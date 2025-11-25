Căsătoriile între persoane de același sex, înregistrate într-o țară UE unde sunt permise, trebuie acceptate în toate țările UE

14:45

La Lisabona, Portugalia a avut loc unul dintre cele mai importante evenimente tehnologice din lume – Web Summit. La acest eveniment a fost reprezentată și țara noastră de către 10 start-upuri locale. Unul dintre aceste start-upuri este CityFarm – cea mai mare rețea de sere verticale din Republica Moldova. Fondatorul acestuia, Dmitrii Albot, nu doar că a participat la eveniment, dar a și reprezentat țara noastră pe scena Web Summit, în fața a 70.000 de oameni, purtând drapelul Moldovei, alături de participanți din alte peste 150 de țări.