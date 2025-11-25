Care sunt cele mai supraaglomerate și cele mai puțin utilizate școli din municipiul Chișinău, conform MEC
#diez, 25 noiembrie 2025 15:15
Numărul elevilor din capitală a crescut cu peste 15.000 în ultimii cinci ani, iar tot mai multe instituții au clase cu peste 30 de elevi. O analiză realizată de Ministerul Educației și Cercetării relevă un dezechilibru major în rețeaua școlară din Chișinău: licee precum „Mihai Viteazul”, „Mihail Berezovschi”, „Liviu Deleanu”, „Dante Alighieri”, „Onisifor Ghibu” sau „Hyperion” depășesc cu mult capacitatea de proiect, unele clase ajungând până la 42 de elevi, în timp ce alte instituții, aflate la distanțe relativ mici, dispun de sute de locuri libere. Сообщение Care sunt cele mai supraaglomerate și cele mai puțin utilizate școli din municipiul Chișinău, conform MEC появились сначала на #diez.
• • •
Alte ştiri de #diez
Acum 15 minute
15:15
Maib susține tinerii să-și dezvolte abilitățile antreprenoriale. Prima ediție a Innovation Camp s-a desfășurat la Edineț # #diez
Maib continuă să investească în educație și în dezvoltarea generației tinere, contribuind la crearea unui mediu în care ideile elevilor pot prinde viață și pot genera schimbări pozitive în comunitățile din Moldova. Acest angajament este susținut prin contribuția băncii de 2 milioane de lei în cadrul proiectului „Educaţie economică şi antreprenorială în școlile model”. Сообщение Maib susține tinerii să-și dezvolte abilitățile antreprenoriale. Prima ediție a Innovation Camp s-a desfășurat la Edineț появились сначала на #diez.
15:15
Care sunt cele mai supraaglomerate și cele mai puțin utilizate școli din municipiul Chișinău, conform MEC # #diez
Numărul elevilor din capitală a crescut cu peste 15.000 în ultimii cinci ani, iar tot mai multe instituții au clase cu peste 30 de elevi. O analiză realizată de Ministerul Educației și Cercetării relevă un dezechilibru major în rețeaua școlară din Chișinău: licee precum „Mihai Viteazul”, „Mihail Berezovschi”, „Liviu Deleanu”, „Dante Alighieri”, „Onisifor Ghibu” sau „Hyperion” depășesc cu mult capacitatea de proiect, unele clase ajungând până la 42 de elevi, în timp ce alte instituții, aflate la distanțe relativ mici, dispun de sute de locuri libere. Сообщение Care sunt cele mai supraaglomerate și cele mai puțin utilizate școli din municipiul Chișinău, conform MEC появились сначала на #diez.
15:15
Studenții de la USMF au organizat un flashmob dedicat Zilei europene a informării despre antibiotice # #diez
Europa înregistrează în fiecare an aproximativ 670.000 de infecții provocate de bacterii rezistente la antibiotice, care cauzează peste 35.000 de decese. Aceste cifre semnalează un fenomen grav ce necesită amplificarea acțiunilor de informare, educare și intervenție în domeniu. Сообщение Studenții de la USMF au organizat un flashmob dedicat Zilei europene a informării despre antibiotice появились сначала на #diez.
Acum 2 ore
14:00
Cum ar putea fi rezolvată problema supraaglomerării școlilor din capitală. Propunerile MEC pentru Primăria Chișinău # #diez
În mai multe școli din Chișinău, clasele ajung să fie formate din câte 40 de elevi. În acest context, Ministerul Educației și Cercetării a anunțat o listă de soluții pentru problema supraaglomerării. Potrivit ministrului Dan Perciun, măsurile nu necesită schimbări legislative, ci doar voință administrativă din partea Primăriei Chișinău. Printre propuneri se numără și transmiterea a două clădiri către primărie pentru extinderea școlilor existente sau deschiderea unora noi. Сообщение Cum ar putea fi rezolvată problema supraaglomerării școlilor din capitală. Propunerile MEC pentru Primăria Chișinău появились сначала на #diez.
Acum 4 ore
13:00
Apple a lansat noul iPhone 17, iar diferențele față de predecesorul său, iPhone 16, sunt mai evidente decât par la prima vedere. Noul model aduce un ecran mai mare, autonomie extinsă, o cameră frontală îmbunătățită și puterea noului cip A19. În continuare, găsești o analiză a principalele diferențe dintre cele două telefoane. Сообщение iPhone 17 vs iPhone 16: ce s-a schimbat și merită upgrade-ul появились сначала на #diez.
13:00
Știi momentul când intri într-un apartament și simți că ăsta e locul tău? Când deja îți imaginezi cum ar arăta canapeaua, sau cum miroase cafeaua într-o dimineață de duminică? După săptămâni de căutări, vizionări și calcule, singurul lucru pe care nu ți-l mai dorești e încă un drum complicat până la visul tău. Сообщение Ai găsit locuința visurilor tale? Energbank îți oferă finanțarea potrivită появились сначала на #diez.
12:00
Vrei să descoperi arta scrisului frumos? Participă la un atelier de caligrafie pentru adulți organizat la Strășeni # #diez
Dacă dorești să înveți tehnici de scris care pun accent pe detaliu și precizie, acest articol e pentru tine. Ministerul Culturii te invită la un atelier de caligrafie organizat la Biblioteca Publică Raională „M. Sadoveanu” din Strășeni. Evenimentul va avea loc pe 28 noiembrie, începând cu ora 14.00 și va fi ghidat de Olesea Talmazan – învățătoare la Școala Primară nr. 82. Сообщение Vrei să descoperi arta scrisului frumos? Participă la un atelier de caligrafie pentru adulți organizat la Strășeni появились сначала на #diez.
12:00
Studenții din Moldova vor învăța ce înseamnă corupția, favoritismul și conflictul de interese, dar și cum se sancționează # #diez
Studenții și studentele de la ciclul licență vor participa la instruiri privind integritatea academică și prevenirea practicilor ilegale. Inițiativa se înscrie în prioritățile strategice ale Ministerului Educației și Cercetării și face parte dintr-o campanie națională de promovare a integrității academice. În anul universitar 2025/2026, vor fi instruiți/instruire circa 13.500 de tineri și tinere. Сообщение Studenții din Moldova vor învăța ce înseamnă corupția, favoritismul și conflictul de interese, dar și cum se sancționează появились сначала на #diez.
Acum 6 ore
11:00
Șase drone au zburat noaptea aceasta peste casele moldovenilor, inclusiv din Orhei și Florești # #diez
Cel puțin șase drone au survolat ilegal în această noapte localități din Republica Moldova, după ce Kremlinul a lansat noi atacuri asupra Ucrainei. Sistemele de monitorizare a spațiului aerian au detectat drone deasupra localităților din Dondușeni, Orhei, Bender, Vadul lui Vodă și Florești. Сообщение Șase drone au zburat noaptea aceasta peste casele moldovenilor, inclusiv din Orhei și Florești появились сначала на #diez.
Acum 24 ore
18:45
Își vor primi sau nu salariile pentru luna noiembrie și primele anuale profesorii din Chișinău? Ce spun autoritățile # #diez
La ședința Consiliului Municipal de astăzi, 24 noiembrie, primarul Ion Ceban a declarat că profesorii din Chișinău nu își vor primi salariile pentru luna noiembrie și primele anuale care sunt achitate în decembrie. Motivul invocat este nevotarea de către câțiva consilieri municipali a bugetului municipal pentru 2025 și a ajustării legii bugetului de stat pentru acest an. Pe de altă parte, reprezentanții Ministerului Educației și Cercetării menționează că plățile pot fi făcute printr-o dispoziție a primarului și nu e nevoie de aprobarea Consiliului Municipal Chișinău (CMC). Сообщение Își vor primi sau nu salariile pentru luna noiembrie și primele anuale profesorii din Chișinău? Ce spun autoritățile появились сначала на #diez.
18:45
10 ani de „Moldox” în 10 afișe. La Cărturești a fost lansată expoziția aniversară festivalului # #diez
Festivalul „Moldox” Festival marchează 10 ani de la lansare prin intermediului expoziției speciale:„10 ani de Moldox în 10 afișe”. Acest eveniment oferă publicului o incursiune vizuală în evoluția identității festivalului. Fiecare afiș spune povestea unei ediții, evocă subiectele, valorile și direcțiile de schimbare socială care au modelat, de-a lungul timpului, spiritul Moldox. Сообщение 10 ani de „Moldox” în 10 afișe. La Cărturești a fost lansată expoziția aniversară festivalului появились сначала на #diez.
17:45
Seară de Excelență a Vinului Moldovei: cea de-a XXIV-a ediție a Vernisajului Vinului marchează finalul unui an important pentru industria vinicolă # #diez
Vinul Moldovei încheie anul în care a strălucit pe scena mondială, cu o ediție specială a Vernisajului Vinului. Pe 12 decembrie, la Palatul Republicii, cea de-a XXIV-a ediție a evenimentului, va transforma tradiționalul Vernisaj într-o „Seară de excelență a Vinului Moldovei” și va celebra realizările internaționale care au marcat un an excepțional pentru întreaga industrie. Сообщение Seară de Excelență a Vinului Moldovei: cea de-a XXIV-a ediție a Vernisajului Vinului marchează finalul unui an important pentru industria vinicolă появились сначала на #diez.
16:45
Start-upul din Republica Moldova NodeShift a câștigat premiul Rising Star Startup la evenimentul Hub71 Impact din Abu Dhabi, Emiratele Arabe Unite. Această distincție este acordată start-upurilor tehnologice aflate la început de drum, care demonstrează o creștere semnificativă și un interes tot mai mare pentru produsele lor. Сообщение Un start-up din Moldova a câștigat premiul Rising Star Startup în Emiratele Arabe Unite появились сначала на #diez.
16:45
Maib susține o nouă ediție Tekwill Junior Ambassadors – competiția care formează viitorii lideri ai industriei IT din Moldova # #diez
Maib, în calitate de Partener Ambasador al Programului Național „Tekwill în Fiecare Școală”, anunță lansarea unei noi ediții a competiției Tekwill Junior Ambassadors (TJA) – inițiativa care descoperă, formează și promovează cei mai talentați tineri pasionați de tehnologie din toată țara. Сообщение Maib susține o nouă ediție Tekwill Junior Ambassadors – competiția care formează viitorii lideri ai industriei IT din Moldova появились сначала на #diez.
16:45
Mai multe persoane au primit facturi la gaze cu date eronate. Ministrul energiei: „Consumatorii trebuie tratați corect și transparent” # #diez
Mai mulți consumatori au sesizat Ministerul Energiei despre datele eronate din facturile la gaze naturale pentru lunile august, septembrie și octombrie 2025. Potrivit ministrului Dorin Junghietu, în ultimele săptămâni au fost recepționate între 20.000 și 30.000 de plângeri. Сообщение Mai multe persoane au primit facturi la gaze cu date eronate. Ministrul energiei: „Consumatorii trebuie tratați corect și transparent” появились сначала на #diez.
Ieri
14:45
A 10-a ediție a Festivalului „Moldox” va avea loc în perioada 26 și 30 noiembrie la Cineplex Loteanu. Tema „Haos. Reinventăm realitatea” propune o incursiune în zone de conflict, comunități fragile, spații intime și teritorii în schimbare. Potrivit organizatorilor, documentarul devine martor și actor al lumii de azi, surprinzând nu doar dezordinea, ci și forța de transformare, reziliență și renaștere. Сообщение Cinci zile de film documentar: când începe festivalul „Moldox” din acest an появились сначала на #diez.
13:45
Două școli sportive de fotbal din Chișinău ar putea fuziona. Elevii și profesorii ar urma să fie transferați dintr-o instituție în alta # #diez
Instituția Publică „Școala Sportivă Specializată de Fotbal nr. 1” din Chișinău ar putea absorbi Instituția Publică „Școala Sportivă Specializată de Fotbal nr. 2”. O hotărâre de guvern în acest sens va fi supusă aprobării la ședința cabinetului de miniștri din 26 noiembrie. Сообщение Două școli sportive de fotbal din Chișinău ar putea fuziona. Elevii și profesorii ar urma să fie transferați dintr-o instituție în alta появились сначала на #diez.
13:45
(video) Sănătatea și securitatea la locul de muncă: cine e responsabil și cum să procedezi când drepturile nu-ți sunt respectate # #diez
În Republica Moldova, sănătatea și securitatea la locul de muncă rămân o problemă majoră. În fiecare an, sute de persoane suferă accidente în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu, iar zeci își pierd viața. Doar în primele nouă luni ale anului 2025 au fost raportate 515 incidente de muncă, dintre care 56 s-au soldat cu decese. Cele mai multe tragedii au loc în sectoare cu activitate fizică intensă și expunere ridicată la risc: construcții, transporturi, agricultură și comerț. Сообщение (video) Sănătatea și securitatea la locul de muncă: cine e responsabil și cum să procedezi când drepturile nu-ți sunt respectate появились сначала на #diez.
12:45
Un chatbot care te va ajuta să-ți găsești un loc de muncă în Moldova a fost lansat pe platforma angajat.md # #diez
Dacă ești în căutarea unui job sau ai nevoie de informații despre piața muncii din Republica Moldova, chatbotul de pe platforma angajat.md ar putea să te ajute. Instrumentul poate să răspundă la întrebări legate de înregistrarea ca șomer(ă), locurile de muncă disponibile, cursurile de formare profesională, programele pentru tineri și antreprenori sau condițiile de angajare pentru persoanele cu protecție temporară. Сообщение Un chatbot care te va ajuta să-ți găsești un loc de muncă în Moldova a fost lansat pe platforma angajat.md появились сначала на #diez.
11:45
A fost lansat concursul „Premiul național pentru tineret” din acest an. Câștigătorii vor obține câte 35.000 de lei # #diez
Tinerii, structurile de tineret și angajații din sectorul de tineret sunt încurajați să participe la concursul „Premiul național pentru tineret” ediția 2025. Distincția se oferă pentru inițiative, proiecte și oameni care contribuie la dezvoltarea sectorului de tineret din Republica Moldova. Сообщение A fost lansat concursul „Premiul național pentru tineret” din acest an. Câștigătorii vor obține câte 35.000 de lei появились сначала на #diez.
11:45
Curtea Constituțională a validat mandatele a opt deputați aleși pe listele Partidului Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”, a Partidului Politic „Partidul Nostru” și a Blocului Electoral „Alternativa“. Сообщение Cine sunt noii deputați care au preluat mandatele în Parlament появились сначала на #diez.
11:45
Maib aduce o noutate esențială pentru clienții săi: schimbul valutar direct în aplicația maibank este acum disponibil la cel mai bun curs oferit de bancă, mai avantajos decât la ghișeu sau la bancomat. Сообщение Maib lansează cel mai bun curs valutar din portofoliul său în aplicația maibank появились сначала на #diez.
10:45
De ce ai deveni electrician(ă)? Creează un clip video și câștigă un laptop, o tabletă sau un ceas inteligent # #diez
Elevii din clasele a întâia până în clasa a IX-a se pot înscrie la un concurs de creație organizat cu ocazia Zilei profesionale a energeticianului și al celebrării a 25 de ani de la fondarea întreprinderii „Moldelectrica”. Competiția este organizată pe categorii de vârstă, iar primele locuri vor fi premiate. Сообщение De ce ai deveni electrician(ă)? Creează un clip video și câștigă un laptop, o tabletă sau un ceas inteligent появились сначала на #diez.
10:45
Într-o lume în care smartphone-ul a devenit o investiție importantă, înțelegerea modului în care acesta își păstrează valoarea este esențială. Pentru mulți consumatori din Moldova, alegerea între iPhone și Android nu ține doar de preferințe, ci și de rentabilitate pe termen lung. Un telefon care își menține valoarea poate însemna economii reale la următorul upgrade. Сообщение iPhone vs Android: care se depreciază mai rapid în timp și de ce появились сначала на #diez.
23 noiembrie 2025
16:30
Elevii din România pot învăța geografia prin experiențe 3D și realitate virtuală. Cum are loc procesul # #diez
Elevii și profesorii din România au la dispoziție o nouă resursă educațională care face posibilă explorarea unor locuri și concepte direct din sala de clasă, prin tehnologii de realitate extinsă (XR). Platforma Digitaliada a lansat o secțiune dedicată materialelor interactive în format 3D, VR și AR, concepute special pentru a sprijini predarea și învățarea geografiei într-un format mai prietenos. Сообщение Elevii din România pot învăța geografia prin experiențe 3D și realitate virtuală. Cum are loc procesul появились сначала на #diez.
15:30
Bacalaureatul la matematică este obligatoriu pentru absolvenții profilului real, dar poate fi ales și de umaniști. Anul acesta în sesiunea de bază, el se va desfășura pe 12 și 16 iunie. Mai jos poți găsi testele de bac la matematică pe care le-au rezolvat elevii în anii precedenți. Completarea lor te va ajuta să înțelegi mai bine structura testului și să recapitulezi temele din anii precedenți. Сообщение BAC 2026: rezolvă testele la matematică din ultimii cinci ani появились сначала на #diez.
15:30
Conform prognozelor Serviciului Hidrometeorologic de Stat, săptămâna 24-30 noiembrie va fi marcată de temperaturi scăzute și vânt. Umiditatea depăși 60 % în toate regiunile țării, iar în unele locuri va ploua. În continuare puteți vedea prognoza meteo pentru săptămâna viitoare. Сообщение Ninge sau plouă? Cum va fi vremea săptămâna viitoare появились сначала на #diez.
Mai mult de 2 zile în urmă
13:30
Ți-ai făcut planurile pentru săptămâna viitorea? Dacă încă nu și te pasionează teatrul, atunci acest articol este pentru tine. Iată cinci spectacole pe care să le vezi în perioada 24-30 noiembrie. Сообщение Hai la teatru! Cinci spectacole pe care să le vezi săptămâna viitoare în Chișinău появились сначала на #diez.
13:30
Conform planului Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare (ANCE) pentru anul 2026, elevii din Republica Moldova vor putea participa la 20 de olimpiade și trei concursuri naționale. Mai jos puteți consulta datele exacte de desfășurare, precum și instituțiile de învățământ unde vor avea loc competițiile. Сообщение Orarul olimpiadelor și concursurilor republicane din anul 2026 появились сначала на #diez.
11:30
Documentarul moldovenesc „Electing Ms Santa” a câștigat Premiul Special al Juriului la Tallinn Black Nights Film Festival # #diez
Filmul documentar „Electing Ms Santa”, regizat de Raisa Răzmeriță și produs de Ion Gnatiuc, a obținut Premiul Special al Juriului în cadrul prestigiosului PÖFF Tallinn Black Nights Film Festival, unul dintre cele mai importante festivaluri de film de clasă A din Europa. Distincția vine după premiera mondială a filmului în secțiunea Doc@PÖFF – Competiția Internațională de Filme Documentare. Сообщение Documentarul moldovenesc „Electing Ms Santa” a câștigat Premiul Special al Juriului la Tallinn Black Nights Film Festival появились сначала на #diez.
09:30
Dacă studiezi în România și încă mai vii acasă de fiecare dată când te îmbolnăvești, trebuie să știi că statul român oferă un șir de servicii medicale gratuite la care poți apela. Acestea sunt decontate prin intermediul Casei Naționale de Asigurări pentru Sănătate (CNAS) și sunt accesibile inclusiv studenților străini. În continuare îți spunem care sunt aceste servicii și cum poți beneficia de ele. Сообщение Ești student(ă) în România? Lista serviciilor medicale decontate de CNAS la care poți apela появились сначала на #diez.
22 noiembrie 2025
19:15
(video) Irina Rimes și cântăreața ucraineană Jerry Hill au lansat o versiune actualizată a piesei „Hora fetelor” # #diez
Irina Rimes și cântăreața ucraineană Jerry Hill au lansat piesa „HORA”, o versiune actualizată a hitului Irinei Rimes „Hora fetelor”. Compoziția îmbină motive etnice ucrainene și motive etnice românești, reinterpretând tema folclorică a libertății și a puterii feminine. Сообщение (video) Irina Rimes și cântăreața ucraineană Jerry Hill au lansat o versiune actualizată a piesei „Hora fetelor” появились сначала на #diez.
18:15
Al doilea semestru din anul de învățământ este unul important pentru clasele care absolvă ciclul gimnazial și cel liceal. Pe lângă pregătirea pentru examene, elevii susțin și pretestări. Tinerii din clasa a IX-a sunt cei care vor susține, la sfârșitul lunii februarie, primele evaluări. Сообщение Când vor avea loc pretestările pentru elevii din clasele a IX-a și a XII-a появились сначала на #diez.
16:00
Elevii din Republica Moldova vor putea învăța limba chineză la școală. De asemenea, profesorii vor avea posibilitate să urmeze programe de formare destinate predării limbii chineze. Acest lucru va fi posibil datorită semnării unui acord între Ministerul Educației și Cercetării (MEC) al Republicii Moldova și Ministerul Educației din Republica Populară Chineză. Сообщение Elevii din Moldova vor putea învăța limba chineză la școală появились сначала на #diez.
16:00
Ministrul mediului, actorul Emilian Crețu și mai mulți voluntari au plantat o pădure de 10 hectari la Negureni # #diez
Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, împreună cu Emilian Crețu, localnici, voluntari și silvicultori au plantat o pădure pe o suprafață de 10 hectare. Copacii au fost sădiți în satul Negureni, raionul Telenești. Сообщение Ministrul mediului, actorul Emilian Crețu și mai mulți voluntari au plantat o pădure de 10 hectari la Negureni появились сначала на #diez.
14:00
15 start-upuri din Moldova vor merge la București pentru a-și prezenta afacerile în fața investitorilor români # #diez
Pe 3 decembrie, 15 start-upuri tehnologice din Republica Moldova vor merge în România în cadrul evenimentului Moldova Startups Day: Bucharest Edition, unde își vor prezenta afacerile în fața investitorilor români. Acesta este primul eveniment de scară largă organizat de Startup Moldova în țara vecină. Сообщение 15 start-upuri din Moldova vor merge la București pentru a-și prezenta afacerile în fața investitorilor români появились сначала на #diez.
14:00
Profesorii de limba română din școlile alolingve ar putea să susțină examenul de certificare a competențelor lingvistice # #diez
Unii profesori de limba română din instituțiile de învățământ cu predare în limbile minorităților naționale ar putea să susțină examenul de certificare a competențelor lingvistice. Despre acest lucru a anunțat ministrul educației și cercetării, Dan Perciun, în cadrul unei conferințe de presă. Сообщение Profesorii de limba română din școlile alolingve ar putea să susțină examenul de certificare a competențelor lingvistice появились сначала на #diez.
12:00
Studenții și elevii de la colegiile cu profil pedagogic vor putea fi mentori în cadrul programului „Matematica de la egal la egal” # #diez
Programul „Matematica de la egal la egal” continuă și în acest an de studii. Astfel, elevii de clasa a IX-a vor fi ajutați de colegii lor mai mari să se pregătească pentru examenul la matematică. O noutate a anului curent de învățământ e că în program vor fi implicați și elevii de colegiu, dar și studenții. Сообщение Studenții și elevii de la colegiile cu profil pedagogic vor putea fi mentori în cadrul programului „Matematica de la egal la egal” появились сначала на #diez.
11:00
Până în 2027, în programa școlară din Republica Moldova se planifică introducerea unor noi direcții educaționale, care să corespundă cerințelor unei societăți moderne. Este vorba despre elemente de educație financiară, de sănătate și de educație media, precizează ministrul educației și cercetării, Dan Perciun. Сообщение Ce direcții educaționale noi ar putea fi introduse în programa școală începând cu 2027 появились сначала на #diez.
10:00
(video) Lista filmelor moldovenești lansate în ultimii cinci ani, potrivit Centrului Național al Cinematografiei # #diez
Numărul exact al filmelor lansate în Moldova în ultimii cinci ani este greu de stabilit, pentru că nu există niciun registru oficial. Cu toate acestea, Centrul Național al Cinematografiei colectează date pe cont propriu. Potrivit cifrelor prezentate pentru #diez, între 1 ianuarie 2020 și 1 noiembrie 2025 au apărut 48 de producții. Este vorba despre 28 de filme de ficțiune (14 de lung metraj și 14 de scurt metraj), nouă documentare (două de lung metraj și șapte de scurt metraj), două animații de scurt metraj și opt coproducții minoritare. Lista acestora poate fi văzută mai jos. Сообщение (video) Lista filmelor moldovenești lansate în ultimii cinci ani, potrivit Centrului Național al Cinematografiei появились сначала на #diez.
21 noiembrie 2025
18:45
Excelența Vinului Moldovei, apreciată la Concursul Național „VINUL MOLDOVEI”. Competiția revine în decembrie, la finalul unui an de validare globală # #diez
Republica Moldova își desemnează ambasadorii vinului la competiția de excelență a sectorului vitivinicol. În perioada 4–6 decembrie 2025, comunitatea vitivinicolă din Republica Moldova se reunește la Concursul Național „VINUL MOLDOVEI”, eveniment menit să evidențieze cele mai reprezentative vinuri produse sub brandul de țară „Vinul Moldovei. Uimitor de bun” și să consolideze poziționarea lor atât pe piața internă, cât și pe piețele internaționale. Сообщение Excelența Vinului Moldovei, apreciată la Concursul Național „VINUL MOLDOVEI”. Competiția revine în decembrie, la finalul unui an de validare globală появились сначала на #diez.
16:45
Peste 400 de întrebări de cultură generală. Cum arată testele pentru obținerea cetățeniei române # #diez
Dacă ai aplicat pentru obținerea cetățeniei române trebuie să știi că autoritățile de la București au complicat puțin procesul. Astfel, înainte de depunerea jurământului vei avea de susținut un test de gramatică, lingvistică și cultură generală. Ultimul conține peste 400 de întrebări. Сообщение Peste 400 de întrebări de cultură generală. Cum arată testele pentru obținerea cetățeniei române появились сначала на #diez.
15:45
Cum vor putea obține elevii alolingvi nota „10” la bac la limba română. MEC explică noua procedură # #diez
Elevii din școlile cu predare în limbile minorităților naționale vor putea primi nota „10”, din oficiu, la proba „Limba și literatura română” din cadrul examenului național de bacalaureat. Facilitatea se va aplica tinerilor care vor promova un nou examen de certificare a competențelor de comunicare în limba română la nivelul B2 sau superior. Anunțul a fost făcut astăzi de Ministerul Educației și Cercetării (MEC), după ce măsura a fost aprobată de Comisia Națională de Examene. Сообщение Cum vor putea obține elevii alolingvi nota „10” la bac la limba română. MEC explică noua procedură появились сначала на #diez.
15:45
Absolvenții de gimnaziu din școlile mici nu vor mai susține examenele în instituțiile de învățământ din care fac parte # #diez
Începând cu sesiunea de examene din 2026, absolvenții de gimnaziu din școlile mici nu vor mai susține examenele în instituțiile de învățământ din care fac parte. Astfel, comisiile raionale sau municipale din cadrul direcțiilor de învățământ vor fi obligate să formeze centre de examen pentru fiecare raion sau municipiu. Decizia a fost anunțată astăzi de Ministerul Educației și Cercetării într-o conferință de presă. Сообщение Absolvenții de gimnaziu din școlile mici nu vor mai susține examenele în instituțiile de învățământ din care fac parte появились сначала на #diez.
14:45
Dacă ești elev(ă) în clasa a IX-a sau a XII-a, probabil știi deja că în acest an va avea loc, pentru prima dată în Republica Moldova, evaluarea competențelor digitale. Pentru susținerea acestui examen s-au înscris 3.200 de elevi de liceu și gimnaziu. Evaluarea competențelor digitale va avea loc pe 26 noiembrie. Сообщение Când va avea loc examenul privind competențele digitale. S-au înscris peste 3.000 de elevi появились сначала на #diez.
14:45
Fondatorul start-upului CityFarm a reprezentat Moldova pe scena Web Summit, în fața a 70.000 de oameni # #diez
La Lisabona, Portugalia a avut loc unul dintre cele mai importante evenimente tehnologice din lume – Web Summit. La acest eveniment a fost reprezentată și țara noastră de către 10 start-upuri locale. Unul dintre aceste start-upuri este CityFarm – cea mai mare rețea de sere verticale din Republica Moldova. Fondatorul acestuia, Dmitrii Albot, nu doar că a participat la eveniment, dar a și reprezentat țara noastră pe scena Web Summit, în fața a 70.000 de oameni, purtând drapelul Moldovei, alături de participanți din alte peste 150 de țări. Сообщение Fondatorul start-upului CityFarm a reprezentat Moldova pe scena Web Summit, în fața a 70.000 de oameni появились сначала на #diez.
12:45
Agenda culturală și profesională a Chișinăului devine din ce în ce mai bogată, oferind oportunități diverse pentru cei care vor să își petreacă timpul activ și relevant. În perioada următoare, orașul găzduiește o serie de evenimente care aduc împreună tehnologia, muzica, sănătatea, gastronomia și cultura antreprenorială. Am selectat câteva evenimente care merită atenția publicului larg, alături de o recomandare bonus pentru vara viitoare: un festival în aer liber, deja aflat în faza de presale. Сообщение Tu ce faci în acest weekend? Câteva evenimente la care să mergi în Chișinău появились сначала на #diez.
11:45
Compania Meta va bloca până pe 10 decembrie accesul adolescenților cu vârsta sub 16 ani din Australia la Instagram, Facebook și Threads, pentru a se conforma noii legi naționale ce interzice minorilor utilizarea rețelelor sociale, transmite Reuters. Potrivit Meta, utilizatorii pe care sistemele companiei îi identifică ca având între 13 și 15 ani au început deja să primească notificări în aplicații, prin e-mail și SMS, prin care sunt informați că accesul lor va fi restricționat. Începând cu 4 decembrie, conturile acestora vor fi dezactivate treptat, iar crearea unor noi conturi de către persoane sub 16 ani va fi blocată. Сообщение Meta va bloca accesul adolescenților din Australia la Instagram, Facebook și Threads появились сначала на #diez.
11:45
Teritoriul Kosovo este situat în sudul Serbiei și, chiar dacă și-a obținut independența acum 18 ani, unele țări în continuare nu recunosc statutul regiunii. Istoria sa este marcată de conflicte etnice, intervenție internațională și multe negocieri. Pentru a înțelege de ce Kosovo și-a dorit independența, cum a obținut-o și de ce nu este recunoscut de toate țările, inclusiv de Republica Moldova și România, #diez a analizat evoluția sa istorică și deciziile diplomatice care au fost luate de-a lungul anilor. Сообщение Cum și-a obținut Kosovo independența și de ce Moldova și România nu o recunosc появились сначала на #diez.
10:45
Kvartirnik la „MilleniuM” este un eveniment de performanță scenică incluziv și accesibil tuturor tinerilor de 14 +. Organizat de Institutul de Instruire în Dezvoltare „MilleniuM”, evenimentul oferă un spațiu primitor, sigur și deschis, unde tinerii pot exersa, explora și împărtăși abilitățile lor muzicale și artistice. Сообщение Scenă liberă pentru tineri: MilleniuM lansează o nouă ediție Kvartirnik появились сначала на #diez.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.