Moldova va participa din 2026 la programul „Europa Creativă”
Subiectul Zilei, 26 noiembrie 2025 15:00
Moldova va participa din anul viitor la programul „Europa Creativă”. Astfel, organizațiile culturale și industriile creative vor putea solicita finanțare europeană și aplica la proiecte internaționale. Guvernul a aprobat astăzi proiectul de lege privind ratificarea acordului care deschide accesul la program. Autoritățile subliniază că programul va impulsiona mobilitatea artiștilor, cooperarea internațională și vizibilitatea creației moldovenești […] Articolul Moldova va participa din 2026 la programul „Europa Creativă” apare prima dată în Subiectul Zilei.
• • •
Alte ştiri de Subiectul Zilei
Acum 30 minute
15:00
Moldova va participa din anul viitor la programul „Europa Creativă”. Astfel, organizațiile culturale și industriile creative vor putea solicita finanțare europeană și aplica la proiecte internaționale. Guvernul a aprobat astăzi proiectul de lege privind ratificarea acordului care deschide accesul la program. Autoritățile subliniază că programul va impulsiona mobilitatea artiștilor, cooperarea internațională și vizibilitatea creației moldovenești […] Articolul Moldova va participa din 2026 la programul „Europa Creativă” apare prima dată în Subiectul Zilei.
Acum o oră
14:50
Un accident grav s-a produs ieri, 25 noiembrie, pe o stradă din Bender, unde două automobile s-au ciocnit frontal. Potrivit organelor de ordine din regiune, șoferul unui Audi, care circula din direcția străzii Benderskogo Vostania, ar fi intrat pe contrasens, în timpul unui viraj la dreapta, neadaptând viteza. Mașina sa a lovit un Alfa Romeo ce venea […] Articolul Două mașini s-au ciocnit violent la Bender. Unul dintre șoferi a fost rănit apare prima dată în Subiectul Zilei.
14:30
Primarul Ceban: Recultivarea și stația de transfer din Ciocana progresează cu ritm accelerat # Subiectul Zilei
Lucrările din cadrul etapei a II-a a proiectului municipal „Deșeuri Solide Chișinău” avansează rapid pe cele două șantiere din sectorul Ciocana, fiind chiar înaintea graficului aprobat. Acesta este un proiect important, care va transforma complet modul în care Capitala gestionează deșeurile. LOT I – Recultivarea gunoiștii temporare:Lucrările de recultivare a terenului unde s-au depozitat ilegal […] Articolul Primarul Ceban: Recultivarea și stația de transfer din Ciocana progresează cu ritm accelerat apare prima dată în Subiectul Zilei.
14:30
Un bărbat de 72 de ani a avut nevoie de asistență medicală după ce a fost lovit de o mașină astăzi dimineață, 26 noiembrie, pe strada Decebal din municipiul Bălți. Potrivit Poliției, un automobil Toyota Avensis, condus de un bărbat de 42 de ani, circula pe strada Decebal și a surprins pietonul care traversa neregulamentar, […] Articolul Un pensionar a fost lovit de o mașină pe o stradă din Bălți apare prima dată în Subiectul Zilei.
Acum 4 ore
13:10
O instituţie de învăţământ care a beneficiat recent de reparaţii în valoare de circa 700.000 de lei va fi închisă. Decizia a fost criticată de ministrul Educaţiei, care a declarat că nu sunt întotdeauna luate decizii inspirate de autorități. În ciuda investiției semnificative pentru modernizarea clădirii — proiect de reparaţii finalizat — consiliile raionale au […] Articolul Contradicţie în educaţie: şcoală modernizată, dar totuşi desfiinţată apare prima dată în Subiectul Zilei.
13:10
Chișinăul intră, oficial, în atmosfera magică a sărbătorilor de iarnă! Invit cu drag toți locuitorii și oaspeții Capitalei la deschiderea celui mai mare Târg de Crăciun din Republica Moldova, amenajat de Primăria Chișinău în Piața Marii Adunări Naționale. Evenimentul de lansare a Târgului, împreună cu aprinderea principalului Pom de Crăciun al orașului, va avea loc […] Articolul Ion Ceban: „Haideți să trăim împreună magia și lumina sărbătorilor în Chișinău!” apare prima dată în Subiectul Zilei.
12:30
În urma unui apel la poliție, carabinierii au intervenit pentru aplanarea unui incident în care doi bărbați, aflați sub influența alcoolului, au încălcat ordinea publică. Cei doi au fost identificați de forțele de ordine și neutralizați pentru a preveni escaladarea situației. Conform declarațiilor martorilor, bărbații se aflau pe o stradă dintr-o localitate, scandând și manifestând […] Articolul Doi bărbați beți au tulburat ordinea publică — carabinierii au intervenit apare prima dată în Subiectul Zilei.
12:00
Un cameraman al postului 1TV a fost concediat după ce a fost acuzat de hărțuire în timpul unui eveniment cultural. Incidentul a avut loc în cadrul unei manifestări publice, unde mai mulți participanți au semnalat comportamentul indecent al operatorului. Potrivit organizatorilor, situația a creat disconfort și tensiune printre cei prezenți, motiv pentru care au alertat […] Articolul Cameraman 1TV demis după acuzații de hărțuire la un eveniment cultural apare prima dată în Subiectul Zilei.
11:40
Dosarul munițiilor de la Leușeni–Albița: investigația arată că armele veneau din Ucraina # Subiectul Zilei
Autoritățile au anunțat că armele și munițiile descoperite recent într-un camion oprit la punctul de trecere Leușeni–Albița ar fi fost introduse ilegal în Republica Moldova — provenind din Ucraina și transportate printr-o rețea de contrabandă. Potrivit anchetei, transportul a implicat un cărăuș care efectua curse regulate dintr-un depozit neidentificat din Ucraina. Mărfurile — armament militar, […] Articolul Dosarul munițiilor de la Leușeni–Albița: investigația arată că armele veneau din Ucraina apare prima dată în Subiectul Zilei.
Acum 6 ore
11:00
Un incendiu izbucnit în noaptea trecută într-o locuință din satul Miclești s-a soldat cu moartea unui tânăr de 28 de ani. Flăcările au cuprins casa rapid, iar la sosirea echipelor de intervenție, victima a fost găsită decedată. Primele cercetări sugerează că focul ar fi izbucnit din cauza unei țigări nestinse, însă ancheta urmează să stabilească […] Articolul Tragedie la Miclești: un tânăr de 28 de ani a murit într-un incendiu apare prima dată în Subiectul Zilei.
10:40
Locuitorii din Cuhureștii de Jos trăiesc cu neliniște după ce o dronă s-a prăbușit în apropierea satului. Oamenii spun că incidentul i-a speriat, iar ideea că astfel de dispozitive pot ajunge atât de aproape de gospodăriile lor le creează nesiguranță. Mulți afirmă că, după descoperirea dronei, atmosfera din sat s-a schimbat — oamenii sunt mai […] Articolul Panică în satul Cuhureștii de Jos: dronele spulberă liniștea comunității apare prima dată în Subiectul Zilei.
10:10
Dronă prăbușită în Florești — un martor spune că obiectul zburător “zăcea” deja de câține timp # Subiectul Zilei
Drona descoperită pe acoperișul casei paznicului unei livezi din Cuhureștii de Jos, raionul Florești, ar fi fost acolo de aproape două săptămâni, susține un localnic. Acesta declară că a observat obiectul încă de acum câteva zile, dar nimeni nu ar fi acordat atenție prezenței sale până în momentul în care incidentul a fost raportat oficial. […] Articolul Dronă prăbușită în Florești — un martor spune că obiectul zburător “zăcea” deja de câține timp apare prima dată în Subiectul Zilei.
09:30
Decizia justiției italiene amână predarea lui Dani Mocanu și fratelui său către autoritățile din România # Subiectul Zilei
Autoritățile italiene au decis să suspende temporar procedura de extrădare a manelistului Dani Mocanu și a fratelui său, după ce aceștia au fost reținuți pe teritoriul Italiei la scurt timp după ce au fugit din România. Frații Mocanu — condamnați pentru tentativă de omor și tulburarea ordinii publice — se află în prezent în arest […] Articolul Decizia justiției italiene amână predarea lui Dani Mocanu și fratelui său către autoritățile din România apare prima dată în Subiectul Zilei.
Acum 8 ore
09:10
Italia: un bărbat și-a ținut mama moartă câțiva ani acasă pentru a-i încasa pensia # Subiectul Zilei
Un bărbat din Italia este cercetat după ce a fost descoperit că s-a deghizat în mama sa, decedată cu câțiva ani în urmă, pentru a continua să-i încaseze pensia. Mama sa a murit în 2022, dar el nu a raportat decesul autorităților și a păstrat cadavrul într-o cameră din locuință. Timp de circa trei ani, […] Articolul Italia: un bărbat și-a ținut mama moartă câțiva ani acasă pentru a-i încasa pensia apare prima dată în Subiectul Zilei.
Acum 24 ore
19:10
Operațiune vamală: Descoperite piese auto tăinuite importate ilegal din Marea Britanie # Subiectul Zilei
Patru persoane au fost puse sub urmărire penală după ce autoritățile au descoperit peste 200 de piese auto introduse ilegal în Republica Moldova. Schema urmărea ascunderea provenienței pieselor: acestea fuseseră dezmembrate pentru a evita detectarea. Poliția de Frontieră și procurorii PCCOCS au efectuat 17 percheziții — atât în municipiul Chișinău, cât și în localități de […] Articolul Operațiune vamală: Descoperite piese auto tăinuite importate ilegal din Marea Britanie apare prima dată în Subiectul Zilei.
17:40
Ancheta de corupție: percheziții la adrese ale unui ex‑ministru în scandalul finanțării ilegale a partidelor # Subiectul Zilei
Procurorii, alături de ofițerii Inspectoratului Național de Investigații și polițiștii BPDS „Fulger”, au desfășurat astăzi percheziții la mai multe adrese din Chișinău, inclusiv într-un dosar ce vizează finanțarea ilegală a partidelor politice și spălare de bani. Printre persoanele vizate se află un fost ministru, suspectat că ar fi avut un rol în fluxurile financiare frauduloase. […] Articolul Ancheta de corupție: percheziții la adrese ale unui ex‑ministru în scandalul finanțării ilegale a partidelor apare prima dată în Subiectul Zilei.
17:00
Ion Ceban critică gestionarea incidentelor de către autorități: „Oamenii nu sunt informați corect” # Subiectul Zilei
Condamnăm vehement toate declarațiile publice, eronate și chiar pe alocuri în batjocură, inclusiv din partea reprezentanților puterii, cu privire la drona care a fost depistată la Florești, dar și asupra altor subiecte de interes major pentru cetățeni și țară. Atât în cazul camionului cu arme, depistat în vama României , în cazul dronei, dar și […] Articolul Ion Ceban critică gestionarea incidentelor de către autorități: „Oamenii nu sunt informați corect” apare prima dată în Subiectul Zilei.
16:40
Un grup de locatari dintr-un bloc de apartamente din Chișinău s-a adunat astăzi în fața Președinției pentru a-și exprima nemulțumirile. Ei cer intervenția autorităților pentru a rezolva probleme legate de condițiile de trai și întreținerea imobilului. Protestatarii au adus pancarte și au scandat mesaje legate de starea precară a blocului, întreținerea deficitară, costuri mari la […] Articolul Locatarii unui bloc din Chișinău protestează în fața Președinției apare prima dată în Subiectul Zilei.
16:10
Situația alimentară din Găgăuzia, sub lupă: specialiștii vorbesc despre riscuri și vulnerabilități # Subiectul Zilei
Fenomenul foametei din actualul teritoriu al UTA Găgăuzia, impactul asupra comunităților și responsabilitatea autorităților în păstrarea memoriei victimelor au fost analizate în cadrul unei dezbateri publice la IPN. La discuții au participat experți, istorici și reprezentanți ai administrației locale, care au abordat foametea atât ca tragedie istorică, cât și ca lecție pentru generațiile tinere. Expertul […] Articolul Situația alimentară din Găgăuzia, sub lupă: specialiștii vorbesc despre riscuri și vulnerabilități apare prima dată în Subiectul Zilei.
15:40
Partidul Național Moldovenesc va picheta ambasada Rusiei în semn de protest față de incursiunile dronelor # Subiectul Zilei
Partidul Național Moldovenesc (PNM) a anunțat organizarea unui protest miercuri la Ambasada Federației Ruse la Chișinău, în reacție la incidentul în care șase drone au traversat neautorizat spațiul aerian al Republicii Moldova. Potrivit liderului partidului, Dragoș Galbur, aceste incursiuni pun în pericol siguranța cetățenilor și reprezintă un act de agresiune. Protestul va avea loc la […] Articolul Partidul Național Moldovenesc va picheta ambasada Rusiei în semn de protest față de incursiunile dronelor apare prima dată în Subiectul Zilei.
15:40
În cadrul unei operațiuni rutiere, mai mulți șoferi au fost prinși „pe picior greșit” de autorități și s-au ales cu amenzi totale de peste 15.000 de lei. Poliția a mărit controalele pe drumurile naționale, vizând respectarea legislației rutiere și prevenirea comportamentelor periculoase la volan. Printre cauzele sancțiunilor se numără depășirea vitezei, lipsa documentelor în regulă […] Articolul Operțiune rutieră în forță: șoferi depistați la nereguli, amendați drastic apare prima dată în Subiectul Zilei.
Ieri
14:50
Cooperare energetică în discuție: oficialii moldoveni se întâlnesc cu conducerea BRM # Subiectul Zilei
Premierul Republicii Moldova și ministrul Energiei au avut o întrevedere cu președintele Bursei Române de Mărfuri (BRM), la care au discutat perspectivele colaborării în domeniul energiei și al comerțului cu resurse strategice. În cadrul întâlnirii, oficialii au abordat posibilitatea folosirii infrastructurii bursiere românești pentru tranzacționarea de produse energetice, în special gaze naturale și energie electrică. […] Articolul Cooperare energetică în discuție: oficialii moldoveni se întâlnesc cu conducerea BRM apare prima dată în Subiectul Zilei.
13:50
Deputatul Partidului Nostru, Elena Grițco: Guvernarea trebuie să renunțe la secretomanie și să înceapă un dialog deschis cu cetățenii! # Subiectul Zilei
Oamenii sunt sătui de faptul că puterea ascunde mereu totul: contractele de gaze – secret, planul de reintegrare a țării – de asemenea secret. A venit timpul să învățăm să vorbim cu cetățenii cinstit și deschis. Despre aceasta a vorbit vicepreședinta fracțiunii parlamentare a Partidului Nostru, Elena Grițco, în cadrul programului „Новая неделя” cu Anatol […] Articolul Deputatul Partidului Nostru, Elena Grițco: Guvernarea trebuie să renunțe la secretomanie și să înceapă un dialog deschis cu cetățenii! apare prima dată în Subiectul Zilei.
13:30
VIDEO// Primăria: Fără votul CMC nu pot fi achitate salariile și premiile profesorilor # Subiectul Zilei
Primăria Chișinău acuză manipularea subiectului privind plata salariilor cadrelor didactice și afirmă că decizia legală privind includerea transferurilor financiare trebuie votată în Consiliul Municipal Chișinău (CMC), nu emisă prin dispoziție a primarului. Municipalitatea susține că Ministerul Finanțelor „prezintă doar o parte din cadrul legal”, lăsând impresia că primarul poate introduce transferuri salariale printr-o simplă dispoziție. […] Articolul VIDEO// Primăria: Fără votul CMC nu pot fi achitate salariile și premiile profesorilor apare prima dată în Subiectul Zilei.
13:30
Chișinăul transmite Rusiei un protest oficial: „Suveranitatea noastră a fost încălcată” # Subiectul Zilei
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova a condamnat cu fermitate un incident grav: o dronă a survolat ilegal spațiul aerian al țării. Instituția consideră aceasta o „încălcare gravă” a suveranității naționale, avertizând că astfel de acțiuni pun în pericol securitatea cetățenilor și stabilitatea regională. Ca răspuns, ambasadorul Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov, va fi convocat […] Articolul Chișinăul transmite Rusiei un protest oficial: „Suveranitatea noastră a fost încălcată” apare prima dată în Subiectul Zilei.
13:00
Problema drogurilor ajunge în Comisia Parlamentară de Securitate: apelul ferm al lui Ion Ceban # Subiectul Zilei
Primarul Capitalei, Ion Ceban, a anunțat că miercuri, problema răspândirii și consumului de droguri va fi examinată în Comisia Parlamentară pentru Securitate. Edilul subliniază că acest subiect trebuie abordat separat de traficul și contrabanda de armament, fiind teme distincte care necesită soluții diferite și intervenții urgente. Ion Ceban a menționat că, în ultimele zile, a […] Articolul Problema drogurilor ajunge în Comisia Parlamentară de Securitate: apelul ferm al lui Ion Ceban apare prima dată în Subiectul Zilei.
13:00
Vicepremierul și ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugeniu Osmochescu, a reprezentat Republica Moldova la Summitul Global pentru Industrie și la cea de-a 21-a sesiune a Conferinței Generale UNIDO. În discursul său, Osmochescu a subliniat provocările economiei globale și a pledat pentru o transformare industrială sustenabilă, bazată pe lideri guvernamentali coerenți, instituții solide și un sector […] Articolul Moldova promovează modernizarea și economia verde la conferința UNIDO apare prima dată în Subiectul Zilei.
12:30
Un incendiu devastator a izbucnit într-o locuință din raionul Criuleni, unde un tânăr a fost găsit fără viață după ce casa a fost cuprinsă de flăcări. Autoritățile și salvatorii au intervenit rapid la fața locului, însă, din păcate, nu au mai putut salva viața victimei. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și poliția investighează circumstanțele […] Articolul Tragedie la Criuleni: Un tânăr găsit mort într-o casă cuprinsă de flăcări apare prima dată în Subiectul Zilei.
12:10
Un pompier este cercetat penal după ce a fost depistat conducând sub influența alcoolului. Incidentul a declanșat o anchetă oficială, iar autoritățile urmează să stabilească circumstanțele exacte ale faptei și posibilele consecințe disciplinare și juridice. Potrivit anchetatorilor, poliția a identificat o concentrație de alcool peste limita legală în aerul expirat al angajatului. El riscă nu […] Articolul Pompier cercetat penal după ce a fost prins băut la volan apare prima dată în Subiectul Zilei.
11:40
Alertă în raionul Florești, după ce o dronă a căzut pe casa paznicului unei livezi din localitatea Cuhureștii de Jos. Incidentul s-a produs cu doar câteva minute în urmă, iar autoritățile au fost mobilizate imediat. Poliția anunță că persoanele aflate în locuință au fost evacuate, iar zona a fost izolată pentru siguranță. La fața locului […] Articolul Alertă la Florești: O dronă s-a prăbușit pe casa paznicului unei livezi apare prima dată în Subiectul Zilei.
11:00
Autoritățile au descoperit un transport de droguri în valoare de peste un milion de lei și au reținut două persoane implicate în distribuție. Drogurile au fost găsite în urma perchezițiilor la un automobil închiriat și la un apartament, unde anchetatorii au ridicat substanțe precum cocaină, marijuana, hașiș și mefedronă. Potrivit anchetei, cei doi suspecți ar […] Articolul Poliția deconspiră trafic de droguri estimat la peste 1 milion de lei apare prima dată în Subiectul Zilei.
10:40
Un accident rutier grav s-a produs în această dimineață în raionul Soroca, în apropierea satului Șeptelici. Două persoane au fost transportate de urgență la spital cu traumatisme, după ce două mașini s-au lovit violent. Potrivit poliției, o femeie de 53 de ani, la volanul unui Ford, nu ar fi acordat prioritate altui vehicul — un […] Articolul Coliziune la Șeptelici (Soroca): doi pasageri internați după un impact puternic apare prima dată în Subiectul Zilei.
10:00
Un tată din Ternopil, Ucraina, a fost surprins într-un moment sfâșietor în timp ce își leagă în brațe fiul de un an și jumătate, în sicriu, pentru ultima dată. În urma unui atac rusesc cu rachete, el și-a pierdut întreaga familie — soția și ambii copii. Bărbatul a stat zile în șir lângă darâmăturile casei […] Articolul Tată ucrainean își leagănă fiul pentru ultima dată după atacul din Ternopil apare prima dată în Subiectul Zilei.
09:30
Fraudă la examen în liceul din Cuizăuca: directorul demisionează după anularea a 23 de teste # Subiectul Zilei
Directorul Liceului Teoretic „Ion Creangă” din satul Cuizăuca, raionul Rezina, Sergiu Apostol, a demisionat în urma unui scandal grav de fraudă la examenul național de absolvire a gimnaziului, la disciplina matematică. Ancheta a relevat că 23 de teste au fost anulate. Potrivit autorităților de profil, suspiciunile privind încălcări au apărut după ce, la corectarea lucrărilor, […] Articolul Fraudă la examen în liceul din Cuizăuca: directorul demisionează după anularea a 23 de teste apare prima dată în Subiectul Zilei.
09:10
Medic stomatolog reținut după ce ar fi încercat să incendieze cabinetul unui coleg # Subiectul Zilei
Un medic stomatolog din România, în vârstă de 53 de ani, a fost reținut de poliție după ce ar fi încercat să dea foc cabinetului unui coleg. Incidentul s-a petrecut la o clinică din Pitești, unde bărbatul s-ar fi prezentat având asupra sa o canistră cu combustibil. Potrivit anchetatorilor, stomatologul ar fi lăsat și o […] Articolul Medic stomatolog reținut după ce ar fi încercat să incendieze cabinetul unui coleg apare prima dată în Subiectul Zilei.
24 noiembrie 2025
17:50
Un caz de transport ilicit de substanțe narcotice a fost descoperit de polițiștii de frontieră, împreună cu funcționarii vamali ai Republicii Moldova și omologii lor din Ucraina, în punctul comun de trecere a frontierei „Palanca–Maiaki–Udobnoe”, pe sensul de ieșire din țară. Persoana implicată este un cetățean turc în vârstă de 35 de ani, aflat ca […] Articolul Cetățean turc, prins la Palanca cu droguri de mare risc apare prima dată în Subiectul Zilei.
17:00
O femeie de 65 de ani din Thailanda, declarată moartă din greșeală, a fost găsită în viață chiar în sicriu, cu puțin timp înainte să fie cremată. În momentul deschiderii sicriului la templu, rudele au observat că aceasta respira și își mișca ușor corpul, iar ceremonia a fost oprită imediat. Femeia fusese declarată decedată din […] Articolul O femeie a „înviat” în sicriu, cu puțin timp înainte de cremare apare prima dată în Subiectul Zilei.
16:50
Profesorii au cerut astăzi consilierilor PAS să revină în sala Consiliului Municipal Chișinău (CMC) pentru a vota ajustările necesare bugetului municipal, în conformitate cu bugetul de stat, astfel încât cadrele didactice să își poată primi salariile și premiile fără rețineri. Anunțul a fost făcut de primarul Capitalei, Ion Ceban, într-o postare pe rețelele de socializare. […] Articolul Ceban: Cadrele didactice riscă să rămână fără salarii fără votul CMC apare prima dată în Subiectul Zilei.
16:00
Noul deputat al Partidului Nostru, Constantin Cuiumju: „Conștientizez că mandatul de deputat înseamnă, înainte de toate, slujirea interesului public” # Subiectul Zilei
Noul deputat al Partidului Nostru, Constantin Cuiumju, s-a adresat cetățenilor după ce, pe 24 noiembrie, Curtea Constituțională i-a validat mandatul de parlamentar. Potrivit declarațiilor sale, pentru el este o mare onoare să facă parte din organul legislativ al țării și să aibă posibilitatea de a contribui la consolidarea transparenței și libertății. „Primesc această responsabilitate cu […] Articolul Noul deputat al Partidului Nostru, Constantin Cuiumju: „Conștientizez că mandatul de deputat înseamnă, înainte de toate, slujirea interesului public” apare prima dată în Subiectul Zilei.
16:00
Salariile și premiile profesorilor din Chișinău, în pericol. Ceban acuză blocaj politic # Subiectul Zilei
Primarul Capitalei, Ion Ceban, solicită Consiliului Municipal Chișinău să aprobe urgent proiectul de decizie care permite plata salariilor și premiilor pentru angajații din sistemul educațional municipal, acuzând fracțiunile care au blocat bugetul de opt ori în acest an că pun în pericol drepturile financiare ale profesorilor. Apelul a fost făcut public într-o postare pe rețelele […] Articolul Salariile și premiile profesorilor din Chișinău, în pericol. Ceban acuză blocaj politic apare prima dată în Subiectul Zilei.
Mai mult de 2 zile în urmă
14:20
Două persoane au ajuns la spital, după ce mașina în care se aflau a fost implicată într-un accident rutier. Totul s-a produs în această dimineață, în apropierea satului Șeptelici, din raionul Soroca. O femeie de 53 de ani, conducând un automobil de marca Ford, ajunsă în intersecție, nu ar fi acordat prioritate unui automobil de […] Articolul Accident violent la Soroca. Trei oameni răniți apare prima dată în Subiectul Zilei.
13:40
Mii de plângeri la facturile de gaze: Ministerul Energiei cere corectarea urgentă a datelor greșite # Subiectul Zilei
Ministerul Energiei a convocat o ședință de lucru cu reprezentanții Moldovagaz, Chișinău-gaz, Energocom și ai operatorilor regionali de distribuție, pe fondul numărului ridicat de sesizări privind facturile la gaze pentru lunile august, septembrie și octombrie 2025, când mii de consumatori au reclamat consumuri neobișnuit de mari, facturarea în baza unor volume estimate și erori la […] Articolul Mii de plângeri la facturile de gaze: Ministerul Energiei cere corectarea urgentă a datelor greșite apare prima dată în Subiectul Zilei.
13:00
Fosta deputată Marina Tauber a indicat în declarația de avere pentru anul 2025 că a primit zeci de mii de euro cadouri, la scurt timp după eliberarea sa din funcție. Documentul arată că Tauber a beneficiat de 28.500 de euro drept cadou la ziua de naștere și alți 17.000 de euro la 8 martie. Conform […] Articolul Lux fără salariu: Tauber raportează bijuterii și mii de euro primite în dar apare prima dată în Subiectul Zilei.
12:40
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, anunță că autoritățile locale au inițiat lucrări de securizare a clădirii abandonate Hotelul Național, după multiple incidente și semnalări privind pericolele din zonă. Potrivit edilului, echipele Preturii Centru au intervenit pentru a bloca accesul în imobil. Au fost sudate și închise mai multe intrări, au fost instalate gratii […] Articolul Acces blocat la „Hotelul Național”. Autoritățile cer pază de stat apare prima dată în Subiectul Zilei.
12:40
Polițiștii sectorului Buiucani au destructurat activitatea infracțională a unui bărbat de 26 de ani din Chișinău, suspectat că și-ar fi transformat apartamentul într-un spațiu de consum al substanțelor narcotice. În urma perchezițiilor autorizate, oamenii legii au depistat pachețele cu droguri de tip PVP („sare”) și un dispozitiv artizanal utilizat la consumul acestora. În interiorul locuinței […] Articolul VIDEO// Apartament transformat în punct de consum de droguri, la Buiucani apare prima dată în Subiectul Zilei.
12:00
Judocanii moldoveni au câștigat șapte medalii la Cupa Europei de judo pentru juniori. Sportivii moldoveni au obținut o medalie de aur, una de argint și cinci de bronz. Aurul i-a revenit lui Nelu Malic, la categoria de greutate de până la 55 kg, argintul – Mariei Rusu, la categoria de până la 63 kg. Ovidiu […] Articolul Republica Moldova are 7 medalii la Cupa Europei de judo apare prima dată în Subiectul Zilei.
11:10
O femeie a murit, după ce ar fi fost bătută de către concubinul său. Cadavrul victimei a fost găsit duminică dimineață, în jurul orei 08:30, la o stână din localitatea Mihăileni, din raionul Rîșcani, susțin sursele PulsMedia.MD apropiate anchetei. Victima s-a dovedit a fi o femeie în vârstă de 58 de ani. Oamenii legii au stabilit că […] Articolul Tragedie la Rîșcani: femeie de 58 de ani, găsită moartă după un conflict violent apare prima dată în Subiectul Zilei.
11:10
Noaptea trecută, în jurul orei 23:11, pompierii au intervenit la un incendiu izbucnit într-o locuință din satul Cernoleuca, raionul Dondușeni. Flăcările au cuprins o casă de locuit cu un nivel, cu o suprafață de 72 m², precum și o anexă de aproximativ 24 m². Intervenția promptă a salvatorilor a prevenit o tragedie: patru butelii cu […] Articolul Incendiu la Dondușeni: patru butelii cu gaz evacuate înainte de explozie apare prima dată în Subiectul Zilei.
10:30
Ion Ceban anunță un proiect de lege privind organizarea și funcționarea parcărilor auto în Republica Moldova # Subiectul Zilei
Primarul general Ion Ceban a anunțat că, în această săptămână, va fi înregistrat în Parlament un proiect de lege privind organizarea și funcționarea parcărilor auto în Republica Moldova. Potrivit edilului, în prezent nu există un cadru legal clar, ceea ce generează haos în administrarea și taxarea parcărilor, inclusiv în Chișinău. Proiectul va stabili cine gestionează […] Articolul Ion Ceban anunță un proiect de lege privind organizarea și funcționarea parcărilor auto în Republica Moldova apare prima dată în Subiectul Zilei.
09:50
Întreprinderea de stat Moldelectrica anunță o nouă licitație pentru achiziționarea energiei electrice necesare acoperirii consumului tehnologic și pierderilor în rețeaua de transport. De această dată pentru tot anul 2026, în timp ce anterior a organizat licitaţii pentru primele trei luni ale anului viitor. Între furnizorii precalificaţi se numără şi Centrala de la Curciugan. Potrivit caietului […] Articolul Centrala de la Curciurgan ar putea relua livrările de energie la Chişinău apare prima dată în Subiectul Zilei.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.