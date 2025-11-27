Ungheni primește piață modernă cu 48 de gherete și drum de acces spre ZEL „Ungheni-Business”

17:40

Un bărbat internat la spitalul raional din Soroca nu poate fi externat de opt luni, deoarece nu deţine acte de identitate. Pacientul a ajuns la unitatea medicală cu o traumă la cap, dar ulterior s-a constatat că nu are documente care să-i ateste identitatea sau domiciliul. După ce a fost tratat şi declarat apt de […] Articolul Caz cutremurător: un bărbat nu poate fi externat din Soroca de jumătate de an, lipsit de documente apare prima dată în Subiectul Zilei.