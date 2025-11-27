Dan Perciun: Școlile ar putea trece în gestiunea directă a Ministerul Educației, după modelul spitalelor
Realitatea.md, 27 noiembrie 2025 14:30
Autoritățile analizează posibilitatea unei reforme în administrarea sistemului educațional. Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a anunțat că școlile din Republica Moldova ar putea trece în gestiunea directă a Ministerului Educației, după modelul aplicat deja în domeniul sănătății, unde spitalele raionale au fost subordonate ministerului de resort. Invitat în cadrul emisiunii „Rezoomat” de la RliveTV, […] Articolul Dan Perciun: Școlile ar putea trece în gestiunea directă a Ministerul Educației, după modelul spitalelor apare prima dată în Realitatea.md.
• • •
Alte ştiri de Realitatea.md
Acum 5 minute
14:50
BPR, după ce Ignatiev a spus că reintegrarea este un mit: Cetățenii din regiune ajung în UE cu pașaport biometric # Realitatea.md
Biroul Politici pentru Reintegrare (BPR) notează că majoritatea locuitorilor din stânga Nistrului dețin cetățenia Republicii Moldova, după ce pretinsul ministru de externe din regiunea separatistă, Vitali Ignatiev, declarat că planul de reîntregire a țării reprezintă un mit. Autoritatea constituțională mai notează că rezidenții din Transnistria călătoresc în Uniunea Europeană cu pașapoarte biometrice eliberate de către […] Articolul BPR, după ce Ignatiev a spus că reintegrarea este un mit: Cetățenii din regiune ajung în UE cu pașaport biometric apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 15 minute
14:40
Un incendiu puternic a izbucnit miercuri, 26 noiembrie, în două gospodării din localitatea Hulubești. Flăcările au mistuit sute de baloți de fân și lucernă, precum și câteva tone de grâu, scrie știrileprotv.ro. Inspectoratul pentru Situații de Urgență Giurgiu din România a anunțat că incendiul a pornit într-o anexă în care era depozitat fân. Arderea a […] Articolul Joc cu focul în România: copii au provocat un incendiu violent în Giurgiu apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 30 minute
14:30
Autoritățile din Germania susțin că sunt pregătite în eventualitatea unui război cu Rusia, relatează Digi24.ro. Potrivit unor militari germani, un conflict ar putea izbucni chiar și mâine. Statul german ar urma să devină principalul transport pentru transferul unităților NATO către est. Conducerea Bundeswehrului lucrează la acest plan de aproximativ doi ani și jumătate. Documentul elaborat […] Articolul Militari germani avertizează: Rusia ar putea ataca în 2–5 ani sau chiar mâine apare prima dată în Realitatea.md.
14:30
Dan Perciun: Școlile ar putea trece în gestiunea directă a Ministerul Educației, după modelul spitalelor # Realitatea.md
Autoritățile analizează posibilitatea unei reforme în administrarea sistemului educațional. Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a anunțat că școlile din Republica Moldova ar putea trece în gestiunea directă a Ministerului Educației, după modelul aplicat deja în domeniul sănătății, unde spitalele raionale au fost subordonate ministerului de resort. Invitat în cadrul emisiunii „Rezoomat” de la RliveTV, […] Articolul Dan Perciun: Școlile ar putea trece în gestiunea directă a Ministerul Educației, după modelul spitalelor apare prima dată în Realitatea.md.
14:30
Quentin Tarantino o acuză pe scriitoarea americană Suzanne Collins că ar fi copiat aproape integral povestea romanului și filmului japonez „Battle Royale” atunci când a creat seria „Jocurile Foamei”. Regizorul spune că asemănările sunt „mult prea mari ca să fie o coincidență” și se întreabă de ce autorul japonez nu a dat-o în judecată. Controversa a […] Articolul Plagiat la Hollywood: Tarantino spune că „Jocurile Foamei” copiază un film japonez apare prima dată în Realitatea.md.
Acum o oră
14:20
Alegerile pentru Adunarea Populară a Găgăuziei urmează să aibă loc pe 22 martie 2026. Data scrutinului a fost stabilită de deputații de la Comrat în ședința de astăzi a Adunării Populare. Însă, Găgăuzia încă nu are un organ electoral, care urmează să desfășoare alegerile, transmite corespondentul IPN din Găgăuzia. Curtea de Apel continuă să examineze […] Articolul A fost stabilită data scrutinului pentru Adunarea Populară în Găgăuzia apare prima dată în Realitatea.md.
14:10
VOX cu deputați: De la „nu am văzut” până la „soția plătește”. Facturile la gaz pe care le-au primit parlamentarii # Realitatea.md
Sezonul rece a început iar facturile la energie termică și gaz golesc buzunarele moldovenilor. Realitatea a aflat de la deputați cât achită pentru căldură și dacă au solicitat compensații. Aleșii poporului ne-au spus că nu au depus cereri și nu ar planifica să ceară „ajutor la contor”. Unii dintre ei au menționat că nu au […] Articolul VOX cu deputați: De la „nu am văzut” până la „soția plătește”. Facturile la gaz pe care le-au primit parlamentarii apare prima dată în Realitatea.md.
14:10
Marea Britanie ar putea introduce o taxă pentru turiștii care rămân peste noapte în orașele din Anglia. Potrivit Euronews, măsura urmărește să sprijine finanțarea transportului și infrastructurii sociale locale. Propunerea ar permite primarilor din marile orașe să aplice o taxă de vizitare pentru turiștii care se cazează în unități de profil. Taxa ar fi valabilă […] Articolul Turiștii, loviți din nou: Anglia vrea să pună taxă pentru fiecare noapte de cazare apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 2 ore
13:50
O grevă generală anunțată pentru vineri, 28 decembrie, va bloca o mare parte a transporturilor din Italia. La protest vor participa angajați din transportul public, dar și din sectorul privat, scrie EuroNews. Greva va dura 24 de ore și va afecta transportul feroviar, inclusiv trenurile pe distanțe lungi. De asemenea, vor fi impactate rețelele de […] Articolul Grevă în Italia: trenuri, ferry și zboruri afectate la nivel național apare prima dată în Realitatea.md.
13:40
Tarlev se laudă că a dotat armata cu sisteme de protecție aeriană fiind premier. Unde-s? „Întrebați actuala guvernare” # Realitatea.md
Vasile Tarlev se laudă că ar fi dotat armata cu sisteme de protecție aeriană atunci când a fost prim-ministru. Întrebat de jurnaliști unde sunt acum aceste echipamente, deputatul le-a sugerat reporterilor să adreseze întrebarea actualei guvernare. În același timp, fostul șef de Guvern a menționat, întrebat despre incidentul cu dronele rusești care au violat în […] Articolul Tarlev se laudă că a dotat armata cu sisteme de protecție aeriană fiind premier. Unde-s? „Întrebați actuala guvernare” apare prima dată în Realitatea.md.
13:10
Moldtelecom lansează ofertele de Crăciun: viteză, tehnologie și magie pentru fiecare casă din Moldova # Realitatea.md
Sărbătorile de iarnă încep cu momente care ne adună în jurul bradului, cu seri lungi în familie, cu miros de portocale și lumini calde. În acest spirit, Moldtelecom aduce cea mai generoasă campanie de Crăciun de până acum — oferte pentru internet, televiziune și telefonie mobilă, gândite să conecteze oamenii care contează cel mai mult. […] Articolul Moldtelecom lansează ofertele de Crăciun: viteză, tehnologie și magie pentru fiecare casă din Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
13:10
Cei doi coproprietari ai concursului Miss Universe, suspectaţi de trafic de arme și fraudă # Realitatea.md
Concursul de frumuseţe Miss Universe se află din nou în centrul atenţiei, coproprietarul său mexican fiind acuzat de trafic de droguri şi arme, în timp ce coproprietara thailandeză face obiectul unui mandat de arestare pentru fraudă. Concursul Miss Universe 2025 s-a încheiat săptămâna trecută în Thailanda cu victoria Miss Mexic, Fatima Bosch, o revanşă pentru cea […] Articolul Cei doi coproprietari ai concursului Miss Universe, suspectaţi de trafic de arme și fraudă apare prima dată în Realitatea.md.
13:00
Accident fatal la Criuleni. Șofer urmărit de polițiști s-a izbit într-o stație de așteptare # Realitatea.md
Un bărbat de 33 de ani din raionul Rîbnița a murit în această dimineață, după ce a fugit de polițiști și s-a lovit cu mașina într-o stație de așteptare a transportului public, lângă satul Cruglic. Un Volkswagen, a fost observată inițial în localitatea Ivancea, raionul Orhei. Polițiștii i-au cerut șoferului actele și i-au propus […] Articolul Accident fatal la Criuleni. Șofer urmărit de polițiști s-a izbit într-o stație de așteptare apare prima dată în Realitatea.md.
13:00
Ambasadorul rus agreat nu va fi expulzat din Moldova. Grosu: Există măsuri mai eficiente. Nu pot să le spun # Realitatea.md
Ambasadorul rus agreat în Republica Moldova, Oleg Ozerov, nu va fi expulzat după incidentul cu drone, susține Igor Grosu. Potrivit speakerului, autoritățile au măsuri mai eficiente, însă acestea nu pot fi dezvăluite. Vorbind despre survolarea spațiului aerian al Moldovei de șase drone rusești și identificarea uneia dintre ele pe o casă din raionul Florești, Grosu […] Articolul Ambasadorul rus agreat nu va fi expulzat din Moldova. Grosu: Există măsuri mai eficiente. Nu pot să le spun apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 4 ore
12:40
Medierea ar putea rezolva conflictele mai rapid: CCI a discutat despre noua lege cu experții # Realitatea.md
Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova (CCI a RM) a organizat un dialog deschis pe marginea proiectului Legii privind medierea și statutul mediatorului, aflat în proces de consultare publică. Cele circa 80 companii din toate regiunile țării, au discutat cu Stanislav Copețchi, Secretar de stat, Ministrul Justiției, Angela Maxim, Șef Direcției profesii și servicii […] Articolul Medierea ar putea rezolva conflictele mai rapid: CCI a discutat despre noua lege cu experții apare prima dată în Realitatea.md.
12:30
Antreprenorii pot depune online și gratuit declarația privind beneficiarul efectiv până la 31 decembrie 2025 # Realitatea.md
Agenția Servicii Publice (ASP) reamintește persoanelor care gestionează o afacere sau intenționează să inițieze una că declarația privind beneficiarul efectiv poate fi depusă online în mod gratuit. Directorul instituției, Mircea Eșanu, a subliniat importanța procesului, menționând că depunerea electronică este simplă și accesibilă tuturor operatorilor economici. Potrivit lui Eșanu, obligația de raportare are un rol […] Articolul Antreprenorii pot depune online și gratuit declarația privind beneficiarul efectiv până la 31 decembrie 2025 apare prima dată în Realitatea.md.
12:30
Prețul la ouă, în vizorul Parlamentului. Potîrniche: Vedem cum putem interveni. Nu știu dacă facem comisie # Realitatea.md
Creșterea prețului la ouă va ajunge în vizorul Parlamentului, susține deputatul PAS Maxim Potîrniche. Parlamentarul a spus că aleșii poporului urmează să discute și să identifice modalitățile în care pot interveni. Oficialul a menționat că nu va renunța la acest produs, deoarece este unul de bază în alimentația sa. În același timp, Potîrniche a declarat […] Articolul Prețul la ouă, în vizorul Parlamentului. Potîrniche: Vedem cum putem interveni. Nu știu dacă facem comisie apare prima dată în Realitatea.md.
12:20
În cadrul proiectului „ANTIDOT: Dezvoltarea abilităților tinerei generații în prevenirea intoxicațiilor cu substanțe chimice”, implementat de A.O. PRINCIPII SĂNĂTOASE cu sprijinul Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, coordonatorii și voluntarii din 27 de instituții de învățământ, centre de tineret și biblioteci publice au desfășurat peste 80 de activități educaționale, aducând mesajul siguranței chimice către 6276 […] Articolul ANTIDOT – un proiect care a adus siguranța chimică mai aproape de 6276 de oameni apare prima dată în Realitatea.md.
12:10
Un bărbat a fost găsit mort într-un parc din Chișinău. Ce au descoperit polițiștii la fața locului? # Realitatea.md
O persoană a fost găsită decedată în seara zilei de miercuri, 26 noiembrie, în parcul Valea Trandafirilor din municipiul Chișinău. „La fața locului, polițiștii au depistat cadavrul unui bărbat în vârstă de 55 de ani, aflat lângă un scaun cu rotile. În apropiere a fost găsită o armă de foc, care a fost ridicată pentru […] Articolul Un bărbat a fost găsit mort într-un parc din Chișinău. Ce au descoperit polițiștii la fața locului? apare prima dată în Realitatea.md.
12:00
Contrabanda cu armament din Ucraina: Grosu admite posibile demisii, dar necesită o analiză profundă # Realitatea.md
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a declarat că în cazul contrabandei cu muniții depistate la vamă ar putea urma demisii, însă asemenea decizii vor fi luate doar după finalizarea anchetei și prezentarea concluziilor oficiale. El a subliniat că problema este complexă și nu poate fi rezolvată doar prin înlocuiri de persoane. Potrivit lui Grosu, este necesară […] Articolul Contrabanda cu armament din Ucraina: Grosu admite posibile demisii, dar necesită o analiză profundă apare prima dată în Realitatea.md.
11:50
Partidul Nostru cere 500 milioane lei pentru plata subvențiilor restante în agricultură. PAS se opune # Realitatea.md
Deputatul Partidului Nostru, Serghei Ivanov, președintele Comisiei pentru agricultură și industrie alimentară, cere suplimentarea cu 500 milioane de lei a Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural, pentru a achita restanțele către fermierii care au depus cereri de subvenționare în 2024 și pentru a evita blocajele financiare din sectorul agricol. Amendamentul la proiectul […] Articolul Partidul Nostru cere 500 milioane lei pentru plata subvențiilor restante în agricultură. PAS se opune apare prima dată în Realitatea.md.
11:50
VIDEO Agricultura, în criză. Serghei Ivanov acuză blocaje și fonduri nealocate pentru fermieri # Realitatea.md
Președintele Comisiei parlamentare Agricultură, Serghei Ivanov, acuză blocaje în finanțarea subvențiilor pentru fermieri și afirmă că autoritățile refuză suplinirea fondului de subvenționare „sub diferite pretexte”, în pofida unei datorii acumulate care depășește 1,37 miliarde de lei pentru anul 2024, transmite BANI.MD. Ivanov spune că, înainte de ședința Comisiei, a consultat experți și persoane care cunosc […] Articolul VIDEO Agricultura, în criză. Serghei Ivanov acuză blocaje și fonduri nealocate pentru fermieri apare prima dată în Realitatea.md.
11:50
Acordul cu Federația Rusă privind activitatea centrelor culturale a fost denunțat de Parlament # Realitatea.md
Parlamentul a denunțat Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Federației Ruse privind înființarea și funcționarea centrelor culturale. Proiectul a fost susțin în lectura a doua de 57 deputați. Acordul a fost semnat în anul 1998, la Moscova și a intrat în vigoare în iulie 2001. În baza documentului, Federația Rusă a deschis la Chișinău, în 2009, […] Articolul Acordul cu Federația Rusă privind activitatea centrelor culturale a fost denunțat de Parlament apare prima dată în Realitatea.md.
11:30
Minut de reculegere în Parlament, în memoria lui Ilie Ilașcu. Deputații PSRM și PCRM nu s-au ridicat # Realitatea.md
„S-a stins din viață cel care acum 33 de ani, la 2 iunie a fost arestat și condamnat de un regim separatist doar pentru faptul că militat pentru limba română și pentru că lupta ca Republica Moldova să fie independentă și liberă”. Așa a început președintele Parlamentului, deputatul PAS Igor Grosu, ședința plenului din 27 […] Articolul Minut de reculegere în Parlament, în memoria lui Ilie Ilașcu. Deputații PSRM și PCRM nu s-au ridicat apare prima dată în Realitatea.md.
11:30
VIDEO Sfidare de la pretinsul ministru transnistrean Ignatiev: Planurile de reintegrare ale Chișinăului sunt un mit # Realitatea.md
Planurile Chișinăului privind reintegrarea și aderarea Moldovei la UE sunt un mit politice, consideră pretinsul ministru de externe de la Tiraspol. Liderul separatist afirmă că administrația guvernamentală astfel obține bani de la partenerii internaționali. Oficialul din regiunea transnistreană a mai spus că funcționarii de la Chișinău cer bani de la UE pentru reintegrare. În opinia […] Articolul VIDEO Sfidare de la pretinsul ministru transnistrean Ignatiev: Planurile de reintegrare ale Chișinăului sunt un mit apare prima dată în Realitatea.md.
11:20
Estonia va deschide ambasadă în Republica Moldova. Popșoi: „O veste foarte bună pentru țara noastră” # Realitatea.md
Estonia va deschide ambasadă în Republica Moldova. Despre acest lucru a anunțat ministrul eston de externe după o discuție telefonică cu vicepremierul Mihai Popșoi, desfășurată astăzi, 27 noiembrie. „O veste foarte bună pentru țara noastră! Acest pas al autorităților estone demonstrează cât de bune sunt relațiile dintre țările noastre și sprijinul în drumul Republicii Moldova […] Articolul Estonia va deschide ambasadă în Republica Moldova. Popșoi: „O veste foarte bună pentru țara noastră” apare prima dată în Realitatea.md.
11:00
În inima orașului Chișinău, lângă Teatrul Național „Mihai Eminescu” și Sala cu Orgă, se află scuarul „Mihai Eminescu”. Zona a trecut printr-un proces amplu de reabilitare, după ce piața de tablouri care activa acolo anterior a fost strămutată pe strada Columna, lângă Parcul Catedralei și strada pietonală Eugen Doga. Startul lucrărilor a fost dat în […] Articolul Scuarul Mihai Eminescu – locația din inima Chișinăului cu o nouă înfățișare apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 6 ore
10:50
VIDEO Tragedie evitată în trafic. Un șofer a fost prins beat criță și fără permis la Ungheni # Realitatea.md
Un bărbat s-a ales cu dosar penal după ce a fost prins la volan în stare de ebrietate avansată și fără permis de conducere. Incidentul a avut loc pe o stradă din satul Pârlița, raionul Ungheni. Potrivit poliției, oamenii legii au observat un Renault Megane care se deplasa neuniform și i-au cerut conducătorului auto să […] Articolul VIDEO Tragedie evitată în trafic. Un șofer a fost prins beat criță și fără permis la Ungheni apare prima dată în Realitatea.md.
10:50
SHIFT HAPPENS: conferință despre leadership și inteligență artificială în business, pe 28 noiembrie, la Chișinău # Realitatea.md
Pe 28 noiembrie 2025, la Digital Park Chișinău va avea loc conferința SHIFT HAPPENS by Kooperativa, un eveniment dedicat leadershipului modern și aplicării inteligenței artificiale în business. Conferința va reuni antreprenori, manageri și specialiști din Republica Moldova și România, care vor discuta despre cum poate fi integrată inteligenta artificială, într-un mod responsabil, în marketing, vânzări […] Articolul SHIFT HAPPENS: conferință despre leadership și inteligență artificială în business, pe 28 noiembrie, la Chișinău apare prima dată în Realitatea.md.
10:50
Ministrul Energiei: Regiunea transnistreană dispune de gaze pentru aproximativ două săptămâni # Realitatea.md
Regiunea transnistreană dispune în prezent de 54-56 de milioane de metri cubi de gaze, suficient pentru aproximativ două săptămâni la nivelul actual de consum, a declarat ministrul energiei, Dorin Junghietu. Într-un interviu pentru IPN, oficialul a precizat că mecanismul curent de livrare a gazelor către regiune funcționează în continuare. În cazul unei eventuale întreruperi, poate […] Articolul Ministrul Energiei: Regiunea transnistreană dispune de gaze pentru aproximativ două săptămâni apare prima dată în Realitatea.md.
10:50
Ministerul Apărării se confruntă cu 13 procese privind eliberarea locuințelor de serviciu # Realitatea.md
Ministerul Apărării întâmpină dificultăți în administrarea locuințelor de serviciu. Aceasta se arată în raportul de audit al Curții de Conturi (CCRM) asupra rapoartelor financiare consolidate ale instituției încheiate la 31 decembrie 2024. CCRM a prezentat la data de 26 noiembrie curent, în cadrul Comisiei pentru control al finanțelor publice, rezultatele raportului de audit. Astfel, militarii prin […] Articolul Ministerul Apărării se confruntă cu 13 procese privind eliberarea locuințelor de serviciu apare prima dată în Realitatea.md.
10:40
De cinci ori mai multe mașini decât capacitatea Chișinăului. Ceban înaintează o lege pentru parcări # Realitatea.md
Primarul Capitalei, Ion Ceban, a anunțat în Parlament despre un proiect de lege care să reglementeze parcările din Chișinău și din toată țara. El spune că, deși Primăria a amenajat mii de locuri de parcare, nu există o lege clară care să stabilească modul de organizare, administrare și utilizare a acestora. Edilul a menționat că […] Articolul De cinci ori mai multe mașini decât capacitatea Chișinăului. Ceban înaintează o lege pentru parcări apare prima dată în Realitatea.md.
10:30
De cinci ori mai multe mașini decât capacitatea Chișinăului. Ceban înaintează lege pentru parcări # Realitatea.md
Primarul Capitalei, Ion Ceban, a anunțat în Parlament despre un proiect de lege care să reglementeze parcările din Chișinău și din toată țara. El spune că, deși Primăria a amenajat mii de locuri de parcare, nu există o lege clară care să stabilească modul de organizare, administrare și utilizare a acestora. Edilul a menționat că […] Articolul De cinci ori mai multe mașini decât capacitatea Chișinăului. Ceban înaintează lege pentru parcări apare prima dată în Realitatea.md.
10:20
Consiliul Concurenței a sancționat compania „Ridetech International” BV, operatorul platformei „Yandex Go” și al aplicației „Yandex Pro”, pentru neprezentarea informațiilor solicitate în cadrul unei investigații privind activitatea sa pe piața serviciilor de transport din Republica Moldova. Decizia a fost adoptată pe 20 noiembrie 2025. Potrivit instituției, în cadrul investigației inițiate în ianuarie 2023, companiei i-au […] Articolul Operatorul platformei Yandex a fost sancționat cu circa 800 de mii de lei apare prima dată în Realitatea.md.
10:10
Un lot de 4680 de bucăți de ciocolată a fost reținut la frontieră de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), după ce s-a constatat că produsele urmau să expire în mai puțin de o lună, pe 26 decembrie 2025, încălcând regulile privind termenul minim de valabilitate la import. Conform legislației, produsele alimentare cu termen de […] Articolul Un lot de ciocolată, oprit la vamă. Expira prea curând apare prima dată în Realitatea.md.
10:10
Un tânăr, condamnat la 2 ani și 6 luni pentru întreținerea unui raport sexual cu o minoră # Realitatea.md
Un tânăr a fost condamnat la doi ani și șase luni de închisoare cu executare în penitenciar de tip semiînchis pentru întreținerea unui raport sexual cu o minoră și pentru producerea de pornografie infantilă. „În urma examinării materialelor cauzei, instanța a dispus condamnarea inculpatului, în vârstă de 20 de ani, care a determinat o minoră […] Articolul Un tânăr, condamnat la 2 ani și 6 luni pentru întreținerea unui raport sexual cu o minoră apare prima dată în Realitatea.md.
09:50
Premierul Munteanu, în vizită la Ungheni: Întâlniri cu autoritățile locale și inspectarea proiectelor din regiune # Realitatea.md
Alexandru Munteanu efectuează astăzi, 27 noiembrie, o vizită de lucru în raionul Ungheni, prima după numirea sa în funcția de prim-ministru al Republicii Moldova. Premierul va participa la ceremonia de primire a 14 unități de transport care vor îmbunătăți mobilitatea urbană și confortul pasagerilor. Ulterior, acesta se va deplasa în localitatea Zagarancea pentru a verifica […] Articolul Premierul Munteanu, în vizită la Ungheni: Întâlniri cu autoritățile locale și inspectarea proiectelor din regiune apare prima dată în Realitatea.md.
09:40
Diplomați din întreaga lume încearcă să înțeleagă cum a avut loc interceptarea și cine ar putea avea cel mai mare interes în scurgerea convorbirii telefonice între înalți oficiali ruși și americani, scrie disinfo.md. Cine are tehnologia necesară pentru a intercepta o discuție mobilă între oficiali de rang înalt din Rusia și SUA? Și cui i-ar […] Articolul Scurgere cu miză geopolitică: Cine sabotează negocierile ruso-americane? apare prima dată în Realitatea.md.
09:40
Decretul președintei Maia Sandu prin care a numit 15 judecători noi în funcție a fost publicat în Monitorul Oficial # Realitatea.md
Decretul președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, prin care numește 15 judecători noi în funcție până la atingerea plafonului de vârstă, a fost publicat în Monitorul Oficial și a intrat în vigoare, comunică Moldpres. Potrivit decretului prezidențial, la Judecătoria Chișinău vor activa Marianna Boico, Constantin Bragoi, Nadejda Cimbir, Inga Darii, Irina Moraru, Marcela Vitvițchi. La Judecătoria […] Articolul Decretul președintei Maia Sandu prin care a numit 15 judecători noi în funcție a fost publicat în Monitorul Oficial apare prima dată în Realitatea.md.
09:30
Trei expoziții mondiale de design care definesc direcțiile viitorului: inovație, sustenabilitate și empatie # Realitatea.md
Anul 2025 marchează o etapă de maturitate în evoluția designului global. Cele mai mari trei evenimente ale anului – Expo 2025 Osaka, Milan Design Week și Melbourne Design Week, au demonstrat că arhitectura, tehnologia și arta pot funcționa împreună nu doar ca expresii estetice, ci ca instrumente de transformare culturală și socială. În continuare, vom […] Articolul Trei expoziții mondiale de design care definesc direcțiile viitorului: inovație, sustenabilitate și empatie apare prima dată în Realitatea.md.
09:30
VIDEO Vicepreședintele Comisiei securitate: Șeful Vămii nu poate fi demis; abia a preluat funcția # Realitatea.md
Deputatul PAS Andrian Cheptonar susține că actualul șef al Serviciului Vamal, Radu Vrabie, nu poate fi făcut responsabil pentru cazul depistării camionului cu muniții la punctul de trecere Leușeni-Albița. Potrivit parlamentarului, Vrabie se află în funcție de doar câteva zile, iar ancheta trebuie să vizeze fosta conducere a instituției, transmite IPN. „Șeful Serviciului Vamal, Radu […] Articolul VIDEO Vicepreședintele Comisiei securitate: Șeful Vămii nu poate fi demis; abia a preluat funcția apare prima dată în Realitatea.md.
09:30
O minoră de 13 ani a ajuns la spital după ce mașina în care se afla a fost implicată într-un accident rutier produs miercuri seara, 26 noiembrie, pe strada Valea Crucii din Chișinău. Potrivit poliției, un Ford condus de un tânăr de 24 de ani a intrat în coliziune cu un automobil Toyota, după care […] Articolul Un șofer beat a lovit mai multe mașini în Chișinău. Un copil a ajuns la spital apare prima dată în Realitatea.md.
09:10
Parlamentul României a adoptat Strategia Națională de Apărare. Ce scrie în ea despre Republica Moldova # Realitatea.md
Parlamentul României a adoptat pe 26 noiembrie, în ședință comună, Hotărârea pentru aprobarea Strategiei Naționale de Apărare a Țării pentru perioada 2025-2030, document strategic prezentat miercuri în plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului de către președintele Nicușor Dan, la împlinirea a șase luni de la preluarea mandatului de președinte. Au fost înregistrate 314 voturi […] Articolul Parlamentul României a adoptat Strategia Națională de Apărare. Ce scrie în ea despre Republica Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 8 ore
08:50
Noi măsuri antidrog în Moldova – verificarea strictă a coletelor la vamă și scanere performante # Realitatea.md
Transmiterea coletelor va fi reglementată printr-un registru în care va fi stipulat numărul coletului, cine transmite și cine trebuie să primească coletul. Noua măsură va fi aplicată pentru a preveni transportarea ilegală a drogurilor prin colete și a fost anunțată după ședința Comisiei parlamentare pentru securitate națională, apărare și ordine publică. La reuniune s-a mai […] Articolul Noi măsuri antidrog în Moldova – verificarea strictă a coletelor la vamă și scanere performante apare prima dată în Realitatea.md.
08:40
O conversație telefonică scursă între trimisul special al președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, și Yuri Ushakov, consilier al președintelui rus Vladimir Putin, a stârnit speculații internaționale cu privire la cine ar fi putut intercepta și divulga discuția, scrie The Guardian britanică. Transcriptul și înregistrarea audio au fost publicate de Bloomberg, fără a dezvălui sursa. […] Articolul Convorbirea secretă despre pacea din Ucraina, în centrul tensiunilor diplomatice apare prima dată în Realitatea.md.
08:10
Piața asigurărilor în alertă: Despăgubiri record de 1 miliard de lei, profitul cade cu 48% # Realitatea.md
Piața asigurărilor din Republica Moldova a avut o creștere modestă în perioada ianuarie–septembrie 2025, potrivit datelor publicate de Biroul Național de Statistică (BNS). În primele nouă luni ale anului, societățile de asigurări au înregistrat prime brute în valoare de 2,44 miliarde de lei, marcând o majorare de doar 0,9% comparativ cu aceeași perioadă a anului […] Articolul Piața asigurărilor în alertă: Despăgubiri record de 1 miliard de lei, profitul cade cu 48% apare prima dată în Realitatea.md.
08:00
Horoscopul zilei: 27 noiembrie 2025. Fecioarele au o zi eficientă, iar Capricornii se concentrează pe carieră # Realitatea.md
Astăzi, Luna se află în Vărsător, iar balanța este cuvântul-cheie. Nativii se bucură de armonie, în special în relațiile de cuplu, iar pasionații de călătorii vor avea ocazia să descopere peisaje noi și interesante. Astrele ajută să vezi imaginea de ansamblu, chiar și atunci când te simți confuz sau pierdut. Berbec (21 martie – 19 […] Articolul Horoscopul zilei: 27 noiembrie 2025. Fecioarele au o zi eficientă, iar Capricornii se concentrează pe carieră apare prima dată în Realitatea.md.
07:30
Banca Națională a Moldovei a publicat cotațiile oficiale ale monedelor pentru 27 noiembrie. Euro a scăzut la 19,77 lei, înregistrând o diminuare de 3 bani. Dolarul american a coborât la 17,08 lei, cu 10 bani mai puțin decât anterior. Leul românesc s-a redus la 3,88 lei, în scădere cu un ban, în timp ce hrivna […] Articolul Curs valutar 27 noiembrie 2025: Cât valorează un euro și un dolar apare prima dată în Realitatea.md.
07:20
Pe 27 noiembrie, cerul va fi noros, cu ploi izolate și ceață în anumite zone. Meteorologii prognozează temperaturi diurne de până la +16°C, iar pe timpul nopții acestea vor scădea până la +8°C. În regiunile de Nord,maximele zilei vor ajunge până la +10 grade, iar pe timpul nopții termometrele vor indica valori în jur de […] Articolul Vreme rece noaptea, blândă ziua: Ploi și ceață pe 27 noiembrie apare prima dată în Realitatea.md.
07:10
Unsprezece persoane au murit și alte două au fost rănite joi dimineață în sud-vestul Chinei, după ce un tren a lovit un grup de muncitori, au anunțat autoritățile feroviare. Trenul, care transporta echipamente pentru monitorizarea activității seismice, se deplasa „normal” prin zona unei stații din provincia Yunnan atunci când a intrat în coliziune cu muncitorii […] Articolul Tragedie în China: 11 muncitori uciși după ce un tren i-a lovit pe calea ferată apare prima dată în Realitatea.md.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.