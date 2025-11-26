Moldova va participa din 2026 la programul „Europa Creativă”

09:50

Întreprinderea de stat Moldelectrica anunță o nouă licitație pentru achiziționarea energiei electrice necesare acoperirii consumului tehnologic și pierderilor în rețeaua de transport. De această dată pentru tot anul 2026, în timp ce anterior a organizat licitaţii pentru primele trei luni ale anului viitor. Între furnizorii precalificaţi se numără şi Centrala de la Curciugan. Potrivit caietului […]