Precizări: Cine trebui să depună, până pe 31 decembrie, declarația privind beneficiarul efectiv al entităților economice sau al celor necomerciale

20:20

În Republica Moldova lipsește un medicament vital pentru oamenii care trăiesc datorită unui transplant. Fără el, riscul de complicații crește de la o zi la alta. Printre cei care așteaptă cu îngrijorare este și Iulia Iațco, care a primit un nou ficat și depinde în totalitate de acest tratament. Autoritățile dau asigurări că medicamentul va ajunge în țară la sfârșitul lunii.