzi, resimțit acut de companiile din sector.
08:30
Maia Sandu: „Suntem supuși unor atacuri hibride care vor să ne slăbească. Doar împreună cu România putem apăra pacea, libertatea și democrația în regiune” # Radio Moldova
Republica Moldova, România și întreaga Europă „trăiește sub presiunea unui război brutal la hotarele noastre, ale cărui consecințe ajung până în satele și gospodăriile noastre”, a declarat președinta Maia Sandu în cadrul recepției organizate pe 26 noiembrie la Chișinău cu ocazia Zilei Naționale a României. Șefa statului a subliniat necesitatea întăririi rezilienței în fața atacurilor hibride și a amenințărilor fără precedent la adresa păcii, libertății și democrației în regiune.
08:20
Bunicul „celui mai deștept copil din lume” locuiește în satul Abaclia, raionul Basarabeasca, și lucrează ca șofer pe ruta locală Cimișlia-Abaclia. Este vorba despre Ilie Țarlev, un bărbat care trăiește cu speranța că fetele și nepoții săi vor reveni cândva acasă și că Republica Moldova va adera la Uniunea Europeană, unde va avea un viitor mai bun și prosper.
07:50
Atac armat în centrul Washingtonului: doi militari răniți critic, un suspect reținut # Radio Moldova
Doi membri ai Gărzii Naționale a Statelor Unite au fost împușcați și răniți grav miercuri, 26 noiembrie, în centrul Washingtonului, la doar câteva străzi de Casa Albă, într-un atac pe care autoritățile l-au descris drept o ambuscadă țintită. Suspectul, rănit în timpul confruntării, a fost reținut, scrie Reuters.
Acum 6 ore
07:40
Corespondență Dan Alexe | Europenii pregătesc un plan de pace pentru Ucraina mai ferm decât cel al SUA # Radio Moldova
De la dezvăluirea, săptămâna trecută, a planului american extrem de controversat, europenii și-au strâns rândurile pentru a ajuta Kievul să rafineze conținutul potențialului acord și să obțină condiții mai favorabile. Șefa diplomației UE, Kaja Kallas, a avertizat astfel, miercuri, 26 noiembrie, că Rusia va trebui să-și reducă puterea militară și să facă concesii serioase pentru a se ajunge la o „pace dreaptă și durabilă” în Ucraina.
07:40
OPINIE | Planul de pace propus de SUA poartă amprenta Rusiei, iar UE insistă pe garanții pentru Ucraina # Radio Moldova
Spre deosebire de planul de pace propus de americani pentru războiul din Ucraina, Uniunea Europeană (UE) pledează pentru garanții acordate Kievului, anticipând o rezistență din partea Federației Ruse. Corespondentul special al Teleradio-Moldova la Bruxelles, Dan Alexe, a subliniat, la emisiunea ÎN CONTEXT de la Moldova 1, nevoia de sprijin financiar pentru Kiev pentru a evita un colaps economic post-război, pe fondul reducerii ajutorului american.
07:20
În mai multe zone ale țării se circulă în condiții de ceață densă, fenomen care reduce semnificativ vizibilitatea și îngreunează traficul rutier. Poliția Republicii Moldova avertizează conducătorii auto și pietonii să manifeste atenție sporită pentru a evita accidentele.
Acum 12 ore
00:50
Magia Ligii Campionilor. Arsenal Londra învinge pe Bayern Munchen, iar FC Liverpool pierde clar în fața lui PSV # Radio Moldova
Arsenal Londra a câștigat marele meci cu Bayern Munchen și își continuă parcursul perfect în Liga Campionilor. „Tunarii” au învins gruparea bavareză cu 3:1 pe stadionul Emirates. Totodată, FC Liverpool a înregistrat o nouă înfrângere rușinoasă și pare a intra în criză.
Acum 24 ore
22:40
Fostul Hotel „Național” – „centru de criminalitate ridicată” | Lilian Carp anunță obligații legale noi pentru clădirile cu „risc major de securitate” # Radio Moldova
Proprietarii clădirilor abandonate sau aflate în reparații vor fi obligați prin lege să le îngrădească și să le acopere cu un material perforat care să ilustreze viitoarea înfățișare a imobilului sau alte imagini la alegere. Propunerile au fost prezentate în cadrul audierilor din Comisia parlamentară pentru Securitate Națională, Apărare și Ordine Publică, pe subiectul fostului Hotel „Național”, unde recent o adolescentă și-a pierdut viața după ce a căzut de la înălțime.
21:30
Președintele SUA, Donald Trump, renunță la data de 27 noiembrie ca termen-limită pentru un acord de pace în Ucraina, spunând presei că nu există un termen concret pentru semnarea documentului, transmite NBC News.
21:10
Nuci „franceze” de la Criuleni pentru mai multe state din Europa: afacerea de la Slobozia-Dușca a unui fost militar # Radio Moldova
Deși are studii juridice și economice, iar cariera sa de militar nu avea nicio legătură cu agricultura, Ghenadie Dumitrașco din Slobozia-Dușca, raionul Criuleni, a ales să-și schimbe viața acum aproape 20 de ani. A plantat o livadă de nuci de soi francez, pe 45 de hectare, iar astăzi aceasta este pe rod și antreprenorul exportă nuci în mai multe țări.
21:10
Haos pe aeroporturile din Belgia. O grevă națională a paralizat activitatea aeroportului din Bruxelles, unde au fost anulate peste jumătate dintre zboruri. Autoritățile au anunțat că redirecționarea curselor este responsabilitatea companiilor aeriene și îi îndeamnă pe pasageri să verifice direct la operatori sau pe site-ul aeroportului dacă zborul lor este afectat.
21:00
Nuci „franceze” de la Criuleni pentru mai multe state din Europa: afacerea de la Criuleni a unui fost militar # Radio Moldova
Deși are studii juridice și economice, iar cariera sa de militar nu avea nicio legătură cu agricultura, Ghenadie Dumitrașco din Slobozia-Dușca, raionul Criuleni, a ales să-și schimbe viața acum aproape 20 de ani. A plantat o livadă de nuci de soi francez, pe 45 de hectare, iar astăzi aceasta este pe rod și antreprenorul exportă nuci în mai multe țări.
20:50
Președintele noii Comisii parlamentare pentru integrare ruropeană: „Integrarea este proiectul generației noastre” # Radio Moldova
Republica Moldova intră într-o etapă accelerată a procesului de aderare la Uniunea Europeană. Marcel Spatari, președintele Comisiei parlamentare pentru integrare europeană - structură creată pentru prima dată în în Legislativ - spune că R. Moldova are în față ani decisivi. „Suntem într-o cursă contracronometru” pentru a alinia legislația și instituțiile la standardele europene, a declarat Spătari la emisiunea „Noi și Europa” de la Radio Moldova.
20:20
Deficit de imunosupresoare în R. Moldova: stocurile ar urma să fie restabilite la sfârșitul lunii # Radio Moldova
În Republica Moldova lipsește un medicament vital pentru oamenii care trăiesc datorită unui transplant. Fără el, riscul de complicații crește de la o zi la alta. Printre cei care așteaptă cu îngrijorare este și Iulia Iațco, care a primit un nou ficat și depinde în totalitate de acest tratament. Autoritățile dau asigurări că medicamentul va ajunge în țară la sfârșitul lunii.
19:30
Președintele noii Comisii parlamentare pentru Integrare Europeană: „Integrarea este proiectul generației noastre” # Radio Moldova
Republica Moldova intră într-o etapă accelerată a procesului de aderare la Uniunea Europeană. Deputatul Marcel Spătari, președintele noii Comisii Parlamentare pentru Integrare Europeană - structură creată pentru prima dată în istoria țării, spune că Moldova are în față ani decisivi. „Suntem într-o cursă contra cronometru” pentru a alinia legislația și instituțiile la standardele europene, a declarat Spătari, într-un interviu în cadrul emisiunii „Noi și Europa” de la Radio Moldova.
19:20
Tot mai multe petroliere vechi, pe care Rusia le-a adunat pentru a exporta petrol ocolind sancțiunile occidentale, își epuizează resursa și necesită casare. Vârsta medie a navelor din flota tenebră este de 20 de ani, iar 60% dintre acestea au 20 de ani sau chiar mai mult, potrivit datelor S&P Global.
19:00
Igor Armaș a intrat deja, cum se spune, „în pâine” în noua sa funcție de director sportiv la FC Voluntari: „Fotbaliștii îmi spun domnul director!” # Radio Moldova
Igor Armaș, fostul căpitan al echipei naționale de fotbal a Republicii Moldova a oferit primele declarații despre această schimbare majoră în viața sa după ce și-a agățat ghetele în cui și a dezvăluit ce planuri are pentru viitor.
18:20
„Haos. Reinventăm Realitatea”: Festivalul Moldox aduce cinema social de top la ediția a X-a # Radio Moldova
Festivalul Internațional de Film Documentar Moldox își deschide astăzi porțile la Cineplex Loteanu din Chișinău. Timp de cinci zile, între 26 și 30 noiembrie 2025, publicul va putea urmări 27 de documentare de lung metraj și 6 scurtmetraje, producții din Moldova și din întreaga lume, care vorbesc despre libertate, memorie, traume, demnitate, reziliență și încercarea noastră de a găsi sens într-o lume marcată de haos.
18:10
Președintele SUA, Donald Trump, renunță la data de 27 noiembrie ca termen-limită pentru un acord de pace în Ucraina, spunând presei că nu există un termen concret pentru semnarea documentului, transmite NBC News.
18:00
„Între idee și dorință este o diferență mare”: antreprenor din Criuleni despre lupta pentru o afacere de succes # Radio Moldova
Deși are studii juridice și economice, iar cariera sa de militar nu avea nicio legătură cu agricultura, Ghenadie Dumitrașco din Slobozia-Dușca, raionul Criuleni, a ales să-și schimbe viața acum aproape 20 de ani. A plantat o livadă de nuci de soi francez, pe 45 de hectare, iar astăzi aceasta este pe rod și antreprenorul exportă nuci în mai multe țări.
18:00
Parlamentul Italiei a votat marți în unanimitate pentru introducerea în codul penal a unei prevederi separate privind femicidul - uciderea unei femei comisă din motive de gen. Această infracțiune va fi pedepsită cu închisoare pe viață, transmite BBC News.
17:30
Transformarea în educație: prima testare națională a competențelor digitale în școli # Radio Moldova
Peste trei mii de elevi din clasele a IX-a și a XII-a vor primi certificate de competență digitală după prima testare națională, organizată în data de 26 noiembrie de Ministerul Educației și Cercetării, în colaborare cu Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare. Exercițiul a implicat elevi din peste 70 de instituții.
17:00
Comisia Europeană denunță provocările Rusiei și reafirmă sprijinul pentru R. Moldova în fața amenințărilor aeriene # Radio Moldova
Comisia Europeană (CE) condamnă ferm încălcările repetate ale spațiului aerian al Republicii Moldova de către drone rusești, subliniind că aceste acțiuni reprezintă o provocare deliberată și o escaladare a tensiunilor în Europa de Est.
16:50
Expert, despre armamentul depistat la vamă: Incidentul afectează imaginea R. Moldova, iar autoritățile trebuie să reacționeze coordonat # Radio Moldova
Cazul armamentului descoperit la punctul de trecere Leușeni - Albița ar putea fi parte a unei strategii de destabilizare, vizând nu doar Ucraina, dar și Republica Moldova, cu scopul de a amplifica narativele despre corupție și trafic de arme. Expertul în securitate Pavel Horea a subliniat, la Moldova 1, necesitatea unei reacții prompte din partea autorităților pentru a proteja imaginea țării și a preveni viitoare incidente similare.
16:30
Încă o persoană reținută în dosarul camionului cu armament. Carp: Armele provin din Tula și sunt, probabil, „trofee” capturate de armata ucraineană # Radio Moldova
Încă o persoană a fost reținută în dosarul armamentului descoperit, pe 20 noiembrie, la punctul de trecere Leușeni - Albița. Președintele Comisiei parlamentare pentru securitate națională, apărare și ordine publică, Lilian Carp, a anunțat că aceasta a avut rol de organizator, iar schema investigată este mult mai amplă decât se credea inițial. Potrivit oficialului, armele depistate sunt produse în Federația Rusă.
16:20
Proiectul INSPIREE: șase cămine studențești din Chișinău vor fi reabilitate energetic # Radio Moldova
Șase cămine ale Universității de Stat din Moldova (USM) și ale Universității Tehnice a Moldovei (UTM) – clădiri care nu au beneficiat de renovări majore de peste jumătate de secol – intră în reparații. Lucrările de reabilitare energetică sunt realizate în cadrul Proiectului INSPIREE, implementat de Guvernul Republicii Moldova și finanțat de Agenția Franceză pentru Dezvoltare (AFD).
16:20
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis un Cod galben de ceață pentru joi, 27 noiembrie, valabil în intervalul 03:00 - 12:00. Potrivit meteorologilor, pe arii extinse se va forma ceață densă, fenomen care va reduce vizibilitatea până la aproximativ 200 de metri.
16:20
Experți la Radio Moldova: Regimul separatist menține regiunea transnistreană într-o situație de risc constant # Radio Moldova
Regiunea transnistreană trece printr-o nouă perioadă de incertitudine economică și politică, pe fondul întârzierilor la plata gazelor de către Rusia, al deficitului bugetar și al pretinselor alegeri, nerecunoscute pe plan internațional.
16:10
Incendiu devastator în Hong Kong: șapte blocuri cuprinse de flăcări, 13 persoane decedate # Radio Moldova
Un incendiu masiv a cuprins miercuri, 26 noiembrie, complexul rezidențial Wang Fuk Court din districtul Tai Po din Hong Kong, provocând moartea a cel puțin 13 persoane, și evacuări pe scară largă. Flăcările au izbucnit în jurul orei 14:51, iar autoritățile au ridicat rapid nivelul de alertă până la gradul 5, cel mai înalt posibil, transmit BBC și Reuters.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.