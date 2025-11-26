Republica Moldova și România va crea un sistem comun de intervenții medicale de urgență la frontieră

15:35

Ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău a fost convocat astăzi la Ministerul de Externe în legătură cu violarea spațiului aerian al Rep. Moldova de către șase drone rusești în noaptea de luni spre marți pe fondul unui atac masiv asupra Ucrainei. Ministrul Mihai Popșoi a declarat înaintea ședinței de Guvern de astăzi că Rep. Moldova de patru ani suportă consecințele războiului declanșat de Rusia în regiune. În urma cazului recent cu dronele căzute pe teritoriul Rep. Moldova, propaganda rusă și politicienii pro-Kremlin au lansat o campanie coordonată de minimalizare și ridiculizare a incidentului, repetând aceleași narative ca în cazul camionului cu arme oprit la vama Leușeni. În timp ce autoritățile investighează încălcările grave de securitate, politicienii pro-ruși încearcă să preia controlul narațiunii, punând la îndoială dovezile oficiale și sugerând „înscenări”, relatează Radio Chișinău.