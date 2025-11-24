Își vor primi sau nu salariile pentru luna noiembrie și primele anuale profesorii din Chișinău? Ce spun autoritățile

17:30

Importul automobilelor din Statele Unite rămâne una dintre cele mai avantajoase opțiuni pentru cumpărătorii din Republica Moldova datorită prețului accesibil, echipării bogate și resursei tehnice mari. Totuși, valoarea reală a unui vehicul poate fi evaluată doar prin analiza detaliată a istoricului său. Piața americană este puternic orientată spre licitațiile de asigurări, iar majoritatea mașinilor vândute au trecut prin evenimente care trebuie verificate cu atenție. În continuare este prezentat un proces profesional de verificare, utilizat de experți în importul auto.