Locatarii unui bloc din Chișinău protestează în fața Președinției
Subiectul Zilei, 25 noiembrie 2025 16:40
Un grup de locatari dintr-un bloc de apartamente din Chișinău s-a adunat astăzi în fața Președinției pentru a-și exprima nemulțumirile. Ei cer intervenția autorităților pentru a rezolva probleme legate de condițiile de trai și întreținerea imobilului. Protestatarii au adus pancarte și au scandat mesaje legate de starea precară a blocului, întreținerea deficitară, costuri mari la […]
• • •
Acum 5 minute
17:00
Ion Ceban critică gestionarea incidentelor de către autorități: „Oamenii nu sunt informați corect” # Subiectul Zilei
Condamnăm vehement toate declarațiile publice, eronate și chiar pe alocuri în batjocură, inclusiv din partea reprezentanților puterii, cu privire la drona care a fost depistată la Florești, dar și asupra altor subiecte de interes major pentru cetățeni și țară. Atât în cazul camionului cu arme, depistat în vama României , în cazul dronei, dar și […]
Acum 30 minute
16:40
Acum o oră
16:10
Situația alimentară din Găgăuzia, sub lupă: specialiștii vorbesc despre riscuri și vulnerabilități # Subiectul Zilei
Fenomenul foametei din actualul teritoriu al UTA Găgăuzia, impactul asupra comunităților și responsabilitatea autorităților în păstrarea memoriei victimelor au fost analizate în cadrul unei dezbateri publice la IPN. La discuții au participat experți, istorici și reprezentanți ai administrației locale, care au abordat foametea atât ca tragedie istorică, cât și ca lecție pentru generațiile tinere. Expertul […]
Acum 2 ore
15:40
Partidul Național Moldovenesc va picheta ambasada Rusiei în semn de protest față de incursiunile dronelor # Subiectul Zilei
Partidul Național Moldovenesc (PNM) a anunțat organizarea unui protest miercuri la Ambasada Federației Ruse la Chișinău, în reacție la incidentul în care șase drone au traversat neautorizat spațiul aerian al Republicii Moldova. Potrivit liderului partidului, Dragoș Galbur, aceste incursiuni pun în pericol siguranța cetățenilor și reprezintă un act de agresiune. Protestul va avea loc la […]
15:40
În cadrul unei operațiuni rutiere, mai mulți șoferi au fost prinși „pe picior greșit" de autorități și s-au ales cu amenzi totale de peste 15.000 de lei. Poliția a mărit controalele pe drumurile naționale, vizând respectarea legislației rutiere și prevenirea comportamentelor periculoase la volan. Printre cauzele sancțiunilor se numără depășirea vitezei, lipsa documentelor în regulă […]
Acum 4 ore
14:50
Cooperare energetică în discuție: oficialii moldoveni se întâlnesc cu conducerea BRM # Subiectul Zilei
Premierul Republicii Moldova și ministrul Energiei au avut o întrevedere cu președintele Bursei Române de Mărfuri (BRM), la care au discutat perspectivele colaborării în domeniul energiei și al comerțului cu resurse strategice. În cadrul întâlnirii, oficialii au abordat posibilitatea folosirii infrastructurii bursiere românești pentru tranzacționarea de produse energetice, în special gaze naturale și energie electrică. […]
13:50
Deputatul Partidului Nostru, Elena Grițco: Guvernarea trebuie să renunțe la secretomanie și să înceapă un dialog deschis cu cetățenii! # Subiectul Zilei
Oamenii sunt sătui de faptul că puterea ascunde mereu totul: contractele de gaze – secret, planul de reintegrare a țării – de asemenea secret. A venit timpul să învățăm să vorbim cu cetățenii cinstit și deschis. Despre aceasta a vorbit vicepreședinta fracțiunii parlamentare a Partidului Nostru, Elena Grițco, în cadrul programului „Новая неделя" cu Anatol […]
13:30
VIDEO// Primăria: Fără votul CMC nu pot fi achitate salariile și premiile profesorilor # Subiectul Zilei
Primăria Chișinău acuză manipularea subiectului privind plata salariilor cadrelor didactice și afirmă că decizia legală privind includerea transferurilor financiare trebuie votată în Consiliul Municipal Chișinău (CMC), nu emisă prin dispoziție a primarului. Municipalitatea susține că Ministerul Finanțelor „prezintă doar o parte din cadrul legal", lăsând impresia că primarul poate introduce transferuri salariale printr-o simplă dispoziție. […]
13:30
Chișinăul transmite Rusiei un protest oficial: „Suveranitatea noastră a fost încălcată” # Subiectul Zilei
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova a condamnat cu fermitate un incident grav: o dronă a survolat ilegal spațiul aerian al țării. Instituția consideră aceasta o „încălcare gravă" a suveranității naționale, avertizând că astfel de acțiuni pun în pericol securitatea cetățenilor și stabilitatea regională. Ca răspuns, ambasadorul Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov, va fi convocat […]
Acum 6 ore
13:00
Problema drogurilor ajunge în Comisia Parlamentară de Securitate: apelul ferm al lui Ion Ceban # Subiectul Zilei
Primarul Capitalei, Ion Ceban, a anunțat că miercuri, problema răspândirii și consumului de droguri va fi examinată în Comisia Parlamentară pentru Securitate. Edilul subliniază că acest subiect trebuie abordat separat de traficul și contrabanda de armament, fiind teme distincte care necesită soluții diferite și intervenții urgente. Ion Ceban a menționat că, în ultimele zile, a […]
13:00
Vicepremierul și ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugeniu Osmochescu, a reprezentat Republica Moldova la Summitul Global pentru Industrie și la cea de-a 21-a sesiune a Conferinței Generale UNIDO. În discursul său, Osmochescu a subliniat provocările economiei globale și a pledat pentru o transformare industrială sustenabilă, bazată pe lideri guvernamentali coerenți, instituții solide și un sector […]
12:30
Un incendiu devastator a izbucnit într-o locuință din raionul Criuleni, unde un tânăr a fost găsit fără viață după ce casa a fost cuprinsă de flăcări. Autoritățile și salvatorii au intervenit rapid la fața locului, însă, din păcate, nu au mai putut salva viața victimei. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și poliția investighează circumstanțele […]
12:10
Un pompier este cercetat penal după ce a fost depistat conducând sub influența alcoolului. Incidentul a declanșat o anchetă oficială, iar autoritățile urmează să stabilească circumstanțele exacte ale faptei și posibilele consecințe disciplinare și juridice. Potrivit anchetatorilor, poliția a identificat o concentrație de alcool peste limita legală în aerul expirat al angajatului. El riscă nu […]
11:40
Alertă în raionul Florești, după ce o dronă a căzut pe casa paznicului unei livezi din localitatea Cuhureștii de Jos. Incidentul s-a produs cu doar câteva minute în urmă, iar autoritățile au fost mobilizate imediat. Poliția anunță că persoanele aflate în locuință au fost evacuate, iar zona a fost izolată pentru siguranță. La fața locului […]
Acum 8 ore
11:00
Autoritățile au descoperit un transport de droguri în valoare de peste un milion de lei și au reținut două persoane implicate în distribuție. Drogurile au fost găsite în urma perchezițiilor la un automobil închiriat și la un apartament, unde anchetatorii au ridicat substanțe precum cocaină, marijuana, hașiș și mefedronă. Potrivit anchetei, cei doi suspecți ar […]
10:40
Un accident rutier grav s-a produs în această dimineață în raionul Soroca, în apropierea satului Șeptelici. Două persoane au fost transportate de urgență la spital cu traumatisme, după ce două mașini s-au lovit violent. Potrivit poliției, o femeie de 53 de ani, la volanul unui Ford, nu ar fi acordat prioritate altui vehicul — un […]
10:00
Un tată din Ternopil, Ucraina, a fost surprins într-un moment sfâșietor în timp ce își leagă în brațe fiul de un an și jumătate, în sicriu, pentru ultima dată. În urma unui atac rusesc cu rachete, el și-a pierdut întreaga familie — soția și ambii copii. Bărbatul a stat zile în șir lângă darâmăturile casei […]
09:30
Fraudă la examen în liceul din Cuizăuca: directorul demisionează după anularea a 23 de teste # Subiectul Zilei
Directorul Liceului Teoretic „Ion Creangă" din satul Cuizăuca, raionul Rezina, Sergiu Apostol, a demisionat în urma unui scandal grav de fraudă la examenul național de absolvire a gimnaziului, la disciplina matematică. Ancheta a relevat că 23 de teste au fost anulate. Potrivit autorităților de profil, suspiciunile privind încălcări au apărut după ce, la corectarea lucrărilor, […]
09:10
Medic stomatolog reținut după ce ar fi încercat să incendieze cabinetul unui coleg # Subiectul Zilei
Un medic stomatolog din România, în vârstă de 53 de ani, a fost reținut de poliție după ce ar fi încercat să dea foc cabinetului unui coleg. Incidentul s-a petrecut la o clinică din Pitești, unde bărbatul s-ar fi prezentat având asupra sa o canistră cu combustibil. Potrivit anchetatorilor, stomatologul ar fi lăsat și o […]
Acum 24 ore
17:50
Un caz de transport ilicit de substanțe narcotice a fost descoperit de polițiștii de frontieră, împreună cu funcționarii vamali ai Republicii Moldova și omologii lor din Ucraina, în punctul comun de trecere a frontierei „Palanca–Maiaki–Udobnoe", pe sensul de ieșire din țară. Persoana implicată este un cetățean turc în vârstă de 35 de ani, aflat ca […]
Ieri
17:00
O femeie de 65 de ani din Thailanda, declarată moartă din greșeală, a fost găsită în viață chiar în sicriu, cu puțin timp înainte să fie cremată. În momentul deschiderii sicriului la templu, rudele au observat că aceasta respira și își mișca ușor corpul, iar ceremonia a fost oprită imediat. Femeia fusese declarată decedată din […]
16:50
Profesorii au cerut astăzi consilierilor PAS să revină în sala Consiliului Municipal Chișinău (CMC) pentru a vota ajustările necesare bugetului municipal, în conformitate cu bugetul de stat, astfel încât cadrele didactice să își poată primi salariile și premiile fără rețineri. Anunțul a fost făcut de primarul Capitalei, Ion Ceban, într-o postare pe rețelele de socializare. […]
16:00
Noul deputat al Partidului Nostru, Constantin Cuiumju: „Conștientizez că mandatul de deputat înseamnă, înainte de toate, slujirea interesului public” # Subiectul Zilei
Noul deputat al Partidului Nostru, Constantin Cuiumju, s-a adresat cetățenilor după ce, pe 24 noiembrie, Curtea Constituțională i-a validat mandatul de parlamentar. Potrivit declarațiilor sale, pentru el este o mare onoare să facă parte din organul legislativ al țării și să aibă posibilitatea de a contribui la consolidarea transparenței și libertății. „Primesc această responsabilitate cu […]
16:00
Salariile și premiile profesorilor din Chișinău, în pericol. Ceban acuză blocaj politic # Subiectul Zilei
Primarul Capitalei, Ion Ceban, solicită Consiliului Municipal Chișinău să aprobe urgent proiectul de decizie care permite plata salariilor și premiilor pentru angajații din sistemul educațional municipal, acuzând fracțiunile care au blocat bugetul de opt ori în acest an că pun în pericol drepturile financiare ale profesorilor. Apelul a fost făcut public într-o postare pe rețelele […]
14:20
Două persoane au ajuns la spital, după ce mașina în care se aflau a fost implicată într-un accident rutier. Totul s-a produs în această dimineață, în apropierea satului Șeptelici, din raionul Soroca. O femeie de 53 de ani, conducând un automobil de marca Ford, ajunsă în intersecție, nu ar fi acordat prioritate unui automobil de […]
13:40
Mii de plângeri la facturile de gaze: Ministerul Energiei cere corectarea urgentă a datelor greșite # Subiectul Zilei
Ministerul Energiei a convocat o ședință de lucru cu reprezentanții Moldovagaz, Chișinău-gaz, Energocom și ai operatorilor regionali de distribuție, pe fondul numărului ridicat de sesizări privind facturile la gaze pentru lunile august, septembrie și octombrie 2025, când mii de consumatori au reclamat consumuri neobișnuit de mari, facturarea în baza unor volume estimate și erori la […]
13:00
Fosta deputată Marina Tauber a indicat în declarația de avere pentru anul 2025 că a primit zeci de mii de euro cadouri, la scurt timp după eliberarea sa din funcție. Documentul arată că Tauber a beneficiat de 28.500 de euro drept cadou la ziua de naștere și alți 17.000 de euro la 8 martie. Conform […]
12:40
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, anunță că autoritățile locale au inițiat lucrări de securizare a clădirii abandonate Hotelul Național, după multiple incidente și semnalări privind pericolele din zonă. Potrivit edilului, echipele Preturii Centru au intervenit pentru a bloca accesul în imobil. Au fost sudate și închise mai multe intrări, au fost instalate gratii […]
12:40
Polițiștii sectorului Buiucani au destructurat activitatea infracțională a unui bărbat de 26 de ani
12:00
Judocanii moldoveni au câștigat șapte medalii la Cupa Europei de judo pentru juniori. Sportivii moldoveni au obținut o medalie de aur, una de argint și cinci de bronz. Aurul i-a revenit lui Nelu Malic, la categoria de greutate de până la 55 kg, argintul – Mariei Rusu, la categoria de până la 63 kg. Ovidiu […] Articolul Republica Moldova are 7 medalii la Cupa Europei de judo apare prima dată în Subiectul Zilei.
11:10
O femeie a murit, după ce ar fi fost bătută de către concubinul său. Cadavrul victimei a fost găsit duminică dimineață, în jurul orei 08:30, la o stână din localitatea Mihăileni, din raionul Rîșcani, susțin sursele PulsMedia.MD apropiate anchetei. Victima s-a dovedit a fi o femeie în vârstă de 58 de ani. Oamenii legii au stabilit că […] Articolul Tragedie la Rîșcani: femeie de 58 de ani, găsită moartă după un conflict violent apare prima dată în Subiectul Zilei.
11:10
Noaptea trecută, în jurul orei 23:11, pompierii au intervenit la un incendiu izbucnit într-o locuință din satul Cernoleuca, raionul Dondușeni. Flăcările au cuprins o casă de locuit cu un nivel, cu o suprafață de 72 m², precum și o anexă de aproximativ 24 m². Intervenția promptă a salvatorilor a prevenit o tragedie: patru butelii cu […] Articolul Incendiu la Dondușeni: patru butelii cu gaz evacuate înainte de explozie apare prima dată în Subiectul Zilei.
10:30
Ion Ceban anunță un proiect de lege privind organizarea și funcționarea parcărilor auto în Republica Moldova # Subiectul Zilei
Primarul general Ion Ceban a anunțat că, în această săptămână, va fi înregistrat în Parlament un proiect de lege privind organizarea și funcționarea parcărilor auto în Republica Moldova. Potrivit edilului, în prezent nu există un cadru legal clar, ceea ce generează haos în administrarea și taxarea parcărilor, inclusiv în Chișinău. Proiectul va stabili cine gestionează […] Articolul Ion Ceban anunță un proiect de lege privind organizarea și funcționarea parcărilor auto în Republica Moldova apare prima dată în Subiectul Zilei.
09:50
Întreprinderea de stat Moldelectrica anunță o nouă licitație pentru achiziționarea energiei electrice necesare acoperirii consumului tehnologic și pierderilor în rețeaua de transport. De această dată pentru tot anul 2026, în timp ce anterior a organizat licitaţii pentru primele trei luni ale anului viitor. Între furnizorii precalificaţi se numără şi Centrala de la Curciugan. Potrivit caietului […] Articolul Centrala de la Curciurgan ar putea relua livrările de energie la Chişinău apare prima dată în Subiectul Zilei.
09:10
În ultimele 24 de ore, fluxul total de persoane înregistrat în punctele de trecere a frontierei Republicii Moldova a ajuns la 68.977 de traversări, potrivit datelor prezentate de Poliția de Frontieră. În același interval, 28 de cetățeni străini au primit refuz de intrare în țară. Cele mai solicitate puncte de trecere au fost Aeroportul Internațional […] Articolul Circa 69.000 de traversări ale frontierei în ultimele 24 de ore apare prima dată în Subiectul Zilei.
Mai mult de 2 zile în urmă
23:30
Ion Ceban, reacție dură către Grosu: „Nu faceți politică pe sănătatea copiilor noștri” # Subiectul Zilei
Primarul Capitalei, Ion Ceban, a venit cu o reacție dură la declarațiile președintelui Parlamentului, Igor Grosu, făcute după conferința susținută de edil în Legislativ. Ceban afirmă că a atras atenția asupra unei probleme grave — creșterea alarmantă a consumului și vânzării de droguri în Republica Moldova — însă, în loc să fie discutate soluții, reacția […] Articolul Ion Ceban, reacție dură către Grosu: „Nu faceți politică pe sănătatea copiilor noștri” apare prima dată în Subiectul Zilei.
18:00
Investiții și securitate: Moldova și Marea Britanie își întăresc parteneriatul strategic # Subiectul Zilei
Republica Moldova și Regatul Unit al Marii Britanii își întăresc cooperarea strategică, punând accent pe investiții și securitate. În cadrul celei de-a patra sesiuni a Dialogului Strategic de la Chișinău, cele două țări au abordat teme precum consolidarea instituțiilor naționale, reziliența la amenințările externe și întărirea cooperării economice. Regatul Unit a anunțat investiții semnificative în capacități […] Articolul Investiții și securitate: Moldova și Marea Britanie își întăresc parteneriatul strategic apare prima dată în Subiectul Zilei.
17:40
Două mașini au fost grav avariate după ce s-au lovit astăzi, 21 noiembrie, la Sângerei. La fața locului au intervenit polițiștii. Potrivit Poliției, un automobil Volkswagen Caddy, care efectua o virare la stânga, a fost tamponat din spate de o Skoda care nu a respectat distanța de siguranță, transmite subiectulzilei.md cu referire la realitatea.md. Din fericire, […] Articolul Coliziune gravă la Sângerei: Două mașini, avariate din cauza neatenției la volan apare prima dată în Subiectul Zilei.
17:20
Schimbări la Primărie: doi viceprimari pleacă în Parlament, doi sunt propuși în funcție # Subiectul Zilei
Primarul Capitalei, Ion Ceban, a propus astăzi în cadrul ședinței Consiliului Municipal Chișinău candidaturile Olesei Pșenițchi și ale lui Victor Pruteanu pentru funcțiile de viceprimari ai municipiului. Edilul a mulțumit și viceprimarilor Angela Cutasevici și Olga Ursu, care își încheie mandatul la Primărie după ce au obținut funcția de deputat în Parlament din partea Partidului […] Articolul Schimbări la Primărie: doi viceprimari pleacă în Parlament, doi sunt propuși în funcție apare prima dată în Subiectul Zilei.
16:10
Moldova semnează un acord educațional cu China pentru predarea limbii chineze și burse de studii # Subiectul Zilei
Republica Moldova și China își consolidează cooperarea în domeniul educației prin semnarea unui nou acord bilateral. Conform parteneriatului, profesori și voluntari chinezi vor fi trimiși în școlile și universitățile moldovenești, iar cadrele didactice locale vor beneficia de programe de formare și schimb de experiență. Acordul prevede, de asemenea, oferirea de burse de studii în China […] Articolul Moldova semnează un acord educațional cu China pentru predarea limbii chineze și burse de studii apare prima dată în Subiectul Zilei.
15:40
Un accident rutier tragic a avut loc recent pe traseul dintre Comrat și Chirsova, soldat cu decesul unui șofer. Cele două autoturisme implicate s-au ciocnit frontal, iar impactul puternic a făcut ca șoferul, un bărbat de 69 de ani, să moară înainte de a ajunge la spital. Potrivit martorilor, accidentul s-a produs în condiții de […] Articolul Accident fatal lângă Comrat: un șofer de 69 de ani și-a pierdut viața apare prima dată în Subiectul Zilei.
15:00
O autospecială a MAI a ars ca o torță, după ce ar fi fost incendiată chiar în fața secției de Poliție. Cazul ar fi avut loc în după-amiaza zilei de ieri, 20 noiembrie, în jurul orei 15:00, la Sectorul de Poliție Horodiște din cadrul IP Călărași, susțin sursele PulsMedia. Potrivit surselor, ar fi vorba […] Articolul O mașină a MAI, incendiată la Călărași chiar în fața Secției de Poliție apare prima dată în Subiectul Zilei.
14:40
Parchetul European (EPPO) s‑a angajat să ofere suport Republicii Moldova prin expertiză și formare profesională, ca parte a consolidării capacității instituționale în lupta împotriva corupției și fraudei. Această colaborare a fost confirmată în cadrul întrevederii dintre ministrul Justiției moldovean, Vladislav Cojuhari, și procurorul‑șef al EPPO, Laura Codruța Kövesi, unde s‑a discutat despre intensificarea cooperării judiciare. Ca parte a sprijinului, […] Articolul Parchetul European va sprijini Moldova cu expertiză și formare anticorupție apare prima dată în Subiectul Zilei.
14:30
Procurorul general al Spaniei, Álvaro García Ortiz, a fost suspendat din funcție pentru doi ani, după ce a fost găsit vinovat de divulgarea de informații confidențiale într-un caz fiscal ce îl implica pe omul de afaceri Alberto González Amador, partenerul unei importante politiciene de dreapta. În plus, oficialul a fost amendat cu 7 300 de […] Articolul Procurorul general al Spaniei, suspendat din funcție pentru doi ani: Ce a făcut? apare prima dată în Subiectul Zilei.
14:30
Sandu și Berset discută viitoarea președinție a Moldovei la Consiliul Europei și acțiuni concrete pentru consolidarea democrației # Subiectul Zilei
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut o întrevedere cu secretarul general al Consiliului Europei, Alain Berset, în contextul preluării președinției Comitetului Miniștrilor CoE de către Moldova la finalul anului 2025. Discuțiile au vizat consolidarea cooperării prin Planul de Acțiune CoE‑Moldova pentru perioada 2025‑2028, care va sprijini reformele democratice, statul de drept și protecția drepturilor omului în […] Articolul Sandu și Berset discută viitoarea președinție a Moldovei la Consiliul Europei și acțiuni concrete pentru consolidarea democrației apare prima dată în Subiectul Zilei.
13:00
„Cumpărături sub presiune”: ce riscuri ascund contractele semnate în afara magazinelor # Subiectul Zilei
Contractele negociate și semnate în afara magazinelor — la domiciliu, în stradă sau în alte locuri necomerciale — pot pune consumatorii în situații vulnerabile. Specialiștii atrag atenția că, în astfel de împrejurări, oamenii sunt mai predispuși să cedeze presiunilor comercianților, care pot folosi tehnici insistente pentru a convinge rapid cumpărătorul să semneze. Astfel de contracte […] Articolul „Cumpărături sub presiune”: ce riscuri ascund contractele semnate în afara magazinelor apare prima dată în Subiectul Zilei.
13:00
Chișinău: bărbat reținut după ce la casa lui au fost descoperite droguri PVP și hașiș # Subiectul Zilei
Poliția din Chișinău a efectuat percheziții la domiciliul unui bărbat, unde au fost descoperite substanțe narcotice: PVP („sare”) și hașiș. Autoritățile continuă investigarea cazului pentru a stabili proveniența drogurilor și implicarea celui anchetat. Bărbatul a fost reținut pentru audieri, iar probele ridicate urmează să fie supuse expertizei legale. Pe baza rezultatelor, oamenii legii vor decide […] Articolul Chișinău: bărbat reținut după ce la casa lui au fost descoperite droguri PVP și hașiș apare prima dată în Subiectul Zilei.
12:10
Vizită terminată cu scandal: reproșurile privind consumul de mâncare și alcool au dus la agresiuni # Subiectul Zilei
O femeie de 50 de ani din Tiraspol a alertat Poliția după ce ar fi fost agresată fizic de o colegă, chiar în propriul apartament. Incidentul a avut loc în urma unei vizite aparent obișnuite, care s-a transformat într-un conflict violent. Potrivit declarațiilor femeii, colega ei, în vârstă de 40 de ani, a venit în […] Articolul Vizită terminată cu scandal: reproșurile privind consumul de mâncare și alcool au dus la agresiuni apare prima dată în Subiectul Zilei.
11:30
Sute de turiști ruși blocați pe croazieră în Turcia după ce Istanbul le-a refuzat acostarea # Subiectul Zilei
Sute de turiști ruși sunt blocați pe vasul de croazieră Astoria Grande, în largul Turciei, după ce autoritățile turceşti au refuzat să permită acostarea navei în portul Istanbul. Vasul, cu peste 600 de pasageri ruși, a ancorat în zona Galataport, dar nu a primit permisiunea de debarcare planificată. Potrivit surselor, turiștii trebuiau să înceapă debarcarea […] Articolul Sute de turiști ruși blocați pe croazieră în Turcia după ce Istanbul le-a refuzat acostarea apare prima dată în Subiectul Zilei.
11:20
Alarmă națională: Ceban solicită intervenție urgentă a statului împotriva traficului de droguri # Subiectul Zilei
Primarul Capitalei, Ion Ceban, solicită instituirea stării de urgență în legătură cu extinderea alarmantă a fenomenului vânzării și consumului de droguri în Republica Moldova. Acesta afirmă că situația a depășit de mult nivelul unor cazuri izolate și s-a transformat într-o amenințare directă la adresa sănătății publice și a siguranței naționale. „Solicităm instituirea stării de urgență […] Articolul Alarmă națională: Ceban solicită intervenție urgentă a statului împotriva traficului de droguri apare prima dată în Subiectul Zilei.
