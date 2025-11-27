Contrabanda cu armament — Grosu cere măsuri concrete, nu doar demisii
Subiectul Zilei, 27 noiembrie 2025 14:30
Președintele Parlamentului declară că simpla demitere a unor funcționari nu este suficientă pentru a stopa contrabanda cu arme. În contextul recentei descoperiri a unui transport ilegal de muniții la frontieră, el susține că trebuie determinate toate responsabilitățile — cine a permis sau facilitat traficul, ce breșe există în sistem, și dacă sunt necesare modificări legislative […] Articolul Contrabanda cu armament — Grosu cere măsuri concrete, nu doar demisii apare prima dată în Subiectul Zilei.
• • •
Alte ştiri de Subiectul Zilei
Acum 5 minute
14:50
Primarul Ion Ceban acuză deturnarea deliberată a agendei publice și susține că „cele mai actuale și stringente probleme cu care se confruntă cetățenii nu sunt acceptate pentru a fi discutate”. Potrivit edilului, subiectele importante sunt în mod intenționat înlocuite cu teme secundare, pentru ca oamenii să nu afle realitatea. Ceban afirmă că probleme precum micșorarea […] Articolul Edilul capitalei: Presa evită discuțiile despre securitate, arme și criza socială apare prima dată în Subiectul Zilei.
Acum 30 minute
14:30
Președintele Parlamentului declară că simpla demitere a unor funcționari nu este suficientă pentru a stopa contrabanda cu arme. În contextul recentei descoperiri a unui transport ilegal de muniții la frontieră, el susține că trebuie determinate toate responsabilitățile — cine a permis sau facilitat traficul, ce breșe există în sistem, și dacă sunt necesare modificări legislative […] Articolul Contrabanda cu armament — Grosu cere măsuri concrete, nu doar demisii apare prima dată în Subiectul Zilei.
Acum 2 ore
13:50
Autoritățile de la Chișinău au anunțat că nu vor expulza ambasadorul rus Oleg Ozerov, deşi unii politicieni ceruseră această măsură după incidente recente. În loc de expulzare, oficialii spun că există instrumente mai eficiente și potrivite pentru a gestiona situațiile cu potențial de risc pentru securitatea națională. Președintele Parlamentului Igor Grosu a declarat că statul […] Articolul Oleg Ozerov nu va fi expulzat — Igor Grosu spune că există măsuri mai eficiente apare prima dată în Subiectul Zilei.
13:40
Primarul capitalei, Ion Ceban, acuză consilierii municipali că blochează intenționat aprobarea bugetului Chișinăului, transformând tema financiară într-un instrument politic. Potrivit edilului, proiectul bugetului a fost inclus pe ordinea de zi de opt ori, iar toate propunerile venite din partea consilierilor au fost integrate. Ceban afirmă că situația actuală afectează direct angajații din sistemul educațional. El […] Articolul Scandal în Primărie: PAS a boicotat votul pentru salariile profesorilor apare prima dată în Subiectul Zilei.
13:10
Captură: autoturism interceptat — mii de pachete de ţigări şi alcool transportate ilegal # Subiectul Zilei
Un bărbat a fost oprit de autorităţi după ce în maşina sa au fost descoperite cantități mari de ţigări și alcool, toate fără acte de provenienţă. Marfa a fost confiscată imediat, iar şoferul este cercetat pentru transport ilegal de produse accizabile. În urma verificărilor, s-a stabilit că nu există documente care să ateste provenienţa legală […] Articolul Captură: autoturism interceptat — mii de pachete de ţigări şi alcool transportate ilegal apare prima dată în Subiectul Zilei.
Acum 4 ore
12:50
Partidul Nostru cere suplinirea Fondului pentru Agricultură cu 500 milioane de lei pentru plata subvențiilor restante, iar PAS se opune # Subiectul Zilei
Deputatul Partidului Nostru, Serghei Ivanov, președintele Comisiei pentru agricultură și industrie alimentară, cere suplimentarea cu 500 milioane de lei a Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural, pentru a achita restanțele către fermierii care au depus cereri de subvenționare în 2024 și pentru a evita blocajele financiare din sectorul agricol. Amendamentul la proiectul […] Articolul Partidul Nostru cere suplinirea Fondului pentru Agricultură cu 500 milioane de lei pentru plata subvențiilor restante, iar PAS se opune apare prima dată în Subiectul Zilei.
12:40
Incendiu catastrofal la Tai Po — 44 de morți, sute de dispăruți după dezastru în blocuri rezidențiale # Subiectul Zilei
Un incendiu puternic a izbucnit într-un complex rezidențial din districtul Tai Po, Hong Kong, transformând clădirile în adevărate capcane pentru locatari. Flăcările s-au extins rapid pe fațadele aflate în renovare și au cuprins mai multe etaje în doar câteva minute, provocând panică și blocând ieșirile. Bilanțul tragediei a crescut la 44 de morți, iar numărul persoanelor […] Articolul Incendiu catastrofal la Tai Po — 44 de morți, sute de dispăruți după dezastru în blocuri rezidențiale apare prima dată în Subiectul Zilei.
12:00
Parteneriat verde: Acord între Chișinău şi Agenția Franceză de Dezvoltare pentru modernizarea energetică a instituțiilor # Subiectul Zilei
Guvernul Republicii Moldova, prin ministrul Energiei, a demarat un parteneriat cu Agenția Franceză de Dezvoltare (AFD) pentru a îmbunătăți eficiența energetică în clădirile publice din țară. Ca urmare, a fost semnat un acord de finanțare, care prevede renovarea energetică a instituțiilor-cheie — spitale, universități, alte clădiri publice — pentru a reduce consumul de energie și […] Articolul Parteneriat verde: Acord între Chișinău şi Agenția Franceză de Dezvoltare pentru modernizarea energetică a instituțiilor apare prima dată în Subiectul Zilei.
11:40
Poliția intervine: șofer în stare de ebrietate și fără drept de conducere, tras pe dreapta la Ungheni # Subiectul Zilei
Un bărbat a fost oprit de polițiști pe străzile din Ungheni, după ce a fost identificat conducând sub influența alcoolului și fără a deține permis de conducere. Conducătorul auto — în vârstă de 45 de ani — a prezentat un comportament care a stârnit suspiciuni, iar testarea alcoolscopică a confirmat starea de ebrietate. Oprirea lui […] Articolul Poliția intervine: șofer în stare de ebrietate și fără drept de conducere, tras pe dreapta la Ungheni apare prima dată în Subiectul Zilei.
11:00
Ședința Parlamentului Republicii Moldova din 27 noiembrie 2025 ABONEAZĂ-TE LA CANALUL NOSTRU DE TELEGRAM SUBIECTUL ZILEI Articolul LIVE// Ședința Parlamentului Republicii Moldova din 27 noiembrie 2025 apare prima dată în Subiectul Zilei.
Acum 6 ore
10:10
Ceban propune o lege specială pentru parcări: soluția reală pentru deblocarea capitalei # Subiectul Zilei
Astăzi, împreună cu deputații Partidului MAN, am înregistrat în Parlament proiectul de lege privind organizarea și funcționarea parcărilor și parcajelor auto din Chișinău și din întreaga țară. Este o lege specială, necesară de ani de zile, care va pune bazele unui sistem modern și european de gestionare a parcărilor din intravilanul administrat de autoritățile locale. […] Articolul Ceban propune o lege specială pentru parcări: soluția reală pentru deblocarea capitalei apare prima dată în Subiectul Zilei.
10:00
Tragedie în regiunea Kiev: un bărbat a fost ucis de soție pentru convingerile sale politice # Subiectul Zilei
O femeie din orașul Irpin, din apropierea Kievului, este reţinută după ce și-a ucis soțul într-o dispută domestică. Potrivit declarației sale, motivul conflictului au fost opiniile proruse ale bărbatului și legăturile sale cu rude din Rusia. Incidentul ar fi avut loc într-un moment de tensiune, în timpul unei ceasuri obișnuite de zi cu zi. Concilierea […] Articolul Tragedie în regiunea Kiev: un bărbat a fost ucis de soție pentru convingerile sale politice apare prima dată în Subiectul Zilei.
09:30
Doliu în presa din Republica Moldova: jurnalista Valentina Basiul s-a stins din viață # Subiectul Zilei
Presa din Republica Moldova este în doliu după ce jurnalista Valentina Basiul s-a stins din viață la vârsta de 43 de ani, în urma unei boli incurabile. Vestea dispariției sale a provocat durere profundă în rândul colegilor de breaslă și al cititorilor care i-au apreciat munca. De-a lungul carierei, Valentina Basiul a activat în mai […] Articolul Doliu în presa din Republica Moldova: jurnalista Valentina Basiul s-a stins din viață apare prima dată în Subiectul Zilei.
09:00
Guvernul aprobă aderarea Republicii Moldova la al doilea Protocol al Convenției de la Haga # Subiectul Zilei
Guvernul Republicii Moldova a aprobat decizia de a adera la al doilea Protocol al Convenției de la Haga din 1954 privind protecția bunurilor culturale în caz de conflict armat. Ministrul Culturii a explicat în ședința Cabinetului că acest pas va consolida mecanismele de protejare a patrimoniului cultural național. Protocolul modernizează regulile existente și introduce cerințe […] Articolul Guvernul aprobă aderarea Republicii Moldova la al doilea Protocol al Convenției de la Haga apare prima dată în Subiectul Zilei.
Acum 12 ore
02:30
Un șofer a fost depistat de autorități în timp ce transporta peste 200 de pături care nu fuseseră declarate la vamă, incident ce a declanșat investigații pentru contrabandă. Controlul a avut loc în cadrul unor verificări de rutină — transportul a fost oprit, iar marfa confiscată de către vameși. Potrivit procedurilor, lipsa declarației și tentativa […] Articolul Contrabandă cu textile: autoritățile depistează un transport ilegal de pături apare prima dată în Subiectul Zilei.
Acum 24 ore
17:10
Incendiu uriaș în Hong Kong: Patru oameni au murit, iar alții sunt în stare critică # Subiectul Zilei
Cel puțin patru persoane au murit, iar altele se află în stare critică după ce un incendiu violent a cuprins, joi, mai multe blocuri rezidențiale înalte din Hong Kong. Flăcările s-au extins rapid pe exteriorul clădirilor, unde schelele de bambus ar fi acționat ca un combustibil care a accelerat propagarea focului. Incendiul a izbucnit în […] Articolul Incendiu uriaș în Hong Kong: Patru oameni au murit, iar alții sunt în stare critică apare prima dată în Subiectul Zilei.
16:30
Un bărbat care acționa ca „curier” de droguri a fost reținut de poliție în urma unei acțiuni operative. În timpul reținerii, pe numele său a fost deschis un dosar penal pentru trafic de substanțe interzise. Potrivit anchetatorilor, suspectul transporta și distribuia stupefiante prin ascunzișuri și canalul online de vânzare, dar a fost prins în momentul […] Articolul Transport ilegal de droguri oprit la timp: autorul riscă ani grei de pușcărie apare prima dată în Subiectul Zilei.
16:00
Acte false, percheziții și un dosar penal — autoritățile rup o schemă de falsificare din Moldova # Subiectul Zilei
O amplă acțiune a forțelor de ordine s‑a soldat cu percheziții la domiciliile a doi bărbați — unul din Chișinău și altul din raionul Strășeni — suspectați de falsificarea cărților de identitate și a permiselor de conducere cu documente românești. Cei doi sunt acuzați că ar face parte dintr‑o rețea care produce actele false și […] Articolul Acte false, percheziții și un dosar penal — autoritățile rup o schemă de falsificare din Moldova apare prima dată în Subiectul Zilei.
15:30
Primăria Drochia continuă să modernizeze orașul: drumuri reparate și utilaje pentru urgențe # Subiectul Zilei
Drochia a intrat în rândul celor șase orașe ale Republicii Moldova care devin mai bine pregătite pentru situații de urgență! Nina Cereteu, primar: „Siguranța locuitorilor și drumurile – priorități ale primăriei” Întreprinderea municipală din Drochia a primit un set modern de utilaje pentru intervenții rapide în caz de furtuni, inundații, ninsori abundente sau căderi de […] Articolul Primăria Drochia continuă să modernizeze orașul: drumuri reparate și utilaje pentru urgențe apare prima dată în Subiectul Zilei.
15:00
Moldova va participa din anul viitor la programul „Europa Creativă”. Astfel, organizațiile culturale și industriile creative vor putea solicita finanțare europeană și aplica la proiecte internaționale. Guvernul a aprobat astăzi proiectul de lege privind ratificarea acordului care deschide accesul la program. Autoritățile subliniază că programul va impulsiona mobilitatea artiștilor, cooperarea internațională și vizibilitatea creației moldovenești […] Articolul Moldova va participa din 2026 la programul „Europa Creativă” apare prima dată în Subiectul Zilei.
Ieri
14:50
Un accident grav s-a produs ieri, 25 noiembrie, pe o stradă din Bender, unde două automobile s-au ciocnit frontal. Potrivit organelor de ordine din regiune, șoferul unui Audi, care circula din direcția străzii Benderskogo Vostania, ar fi intrat pe contrasens, în timpul unui viraj la dreapta, neadaptând viteza. Mașina sa a lovit un Alfa Romeo ce venea […] Articolul Două mașini s-au ciocnit violent la Bender. Unul dintre șoferi a fost rănit apare prima dată în Subiectul Zilei.
14:30
Primarul Ceban: Recultivarea și stația de transfer din Ciocana progresează cu ritm accelerat # Subiectul Zilei
Lucrările din cadrul etapei a II-a a proiectului municipal „Deșeuri Solide Chișinău” avansează rapid pe cele două șantiere din sectorul Ciocana, fiind chiar înaintea graficului aprobat. Acesta este un proiect important, care va transforma complet modul în care Capitala gestionează deșeurile. LOT I – Recultivarea gunoiștii temporare:Lucrările de recultivare a terenului unde s-au depozitat ilegal […] Articolul Primarul Ceban: Recultivarea și stația de transfer din Ciocana progresează cu ritm accelerat apare prima dată în Subiectul Zilei.
14:30
Un bărbat de 72 de ani a avut nevoie de asistență medicală după ce a fost lovit de o mașină astăzi dimineață, 26 noiembrie, pe strada Decebal din municipiul Bălți. Potrivit Poliției, un automobil Toyota Avensis, condus de un bărbat de 42 de ani, circula pe strada Decebal și a surprins pietonul care traversa neregulamentar, […] Articolul Un pensionar a fost lovit de o mașină pe o stradă din Bălți apare prima dată în Subiectul Zilei.
13:10
O instituţie de învăţământ care a beneficiat recent de reparaţii în valoare de circa 700.000 de lei va fi închisă. Decizia a fost criticată de ministrul Educaţiei, care a declarat că nu sunt întotdeauna luate decizii inspirate de autorități. În ciuda investiției semnificative pentru modernizarea clădirii — proiect de reparaţii finalizat — consiliile raionale au […] Articolul Contradicţie în educaţie: şcoală modernizată, dar totuşi desfiinţată apare prima dată în Subiectul Zilei.
13:10
Chișinăul intră, oficial, în atmosfera magică a sărbătorilor de iarnă! Invit cu drag toți locuitorii și oaspeții Capitalei la deschiderea celui mai mare Târg de Crăciun din Republica Moldova, amenajat de Primăria Chișinău în Piața Marii Adunări Naționale. Evenimentul de lansare a Târgului, împreună cu aprinderea principalului Pom de Crăciun al orașului, va avea loc […] Articolul Ion Ceban: „Haideți să trăim împreună magia și lumina sărbătorilor în Chișinău!” apare prima dată în Subiectul Zilei.
12:30
În urma unui apel la poliție, carabinierii au intervenit pentru aplanarea unui incident în care doi bărbați, aflați sub influența alcoolului, au încălcat ordinea publică. Cei doi au fost identificați de forțele de ordine și neutralizați pentru a preveni escaladarea situației. Conform declarațiilor martorilor, bărbații se aflau pe o stradă dintr-o localitate, scandând și manifestând […] Articolul Doi bărbați beți au tulburat ordinea publică — carabinierii au intervenit apare prima dată în Subiectul Zilei.
12:00
Un cameraman al postului 1TV a fost concediat după ce a fost acuzat de hărțuire în timpul unui eveniment cultural. Incidentul a avut loc în cadrul unei manifestări publice, unde mai mulți participanți au semnalat comportamentul indecent al operatorului. Potrivit organizatorilor, situația a creat disconfort și tensiune printre cei prezenți, motiv pentru care au alertat […] Articolul Cameraman 1TV demis după acuzații de hărțuire la un eveniment cultural apare prima dată în Subiectul Zilei.
11:40
Dosarul munițiilor de la Leușeni–Albița: investigația arată că armele veneau din Ucraina # Subiectul Zilei
Autoritățile au anunțat că armele și munițiile descoperite recent într-un camion oprit la punctul de trecere Leușeni–Albița ar fi fost introduse ilegal în Republica Moldova — provenind din Ucraina și transportate printr-o rețea de contrabandă. Potrivit anchetei, transportul a implicat un cărăuș care efectua curse regulate dintr-un depozit neidentificat din Ucraina. Mărfurile — armament militar, […] Articolul Dosarul munițiilor de la Leușeni–Albița: investigația arată că armele veneau din Ucraina apare prima dată în Subiectul Zilei.
11:00
Un incendiu izbucnit în noaptea trecută într-o locuință din satul Miclești s-a soldat cu moartea unui tânăr de 28 de ani. Flăcările au cuprins casa rapid, iar la sosirea echipelor de intervenție, victima a fost găsită decedată. Primele cercetări sugerează că focul ar fi izbucnit din cauza unei țigări nestinse, însă ancheta urmează să stabilească […] Articolul Tragedie la Miclești: un tânăr de 28 de ani a murit într-un incendiu apare prima dată în Subiectul Zilei.
10:40
Locuitorii din Cuhureștii de Jos trăiesc cu neliniște după ce o dronă s-a prăbușit în apropierea satului. Oamenii spun că incidentul i-a speriat, iar ideea că astfel de dispozitive pot ajunge atât de aproape de gospodăriile lor le creează nesiguranță. Mulți afirmă că, după descoperirea dronei, atmosfera din sat s-a schimbat — oamenii sunt mai […] Articolul Panică în satul Cuhureștii de Jos: dronele spulberă liniștea comunității apare prima dată în Subiectul Zilei.
10:10
Dronă prăbușită în Florești — un martor spune că obiectul zburător “zăcea” deja de câține timp # Subiectul Zilei
Drona descoperită pe acoperișul casei paznicului unei livezi din Cuhureștii de Jos, raionul Florești, ar fi fost acolo de aproape două săptămâni, susține un localnic. Acesta declară că a observat obiectul încă de acum câteva zile, dar nimeni nu ar fi acordat atenție prezenței sale până în momentul în care incidentul a fost raportat oficial. […] Articolul Dronă prăbușită în Florești — un martor spune că obiectul zburător “zăcea” deja de câține timp apare prima dată în Subiectul Zilei.
09:30
Decizia justiției italiene amână predarea lui Dani Mocanu și fratelui său către autoritățile din România # Subiectul Zilei
Autoritățile italiene au decis să suspende temporar procedura de extrădare a manelistului Dani Mocanu și a fratelui său, după ce aceștia au fost reținuți pe teritoriul Italiei la scurt timp după ce au fugit din România. Frații Mocanu — condamnați pentru tentativă de omor și tulburarea ordinii publice — se află în prezent în arest […] Articolul Decizia justiției italiene amână predarea lui Dani Mocanu și fratelui său către autoritățile din România apare prima dată în Subiectul Zilei.
09:10
Italia: un bărbat și-a ținut mama moartă câțiva ani acasă pentru a-i încasa pensia # Subiectul Zilei
Un bărbat din Italia este cercetat după ce a fost descoperit că s-a deghizat în mama sa, decedată cu câțiva ani în urmă, pentru a continua să-i încaseze pensia. Mama sa a murit în 2022, dar el nu a raportat decesul autorităților și a păstrat cadavrul într-o cameră din locuință. Timp de circa trei ani, […] Articolul Italia: un bărbat și-a ținut mama moartă câțiva ani acasă pentru a-i încasa pensia apare prima dată în Subiectul Zilei.
25 noiembrie 2025
19:10
Operațiune vamală: Descoperite piese auto tăinuite importate ilegal din Marea Britanie # Subiectul Zilei
Patru persoane au fost puse sub urmărire penală după ce autoritățile au descoperit peste 200 de piese auto introduse ilegal în Republica Moldova. Schema urmărea ascunderea provenienței pieselor: acestea fuseseră dezmembrate pentru a evita detectarea. Poliția de Frontieră și procurorii PCCOCS au efectuat 17 percheziții — atât în municipiul Chișinău, cât și în localități de […] Articolul Operațiune vamală: Descoperite piese auto tăinuite importate ilegal din Marea Britanie apare prima dată în Subiectul Zilei.
17:40
Ancheta de corupție: percheziții la adrese ale unui ex‑ministru în scandalul finanțării ilegale a partidelor # Subiectul Zilei
Procurorii, alături de ofițerii Inspectoratului Național de Investigații și polițiștii BPDS „Fulger”, au desfășurat astăzi percheziții la mai multe adrese din Chișinău, inclusiv într-un dosar ce vizează finanțarea ilegală a partidelor politice și spălare de bani. Printre persoanele vizate se află un fost ministru, suspectat că ar fi avut un rol în fluxurile financiare frauduloase. […] Articolul Ancheta de corupție: percheziții la adrese ale unui ex‑ministru în scandalul finanțării ilegale a partidelor apare prima dată în Subiectul Zilei.
17:00
Ion Ceban critică gestionarea incidentelor de către autorități: „Oamenii nu sunt informați corect” # Subiectul Zilei
Condamnăm vehement toate declarațiile publice, eronate și chiar pe alocuri în batjocură, inclusiv din partea reprezentanților puterii, cu privire la drona care a fost depistată la Florești, dar și asupra altor subiecte de interes major pentru cetățeni și țară. Atât în cazul camionului cu arme, depistat în vama României , în cazul dronei, dar și […] Articolul Ion Ceban critică gestionarea incidentelor de către autorități: „Oamenii nu sunt informați corect” apare prima dată în Subiectul Zilei.
16:40
Un grup de locatari dintr-un bloc de apartamente din Chișinău s-a adunat astăzi în fața Președinției pentru a-și exprima nemulțumirile. Ei cer intervenția autorităților pentru a rezolva probleme legate de condițiile de trai și întreținerea imobilului. Protestatarii au adus pancarte și au scandat mesaje legate de starea precară a blocului, întreținerea deficitară, costuri mari la […] Articolul Locatarii unui bloc din Chișinău protestează în fața Președinției apare prima dată în Subiectul Zilei.
16:10
Situația alimentară din Găgăuzia, sub lupă: specialiștii vorbesc despre riscuri și vulnerabilități # Subiectul Zilei
Fenomenul foametei din actualul teritoriu al UTA Găgăuzia, impactul asupra comunităților și responsabilitatea autorităților în păstrarea memoriei victimelor au fost analizate în cadrul unei dezbateri publice la IPN. La discuții au participat experți, istorici și reprezentanți ai administrației locale, care au abordat foametea atât ca tragedie istorică, cât și ca lecție pentru generațiile tinere. Expertul […] Articolul Situația alimentară din Găgăuzia, sub lupă: specialiștii vorbesc despre riscuri și vulnerabilități apare prima dată în Subiectul Zilei.
15:40
Partidul Național Moldovenesc va picheta ambasada Rusiei în semn de protest față de incursiunile dronelor # Subiectul Zilei
Partidul Național Moldovenesc (PNM) a anunțat organizarea unui protest miercuri la Ambasada Federației Ruse la Chișinău, în reacție la incidentul în care șase drone au traversat neautorizat spațiul aerian al Republicii Moldova. Potrivit liderului partidului, Dragoș Galbur, aceste incursiuni pun în pericol siguranța cetățenilor și reprezintă un act de agresiune. Protestul va avea loc la […] Articolul Partidul Național Moldovenesc va picheta ambasada Rusiei în semn de protest față de incursiunile dronelor apare prima dată în Subiectul Zilei.
15:40
În cadrul unei operațiuni rutiere, mai mulți șoferi au fost prinși „pe picior greșit” de autorități și s-au ales cu amenzi totale de peste 15.000 de lei. Poliția a mărit controalele pe drumurile naționale, vizând respectarea legislației rutiere și prevenirea comportamentelor periculoase la volan. Printre cauzele sancțiunilor se numără depășirea vitezei, lipsa documentelor în regulă […] Articolul Operțiune rutieră în forță: șoferi depistați la nereguli, amendați drastic apare prima dată în Subiectul Zilei.
Mai mult de 2 zile în urmă
14:50
Cooperare energetică în discuție: oficialii moldoveni se întâlnesc cu conducerea BRM # Subiectul Zilei
Premierul Republicii Moldova și ministrul Energiei au avut o întrevedere cu președintele Bursei Române de Mărfuri (BRM), la care au discutat perspectivele colaborării în domeniul energiei și al comerțului cu resurse strategice. În cadrul întâlnirii, oficialii au abordat posibilitatea folosirii infrastructurii bursiere românești pentru tranzacționarea de produse energetice, în special gaze naturale și energie electrică. […] Articolul Cooperare energetică în discuție: oficialii moldoveni se întâlnesc cu conducerea BRM apare prima dată în Subiectul Zilei.
13:50
Deputatul Partidului Nostru, Elena Grițco: Guvernarea trebuie să renunțe la secretomanie și să înceapă un dialog deschis cu cetățenii! # Subiectul Zilei
Oamenii sunt sătui de faptul că puterea ascunde mereu totul: contractele de gaze – secret, planul de reintegrare a țării – de asemenea secret. A venit timpul să învățăm să vorbim cu cetățenii cinstit și deschis. Despre aceasta a vorbit vicepreședinta fracțiunii parlamentare a Partidului Nostru, Elena Grițco, în cadrul programului „Новая неделя” cu Anatol […] Articolul Deputatul Partidului Nostru, Elena Grițco: Guvernarea trebuie să renunțe la secretomanie și să înceapă un dialog deschis cu cetățenii! apare prima dată în Subiectul Zilei.
13:30
VIDEO// Primăria: Fără votul CMC nu pot fi achitate salariile și premiile profesorilor # Subiectul Zilei
Primăria Chișinău acuză manipularea subiectului privind plata salariilor cadrelor didactice și afirmă că decizia legală privind includerea transferurilor financiare trebuie votată în Consiliul Municipal Chișinău (CMC), nu emisă prin dispoziție a primarului. Municipalitatea susține că Ministerul Finanțelor „prezintă doar o parte din cadrul legal”, lăsând impresia că primarul poate introduce transferuri salariale printr-o simplă dispoziție. […] Articolul VIDEO// Primăria: Fără votul CMC nu pot fi achitate salariile și premiile profesorilor apare prima dată în Subiectul Zilei.
13:30
Chișinăul transmite Rusiei un protest oficial: „Suveranitatea noastră a fost încălcată” # Subiectul Zilei
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova a condamnat cu fermitate un incident grav: o dronă a survolat ilegal spațiul aerian al țării. Instituția consideră aceasta o „încălcare gravă” a suveranității naționale, avertizând că astfel de acțiuni pun în pericol securitatea cetățenilor și stabilitatea regională. Ca răspuns, ambasadorul Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov, va fi convocat […] Articolul Chișinăul transmite Rusiei un protest oficial: „Suveranitatea noastră a fost încălcată” apare prima dată în Subiectul Zilei.
13:00
Problema drogurilor ajunge în Comisia Parlamentară de Securitate: apelul ferm al lui Ion Ceban # Subiectul Zilei
Primarul Capitalei, Ion Ceban, a anunțat că miercuri, problema răspândirii și consumului de droguri va fi examinată în Comisia Parlamentară pentru Securitate. Edilul subliniază că acest subiect trebuie abordat separat de traficul și contrabanda de armament, fiind teme distincte care necesită soluții diferite și intervenții urgente. Ion Ceban a menționat că, în ultimele zile, a […] Articolul Problema drogurilor ajunge în Comisia Parlamentară de Securitate: apelul ferm al lui Ion Ceban apare prima dată în Subiectul Zilei.
13:00
Vicepremierul și ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugeniu Osmochescu, a reprezentat Republica Moldova la Summitul Global pentru Industrie și la cea de-a 21-a sesiune a Conferinței Generale UNIDO. În discursul său, Osmochescu a subliniat provocările economiei globale și a pledat pentru o transformare industrială sustenabilă, bazată pe lideri guvernamentali coerenți, instituții solide și un sector […] Articolul Moldova promovează modernizarea și economia verde la conferința UNIDO apare prima dată în Subiectul Zilei.
12:30
Un incendiu devastator a izbucnit într-o locuință din raionul Criuleni, unde un tânăr a fost găsit fără viață după ce casa a fost cuprinsă de flăcări. Autoritățile și salvatorii au intervenit rapid la fața locului, însă, din păcate, nu au mai putut salva viața victimei. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și poliția investighează circumstanțele […] Articolul Tragedie la Criuleni: Un tânăr găsit mort într-o casă cuprinsă de flăcări apare prima dată în Subiectul Zilei.
12:10
Un pompier este cercetat penal după ce a fost depistat conducând sub influența alcoolului. Incidentul a declanșat o anchetă oficială, iar autoritățile urmează să stabilească circumstanțele exacte ale faptei și posibilele consecințe disciplinare și juridice. Potrivit anchetatorilor, poliția a identificat o concentrație de alcool peste limita legală în aerul expirat al angajatului. El riscă nu […] Articolul Pompier cercetat penal după ce a fost prins băut la volan apare prima dată în Subiectul Zilei.
11:40
Alertă în raionul Florești, după ce o dronă a căzut pe casa paznicului unei livezi din localitatea Cuhureștii de Jos. Incidentul s-a produs cu doar câteva minute în urmă, iar autoritățile au fost mobilizate imediat. Poliția anunță că persoanele aflate în locuință au fost evacuate, iar zona a fost izolată pentru siguranță. La fața locului […] Articolul Alertă la Florești: O dronă s-a prăbușit pe casa paznicului unei livezi apare prima dată în Subiectul Zilei.
11:00
Autoritățile au descoperit un transport de droguri în valoare de peste un milion de lei și au reținut două persoane implicate în distribuție. Drogurile au fost găsite în urma perchezițiilor la un automobil închiriat și la un apartament, unde anchetatorii au ridicat substanțe precum cocaină, marijuana, hașiș și mefedronă. Potrivit anchetei, cei doi suspecți ar […] Articolul Poliția deconspiră trafic de droguri estimat la peste 1 milion de lei apare prima dată în Subiectul Zilei.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.