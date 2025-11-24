România este unul dintre cei mai mari consumatori de vin din lume
Logos-Press, 24 noiembrie 2025 10:15
România ocupă locul 17 în lume în ceea ce privește consumul total de vin, informează Logos Press.
• • •
Alte ştiri de Logos-Press
Acum 30 minute
10:15
România ocupă locul 17 în lume în ceea ce privește consumul total de vin, informează Logos Press.
Acum 2 ore
09:15
Ministerul Muncii și Protecției Sociale va supune aprobării Guvernului o propunere de stabilire a salariului minim pe țară la 6.300 de lei pentru anul 2026, informează Logos Press.
Acum 4 ore
08:15
În ciuda realizărilor, Moldova se află încă la un nivel „relativ scăzut” de pregătire pentru economia competitivă a Uniunii Europene, a raportat Logos Press.
Acum 24 ore
18:15
Proprietarii majorității cluburilor din prima ligă engleză (EPL) au votat împotriva introducerii unui plafon salarial, susținând doar o modificare a modelului de fair-play financiar, informează Logos Press.
16:15
Întreprinderea familială din Anenii Noi Axedum a devenit primul producător de carne din Moldova care a obținut dreptul de a-și exporta produsele pe piața Uniunii Europene, – anunță Logos Press cu referire la comunicatul de presă al Invest Moldova.
14:15
Construcția Centrului de Reciclare a Deșeurilor Solide în cadrul celei de-a doua faze a proiectului municipal „Deșeuri Solide Chișinău” este cu cinci luni înainte de termen, – informează Logos Press.
12:15
Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova cere autorităților să majoreze salariile din sectorul public și să crească rata de bază la 3000 de lei.
Ieri
10:15
Ministerul Agriculturii din Moldova va consolida capacitatea de gestionare a sectorului agroalimentar pentru integrarea europeană. În acest sens, această problemă ar trebui să devină una dintre primele priorități ale Guvernului. Această opinie a fost exprimată de experți europeni în cadrul unui seminar privind gestionarea sectorului agroalimentar în UE, pe baza experienței țărilor UE care au trecut anterior prin acest proces.
22 noiembrie 2025
18:15
Pugilistul ucrainean Oleksandr Usik a renunțat de bună voie la centura Organizației Mondiale a Boxului (WBO), aceasta revenind „campionului mondial interimar WBO la categoria grea”, englezul Fabio Wardley, informează Logos Press.
16:15
Nikushor Dan: Extinderea UE către Moldova, Ucraina și Balcanii de Vest este o investiție în securitate # Logos-Press
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat vineri că extinderea Uniunii Europene către Moldova, Ucraina și Balcanii de Vest nu este un „act de caritate”, ci o investiție în securitate, informează Logos Press.
14:15
Parlamentul moldovean pregătește amendamente la Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei, care vor schimba în mod semnificativ procedura de demitere a membrilor Consiliului de supraveghere și Comitetului executiv al BNM, inclusiv a președintelui acesteia, relatează Logos Press.
13:15
Camera de Comerț și Industrie a Moldovei a anunțat începerea înregistrării companiilor pentru participarea la cea de-a 23-a Expoziție Națională „Fabricat în Moldova 2026”. Aceasta va avea loc în perioada 11-15 februarie 2026 la centrul expozițional Moldexpo.
12:15
Asociația Speranța-Con estimează că, în acest moment, fermierii pot furniza încă 5-7 mii de tone de mere din plantații – maximum o săptămână de muncă pentru unitățile de procesare, informează Logos Press.
Mai mult de 2 zile în urmă
10:15
Comisia Europeană a majorat prognoza de creștere a PIB-ului Moldovei pentru 2025 de la 0,9% la 1,6%, a redus-o ușor pentru 2026 – de la 2,8% la 2,6%, și se așteaptă la o creștere economică de 3,7% în 2027.
21 noiembrie 2025
19:15
Nivelul veniturilor Asociației Naționale de Baschet (NBA) până la sfârșitul sezonului 2025/26 este de așteptat să fie de 14,3 miliarde de dolari, o creștere de 1,8 miliarde de dolari sau 14% față de sezonul trecut, a raportat Logos Press.
18:15
În contextul cererii crescute de credite, băncile vor trebui să își optimizeze politicile de creditare pentru a îndeplini cerințele de stabilitate financiară ale autorității de reglementare, a informat Logos Press.
17:15
Biroul președintelui ucrainean Volodymyr Zelensky a confirmat în după-amiaza zilei de 21 noiembrie că a primit un proiect de plan de pace din partea Statelor Unite, pe care Kievul l-a descris ca fiind „o evaluare a părții americane, a relatat Logos Press.
16:15
Începând cu sesiunea de bacalaureat 2026, absolvenții de clasa a XII-a ai școlilor cu predare în limba rusă vor putea fi scutiți de proba la limba română dacă primesc în prealabil un certificat care să ateste nivelul de competență lingvistică, informează Logos Press.
15:15
Comercianții de criptomonede au pierdut 1 miliard de dolari într-o prăbușire a pieței care a durat o oră # Logos-Press
În ultimele 24 de ore, cursul de schimb al bitcoin a scăzut cu 8%, iar într-o oră de scădere accentuată a pieței cripto, comercianții au pierdut aproximativ 1 miliard de dolari pe poziții de investiții lungi, a raportat Logos Press.
14:15
Platforma de tranzacționare OPEM cu oferte de vânzare și cumpărare a energiei electrice va fi testată în Republica Moldova în perioada 3 – 5 decembrie. Acest lucru a fost anunțat de directorul Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, Constantin Boroșan, care a precizat că OPEM Moldova și OPCOM România vor organiza pe 26 noiembrie un webinar privind funcționarea pieței pentru ziua următoare și a pieței intrazilnice.
13:15
La Chișinău au început discuțiile privind pregătirea unui plan urbanistic general (PUG) actualizat al capitalei, a cărui elaborare este încredințată unui consorțiu condus de SC ARHICON SRL din București, informează Logos Press.
12:15
Transnistria nu va fi de acord să accepte un ajutor financiar de 60 de milioane de euro din partea UE în condițiile oferite, deoarece acest lucru ar duce la oprirea industriei din regiune.
11:15
Deputatul Diana Karaman propune introducerea unui moratoriu temporar privind inspecțiile fiscale și sancțiunile împotriva persoanelor fizice care desfășoară activități comerciale independente până la punerea în aplicare a unui mecanism de protecție a datelor cu caracter personal, relatează Logos Press.
10:15
Sindicatele doresc stabilirea salariului minim la 8050 lei în 2026, Ministerul Finanțelor ia în considerare o variantă mai restrânsă – până la 6050 lei, în timp ce patronatele avertizează că o creștere bruscă ar pune în pericol activitatea întreprinderilor mici și mijlocii”, relatează Logos Press.
09:15
Guvernul italian a investit peste 500 000 de dolari prin intermediul PNUD pentru a instala panouri fotovoltaice cu o capacitate totală de 460 kW, precum și sisteme de stocare a energiei în trei spitale districtuale”, a raportat Logos Press.
08:15
Prețul oului de găină a crescut cu 20-25% în retailul moldovenesc, în luna noiembrie prețurile la acest produs au depășit nivelul de 40 de lei pe duzină. Crescătorii de păsări atribuie acest fapt intensificării exporturilor către Uniunea Europeană, transmite Logos Press.
20 noiembrie 2025
19:15
Echipa națională a Norvegiei, care a câștigat lupta pentru intrarea directă în Grupa I de…
18:15
Volumul lucrărilor de construcții finalizate pentru primele nouă luni ale anului 2025 a crescut cu 37,3% față de aceeași perioadă a anului 2024, iar pentru al treilea trimestru al anului acest indicator a crescut cu 40,2% (în prețuri comparabile) față de aceeași perioadă a anului trecut, a raportat Logos Press.
17:45
Până la 100 de cazuri noi de cancer pediatric sunt înregistrate în Moldova în fiecare an # Logos-Press
În fiecare an, până la 100 de copii bolnavi de cancer sunt înregistrați în Moldova, iar alți aproximativ 200 sunt pacienți din anii precedenți care se află sub observație, a raportat Logos Press.
17:15
În luna noiembrie a acestui an, cartofii ucraineni în vrac costau cu aproximativ 25-30% mai puțin decât cartofii moldovenești, iar în ultima lună de toamnă în Ucraina „a doua pâine” devine încet, dar încet mai ieftină, – informează Logos Press.
16:15
Agențiile guvernamentale au început să utilizeze modelul de design unificat pentru resursele lor departamentale, ceea ce face ca imaginile celor mai multe site-uri să fie colorate în alb și negru, potrivit Logos Press.
15:15
Prima reuniune a coordonatorilor naționali ai formatului „Triunghiul Odesei”, desemnați de ministerele de externe ale Republicii Moldova, României și Ucrainei, a avut loc la Chișinău la 18 noiembrie 2025″, informează Logos Press.
14:30
Acum 20 de ani, Fabrica de Tutun Orhei, „International Tobacco” SRL a intrat într-o nouă etapă de dezvoltare, după o perioadă destul de dificilă, în care compania a trebuit să reziste condițiilor nefavorabile apărute după prăbușirea URSS, inclusiv crizelor economice care au caracterizat anii ’90 ai secolului trecut. Datorită unei strategii de dezvoltare bine definite, a unui management organizat eficient și a dorinței de a păstra industria, care a fost cândva o industrie-cheie pentru economia Republicii Moldova, „International Tobacco” nu numai că a reușit să supraviețuiască, dar a și devenit unul dintre cei mai mari contribuabili din țară, transferând anual la buget aproximativ 325 de milioane de lei în impozite și taxe.
14:15
Creșterea anuală a producției industriale a fost de 9% în septembrie, în principal datorită industriei prelucrătoare, a raportat Logos Press.
13:15
Licitația cu anunțarea deschisă a prețului pentru dreptul de a încheia un acord privind amplasarea unei facilități de comerț stradal pe teritoriul Chișinăului va fi organizată conform noilor reguli, – informează Logos Press.
12:15
Un tânăr bucătar moldovean, Alexandru Sapco, și soția sa, Laura, au deschis restaurantul La bonne chère în Belgia, informează Logos Press.
11:15
La sfârșitul anului 2025, Apa-Canal Chișinău SA ar trebui să aibă un deficit de aproximativ 45 de milioane de lei, ceea ce reprezintă aproximativ 5% din buget, a declarat Logos Press.
10:15
Un nou proiect de înfrățire cu un buget de 1,5 milioane de euro pentru consolidarea capacității Inspectoratului de Stat al Muncii (ISM) a fost lansat în Moldova, – informează Logos Press.
09:15
Oamenii de știință propun pilotarea funcției de consilier științific în ministerele moldovenești, relatează Logos Press.
08:15
Republica Moldova a aderat la Convenția privind tranzitul comun la 1 noiembrie 2025, iar în paralel, Sistemul Național de Tranzit (SNT) a fost integrat în rețeaua vamală europeană și internațională. Integrarea va contribui la un comerț mai eficient, inclusiv la reducerea timpului de așteptare al transportatorilor de mărfuri la vamă, a relatat Logos Press.
19 noiembrie 2025
19:15
Denis Romanenco, care deține funcția de antrenor cu portarii la clubul Petrocub, a fost obligat de comisia de disciplină a Federației Moldovenești de Fotbal (FMF) să plătească o amendă pentru comportament nesportiv în timpul meciului cu Sheriff, informează Logos Press.
18:15
Sancțiunile impuse de Statele Unite împotriva a doi mari exportatori de petrol, Rosneft și LUKOIL, au dus la o scădere bruscă a prețurilor petrolului rusesc de referință din Urali până la 40 de dolari pe baril și chiar mai puțin, informează Logos Press.
17:15
Energocom S.A. caută o organizație specializată pentru a evalua valoarea rezervelor de gaze stocate în Ucraina și România, informează Logos Press.
16:15
16 organizații neguvernamentale ale producătorilor și procesatorilor agricoli au semnat un acord privind înființarea Consiliului Asociațiilor Agroalimentare (CAPA) în urma unei reuniuni constitutive care a avut loc la 18 noiembrie, a informat Logos Press.
15:15
„Republica Moldova devine o platformă de creștere economică, un centru de inovare digitală, un partener de încredere pe piața unică și un viitor stat membru al Uniunii Europene”, a declarat prim-ministrul Alexandru Munteanu în cadrul Forumului pentru Extinderea UE de la Bruxelles din 18 noiembrie, relatează Logos Press.
14:15
Lucrările de construcție și instalare a liniei de transport a energiei electrice Vulcănești-Chișinău au fost finalizate și începe perioada de testare tehnică, informează Logos Press.
13:15
Compania petrolieră americană Exxon Mobil a declarat că analizează opțiunile de achiziționare a unora dintre activele internaționale ale gigantului petrolier rus Lukoil, care a fost afectat de sancțiunile SUA, a raportat Logos Press.
12:15
Alianța Națională a Asociațiilor Compatrioților din Moldova intenționează să atragă în rândurile sale organizațiile diasporei pentru a promova împreună produsele moldovenești în străinătate, relatează Logos Press.
11:15
Datorită livrărilor pe scară largă de făină de soia din Ucraina în Moldova, prețul acestui produs pe piața moldovenească a scăzut semnificativ, ceea ce este bun pentru crescătorii de animale locali, dar rău pentru procesatorii de făină de soia, relatează Logos Press.
10:15
Republica Moldova s-a alăturat acțiunilor promovate de OMS în cadrul Săptămânii Mondiale de Conștientizare a Rezistenței Antimicrobiene (RA), care se desfășoară anual în perioada 18-24 noiembrie, informează Logos Press.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.