Verificarea strictă a coletelor la vamă și scanere performante - noi măsuri anti-drog
Radio Chisinau, 26 noiembrie 2025 20:55
Transmiterea coletelor va fi reglementată printr-un registru în care va fi stipulat numărul coletului, cine transmite și cine trebuie să primească coletul. Noua măsură va fi aplicată pentru a preveni transportarea ilegală a drogurilor prin colete și a fost anunțată după ședința Comisiei parlamentare pentru securitate națională, apărare și ordine publică. La reuniune s-a mai stabilit echiparea polițiștilor de frontieră pe segmentul moldo-ucrainean și instalarea scanerelor pentru verificarea coletelor și a automobilelor cu tonaj mic, transmite IPN.
Acum 30 minute
20:55
Acum o oră
20:40
Republica Moldova și România va crea un sistem comun de intervenții medicale de urgență la frontieră # Radio Chisinau
Cetățenii din zona de frontieră dintre Republica Moldova și România vor beneficia de intervenții medicale mai rapide și mai bine coordonate, datorită proiectului „Sistem de sănătate modern pentru populație”. În premieră, la Instituția medico-sanitară publică departamentală „Serviciul medical al Ministerului Afacerilor Interne” din Republica Moldova va fi creată o Unitate de Primiri Urgențe modernă, care va permite gestionarea mai eficientă a cazurilor critice și oferirea unor îngrijiri medicale de calitate.
20:20
Dor de izvor | Pavel Popa: „Eu sunt îndrăgostit de tradițiile noastre populare” (Audio) # Radio Chisinau
„Dor de izvor”, emisiune realizată de Maria Mocanu.
Acum 2 ore
20:00
Ambasada Republicii Moldova în Israel anunță suspendarea serviciilor consulare în următoarea perioadă # Radio Chisinau
Ambasada Republicii Moldova în Statul Israel informează că, în perioada 28 noiembrie – 15 decembrie 2025, serviciile consulare vor fi suspendate din cauza plecării în concediu a funcționarului consular.
19:45
Comisia Europeană condamnă încălcarea spațiului aerian al Moldovei de către dronele rusești și își reconfirmă sprijinul pentru consolidarea capacităților de apărare ale țării, transmite IPN.
19:25
Salariile angajaților din sistemul educației urmează să fie majorate începând cu luna ianuarie 2026. Anunțul a fost făcut de ministrul educației și cercetării, Dan Perciun. Oficialul a precizat că valoarea noilor creșteri salariale depinde de proiectul Legii bugetului de stat pentru anul viitor, aflat încă în discuții la nivel guvernamental, transmite IPN.
Acum 4 ore
18:55
Sprijinul pentru agenda europeană a Republicii Moldova, discutat de Cristina Gherasimov cu reprezentanții AFD și Ambasadei Franței # Radio Chisinau
Vicepremiera pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, a avut astăzi o întrevedere cu Mathieu Vasseur, director regional pentru extindere și vecinătate al Agenției Franceze pentru Dezvoltare (AFD), și cu ambasadoarea Franței la Chișinău, Dominique Waag. Discuțiile s-au axat pe progresele realizate de Republica Moldova în acest an și pe domeniile în care este necesar sprijin suplimentar și expertiză tehnică pentru avansarea pe agenda europeană.
18:35
Ziua Națională a României, celebrată la Ambasada României din Chișinău. Cristian-Leon Țurcanu: „Prietenia dintre cele două maluri ale Prutului devine mai puternică cu fiecare generație care învață să gândească și să acționeze european” # Radio Chisinau
Ambasada României la Chișinău a organizat astăzi, 26 noimebrie, o recepție în onoarea datei de 1 Decembrie, în care românii sărbătoresc Ziua Națională. În discrusul susținut în fața oficialilor prezenți, ambasadorul României, Cristian-Leon Țurcanu, a evidențiat prietenia profundă care leagă cele două maluri ale Prutului, prezentată ca un „legământ temeinic”.
18:20
Armata bosniacă a întors din drum avionul în care se află ministrul ungar de Externe Peter Szijjarto # Radio Chisinau
Ministrul Apărării din Bosnia a refuzat miercuri să permită unui avion militar care îl transporta pe Peter Szijjarto, ministrul de Externe al Ungariei, să aterizeze în Republica Srpska, acuzând Budapesta l-a sprijinit pe liderul sârb bosniac în acțiuni care subminează suveranitatea Bosniei, a transmis miercuri seara agenția Reuters.
18:05
Agenția Franceză pentru Dezvoltare va continua finanțarea proiectelor strategice pentru Republica Moldova # Radio Chisinau
Agenția Franceză pentru Dezvoltare (AFD) va continua să sprijine Republica Moldova în implementarea reformelor care îmbunătățesc viața cetățenilor și promovează agenda de integrare europeană. Direcțiile de cooperare și domeniile în care Republica Moldova poate beneficia de sprijin au fost discutate în cadrul întrevederii premierului Alexandru Munteanu cu Directorul regional al AFD, Mathieu Vasseur, și Ambasadoarea Franței în Republica Moldova, Dominique Waag.
17:45
Șeful Poliției anunță a patra persoană reținută în dosarul camionului cu armament la Albița # Radio Chisinau
A patra persoană a fost reținută în dosarul camionului cu armament descoperit la punctul vamal Albița-Leușeni, a anunțat șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, după audierile închise ale Comisiei pentru securitate națională, apărare și ordine publică. Bărbatul reținut avea rolul de organizator și este cercetat pentru complicitate la contrabandă cu armament, transmite IPN.
17:25
Demisii și anchete minuțioase, în urma contrabandei cu armament la frontiera moldo-română. Lilian Carp: „E vorba de o rețea internațională de trafic de armament” # Radio Chisinau
Armamentul depistat la frontiera moldo-română provenea parțial din Tula, Federația Rusă, iar în trafic este implicată o rețea internațională. Totodată, există indici că piesele ar putea fi trofee de război capturate de armata ucraineană, iar în acest sens autoritățile din Republica Moldova colaborează cu partenerii din România și Ucraina pentru investigarea cazului. Despre aceste lucruri a anunțat astăzi, 26 noiembrie, Lilian Carp, după audierile cu ușile închise din Comisia parlamentară pentru securitate națională. Deputatul a subliniat că urmează demisii și anchete ample, comunică MOLDPRES.
Acum 6 ore
17:05
Plenul reunit al Parlamentului României l-a validat, miercuri după-amiază, pe Robert Cristian Schwartz în funcția de Președinte Director General al Societății Române de Radiodifuziune (Radio România).
16:55
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis Cod galben de ceață pentru mâine, 27 noiembrie, avertizarea fiind valabilă în intervalul orelor 03:00 și 12:00, pe întreg teritoriul Republicii Moldova.
16:35
OAMENI ȘI IDEI | Urologul Alexandru Piterschii: „Nu trebuie să așteptăm să ne simțim bolnavi. Când suntem cei mai sănătoși, atunci trebuie să mergem la doctor” (Video) # Radio Chisinau
În Republica Moldova, prevenția rămâne una dintre cele mai mari provocări în domeniul sănătății. Unul dintre medicii care luptă activ să schimbe această realitate este Alexandru Piterschii, medic urolog, doctor în științe medicale, șeful Secției de Urologie a Institutului Oncologic din Republica Moldova. Prin activitatea sa clinică, dar și prin implicare în informarea publicului, medicul subliniază constant importanța screening-ului și a investigațiilor preventive — în special în rândul bărbaților, deoarece cancerul de prostată este printre cele mai tratabile tipuri de cancer atunci când este diagnosticat la timp. În lipsa investigațiilor regulate însă, boala poate evolua tăcut și periculos.
16:10
„Ce frumos”! Omagiu muzical dedicat Zilei Naționale a României, adus într-un concert organizat de ICR „Mihai Eminescu” la Chișinău # Radio Chisinau
Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” la Chișinău, în colaborare cu Ambasada României în Republica Moldova, are plăcerea de a anunța organizarea concertului „Ce frumos”, care va avea loc pe 5 decembrie 2025, la Teatrul Național „Mihai Eminescu” din Chișinău.
15:55
Indemnizația unică la naștere urmează a fi majorată până la 21 886 de lei. Ministerul Muncii a propus proiectul spre consultări publice # Radio Chisinau
Indemnizația unică la naștere urmează a fi majorată de la 21 350 de lei până la 21 886 de lei, începând cu 1 ianuarie 2026. Ministerul Muncii și Protecției Sociale (MMPS) a propus proiectul spre consultări publice, comunică MOLDPRES.
15:45
UE majorează cu 25 de milioane de euro sprijinul pentru Republica Moldova în bugetul din 2026 # Radio Chisinau
Republica Moldova va beneficia de fonduri suplimentare din bugetul Uniunii Europene pentru anul 2026. Plenul Parlamentului European a adoptat documentul ce include alocări suplimentare pentru securitate, competitivitate și sprijin în vecinătatea estică. Potrivit europarlamentarului Siegfried Mureșan, alocările destinate Vecinătății Estice – inclusiv Republicii Moldova – cresc cu 25 de milioane de euro, sumă ce va sprijini în special organizațiile societății civile, aflate în prima linie a apărării democrației în fața presiunilor rusești.
15:35
Artur Leșcu: Reacția propagandei pro-ruse la drona căzută la Florești este o campanie coordonată de minimizare a incidentului # Radio Chisinau
Ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău a fost convocat astăzi la Ministerul de Externe în legătură cu violarea spațiului aerian al Rep. Moldova de către șase drone rusești în noaptea de luni spre marți pe fondul unui atac masiv asupra Ucrainei. Ministrul Mihai Popșoi a declarat înaintea ședinței de Guvern de astăzi că Rep. Moldova de patru ani suportă consecințele războiului declanșat de Rusia în regiune. În urma cazului recent cu dronele căzute pe teritoriul Rep. Moldova, propaganda rusă și politicienii pro-Kremlin au lansat o campanie coordonată de minimalizare și ridiculizare a incidentului, repetând aceleași narative ca în cazul camionului cu arme oprit la vama Leușeni. În timp ce autoritățile investighează încălcările grave de securitate, politicienii pro-ruși încearcă să preia controlul narațiunii, punând la îndoială dovezile oficiale și sugerând „înscenări”, relatează Radio Chișinău.
15:30
Acum 8 ore
15:00
România reafirmă sprijinul pentru alinierea Republicii Moldova la standardele UE în agricultură # Radio Chisinau
Ambasadorul României în Republica Moldova, Cristian-Leon Țurcanu, a avut o întrevedere cu ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, la începutul mandatului acesteia în noul Guvern de la Chișinău. Dialogul s-a axat pe extinderea cooperării bilaterale în domeniul agriculturii, cu accent pe proiectele comune care pot contribui la dezvoltarea durabilă și modernizarea sectorului agricol al țării noastre, transmite MOLDPRES.
14:40
Notă de protest, înmânată lui Ozerov. Chișinăul cere Rusiei să respecte suveranitatea și integritatea teritorială a R. Moldova # Radio Chisinau
Ministerul de Externe i-a înmânat astăzi o nouă notă de protest ambasadorului agreat al Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov după survolarea ilegală a spațiului aerian al Republicii Moldova de către șase drone rusești, la 25 noiembrie 2025.
14:30
Ex-deputatul democrat Constantin Țuțu, cercetat pentru escrocherie, trafic de influență, îmbogățire ilicită și fals în declarații, și-a rostit astăzi ultimul cuvânt în fața magistraților de la Judecătoria Buiucani. Acesta riscă 15 ani de închisoare și urmează să își afle sentința pe 27 ianuarie 2026, comunică MOLDPRES.
14:20
Camionul cu armament la vamă. Daniella Misail-Nichitin: „Preliminar se investighează toate scenariile posibile, inclusiv perspectiva de a discredita Republica Moldova” # Radio Chisinau
Autoritățile investighează mai multe scenarii în cazul camionului cu armament reținut la vama Leușeni, inclusiv intenția de a discredita statul Rep. Moldova, a declarat astăzi ministra de interne, Daniella Misail-Nichitin. Ea a subliniat că nu există indicii că armamentul depistat ar proveni din depozite militare strategice, precum cel de la Cobasna sau cele ale Armatei Naționale. Tot astăzi, Procuratura Generală a informat că munițiile depistate în camion au fost introduse pe teritoriul Republicii Moldova prin contrabandă din Ucraina, transmite Radio Chișinău.
14:15
13:55
Percheziții în Pitești: șapte persoane din România și R. Moldova sunt suspectate de falsificarea actelor de identitate și a permiselor de conducere # Radio Chisinau
Șapte persoane din România și R. Moldova ar fi constituit un grup infracțional organizat în scopul obținerii unor sume importante de bani din falsificarea de documente, în special acte de identitate și permise de conducere, în care s-ar fi atestat în mod nereal că sunt emise de autorități din Republica Moldova.
13:35
A fost aprobată inițierea negocierilor asupra Acordului cu România privind scutirea de vize pentru titularii pașapoartelor diplomatice și de serviciu # Radio Chisinau
Deținătorii pașapoartelor diplomatice și de serviciu vor fi scutiți de vize pentru călătorii în România. Guvernul a aprobat miercuri, 26 noiembrie, inițierea negocierilor asupra Acordului interguvernamental în acest sens.
13:20
„Aeroportul aduce combustibil din România”. Precizările ministrului Dorin Junghietu referitoare la alimentarea avioanelor cu kerosen # Radio Chisinau
Aeroportul Internațional Chișinău a preluat integral procesul de alimentare a aeronavelor, după ce stocurile de combustibil furnizate anterior de Lukoil Moldova au fost utilizate până 22 noiembrie, a precizat ministrul Energiei, Dorin Junghietu, în declarațiile susținute ănainte de ședința Guvernului.
Acum 12 ore
13:10
Carburanții se ieftinesc. Prețul motorinei scade cu 13 bani și coboară sub pragul de 21 de lei
12:55
Timpi reduși de reacție la apelurile de urgență 112, respectarea drepturilor omului, combaterea violenței, inclusiv în mediul online. Guvernul lansează Programul național de securitate public # Radio Chisinau
Programul național de ordine și securitate publică pentru anii 2026-2030 a fost aprobat astăzi de Cabinetul de Miniștri, având drept obiectiv modernizarea structurilor aflate în subordinea Ministerului de Interne, inclusiv reorganizarea Poliției. Inițiativa vizează reducerea timpului de reacție la urgențe, extinderea patrulelor locale și consolidarea legăturii dintre poliție și comunitate, transmite Radio Chișinău.
12:20
Donald Trump anunță că ultimatumul dat lui Zelenski nu mai e valabil: „Rusia face concesii și Ucraina este mulțumită de negocierile pentru pace” # Radio Chisinau
Donald Trump susține că Rusia „face concesii” la negocierile pentru încheierea războiului din Ucraina, dar și că Kievul este „mulțumit” de cum progresează discuțiile, relatează SkyNews.
12:15
Republica Moldova va beneficia de un grant de 185 000 de euro din partea Uniunii Europene pentru implementarea proiectului „REC4SMEs”, care sprijină întreprinderile mici și mijlocii (IMM) din sectoarele agroalimentar și comerț.
12:10
Cetățenii Republicii Moldova care au activat în Slovacia vor beneficia de prestații sociale # Radio Chisinau
Cetățenii Republicii Moldova care au activat oficial în Republica Slovacă vor putea beneficia de pensii și alte prestații sociale din partea acestui stat. Guvernul a aprobat astăzi semnarea Aranjamentului administrativ pentru aplicarea Acordului în domeniul securității sociale dintre cele două state.
12:00
Autobuzele școlare au fost dotate cu dispozitive GPS și vor putea fi monitorizate prin intermediul unei platforme digitale # Radio Chisinau
Toate autobuzele școlare au fost dotate cu dispozitive GPS și vor putea fi monitorizate prin intermediul unei platforme digitale, care poate fi accesată atât prin interfața web, cât și prin aplicații mobile dedicate. Dispozitivele au fost achiziționate cu sprijinul Uniunii Europene, în cadrul unui proiect implementat de PNUD și UNICEF.
11:45
Peste 152 de milioane de lei au fost alocate de CNAM în acest an pentru consumabile medicale costisitoare # Radio Chisinau
Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) a investit peste 152 de milioane de lei, în primele zece luni ale anului curent, pentru achitarea consumabilelor medicale costisitoare utilizate în cadrul intervențiilor chirurgicale complexe. Dispozitivele sunt decontate suplimentar față de costul tratamentelor acordate în spitale, prin sistemul de clasificare în grupe de diagnostic.
11:30
Instituțiile din R. Moldova și Anglia caută soluții rapide pentru eliminarea dificultăților întâmpinate la conversiunea permiselor de conducere # Radio Chisinau
Autoritățile din Republica Moldova și Regatul Unit caută soluții rapide pentru eliminarea dificultăților întâmpinate de moldovenii stabiliți în Marea Britanie la conversiunea permiselor de conducere. Subiectul a fost discutat în cadrul unei ședințe comune, organizate la inițiativa Ambasadei Republicii Moldova la Londra, cu participarea Agenției Servicii Publice (ASP) și a Driver and Vehicle Licensing Agency (DVLA).
11:15
Consiliul Concurenței a desfășurat o inspecție inopinată în cadrul investigației privind un operator de distribuție a gazelor naturale # Radio Chisinau
Consiliul Concurenței anunță că a desfășurat o inspecție inopinată la sediul unui operator de distribuție a gazelor naturale, în cadrul unei investigații lansate prin Dispoziția Plenului nr. 13 din 29 august 2025. Autoritatea examinează indicii privind o posibilă încălcare a art. 11 alin. (1) lit. f) din Legea concurenței, care interzice refuzul neîntemeiat de a efectua livrări către un beneficiar.
10:55
Guvernul a aprobat eliberarea din funcțiile deținute a unor conducători de instituții de stat # Radio Chisinau
Mai mulți șefi ai unor instituții de stat au fost eliberați din funcții la ședința Guvernului de astăzi, 26 noiembrie.
10:40
În ultimele 24 de ore, în punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 47.016 traversări. Totodată, 21 de persoane străine au primit refuz de intrare în Republica Moldova.
10:35
10:05
Urmăriți live ședința Guvernului Republicii Moldova din 12 noiembrie 2025.
09:50
Scriitorul Emilian Galaicu-Păun a fost decorat cu Ordinul Artelor și Literelor al Republicii Franceze # Radio Chisinau
Emilian Galaicu-Păun, una dintre cele mai importante și influente voci ale literaturii contemporane din Republica Moldova, a primit astăzi Ordinul Artelor și Literelor în grad de Cavaler.
09:35
Mitropolia Basarabiei obține în instanța de judecată radierea „dreptului de folosință” al Mitropoliei Moldovei asupra a peste 800 de biserici cu statut de monument istoric din R. Moldova # Radio Chisinau
Mitropolia Basarabiei câștigă un nou dosar în instanța de judecată împotriva Mitropoliei Moldovei și a IP Cadastrul Bunurilor Imobile. În ședința de judecată din 25.11.2025, Curtea de Apel Chișinău, a respins cererea de apel depusă de IP Cadastrul Bunurilor Imobile împotriva Hotărârii Judecătoriei Chișinău, prin care ultima a fost obligată să accepte cererile Mitropoliei Basarabiei de radiere pretinsul drept de folosință al Mitropoliei Moldovei față de cele peste 800 de biserici cu statut de monument istoric din R. Moldova, a transmis avocatul Iulian Rusanovschi.
09:25
Curtea Supremă a reluat de la zero procesul „kuliok” al lui Igor Dodon (REVISTA PRESEI) # Radio Chisinau
Presa relatează despre reluarea procesului de judecată în dosarul „kuliok” al lui Igor Dodon. De asemenea, jurnaliștii scriu despre dronele rusești care au survolat și căzut pe teritoriul R. Moldova și cum acest caz este minimizat de propaganda rusă.
09:10
Munițiile găsite în camionul reținut la frontieră au fost aduse în R. Moldova de un cărăuș din Ucraina, anunță Procuratura Generală # Radio Chisinau
Munițiile depistate într-un camion reținut zilele trecute la vama Leușeni-Albita au fost introduse pe teritoriul Republicii Moldova prin contrabandă cu ajutorul unui cărăuș, care circula cu camionul marfar periodic din Ucraina, informează Procuratura Generală.
09:05
116 ani de la nașterea lui Eugen Ionescu, părintele teatrului absurdului și unul dintre cei mai influenți dramaturgi ai secolului XX # Radio Chisinau
Astăzi se împlinesc 116 ani de la nașterea lui Eugen Ionescu, dramaturgul român care avea să schimbe definitiv arhitectura teatrului european. Născut la Slatina, în 26 noiembrie 1909, Ionescu a devenit membru al Academiei Franceze și o referință culturală globală, montat constant în marile centre teatrale ale lumii.
08:50
Parlamentul European cere retragerea dreptului de vot al Ungariei în Consiliul UE pentru încălcarea „statului de drept” # Radio Chisinau
Parlamentul European (PE) le-a cerut marți statelor membre ale UE să continue procedura de retragere a dreptului de vot al Ungariei în Consiliul Uniunii Europene, invocând "colapsul democrației, al statului de drept și al drepturilor fundamentale" din această țară condusă de premierul conservator Viktor Orban, pe care-l acuză că se află în fruntea "unui regim hibrid de autocrație electorală”.
08:35
Leul a înregistrat o evoluție mixtă în raport cu principalele valute de referință, conform datelor publicate de Banca Națională a R. Moldovei.
08:20
Sportivii din Republica Moldova au cucerit două medalii la Campionatul European de Muaythai # Radio Chisinau
Trei sportivi din R. Moldova au urcat pe podium la Campionatul European de Muaythai. Competiția s-a desfășurat în Grecia.
Acum 24 ore
08:05
Crește numărul infecțiilor respiratorii: 1.825 de cazuri, raportate în ultima săptămână # Radio Chisinau
Agenția Națională pentru Sănătate Publică anunță că, în săptămâna 17–23 noiembrie au fost raportate 1.825 de cazuri de infecții acute ale căilor respiratorii superioare (IACRS), majoritatea în rândul copiilor.
