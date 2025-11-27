Caz cutremurător: un bărbat nu poate fi externat din Soroca de jumătate de an, lipsit de documente

Un bărbat internat la spitalul raional din Soroca nu poate fi externat de opt luni, deoarece nu deţine acte de identitate. Pacientul a ajuns la unitatea medicală cu o traumă la cap, dar ulterior s-a constatat că nu are documente care să-i ateste identitatea sau domiciliul. După ce a fost tratat şi declarat apt de […] Articolul Caz cutremurător: un bărbat nu poate fi externat din Soroca de jumătate de an, lipsit de documente apare prima dată în Subiectul Zilei.

